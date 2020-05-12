Небо над 20 містами пронизало проміння світла в межах акції "Стоп культурний карантин". ФОТОрепортаж

У Києві, Харкові, Одесі та інших містах у небо спрямували потужні прожектори на знак підтримки культурної індустрії. Мета акції - привернути увагу уряду до труднощів креативної індустрії через карантин.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання theБабель.

Рівно о 22:00 в Києві, Львові, Харкові, Одесі та інших містах у різних точках в небо спрямували промені світла.

В акції беруть участь багато організаторів фестивалів та концертів. Учасники акції зазначають, що план виходу з карантину розроблено для всіх галузей, окрім культурної індустрії.

"В уряду немає сценарію для нас, для понад 250 тисяч осіб - артистів, акторів, музикантів, балетмейстерів, організаторів заходів, кінотеатрів, івент-агентств, технічного персоналу світла, звуку і сцени, декораторів, квиткових операторів [...]. Дайте нам можливість працювати, поговоріть із нами, як нам спільно розробити план виходу з карантину і відродити багатогранну культурну сферу України", - сказано в заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні сьогодні відбудеться акція "Стоп культурний карантин" на підтримку видовищної індустрії: "Схоже, нас немає в сценарії Кабміну"















