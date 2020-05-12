З 5 по 11 травня рівень забруднення повітря в Києві знижувався, - геофізична обсерваторія

Впродовж останнього тижня, з 5 по 11 травня, рівень забруднення повітря в Україні поступово знижувався.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Фахівці обсерваторії пов'язують це з циклонним характером погоди. Порівняно з попереднім тижнем, у повітрі міста знизилося середньодобовий вміст всіх забруднюючих домішок.

"Знизився більш помітно діоксид азоту, діоксид сірки і формальдегіду. При цьому треба врахувати, що у зв'язку з тривалими вихідними кількість транспорту на дорогах Києва зменшилася і це, разом із дощовою погодою, сприяло зниженню забруднення повітря", - зауважили в обсерваторії.

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Якщо говорити про показники кожного з елементів, то впродовж 5-11 травня було взято 957 проб повітря. За результатами їх аналізу в повітрі Києва відзначено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій:

- завислих речовин (пил) - в 1,2 рази на Бессарабській площі;

- діоксиду сірки - в 1,4-1,5 разів на Бессарабській площі, проспекті Перемоги, вулиці Олександра Довженка; в 1,0-1,2 рази - на всіх інших постах міста, за винятком проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчика обсерваторії), де середньодобовий вміст не перевищував рівень ГДКсд.;

- оксиду вуглецю - перевищено в 1,1 рази на проспекті Перемоги;

- діоксиду азоту - в 5,2-5,9 рази на вулиці Інженера Бородіна, проспекті Перемоги, Бессарабській площі; в 4,2-5,0 рази - на Деміївській площі і Оболонському проспекті; в 2,2-3,7 рази - на інших постах міста, за винятком проспекту Науки, де перевищень не спостерігалося;

- формальдегіду - в 2,5 рази - на проспекті Перемоги; в 1,9-2,3 рази - на площах Бессарабській і Деміївській, вулицях Олександра Довженка, Попудренка, Оболонському проспекті, бульварі Вацлава Гавела; на проспекті Науки середньодобовий вміст сягав 1,0 ГДКсд.

Нагадаємо, 18-21 квітня 2020 у зв'язку з пожежами навколо Києва рівень забрудненості повітря в столиці був найвищим у світі.