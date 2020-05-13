Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 291,9 тис.: лише у США померли 82,3 тис. осіб, у Британії - 32,7 тис. та в Італії - 30,9 тис. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 12 травня у світі зареєстрували 4 262 051 (4 177 584 вчора) випадок інфікування COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 291 961 (286 330 вчора) смерть від коронавірусу.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 82 373, захворілих - 1 369 484.
Росія вийшла на друге місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 232 243 особи, кількість смертей - 2116.
Іспанія повідомляє про 228 030 випадків COVID-19, 26 920 осіб померли.
За кількістю заражених Велика Британія піднялася на четверте місце - 227 741 випадок, при цьому померли вже 32 769 осіб.
В Італії зафіксовано 221 216 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 30 911 летальні.
Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували у США, Великій Британії, Італії, Франції та Іспанії.
У Франції померли 26 994 особи, в Німеччині - 7738, в Ірані - 6733, в Туреччині - 3894, в Бельгії - 8761, в Нідерландах - 5529, Канаді - 5300.
У Білорусі кількість заражених досягла 24 873 осіб, з яких 142 померли, в Польщі - 16 921, померли - 839; в Молдові - 5154, померли - 182; в Угорщині - 3313, померли - 425; в Румунії - 15 778, померли посилання - 1002; в Словаччині - 1465, померли - 27.
Нагадаємо, в Україні на ранок 12 травня зафіксовано 375 нових випадків COVID-19: загалом - 16 023, летальних - 425, одужали 3373 особи.
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Пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_COVID-19_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Беларусь , единственная европейская страна не отменившая даже массовые мероприятия, избрала наиболее либеральную стратегию в отношении COVID-19. При этом протестировано более 2% населения страны. Люди с положительным тестом обязаны изолироваться. Отслеживаются контакты заражённых. На 6 мая в стране сделано 220045 тестов, из них 19255 дали положительный результат (8,8%), госпитализировано 14755, выздоровело 4388, умерло 112 человек. Критики власти считают эти данные заниженными.
По данным ООН Беларусь была https://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/presscenter/pressreleases/COVID19_New_UNDP_data_dashboards_reveal_huge_disparities_among_countries_in_ability_to_cope_and_recover.html хорошо готова к кризису, имея 41 врача на 10000 населения, 114 медсестер (включая акушерок) и 110 больничных коек. Средний уровень самых развитых стран: 30 врачей, 81 медсестра и 55 коек. В стране также относительно большое количество аппаратов ИВЛ и развита эпидемиологическая служба.
ЕС выделил 3 млрд. евро для стран-соседей на борьбу с COVID-19, предусмотрев для Беларуси 60 млн. из этой суммы. Однако европейские чиновники https://nn.by/?c=ar&i=250958&lang=ru заявили , что страна получит их только в случае исполнения рекомендаций ВОЗ. В итоге, деньги https://4esnok.by/novosti/evrokomissiya-peredumala-davat-belarusi-60-mln-evro/ обошли Беларусь стороной. Похоже на шантаж.
Последние недели СМИ акцентировали внимание на городе Столбцы и называли ситуацию там «https://charter97.org/ru/news/2020/4/29/374646/ катастрофической », с огромным количеством https://charter97.org/ru/news/2020/4/28/374532/ умерших . Однако, главный врач районной больницы https://www.mlyn.by/2020/05/glavvrach-stolbtsovskoj-tsrb-nastalo-vremya-vse-eto-ostanovit/ призвала в интервью прекратить эти манипуляции и привела данные по району. За 4 месяца текущего года в районе умерло на 7 человек меньше, чем за такой же период прошлого года (247 против 254). Если взять только апрель, то ситуация не изменилась - тоже 63 смерти. За всё время умерло 7 человек с положительным тестом на COVID-19, из них 5 от болезней кровообращения, 1 от болезни почек и 1 от заболевания органов дыхания
Общая смертность от всех причин в Великобритании сейчас http://inproportion2.talkigy.com/ на уровне пяти сильнейших волн гриппа за последние 25 лет. Пик ежедневной смертности в больницах был достигнут 8 апреля.
