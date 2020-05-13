Аеропорти Києва та Чернівців потрапили до спису ризикових через коронавірус

Київська та Чернівецька області та розташовані в них аеропорти потрапили до європейського списку ризикових для виконання польотів європейськими авіакомпаніями у зв'язку з поширенням COVID-19.

Список складено Європейським агентством авіаційної безпеки (EASA), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За даними EASA, в Україні є 2 регіони з високим ризиком поширення коронавірусної інфекції - це Київська та Чернівецька області. Всі аеропорти, розташовані тут, перебувають у зоні ризику. Це аеропорт "Бориспіль", аеропорт "Київ" ім. Сікорського ("Жуляни"), а також аеропорт "Чернівці".

Слід зазначити, що перші два - це найбільші аеропорти України.

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Оновлений перелік набуде чинності з 14 травня 2020 року. Список ризикових для виконання польотів публікується від початку року. Україна з'явилася в ньому вперше.