Варіант онлайн-проведення ЗНО не розглядається, випускникам з інших міст варто подбати про зміну місця проходження, - заступник директора УЦОЯО Вакуленко

Остаточний алгоритм проведення зовнішнього незалежного оцінювання поки що невідомий, оскільки невідомо, як розвиватиметься епідеміологічна ситуація в Україні.

Про це в ефірі Громадського радіо розповіла заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, вона зауважила: невідомо, коли в Україні відновить роботу громадський транспорт.

"Відновлення роботи громадського транспорту — одна з умов проведення зовнішнього незалежного оцінювання, оскільки всі наші здобувачі освіти, і залучені особи, вони всі мають так чи інакше доїхати до пунктів проведення ЗНО", — зазначила Вакуленко.

Вона додала, що є сенс переглянути можливість зміни місця проходження ЗНО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Учасники ЗНО, які проживають в іншій області, можуть змінити місце його проходження, - Міносвіти

"Уявімо собі учня, який здобував освіту у закладі інтернатного типу і проживав у гуртожитку інтернату і реєструвався для проходження ЗНО за місцем навчання. Наразі, швидше за все, він чи вона поїхав чи поїхала додому і може перебувати дуже далеко від потенційного місця проходження ЗНО", — зауважила заступниця директора УЦОЯО.

У такій ситуації вона порадила повідомити свій заклад, про те, що учень далеко, а заклад освіти має внести цю інформацію до спеціального сервісу УЦОЯО і повідомить центр про необхідність зміни місця проходження ЗНО.

Зробити це потрібно до 18 травня, додала Тетяна Вакуленко.

Вона наголосила, що ЗНО точно проводитиметься у класичному виді, онлайн варіант не розглядають.

"Якщо ми говоримо про онлайн формат, то тут є дуже багато причин. Серед яких, зокрема, відсутність якісно розробленого сервісу. Також ми на 100% не знаємо, що кожний здобувач освіти і вступник мають доступ до якісної інтернет-мережі, до комп’ютерів, а також нагальна проблема — ідентифікація учасника. Ніхто не дасть гарантії, що саме цей учасник проходить тестування, а не його репетитор, вчитель, знайомий, приятель", — зазначила Вакуленко.

Нагадаємо, зовнішнє незалежне оцінювання в Україні відбудеться з 25 червня до 17 липня.