УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11382 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 512 4

Варіант онлайн-проведення ЗНО не розглядається, випускникам з інших міст варто подбати про зміну місця проходження, - заступник директора УЦОЯО Вакуленко

Варіант онлайн-проведення ЗНО не розглядається, випускникам з інших міст варто подбати про зміну місця проходження, - заступник директора УЦОЯО Вакуленко

Остаточний алгоритм проведення зовнішнього незалежного оцінювання поки що невідомий, оскільки невідомо, як розвиватиметься епідеміологічна ситуація в Україні.

Про це в ефірі Громадського радіо розповіла заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, вона зауважила: невідомо, коли в Україні відновить роботу громадський транспорт.

"Відновлення роботи громадського транспорту — одна з умов проведення зовнішнього незалежного оцінювання, оскільки всі наші здобувачі освіти, і залучені особи, вони всі мають так чи інакше доїхати до пунктів проведення ЗНО", — зазначила Вакуленко.

Вона додала, що є сенс переглянути можливість зміни місця проходження ЗНО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Учасники ЗНО, які проживають в іншій області, можуть змінити місце його проходження, - Міносвіти

"Уявімо собі учня, який здобував освіту у закладі інтернатного типу і проживав у гуртожитку інтернату і реєструвався для проходження ЗНО за місцем навчання. Наразі, швидше за все, він чи вона поїхав чи поїхала додому і може перебувати дуже далеко від потенційного місця проходження ЗНО", — зауважила заступниця директора УЦОЯО.

У такій ситуації вона порадила повідомити свій заклад, про те, що учень далеко, а заклад освіти має внести цю інформацію до спеціального сервісу УЦОЯО і повідомить центр про необхідність зміни місця проходження ЗНО.

Зробити це потрібно до 18 травня, додала Тетяна Вакуленко.

Вона наголосила, що ЗНО точно проводитиметься у класичному виді, онлайн варіант не розглядають.

"Якщо ми говоримо про онлайн формат, то тут є дуже багато причин. Серед яких, зокрема, відсутність якісно розробленого сервісу. Також ми на 100% не знаємо, що кожний здобувач освіти і вступник мають доступ до якісної інтернет-мережі, до комп’ютерів, а також нагальна проблема — ідентифікація учасника. Ніхто не дасть гарантії, що саме цей учасник проходить тестування, а не його репетитор, вчитель, знайомий, приятель", — зазначила Вакуленко.

Нагадаємо, зовнішнє незалежне оцінювання в Україні відбудеться з 25 червня до 17 липня.

Автор: 

карантин (18172) ЗНО (323) Центр оцінювання якості освіти (82) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вариант онлайн-проведения ВНО не рассматривается, иногородним выпускникам стоит позаботиться об изменении места прохождения, - замдиректора УЦОКО Вакуленко - Цензор.НЕТ 7481
Григорій Сковорода йде до Києва на ВНО
показати весь коментар
12.05.2020 23:16 Відповісти
Крымские хитрожопые с русскоговорящими челюстями, которые хотели усидеть на двух стульях, пролетели в этом году из-за карантина. Отправляйте своих чад учиться в Воркуту, Краснодар и Сургут. Нехер шастать
показати весь коментар
12.05.2020 23:37 Відповісти
Неизвестно ничего! Вот это работенка!
показати весь коментар
13.05.2020 09:18 Відповісти
Для подготовки к ВНО я пользуюсь услугами компании https://repetitorskaya.online/ Репетиторская - хорошие преподаватели и доступные цены.
показати весь коментар
14.10.2022 16:30 Відповісти
 
 