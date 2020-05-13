США вилучили поставлені Росією апарати ШВЛ після пожеж у лікарнях Москви та Санкт-Петербурга

США, куди були поставлені російські апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ) "Авента-М", повертають їх після пожеж у лікарнях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це повідомило Агентство з надзвичайних ситуацій США (FEMA), передає Reuters.

"Як запобіжний захід штати повертають апарати ШВЛ у FEMA", - йдеться в повідомленні відомства.

В агентстві наголосили, що апарати ще не були доставлені в госпіталі і не застосовувалися на території країни.

У середині квітня Трамп заявив про те, що Росії в умовах поширення коронавірусу можуть знадобитися апарати штучної вентиляції легень і висловив готовність допомогти їй у цьому питанні.

При цьому раніше, на початку квітня, Росія відправляла борт із гуманітарною допомогою у США. Поставка містила, зокрема, апарати ШВЛ та засоби індивідуального захисту, які після прибуття у США були передані FEMA. У Держдепі тоді наголосили, що допомога була надана не безоплатно - США купили у Росії медичну техніку та засоби захисту.

У російському МЗС підтвердили факт оплати, але наголосили, що вона здійснювалася не за ринковими цінами.

Перевірка апаратів "Авента-М" почалася після пожеж у двох лікарнях, де вони використовувалися. Увечері 9 травня в московській міській клінічній лікарні імені С.І. Спасокукоцького сталася пожежа, унаслідок якої загинула одна людина. Пізніше ТАСС повідомив, що причиною займання могла стати несправність в апараті ШВЛ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежа в лікарні Санкт-Петербурга: п'ятеро лежачих хворих на COVID-19 загинули через перевантаження і займання апарату ШВЛ

Через кілька днів, 12 травня, пожежа сталася в лікарні Святого Георгія в Санкт-Петербурзі, жертвами якої стали п'ятеро осіб. За словами губернатора міста Олександра Беглова, загоряння також сталося в апараті ШВЛ.

За даними ТАСС, отриманим від джерела в правоохоронних органах, зазначені апарати були виготовлені на Уральському приладобудівному заводі (УПЗ). Видання Baza уточнює, що загорілися апарати марки "Авента-М". Після цього Російська служба з нагляду у сфері охорони здоров'я почала перевірку апаратів ШВЛ, які використовуються в лікарнях Москви і Санкт-Петербурга.

Пізніше виробник апаратів "Авента-М", концерн "Радіоелектронні технології" (КРЕТ) повідомив, що займання могло статися через порушення заходів протипожежної безпеки або з причин технічного характеру. У КРЕТ заявили, що розглядають кілька версій, зокрема пов'язані зі станом мереж, інженерної інфраструктури лікарень, дотриманням заходів протипожежної безпеки.

Довідка. "Авента-М" - найпопулярніші апарати штучної вентиляції легень у Росії. Їх виробляє компанія "Уральський приладобудівний завод" (входить до концерну "Радіоелектронні технології", КРЕТ). Тільки у квітні КРЕТ уклав контракти на поставку 8,7 тис. апаратів з російськими лікарнями, урядами регіонів і Мінпромторгу. Згідно з контрактом з Мінпромторгу, КРЕТ до кінця року поставить у регіональні лікарні 6,7 тис. апаратів ШВЛ "Авента".

Наприкінці березня російський уряд призначив АТ "КРЕТ" єдиним постачальником апаратів ШВЛ для потреб медичних установ. На той момент потужність виробництва становила десять одиниць апаратів ШВЛ на добу, повідомили в пресслужбі компанії. На кінець квітня потужність виробництва з випуску ШВЛ на Уральському приладобудівному заводі була збільшена в десять разів і становила 100 одиниць обладнання на добу.