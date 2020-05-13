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Новини Коронавірус і карантин
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США вилучили поставлені Росією апарати ШВЛ після пожеж у лікарнях Москви та Санкт-Петербурга

США вилучили поставлені Росією апарати ШВЛ після пожеж у лікарнях Москви та Санкт-Петербурга

США, куди були поставлені російські апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ) "Авента-М", повертають їх після пожеж у лікарнях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це повідомило Агентство з надзвичайних ситуацій США (FEMA), передає Reuters.

"Як запобіжний захід штати повертають апарати ШВЛ у FEMA", - йдеться в повідомленні відомства.

В агентстві наголосили, що апарати ще не були доставлені в госпіталі і не застосовувалися на території країни.

У середині квітня Трамп заявив про те, що Росії в умовах поширення коронавірусу можуть знадобитися апарати штучної вентиляції легень і висловив готовність допомогти їй у цьому питанні.

При цьому раніше, на початку квітня, Росія відправляла борт із гуманітарною допомогою у США. Поставка містила, зокрема, апарати ШВЛ та засоби індивідуального захисту, які після прибуття у США були передані FEMA. У Держдепі тоді наголосили, що допомога була надана не безоплатно - США купили у Росії медичну техніку та засоби захисту.

У російському МЗС підтвердили факт оплати, але наголосили, що вона здійснювалася не за ринковими цінами.

Перевірка апаратів "Авента-М" почалася після пожеж у двох лікарнях, де вони використовувалися. Увечері 9 травня в московській міській клінічній лікарні імені С.І. Спасокукоцького сталася пожежа, унаслідок якої загинула одна людина. Пізніше ТАСС повідомив, що причиною займання могла стати несправність в апараті ШВЛ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежа в лікарні Санкт-Петербурга: п'ятеро лежачих хворих на COVID-19 загинули через перевантаження і займання апарату ШВЛ

Через кілька днів, 12 травня, пожежа сталася в лікарні Святого Георгія в Санкт-Петербурзі, жертвами якої стали п'ятеро осіб. За словами губернатора міста Олександра Беглова, загоряння також сталося в апараті ШВЛ.

За даними ТАСС, отриманим від джерела в правоохоронних органах, зазначені апарати були виготовлені на Уральському приладобудівному заводі (УПЗ). Видання Baza уточнює, що загорілися апарати марки "Авента-М". Після цього Російська служба з нагляду у сфері охорони здоров'я почала перевірку апаратів ШВЛ, які використовуються в лікарнях Москви і Санкт-Петербурга.

Пізніше виробник апаратів "Авента-М", концерн "Радіоелектронні технології" (КРЕТ) повідомив, що займання могло статися через порушення заходів протипожежної безпеки або з причин технічного характеру. У КРЕТ заявили, що розглядають кілька версій, зокрема пов'язані зі станом мереж, інженерної інфраструктури лікарень, дотриманням заходів протипожежної безпеки.

Довідка. "Авента-М" - найпопулярніші апарати штучної вентиляції легень у Росії. Їх виробляє компанія "Уральський приладобудівний завод" (входить до концерну "Радіоелектронні технології", КРЕТ). Тільки у квітні КРЕТ уклав контракти на поставку 8,7 тис. апаратів з російськими лікарнями, урядами регіонів і Мінпромторгу. Згідно з контрактом з Мінпромторгу, КРЕТ до кінця року поставить у регіональні лікарні 6,7 тис. апаратів ШВЛ "Авента".

Наприкінці березня російський уряд призначив АТ "КРЕТ" єдиним постачальником апаратів ШВЛ для потреб медичних установ. На той момент потужність виробництва становила десять одиниць апаратів ШВЛ на добу, повідомили в пресслужбі компанії. На кінець квітня потужність виробництва з випуску ШВЛ на Уральському приладобудівному заводі була збільшена в десять разів і становила 100 одиниць обладнання на добу.

Автор: 

