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Новини Коронавірус і карантин
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Аеропорти Києва та Чернівців потрапили до спису ризикових через коронавірус

Аеропорти Києва та Чернівців потрапили до спису ризикових через коронавірус

Київська та Чернівецька області та розташовані в них аеропорти потрапили до європейського списку ризикових для виконання польотів європейськими авіакомпаніями у зв'язку з поширенням COVID-19.

Список складено Європейським агентством авіаційної безпеки (EASA), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За даними EASA, в Україні є 2 регіони з високим ризиком поширення коронавірусної інфекції - це Київська та Чернівецька області. Всі аеропорти, розташовані тут, перебувають у зоні ризику. Це аеропорт "Бориспіль", аеропорт "Київ" ім. Сікорського ("Жуляни"), а також аеропорт "Чернівці".

Слід зазначити, що перші два - це найбільші аеропорти України.

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Оновлений перелік набуде чинності з 14 травня 2020 року. Список ризикових для виконання польотів публікується від початку року. Україна з'явилася в ньому вперше.

Автор: 

аеропорт (1857) Бориспіль (1147) Жуляни (188) карантин (18172) Київ (19796) Чернівці (562) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Накладіть мапу випадків КОВІД на мапу парафій рпц.
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13.05.2020 00:08 Відповісти
+1
Из Черновцов последний рейс был отправлен лет 20 назад на Румынию бортом Ли-2.
Так, что можно не переживать.
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13.05.2020 00:17 Відповісти
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Накладіть мапу випадків КОВІД на мапу парафій рпц.
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13.05.2020 00:08 Відповісти
Из Черновцов последний рейс был отправлен лет 20 назад на Румынию бортом Ли-2.
Так, что можно не переживать.
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13.05.2020 00:17 Відповісти
Ох и задержались Вы в прошлой жизни!!! Кстати Ли-2 перестали летать лет 40 назад.... но Вы помните.))))
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13.05.2020 00:50 Відповісти
Ото не надо умничать. В википедиях много чего написано.
Допросите букова, он спросит зесляков и расскажет, что я прав на 100%.

Я только забыл в какой город Румынии они летали.
В следующий раз, когда захочется показать свою эрудицию, выбирайте себе другой персонаж для шуток.
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13.05.2020 07:59 Відповісти
Вспомнил. Где то в начале 2000-х единственный регулярный рейс из этого аэропорта был в Тимишуара и выполнялся на Ли-2.
Тут нагулить вряд ли уже удастся. Может жители города вспомнят и подтвердят.
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13.05.2020 08:55 Відповісти
Дорогой мой друг! Крайний Ли-2 в гражданской авиации был списан в средине 70-х годов на Крайнем Севере. В авиации Украины такого типа самолёта и близко не было. Единственный Ли-2 Вы можете увидеть в Украине на экспозиции возле монумента матери Родине в Киеве. Его даже в музее авиации в Жулянах нет. Аэропорт Черновцы работает и сейчас. До коронавируса был каждодневный рейс на Борисполь , которое выполняло МАУ. Два раза в неделю МАУ на Эмбрайере-190 летало в Бергамо. Выполнялись чартерные туристические рейсы. С начала 2000-х и до 2012 года румынская компания Карпат Эйр на SAAB выполняла регулярные рейсы на Тимишоару. Принимает аэропорт чартерные частные рейсы. Плюс, там постоянно базируется украинская грузовая авиакомпания Украина Аэроальянс и выполняет оттуда полёты. Совсем недавно два или три дня назад оттуда улетели самолёты на Алжир и в Кишинёв. Прилетали самолёты с Алжира и с других стран. Не стоит так говорить о том, о чём понятия не имеете. Это для Вас... а не для шуток.!
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13.05.2020 14:37 Відповісти
З Чернівців регулярно літають на Турцію, тими роками на Італію, Київ.
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13.05.2020 06:06 Відповісти
То чартери, а регулярні на Київ МАУ практично не літають.
http://airportchernivtsi.cv.ua/aeroport/pasazhiram/rozklad-reysiv/
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13.05.2020 08:06 Відповісти
Шановний! А як там Лі-2 , який на початку 2000-х літав на Тімішоару? Я не здивуюсь, якщо Ви там побачите у своїй уяві Ю-52 з рейсами до Берліну...)))) А для Вашого відома, зараз не літають ніякі рейси по розкладу. Ні з Борисполя, ні з Харкова, ні зі Львова... Тільки чартери...
То чого ж Ви так смирненько промовчали про Лі-2?
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14.05.2020 11:29 Відповісти
Не пистм,летал"Киеа-Черновцы" когда-то,да и пару раз чартеры в анталию,хз когда
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13.05.2020 00:41 Відповісти
Невже почнуть збивати як у ірані? Думаю в ірані тому і збили бєнін боїнг ,щоб нерозносив заразу?
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13.05.2020 08:59 Відповісти
 
 