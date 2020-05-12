Венедіктова почала згортати реформу прокуратури і готує кримінальне переслідування Уляни Супрун, - "Atlantic Council"

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова може почати кримінальне переслідування колишньої в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN, про це у своїй статті пише заступник директора Євразійського центру Atlantic Council Мелінда Герінг, зазначаючи, що приводом для переслідування можуть стати її спроби реформувати медичну систему в Україні.

"Ми отримали достовірний звіт про те, що може бути розпочато розслідування щодо Уляни Супрун. Вона прекрасно виконувала обов'язки міністра і спробувала реформувати хитку систему охорони здоров'я України", - зазначає Герінг, додаючи, що переслідування Уляни Супрун і її чоловіка, які є громадянами США, "дуже здивує" як Сполучені Штати, так і Європу.

Водночас у статті зазначається, що Венедіктова почала згортати реформу прокуратури, при чому сама вона до цього призначення жодного дня не працювала прокурором.

"Зеленський замінив Рябошапку на Венедіктову - політичну приятельку, яка ніколи не була прокурором. Результати були передбачуваними: Венедіктова, схоже, відмовляється від реформи прокуратури", - сказано в статті Герінг.

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