Новые https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/05/01/evidence-rising-britains-lockdown-could-deadly-mistake/ статистические данные показывают, что в середине апреля из примерно 12000 дополнительных смертей около 9000 были «связаны с коронаирусом» (включая «подозреваемые случаи»), но около 3000 не были «связаны с коронаирусом». Из общего числа около 7300 смертей в домах престарелых только около 2000 были «связаны с коронаирусом». Вне зависимости от «связи с коронаирусом» https://www.hsj.co.uk/commissioning/thousands-of-extra-deaths-outside-hospital-not-attributed-to-covid-19/7027459.article неясно , от чего на самом деле умерли эти люди. Поэтому Ассоциация британских патологоанатомов призвала к «https://www.hsj.co.uk/coronavirus/systematic-reviews-to-discover-true-cause-of-outbreak-deaths/7027491.article систематическому анализу истинных причин смерти ».
Временные больницы в Великобритании до сих пор https://www.telegraph.co.uk/news/0/do-many-nhs-nightingale-hospitals-remain-empty/ оставались практически пустыми . Подобная ситуация уже наблюдалась в Китае, США и многих других странах.
В конце апреля стало известно, что блокировка, по-видимому, не была, как официально заявлено, рекомендована одной научной комиссией, а высокопоставленный правительственный советник «https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-28/top-aide-to-u-k-s-johnson-pushed-scientists-to-back-lockdown надавил » на учёных.
Питер Хитченс: https://hitchensblog.mailonsunday.co.uk/2020/05/peter-hitchens-were-destroying-the-nations-wealth-and-the-health-of-millions.html Мы уничтожаем богатство нации и здоровье миллионов людей . «Если вы не отстаиваете свою основную свободу - ту, на основе которой вы можете законно идти, куда пожелаете, тогда вы потеряете её навсегда. И это ещё не всё, что вы потеряете. Посмотрите на цензуру интернета, которая распространяется как мрачное пятно, гибель парламента, превращение полиции в правительственную армию».
Последний отчет CDC США https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/covidview/index.html показывает , что частота госпитализаций с COVID-19 находится на уровне сильных волн гриппа для пожилых людей, немного выше для взрослых и намного ниже для детей.
Видео: медсестра из Нью-Йорка в драматичном видео https://www.dailymail.co.uk/news/article-8262351/Nurse-New-York-claims-city-killing-COVID-19-patients-putting-ventilators.html заявила , что город «убивает» пациентов с COVID-19, помещая их на аппарты ИВЛ и разрушая их лёгкие. Использование ИВЛ вместо кислородных масок осуществляется «из-за боязни распространения вируса». «Это фильм ужасов», «не из-за болезни, а из-за борьбы с ней», объяснила медсестра. Эксперты с марта предупреждают об опасности интубации пациентов с COVID-19.
Доктор Даниэль Мерфи, глава отделения неотложной помощи в оказавшейся под давлением COVID-19 больнице Нью-Йорка, https://nypost.com/2020/04/27/ive-worked-the-coronavirus-front-line-and-i-say-its-time-to-start-opening-up/ рекомендует быстро прекратить изоляцию. По его словам, волна заболеваемости достигла своего пика ещё 7 апреля. COVID-19 - это серьёзное дело, но страх перед ним преувеличен, так как подавляющее большинство населения болеет легко. В настоящее время его наибольшую обеспокоенность вызывает резкое снижение уровня ухода за пациентами, нуждающимися в неотложной помощи, и детьми из-за блокировки и широко распространённого среди населения страха.
Видео: Руководители похоронных бюро в Нью-Йорка https://www.youtube.com/watch?v=g5f_6ltv7oI заявили , что в настоящее время «COVID-19» написано «во всех свидетельствах о смерти» (о подозреваемых случаях), независимо от того, был ли тест. Многие люди умирают дома, и зачастую точная причина смерти не проверяется. Директора заявили, что статистика COVID-19 завышена по политическим или финансовым причинам.
