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Новини
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"Слуга народу" Дубінський опублікував телефон журналіста Сича, йому погрожують

Головний редактор "Нового времени" Віталій Сич почав отримувати погрози після публікації про плагіат у дисертації ексглави АП часів Януковича Андрія Портнова. Номер Сича опублікував нардеп СН Дубінський.

Про це Сич написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора сайт NV.ua і деякі інші ресурси опублікували замітку про те, що в дисертації ексзаступника голови Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова містяться елементи академічного плагіату. ... Відразу ж після цього в телеграмі у відкритому доступі з'явився мій номер мобільного телефону та особисті номери журналістів-розслідувачів Наталії Седлецької (Радіо Свобода), Анни Бабінець (Слідство. Інфо) і Дениса Бігуса (BIHUS.info). Поширювали їх сам Андрій Портнов і депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дисертація Портнова містить випадки плагіату, - комітет етики НАЗЯВО

Журналісту почали надходити повідомлення від невідомих з образами і пропозиціями зустрітися і з'ясувати стосунки.

"Вночі - кілька спроб зв'язатися зі мною через відеодзвінок від, припускаю, нетверезих шанувальників творчості Портнова і Дубінського. Але загалом небагато - 5-6 осіб. Моє улюблене повідомлення надійшло від якогось Ігоря Пліцина. Він чемно запитував, чи не соромно мені продавати Україну Соресу? (оригінал листа). В Україні у версії шанувальників Портнова і Дубінського Сорос отримав мексиканське прізвище", - розповів Сич.

Читайте: "Слуга народу" Дубінський підтримав пропагандиста Шарія, який оголосив війну "камікадзе" Труханову

Головред НВ зазначив, що деякі невідомі прислали йому повідомлення зі словами підтримки.

"Боюся, якщо особисті номери Дубінського і Портнова поширимо ми, вони отримають набагато більше, ніж кілька неприємних листів і дзвінків. Ми не будемо цього робити. Але ми продовжимо про них писати", - пообіцяв Сич.

"Володимир Зеленський і його колеги прийшли до влади з обіцянками провести глибокі реформи. Реформ поки мало. Зате при них не тільки повернулися, але і розквітли Портнов і Ко", - додав він.

Читайте: Головну редакторку "Слідство.Інфо" Бабінець викликали на допит через запит "слузі народу" Дубінському. ДОКУМЕНТ

Слуга народу Дубінський опублікував телефон журналіста Сича, йому погрожують 01Слуга народу Дубінський опублікував телефон журналіста Сича, йому погрожують 02
Слуга народу Дубінський опублікував телефон журналіста Сича, йому погрожують 03
Слуга народу Дубінський опублікував телефон журналіста Сича, йому погрожують 04

Автор: 

журналістика (1790) плагіат (69) Портнов (361) свобода слова (391) Дубінський Олександр (492)


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Топ коментарі
+72
Эта тупорылая власть, закончит свое бездарное правление на виселицах
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13.05.2020 01:54 Відповісти
+44
На портноГО, дубинських і ко управи нема ...
Цинічно глумляться, опираючись на підтримку "мудрого" нарІТу, завдяки якому вони і стали королями життя: одне вернулося, зе-кагал зарахував йому ті роки, як ніби воно тут проживало, а те, теж дуже =щирореформаторське= взагалі берегів не має.

Цікаво, палка поціновувачка дубинського Татьяна Лайф, яка на нього підписана і захоплюється =дубінізмами=, теж телефонувала цьому головреду ?
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13.05.2020 02:07 Відповісти
+42
Зеленский собирается обязать СБУ защищать мораль и этнический ценности.
Этот тот же самый Зеленский, или это какой-то другой Зеленский ?

