Ворог за добу 9 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 120- і 82-мм міномети та ПТРК. Поранено одного українського воїна, - штаб

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Застосовуючи штатне озброєння, українські воїни своєчасно реагували на ворожі збройні провокації і прицільним вогнем змушували противника відмовитися від продовження обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Павлополя і двічі поблизу Старогнатівки противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу в районі Кримського, - штаб ОС

По околицях Опитного окупанти задіяли великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"На обстріли противника Об'єднані сили дали результативну й адекватну відповідь, і окупанти згорнули свою активність", - повідомили в штабі.

Водночас у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв захисників Кримського, використавши міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Поруч із Луганським окупанти тричі порушували режим припинення вогню, застосувавши 82-мм міномети, протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Унаслідок ворожих обстрілів одного військовослужбовця Об'єднаних сил було поранено.

"Злочинні дії російських окупантів безкарними не залишилися - наші воїни відкрили прицільний вогонь по опорних пунктах російських найманців. Завдяки відвазі та рішучості військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил ворог був змушений припинити свої злочинні дії.

За даними розвідки, 12 травня українські військовослужбовці поранили п'ятьох російських окупантів", - повідомили в пресцентрі ОС.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Гнутового противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Українські воїни у відповідь рішуче застосували чергові вогневі засоби і припинили ворожі провокації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уже три роки в зоні бойових дій на Донбасі перебуває пес Дагір: "Відкриваю вогонь по противнику, а він не боїться, лежить поруч". ВIДЕО

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться в повідомленні.