лікарня (1368) карантин (18172) пожежа (4367) росія (66502) Санкт-Петербург (279) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+33
Москали обосрались по полной, уроды рукожопые.
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13.05.2020 07:35 Відповісти
+21
США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга - Цензор.НЕТ 9715
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13.05.2020 07:41 Відповісти
+20
Нікому не потрібні такі апарати ШВЛ, які виготовили росіяни. Нехай зберігають їх на своїх смітниках.
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13.05.2020 07:39 Відповісти
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США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга - Цензор.НЕТ 3314
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13.05.2020 07:31 Відповісти
Умереть от удушья пожара, когда тебя вроде как поставили на ИВЛ.. Ад адский
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13.05.2020 07:35 Відповісти
Москали обосрались по полной, уроды рукожопые.
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13.05.2020 07:35 Відповісти
зачем бобще брать росийские товары, они же всегда ломаются
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13.05.2020 07:38 Відповісти
Нікому не потрібні такі апарати ШВЛ, які виготовили росіяни. Нехай зберігають їх на своїх смітниках.
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13.05.2020 07:39 Відповісти
Дурний піп і дурна його молитва
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13.05.2020 07:39 Відповісти
😀Мати так завжди казала.
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13.05.2020 08:36 Відповісти
США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга - Цензор.НЕТ 9715
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13.05.2020 07:41 Відповісти
Ещё одно подтверждение, что все российское Г якутское.
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13.05.2020 07:48 Відповісти
Козлостан,страна рукожопых!
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13.05.2020 07:51 Відповісти
Теперь кацапам придется самим свои аппараты ИВЛ от "Новичка" очищать...
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13.05.2020 07:51 Відповісти
Или рицина.
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13.05.2020 08:05 Відповісти
Росiйске вбеваэ🤣😁😂
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13.05.2020 07:51 Відповісти
Може хоч тепер ми зрозуміємо, на яку небезпеку ми наражаємося, користуючись русскім язиком...
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13.05.2020 08:00 Відповісти
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13.05.2020 09:18 Відповісти
Как говаривал пан Вергилий - бойтесь данайцев, дары приносящих!
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13.05.2020 08:00 Відповісти
Это ...типичнейшая ситуация, когда используют ...китайские блоки питания. А так дешевле. Именно они рассчитаны на строго точную работу в режиме определенных нагрузок, и то...не всегда. В итоге когда устройство используется при перегрузке, они сразу выходят из строя. Причём летят ключи, мостики, даже керамические конденсаторы, а если ещё и сеть скакнула, то это попадайк. Причём с эффектным пожаром и с неимоверной вонью. Что они за текстолит используют стоит только догадываться. Не спасают почему то предохранители. Нет они их даже реально ставят, и они ...к удивлению даже перегорают, но ....после лёгкого раздумья.
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13.05.2020 08:05 Відповісти
Ни разу не слышал чтобы блок питания стал причиной пожара. Даже самые, на соплях, зарядники и блоки рассчитаны на пороге 170-250 вольт. На качественных три степени защиты (предохранитель, термостат и варистор).
Но ,допустим смухлевали китайцы. Что мешает уральцам при себестоимости 10 рублей (аллегорически) , собрать копеечный блок питания?
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13.05.2020 10:50 Відповісти
Що б не почала робити рфия все рівно виходить таке, яке вбиває.
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13.05.2020 08:07 Відповісти
Росіяни - унікальне суспільство... Вони здатні вазить усіх своєю "геніальною рукожопістю"... Це було помічено ще в часи створення Російської імперії... Петро вирішив зробить "хід конем" - побудувать галерну флотилію для штурму Азова. А щоб не мучиться з сплавлянням готових суден з північних районів Московії, де були майстри і матеріали, будувать "волоки", він вирішив заготовить "напівфабрикати", сплавить їх на плотах, а на місці збирать з готових деталей судна, як він бачив на голландських верфях... Ну, наробили, сплавили... Почали збирать... А воно "не ліпиться"!!!... Голландські майстри користувалися метричною системою, лінійками, циркулями, і виготовлені ними деталі були однакові, а у кацапів "вершки", "п"яді", "лікті", "аршини" і "сажні" були різними, бо кожен майстер мав різну тілобудову і робив деталі, користуючись своїми пальцями, руками і тілом, для визначення їх розмірів... (про "протирання тонким шаром" контактів спиртом, забивання молотком не тільки шурупів, а й навіть болтів і "шпильок" і казать не варто...).
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13.05.2020 08:09 Відповісти
США вилучили поставлені Росією апарати ШВЛ після пожеж у лікарнях Москви та Санкт-Петербурга - Цензор.НЕТ 2008
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13.05.2020 08:16 Відповісти
Странно, что вообще рашка протолкнула свою продукцию , несмотря на всевозможные санкции., в Штаты. Видать , на коленях стояли и даром отдавали свои паганые ивл
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13.05.2020 08:19 Відповісти
- Ну хоть что-то новое в науке сказал несчастный глухой сумасшедший из Калуги?
- Сказал. Предложил поставить трубу на колесики и толкнуть с горы. И тогда, по Циолковскому, струя воздуха, протекающая через трубу, создаст реактивную тягу, и труба будет ездить вечно!...Циолковский описывает, как, кого и в каком порядке нужно убивать. Я процитирую: "больных, калек, слабоумных, несознательных… диких и домашних животных, насекомых…"