Директор Департамента здравоохранения штата Иллинойс https://week.com/2020/04/20/idph-director-explains-how-covid-deaths-are-classified/ подтвердила , что даже смертельно больные люди, которые явно умирают по другой причине, но имеют положительный результат на коронавирус до или после смерти, регистрируются как случаи смерти от COVID-19.
Из-за карантина 30 миллионов человек в США https://edition.cnn.com/2020/04/30/economy/unemployment-benefits-coronavirus/index.html уже обратились за пособиями по безработице к концу апреля. Это значительно больше, чем Международная организация труда прогнозировала для мира в целом.
Босс Tesla Илон Маск https://www.theguardian.com/technology/2020/apr/29/tesla-quarterly-earnings-coronavirus-shares назвал калифорнийские меры против коронавируса «фашистскими». Он объяснил, что «принудительное заключение» людей в их домах нарушает все их конституционные права.
Видео: в Висконсине матери https://twitter.com/AlexBerenson/status/1256219418343981056 пришлось столкнуться с полицией в своём доме, потому что её дети незаконно играли с соседскими детьми.
Видео: в конце апреля американские СМИ были пойманы на https://twitter.com/talialikeitis/status/1253126254942773248 инсценировке протеста работников здравоохранения против антикарантинной демонстрации (https://www.buzzfeednews.com/article/tasneemnashrulla/photos-denver-nurses-block-anti-lockdown-protest читать дальше ).
Женщина узнала из новостей, что https://medialeaks.ru/1604gvn-facebook-covid-advertising/ погибла вместе с семьёй от COVID-19. Оказалось, что её семейную фотографию использовал производитель медицинских масок для рекламы посредством манипулирования страхом населения перед коронавирусом.
https://youtu.be/tUV5b4Y-WMM Видео : случайно включенный микрофон в Белом доме и витиеватый ответ чиновника ярко демонстрируют, как отличаются преподносимая и реальная опасность коронавируса.
Общая смертность с начала года в Швейцарии https://swprs.files.wordpress.com/2020/05/schweiz-todesfaelle-2010-2020_woche_17.pdf остается в пределах нормального сезона гриппа и намного ниже сильной эпидемии гриппа 2015 года.
Швейцарские вооруженные силы https://uncut-news.ch/wp-content/uploads/2020/05/Schweizer-Soldaten-k%C3%A4mpfen-bewaffnet-mit-Bluetooth-App-gegen-COVID-19.pdf начали тестировать приложение для отслеживания контактов, которое должно быть представлено 11 мая в сотрудничестве с Google и Apple. Между тем, швейцарский «офис защиты данных» https://www.nzz.ch/zuerich/coronavirus-in-zuerich-tracing-app-braucht-keine-freiwilligkeit-ld.1553964 заявил : «Если приложение отслеживания контактов подходит и необходимо, оно не обязательно должно быть добровольным».
В Берне https://www.zeitpunkt.ch/index.php/mahnwache-fuer-grundrechte-400-menschen-auf-dem-bundesplatz-wie-aus-dem-nichts митинг (около 400 человек) против ограничения конституционных прав был разогнан полицией.
Австрийский канцлер Курц в марте потребовал, чтобы население «https://www.derstandard.de/story/2000117131591/sitzungsprotokoll-der-taskforce-corona-*****-zu-wenig-angst-in-der больше боялось » инфекции или смерти родителей, бабушек и дедушек. https://fragdenstaat.de/dokumente/4123-wie-wir-covid-19-unter-kontrolle-bekommen/ Ранее уже стало известно о стратегическом документе федерального министерства внутренних дел Германии, в котором также содержалась призыв к проведению кампании нагнетания страха, которую проводили политики и СМИ. Оглядываясь назад, возникает вопрос, сколько людей погибло в результате этого необоснованного страха.
Открытое письмо с около 5000 подписей от людей старше 64 лет https://www.change.org/p/bundeskanzlerin-corona-sch%C3%BCtzen-sie-%C3%A4ltere-nicht-um-diesen-preis-selbstbestimmt-altern-und-sterben требует : «Коронавирус: не защищайте нас такой ценой! Позвольте нам самим решать за себя!» Для защиты групп риска основные права всего общества не должны нарушаться, - утверждают авторы.
