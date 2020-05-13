Минздрав собирается создать сеть центров по контролю за заболеваемостью

Министерство здравоохранения совместно с экспертами пересмотрит законопроект о санитарно-эпидемическом благополучии населения.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В нашей системе мы хотим выстроить систему противоэпидемической защиты, которая будет базироваться на вертикальной системе центров по над болезнями ... Мы пересматриваем написанный нами законопроект о санитарно-эпидемическом благополучии населения и систему общественного здоровья, в части большей централизации полномочий именно в системе готовности к реагированию", — рассказал Ляшко.

По его словам, уже на этой неделе Министерство собирается привлечь к дискуссиям экспертов, которые ранее участвовали в написании предыдущей версии законопроекта.

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Они должны будут пересмотреть, актуализировать и представить в Верховную Раду законопроект об общественном здоровье, предусматривающий создание сети центров по контролю за заболеваемостью.

Ляшко добавил, что отдельным компонентом в этой системе является система противоэпидемической защиты, которая должна быть настроена и работать в рамках постоянной готовности к химическим, токсикологическим, радиологическим угрозам.

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По состоянию на 12 мая в Украине лабораторно подтверждено 16 023 случая COVID-19, умерли 425 человек, выздоровели 3373.