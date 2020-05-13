"Слуга народу" Дубінський опублікував телефон журналіста Сича, йому погрожують

Головний редактор "Нового времени" Віталій Сич почав отримувати погрози після публікації про плагіат у дисертації ексглави АП часів Януковича Андрія Портнова. Номер Сича опублікував нардеп СН Дубінський.

Про це Сич написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора сайт NV.ua і деякі інші ресурси опублікували замітку про те, що в дисертації ексзаступника голови Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова містяться елементи академічного плагіату. ... Відразу ж після цього в телеграмі у відкритому доступі з'явився мій номер мобільного телефону та особисті номери журналістів-розслідувачів Наталії Седлецької (Радіо Свобода), Анни Бабінець (Слідство. Інфо) і Дениса Бігуса (BIHUS.info). Поширювали їх сам Андрій Портнов і депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський", - повідомив він.

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Журналісту почали надходити повідомлення від невідомих з образами і пропозиціями зустрітися і з'ясувати стосунки.

"Вночі - кілька спроб зв'язатися зі мною через відеодзвінок від, припускаю, нетверезих шанувальників творчості Портнова і Дубінського. Але загалом небагато - 5-6 осіб. Моє улюблене повідомлення надійшло від якогось Ігоря Пліцина. Він чемно запитував, чи не соромно мені продавати Україну Соресу? (оригінал листа). В Україні у версії шанувальників Портнова і Дубінського Сорос отримав мексиканське прізвище", - розповів Сич.

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Головред НВ зазначив, що деякі невідомі прислали йому повідомлення зі словами підтримки.

"Боюся, якщо особисті номери Дубінського і Портнова поширимо ми, вони отримають набагато більше, ніж кілька неприємних листів і дзвінків. Ми не будемо цього робити. Але ми продовжимо про них писати", - пообіцяв Сич.

"Володимир Зеленський і його колеги прийшли до влади з обіцянками провести глибокі реформи. Реформ поки мало. Зате при них не тільки повернулися, але і розквітли Портнов і Ко", - додав він.

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