В Австрии (а возможно, и в других странах) поцелуи между влюблёнными, не живущими вместе, по-прежнему https://www.unsertirol24.com/2020/04/29/oeffentliches-kuessen-wird-unter-strafe-gestellt/ запрещены . Это распространяется как на общественные места, так и на их собственные квартиры, - пояснил министр здравоохранения Австрии.
Немецкий адвокат в настоящее время https://www.rubikon.news/artikel/eklatant-verfassungswidrig-2 подает иски в несколько судов против правительственных коронавирусных мер, поскольку они являются «явно неконституционными».
Видео: В Германии в последнее время было несколько случаев серьёзного применения силы полицией. Молодая женщина была https://www.youtube.com/watch?v=TZrKv4-jkK8 жестоко схвачена несколькими полицейскими во время шоппинга, так как она, очевидно, «приблизилась на 20 см.» к полицейской. Другой женщине на митинге https://twitter.com/ChristianFritze/status/1256609660318224385 полиция запрещала держать конституцию перед собой, поскольку это было «незаконным политическим сообщением». Организатор мирного митинга в Берлине также был довольно https://www.youtube.com/watch?v=NbV2OH3uYxI жёстко арестован . Даже пожилые женщины https://www.youtube.com/watch?v=Bn11jXTjh_Y столкнулись с непропорциональной полицейской реакцией.
В Европе и Америке дома престарелых играют абсолютно https://ltccovid.org/2020/04/12/mortality-associated-with-covid-19-outbreaks-in-care-homes-early-international-evidence/ ключевую роль в смертности COVID-19 (от 30% до 70% всех смертей). Они нуждаются в адресной защите и не получают выгоды от общего карантина.
При этом реальные причины смерти в основном не устанавливаются. В Бельгии https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Meest%20recente%2*******.pdf около 94% всех случаев смерти в домах престарелых являются непроверенными «предполагаемыми случаями». https://covidinfos.net/covid19/deces-dus-au-covid-19-le-nombre-officiel-de-morts-en-france-est-il-surestime/502/ Во Франции как только в доме престарелых возникает «подозреваемый случай» заражения (например, из-за кашля), все случаи смерти считаются «предполагаемыми смертями от COVID-19», а как только появляется положительный тест (даже без симптомов), все случаи смерти считаются «подтвержденными случаями смерти COVID-19».
В Германии постояльцам домов престарелых https://www.rnd.de/gesundheit/corona-ist-mir-egal-warum-helga-witt-kronshage-86-lieber-sterben-will-als-eingesperrt-zu-sein-3MEBDIOBEFA6BDULC4N5WGZJG4.html запретили выходить на свежий воздух и общаться с родственниками.
Положительный тест иногда приводил https://www.wjhl.com/local-coronavirus-coverage/agape-nursing-home-says-residents-who-tested-positive-for-covid-19-were-false-positives/ к панике . В одном канадском доме престарелых сотрудники бежали в страхе перед коронавирусом, что привело к трагической https://www.nytimes.com/2020/04/16/world/canada/montreal-nursing-homes-coronavirus.html гибели 31 постояльца из-за отсутствия медицинской помощи.
Бывший журналист New York Times https://twitter.com/AlexBerenson/status/1257496834043531267 Алекс Беренсон : «Давайте будем честны: тот факт, что случаи смерти в домах престарелых не стоят каждый день в центре внимания элитных СМИ, говорит о приоритете СМИ вселять страх, а не вести здоровую политику информирования».
Полный анализ: https://ltccovid.org/2020/04/12/mortality-associated-with-covid-19-outbreaks-in-care-homes-early-international-evidence/ COVID-19 в домах престарелых .
Генеральный директор Youtube https://www.businessinsider.com/youtube-will-ban-anything-against-who-guidance-2020-4 объявила в интервью, что видеоматериалы о коронавирусе, которые противоречат рекомендациям ВОЗ или национальных органов здравоохранения, будут удалены. Например, видео двух калифорнийских врачей скорой помощи, которое просмотрели более пяти миллионов человек, https://www.turnto23.com/news/coronavirus/video-interview-with-dr-dan-erickson-and-dr-artin-massihi-taken-down-from-youtube было удалено . Аналогичным образом, упомянутое выше интервью с профессором Сухаритом Бхакди было по крайней мере временно удалено.