Ползунов соорудил плохую копию английской машины. Не зря ведь ему говорили, что нужных технологий в России нет. Паровая машина - это не телега, там нужно сопряжение деталей! А Ползунов гордился тем, что у него между поршнем и стенкой цилиндра «палец не пролезает».
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13.05.2020 08:20 Відповісти
Зато блоху подковали. И это начало 19-го века. Уникальное техническое решение. Что, нечем крыть?
(Правда, балансировка нарушилась и она прыгать перестала) Но подковали, же.
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13.05.2020 10:05 Відповісти
скіль мона писати не "в" росії, а На расії!!!!
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13.05.2020 08:22 Відповісти
Як сталось, що штати прикупили росіский непотріб ?
Чи будуть вони його повертати ?
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13.05.2020 08:25 Відповісти
Дуже просто сталось. З виборів президентами непотрібу у США. Давайте спочатку підемо.. Як би в США президентом був спочатку не африканський генетично сцикливий раб обама а потім - жадібний до грошей клоун трамп - то й війни у нас або не було б або вона вже припинилася давно з поверненням територій. Провидіння вчить не тільки нас , кацапів, білорусів , а й американських товстосраких тупуватих та лінивих негрів , що вибирати треба розумом і не думати " прийде та дасть задарма" як бреше. Бо це потім виллазить боком. Як би Керрі не втрутився вкрай агресивно ( нагадаю - пригрозивши атакою сьомого флоту США як що за 2 години кацапня не забереться з Грузії) у 2008 не дивлячись ні на кризу,ні на що..- Грузії вже давно не було б . Було б усе -кацапська осетинська область. Так і тут. Був би інший лідер в США - менш жадібний до грошей та краще петраючий у тому як виконувати свої обов'язки - то й не було б там такої кількості загиблих. А це як виявляється було геть можливо, як що не слухати брехні. Бо "так не буває - срав - та впав..це тільки хтось штовхнув!" От і кацапське лайно повернули б ще у повітрі. Це не допущення таке. Таку думку розділяє багато інтелектуалів у самих США навіть..
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13.05.2020 09:40 Відповісти
Не на росії, а на московії. Бо вони не руси, а орда, московити, які себе так назвали, украли нашу назву-історію. А по поводу апаратів, то яка московія, то і такі їхі апарати. Крім горя вони нічого не принесуть.
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13.05.2020 08:26 Відповісти
удлинитель китайский использовали....
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13.05.2020 08:30 Відповісти
шо ни сделает кацап, у него всегда получается автомат калашникова.....
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13.05.2020 08:41 Відповісти
Нехай відправляють до ДНРЛНР
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13.05.2020 08:45 Відповісти
Зачем было брать?
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13.05.2020 08:50 Відповісти
США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербургаи передали их в Пентагон-Будут использовать как запалы
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13.05.2020 08:56 Відповісти
Русский ленд-лиз, бессмысленный и беспощадный.
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13.05.2020 08:58 Відповісти
можно покороче - РЛЛЛ=роис лайно лэнд-лиз.
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13.05.2020 09:13 Відповісти
" русский подлиз" , на московии даже таких слов не понимают
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13.05.2020 10:54 Відповісти
типичный троянский гумконвой кацапов
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13.05.2020 09:19 Відповісти
ни один американец не купит авто из паРашы и тем более не станет на нем ездить, так почему же они взяли их аппараты ИВЛ? думали, что будут какие-то кардинальные отличия между ВТАЗом и ИВЛом из паРашы?
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13.05.2020 09:30 Відповісти
И вот вам здрысти! Как оказывается делали ИВЛ, а получился огнемёт Шмель. За подобную мерзопакость товарищ Трамп должен взять товарища Ху-ло за мошёнку и оторвать мошёнку и язык одним куском.
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13.05.2020 10:02 Відповісти
Російське медичне обладнання в США, це як сомалійський двигун на Порше.
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13.05.2020 10:06 Відповісти
Странно как это Зеля с Новинским их не купили
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13.05.2020 10:56 Відповісти
Всё из касапии взрывается , падает , горит и ломается - совок -это гниль и ржавчина , это брехня и обман
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13.05.2020 11:12 Відповісти
мда, не те бабы пошли в Америке. видимо не нараживают.
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13.05.2020 12:22 Відповісти
Что можно ждать от жопоруких рашистов? У них руки заточены под удерживание стакана, и не более.
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13.05.2020 12:45 Відповісти
 
 