Після параду на 9 травня в Мінську білоруси стали вдвічі менше хворіти на пневмонії, - Лукашенко
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що після військового параду в Мінську вдвічі впала захворюваність пневмоніями.
Про це він сказав під час наради у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Скажу з приводу параду. Абсолютно був переконаний, що люди, які перебувають на повітрі, це не гірше, ніж вони там десь будуть замкненими", - сказав Лукашенко.
Він визнав, що у влади була настороженість, чи не буде після параду зростання захворюваності. "Але все-таки в душі, в серці якась настороженість була. Ну і що ми отримали? У Мінську значно - вчора в 2 рази - зниження пневмоній. І я вчора перехрестився: дай Боже, щоб ми і далі так по пневмоніях пройшлися", - додав президент Білорусі.
"У тому плані, що ми госпіталізували і виписали людей - і у нас в мінус пішла (кількість пневмоній. - Ред.), і не тільки в Мінську - ми отримали додаткове ліжко-місце про всяк випадок для хворих", - сказав очільник Білорусі.
Нагадаємо, Білорусь цього року не скасовувала проведення параду на 9 травня через пандемію коронавірусу.
Станом на 12 травня кількість тих, що заразилися COVID-19 у республіці досягла 24 873, померлих - 142. Приріст за добу становив 967 і 5 осіб відповідно.
Інкубаційний період Covid-19 зазвичай становить близько 5 днів, але може тривати від 2 до 14 днів.
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А ты реально веришь их цифрам ? Если они пошли по шведскому пути ( а у шведов всеровно есть много ограничений) , то почти при одинаковом колличестве населения , почти одинаковом по больным , смертность в швеции почему то больше чем в 20 раз чем у бульбашей ! Наверное медицина у шведов хуже чем у луки ? Хотя смернось среди медперсонала в среднем по миру -1% в бульбашии -10% ( смерть медиков труднее скрыть чем простое быдло ). Или , что бы получить реальную картину нужно все умножить на 10 ?
Не совсем. Ряд болезней прямо связано с возрастом - рак, диабет, болезни мозга, итд - и мало связаны с качеством жизни. Так что смертность в РБ шестидесятилетних от короны скорее больше чем в Швеции у их сверстников, но сильно чем у ниже 80-летних. Там сильное нелинейная зависимость.
Середній вік менший в СНГ не випадково
Что касаемо остальных заболеваний, то к примером раком курильщики болеют не чаще чем некурящие.
А к странам третьего мира не я, а ВОЗ приписывает в том числе и страны постсоветского пространства.
ще один доказ фейковості пандемії. Походу вся фішка пандемії в знаходженні позитивних результатів корони в людей які вмирають реально від інших причин.. от і все. Реально від ковіду вмирає мало людей.
В странах Европы уже в открытую задаются вопросом, убивают ли ограничительные меры, введенные правительствами, больше граждан, чем спасают? Без всяких сомнений, жёсткий карантин приводит к смертельным исходам, даже если связь на первый взгляд не очевидна. Например, могут умереть старики, о которых некому заботиться. Люди, имеющие серьёзные заболевания, лечение либо операции для которых были отложены. Кроме того, изоляция негативно влияет на психическое состояние. Психологи утверждают, что «одиночество убивает» - согласно некоторым исследованиям, это увеличивает риск преждевременного ухода из жизни на 30%. Рост безработицы и сокращение ВВП также приводит к повышению уровня смертности.
Ожидается увеличение количества разводов, что к сожалению также оказывает большое влияние на продолжительность жизни (вероятность преждевременной смертности на 23% выше, включая значительно повышенный риск самоубийства /SL Brown, 'Social Support'/). Конечно, некоторые из этих последствий карантина проявятся лишь спустя годы, поэтому сейчас их недооценивают.
а вооще то всем уже по..уй,чей ти странник...
трішки інший почерк..
Усиди на троне 25 лет, тогда можешь обзываться. Дебилы столько не удерживают власть.
Мдя ,, прям как по классике - горе от ума .. .
профит.
и неназначенний карантин можно снимать))
А если не будет вспышки "эпидемии"?
И Украина туда же. Пару мес тому вдруг был рост числа больных пневмонией в Харькове при падении смертности от пневмонии. Чудеса не хуже исцеления парадом.
логічно
Якщо Ковід -то вже не пневмонія...
Кошмар не в том, как Лу считает, а в том, что он в основном прав...
Переплюнул таки Бацька Путю!
Тот боролся с эпидемией крёстными ходами, а вот поди ж ты - парады оказались эффективней!