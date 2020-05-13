Після параду на 9 травня в Мінську білоруси стали вдвічі менше хворіти на пневмонії, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що після військового параду в Мінську вдвічі впала захворюваність пневмоніями.

Про це він сказав під час наради у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Скажу з приводу параду. Абсолютно був переконаний, що люди, які перебувають на повітрі, це не гірше, ніж вони там десь будуть замкненими", - сказав Лукашенко.

Він визнав, що у влади була настороженість, чи не буде після параду зростання захворюваності. "Але все-таки в душі, в серці якась настороженість була. Ну і що ми отримали? У Мінську значно - вчора в 2 рази - зниження пневмоній. І я вчора перехрестився: дай Боже, щоб ми і далі так по пневмоніях пройшлися", - додав президент Білорусі.

"У тому плані, що ми госпіталізували і виписали людей - і у нас в мінус пішла (кількість пневмоній. - Ред.), і не тільки в Мінську - ми отримали додаткове ліжко-місце про всяк випадок для хворих", - сказав очільник Білорусі.

Нагадаємо, Білорусь цього року не скасовувала проведення параду на 9 травня через пандемію коронавірусу.

Станом на 12 травня кількість тих, що заразилися COVID-19 у республіці досягла 24 873, померлих - 142. Приріст за добу становив 967 і 5 осіб відповідно.

Інкубаційний період Covid-19 зазвичай становить близько 5 днів, але може тривати від 2 до 14 днів.

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