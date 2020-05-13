Аеропорти Києва та Чернівців потрапили до спису ризикових через коронавірус
Київська та Чернівецька області та розташовані в них аеропорти потрапили до європейського списку ризикових для виконання польотів європейськими авіакомпаніями у зв'язку з поширенням COVID-19.
Список складено Європейським агентством авіаційної безпеки (EASA), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
За даними EASA, в Україні є 2 регіони з високим ризиком поширення коронавірусної інфекції - це Київська та Чернівецька області. Всі аеропорти, розташовані тут, перебувають у зоні ризику. Це аеропорт "Бориспіль", аеропорт "Київ" ім. Сікорського ("Жуляни"), а також аеропорт "Чернівці".
Слід зазначити, що перші два - це найбільші аеропорти України.
Оновлений перелік набуде чинності з 14 травня 2020 року. Список ризикових для виконання польотів публікується від початку року. Україна з'явилася в ньому вперше.
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Так, что можно не переживать.
Допросите букова, он спросит зесляков и расскажет, что я прав на 100%.
Я только забыл в какой город Румынии они летали.
В следующий раз, когда захочется показать свою эрудицию, выбирайте себе другой персонаж для шуток.
Тут нагулить вряд ли уже удастся. Может жители города вспомнят и подтвердят.
http://airportchernivtsi.cv.ua/aeroport/pasazhiram/rozklad-reysiv/
То чого ж Ви так смирненько промовчали про Лі-2?