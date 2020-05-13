Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 291,9 тис.: лише у США померли 82,3 тис. осіб, у Британії - 32,7 тис. та в Італії - 30,9 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 12 травня у світі зареєстрували 4 262 051 (4 177 584 вчора) випадок інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 291 961 (286 330 вчора) смерть від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 82 373, захворілих - 1 369 484.

Росія вийшла на друге місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 232 243 особи, кількість смертей - 2116.

Іспанія повідомляє про 228 030 випадків COVID-19, 26 920 осіб померли.

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За кількістю заражених Велика Британія піднялася на четверте місце - 227 741 випадок, при цьому померли вже 32 769 осіб.

В Італії зафіксовано 221 216 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 30 911 летальні.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували у США, Великій Британії, Італії, Франції та Іспанії.

У Франції померли 26 994 особи, в Німеччині - 7738, в Ірані - 6733, в Туреччині - 3894, в Бельгії - 8761, в Нідерландах - 5529, Канаді - 5300.

У Білорусі кількість заражених досягла 24 873 осіб, з яких 142 померли, в Польщі - 16 921, померли - 839; в Молдові - 5154, померли - 182; в Угорщині - 3313, померли - 425; в Румунії - 15 778, померли посилання - 1002; в Словаччині - 1465, померли - 27.

Нагадаємо, в Україні на ранок 12 травня зафіксовано 375 нових випадків COVID-19: загалом - 16 023, летальних - 425, одужали 3373 особи.