"Слуга народа" Дубинский опубликовал телефон журналиста Сыча, тому угрожают - Цензор.НЕТ 8613 "Слуга народа" Дубинский опубликовал телефон журналиста Сыча, тому угрожают - Цензор.НЕТ 1970"Слуга народа" Дубинский опубликовал телефон журналиста Сыча, тому угрожают - Цензор.НЕТ 6092
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13.05.2020 02:22 Відповісти
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Януковича в Киев привез Кучма в далеком 1997 году
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13.05.2020 06:27 Відповісти
Что можно ожидать от животного, мама которого любит скорость и румынов?
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13.05.2020 06:30 Відповісти
Говорящая жопы бабы Бени😂
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13.05.2020 06:42 Відповісти
Все, що треба знати про узеленських...
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13.05.2020 07:01 Відповісти
А почему бы не опубликовать личные данные портянки,ж@пы бени и прочих подонков? Что за непонятные поблажки к мразям и скотам?
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13.05.2020 07:04 Відповісти
Говорящюю жопу ждет судьба питушария
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13.05.2020 07:10 Відповісти
"Слуга народа" Дубинский опубликовал телефон журналиста Сыча, тому угрожают - Цензор.НЕТ 8310
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13.05.2020 07:29 Відповісти
Оце зробили себе разом, откровенные беспредельщики у власти
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13.05.2020 07:39 Відповісти
"Слуга народа" Дубинский опубликовал телефон журналиста Сыча, тому угрожают - Цензор.НЕТ 3301
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13.05.2020 07:53 Відповісти
от проблему нашли... поменял телефон и конец..
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13.05.2020 08:16 Відповісти
Відверті вороги України. Виходить, що портянка(гонуча) брудна і не дійна. Як і всі з його команди - ворюга!
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13.05.2020 08:21 Відповісти
Бандитская власть, бандитские методы.
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13.05.2020 08:44 Відповісти
Портнов такой же юрист как Янукович проффесор.
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13.05.2020 08:46 Відповісти
противно и тошно смотреть на эту ублюдочную тварь!!! голова обезьяны!!!
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13.05.2020 09:00 Відповісти
мамин румын, не усугубляй и без того ухудшающуюся для зебилов и их Вошьдя ситуацию - публикация в СМИ телефонов и адресов лёжек зекомандЫ будет иметь вообще ошеломляющий результат..
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13.05.2020 09:09 Відповісти
Это тот СЫЧ который вторгается в мой компьютер, когда я захожу на сайт НВ, при этом блокирует чтение страницы?... Может после этого он перестанет меня доставать?
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13.05.2020 09:16 Відповісти
Одно из самых больших моих желаний - это чтобы коломойский, шмаркля и 99,99 % слуг урода висели на столбах. Но вот в конкретно данном случае я одобряю выходку говорящей бениной жопы. Ибо в том, что шмаркля с подельниками оказался у власти огромная заслуга журнашлюх, в том числе и этого самого Сыча. Поэтому - по заслуге и награда!
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13.05.2020 10:06 Відповісти
у дубинского и портнова подгорает.
красота!
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13.05.2020 13:02 Відповісти
Портнов бесится и истерит, потому что он один.Никому не нужен, всеми гоним, оскорбляем и презираем. Раньше он лизал страусиные туфли Януковичу и подставлял жопу, и имел кормёжку, и крышу над головой. А сейчас он таскается по чужим углам, предлагая себя ... Он даже "слугам путина" не нужен, хотя у них сплошной сброд и ничтожества....Портнову нужно найти дом с полным пансионом и приятными соседями....Очень подходит барак на зоне ....Осталось поймать его, чтобы осчастливить...
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13.05.2020 17:46 Відповісти
Когда портянку кто то хлопнет или сам дух испустит, я уйду в запой)
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13.05.2020 19:18 Відповісти
Ну головне що прараіську "культурну" парадигму такі пілігрими несуть малоосвіченому малоросу ,а на пляшці якось братній нарід сидить а малороси чим гірші.
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13.05.2020 19:38 Відповісти
А просто все уже в 12-м году...Но только пока этого не поняли... А интерсно: Сыч уже подал в прокуратуру заявление на портнова за это разглашение , повлекшее угрозу жизни и здоровью... ?
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13.05.2020 22:27 Відповісти
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