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Минздрав собирается создать сеть центров по контролю за заболеваемостью

Минздрав собирается создать сеть центров по контролю за заболеваемостью

Министерство здравоохранения совместно с экспертами пересмотрит законопроект о санитарно-эпидемическом благополучии населения.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В нашей системе мы хотим выстроить систему противоэпидемической защиты, которая будет базироваться на вертикальной системе центров по над болезнями ... Мы пересматриваем написанный нами законопроект о санитарно-эпидемическом благополучии населения и систему общественного здоровья, в части большей централизации полномочий именно в системе готовности к реагированию", — рассказал Ляшко.

По его словам, уже на этой неделе Министерство собирается привлечь к дискуссиям экспертов, которые ранее участвовали в написании предыдущей версии законопроекта.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минздрав расследует вспышки коронавируса в Черновицкой области: большое количество больных именно среди тех, кто посещал церкви, - Ляшко

Они должны будут пересмотреть, актуализировать и представить в Верховную Раду законопроект об общественном здоровье, предусматривающий создание сети центров по контролю за заболеваемостью.

Ляшко добавил, что отдельным компонентом в этой системе является система противоэпидемической защиты, которая должна быть настроена и работать в рамках постоянной готовности к химическим, токсикологическим, радиологическим угрозам.

Также на Цензор.НЕТ: Главный санврач Ляшко о подготовке ко второй волне COVID-19: Украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа, которая ожидается уже в июле

По состоянию на 12 мая в Украине лабораторно подтверждено 16 023 случая COVID-19, умерли 425 человек, выздоровели 3373.

Автор: 

Минздрав (5393) СЭС (124) Ляшко Виктор (1513)


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Топ коментарі
+4
Осталось теперь выяснить как эти центры будут контролировать заболеваемость.
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13.05.2020 01:26
+4
Здравый камент.
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13.05.2020 07:00
+3
Скільки це буде коштувати?
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13.05.2020 01:28
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Осталось теперь выяснить как эти центры будут контролировать заболеваемость.
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13.05.2020 01:26 Відповісти
очень просто: будут вламываться в дома украинцев и ловить там вирус (или бактерию и др.)
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13.05.2020 06:29 Відповісти
Скільки це буде коштувати?
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13.05.2020 01:28 Відповісти
это может зависеть от числа его близких. плюс автопарк с новыми иномарками обслуживающий персонал и т.п. короч, "https://www.youtube.com/watch?v=7g3s2EmgL6M все как у людей "
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13.05.2020 03:43 Відповісти
до хренища
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13.05.2020 06:30 Відповісти
Они ее будут размножать и распространять.
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13.05.2020 01:28 Відповісти
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения забраковал отечественные ПЦР-тесты на коронавирус, купленные Офисом президента.
Как передаетhttps://censor.net/, об этом говорится в письме учреждения, текстом которого располагает https://lb.ua/ LB.ua .Источник: https://censor.net/n3195053КАК ОНИ БУДУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ ФУФЛО-ТЕСТОВ ОТ КОМПАНИИ С УСТАВНЫМ ФОНДОМ 1000 ГР.?КТО ОТВЕТИТ ЗА ОБМАН ЛЮДЕЙ ЗА ТАКОЙ СРОК(С 24.04.20 -НАЧАЛИ ДЕЛАТЬ)?
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13.05.2020 01:52 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ-ЭТО ВЫРОДОК НАЖИВАЮЩИЙСЯ НА БОЛЕЗНИ ЛЮДЕЙ
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13.05.2020 01:55 Відповісти
Это те самые "новые рабочие места"?
местных мед организаций уже мало?
инфекционные больницы не годятся?
теперь надо еще какие то центра для "своих людей"?
с автопарком иномарок, короч, "https://www.youtube.com/watch?v=7g3s2EmgL6M все как у людей "?
Хватит транжирить наши бюджетные деньги!
местные организации минздрава в состоянии контролировать ситуацию.
Хватит популизма!
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13.05.2020 03:48 Відповісти
!
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13.05.2020 06:09 Відповісти
А КОГДА БУДЕТ МИНИСТЕРСТВО ЛОГИКИ !!! ТОГДА ЗДОХНЕТ КОРРУПЦИЯ !!!
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13.05.2020 06:10 Відповісти
будет министерство правды.
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13.05.2020 06:32 Відповісти
КОГДА !!!??? ПОСЛЕ СМЕРТИ КОРРУПЦИОНЕРОВ !)
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13.05.2020 13:02 Відповісти
Ну бюджет пилить надо,а тут такая возможность.
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13.05.2020 06:33 Відповісти
Здравый камент.
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13.05.2020 07:00 Відповісти
Очередное кодло нахлебников.
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13.05.2020 07:21 Відповісти
Короновирус снес яйца в Украине, Ляшко их разложит по семи гнездам -инкубаторам, будет их лично высиживать , и мы не избавимся ни от короновируса ни от Ляшка никогда. Оба очень прожорливые.
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13.05.2020 07:27 Відповісти
Работы, как и вирусов - валом.
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13.05.2020 07:51 Відповісти
Видно,ще дохріна неосвоєних грошенят у фонді боротьби з ковідом.А лікарі нехай лапу смокчуть.
То СЕСи збиралися відновлювати,тепер якісь центри придумали...
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13.05.2020 08:06 Відповісти
" БАБЛОПИЛКИ", так они будут называться
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13.05.2020 09:13 Відповісти
Минсдох не знает как ему сп-здить деньги и вовремя смыться от ответственности. И всё!
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13.05.2020 10:05 Відповісти
 
 