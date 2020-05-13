У США смертей від COVID-19 напевно більше, ніж зафіксовано, - експерт команди Білого дому доктор Фаучі

Директор Інституту з алергічних та інфекційних захворювань і провідний експерт оперативної команди Білого дому для боротьби з коронавірусом доктор Ентоні Фаучі заявив, що кількість смертей від COVID-19 у США є "майже напевно більшою, ніж зареєстровано".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це він сказав на слуханнях у комітеті з охорони здоров'я Сенату США, які відбулися дистанційно.

"З огляду на ситуацію, зокрема, в Нью-Йорку, який постав перед дуже серйозним викликом - там можуть бути люди, у яких був COVID-19 і вони померли вдома. Але їх не внесли в статистику, бо ці люди не були госпіталізовані", - заявив Фаучі.

Станом на 12 травня у США внаслідок коронавірусу померли вже понад 82 000 осіб. Згідно з новими прогнозами дослідників Інституту Вашингтона, на початку серпня ця кількість може становити 137 000.

Також Ентоні Фаучі наголосив: не слід думати, що "вірус просто зникне" до осені, і що дуже ймовірно, що наприкінці року буде нова хвиля хвороби. Утім, він висловив сподівання, що до того часу США будуть готовими краще, ніж зараз.

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"З огляду на можливість проведення тестів, можливість запастися засобами індивідуального захисту, а також відстежувати хворобу - сподіваюся, що якщо в нас буде загроза другої хвилі, ми зможемо впоратися з нею дуже ефективно, щоб запобігти новому спалаху", - сказав Фаучі.

Крім цього, експерт додав: зараз у США одночасно працюють над кількома вакцинами, і він сподівається, що успішною буде не одна розробка.