В американском журнале The Atlantic два профессора права написали https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/04/what-covid-revealed-about-internet/610549/ статью под названием: «Речь в Интернете никогда не вернется в нормальное русло. В дебатах о свободе против контроля над глобальной сетью Китай был в основном прав, а США ошибались».
Матиас Дёпфнер, генеральный директор Axel Springer и один из самых влиятельных медиа-менеджеров в Германии, https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8263/ призывает к «отмежеванию от Китая» и укреплению трансатлантического альянса с США в связи с кризисом COVID-19.
https://www.washingtonpost.com/history/2020/05/01/vaccine-swine-flu-coronavirus/ Washington Post : «В прошлый раз, когда правительство срочно искало вакцину, случилось фиаско». Экспресс-вакцинация против свиного гриппа 1976 года привела к параличам и летальным исходам.
Оглядываясь назад: https://www.aier.org/article/woodstock-occurred-in-the-middle-of-a-pandemic/ Вудсток проводился в разгар пандемии . О довольно спокойном отношении к глобальной пандемии гриппа 1968 года (https://www.britannica.com/event/Hong-Kong-flu-of-1968 подробнее ).
Многие люди шокированы сомнительными запугивающими сообщениями о COVID-19 в СМИ. Очевидно, что это не «обычные репортажи», а классическая и массовая пропаганда, которая обычно используется в контексте https://swprs.org/propaganda-in-the-war-on-yugoslavia/ военной агрессии или https://www.motherjones.com/politics/2013/01/terror-factory-fbi-trevor-aaronson-book/ терроризма .
SPR ранее изобразил в инфографике сети СМИ, ответственные за распространение такой пропаганды в https://swprs.files.wordpress.com/2019/12/american-empire-media-russian.pdf США , https://swprs.org/netzwerk-medien-deutschland/ Германии и https://swprs.org/netzwerk-medien-schweiz/ Швейцарии . Даже якобы «открытая» Википедия https://kiwibyrd.org/2020/03/20/20h33/ является частью этой геополитической медийной структуры.
Политическая позиция и отношение к власти различных СМИ прошли сравнительный анализ в работе SPR «https://swprs.org/media-navigator/ Навигатор СМИ », кторый может быть полезен при оценке текущих репортажей о COVID-19 различных СМИ.
Если, например, по телевизору видны изображения солдат в защитных костюмах, дезинфицирующих целые улицы, это не доказывает опасность коронивируса, а скорее, как https://www.addendum.org/coronavirus/interview-johan-giesecke/ мягко сказал профессор Гизеке, доказывает бесполезную «политическую активность». Или, как сказали бы другие: пропаганда.
Безусловно, самым значимым и, с точки зрения гражданского общества, наиболее опасным событием в ответ на коронавирус является явная политическая попытка расширения массового надзора и контроля над обществом. В этом контексте осведомитель АНБ Эдвард Сноуден предупредил о формирования «https://www.vice.com/en_us/article/bvge5q/snowden-warns-governments-are-using-coronavirus-to-build-the-architecture-of-oppression архитектуры угнетения ».
Гриппоподобный коронавирус служит поводом или предлогом для внедрения https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/id2020-ktdi-apple-google/ стратегических мер по расширению мониторинга и контроля над всё более тревожным населением. Наиболее важные инструменты, которые в настоящее время обсуждаются правительствами, включают:Внедрение приложений для «отслеживания» контактов в обществе.Создание подразделений по розыску и изоляции граждан.Внедрение цифровых биометрических паспортов для контроля и регулирования участия людей в социальной и профессиональной деятельности.Расширенный контроль поездок и платежных операций (в т. ч. отмена наличных денег).Создание правовых основ для принудительного медицинского вмешательства со стороны правительств или корпораций посредством обязательных прививок.
В США бывший президент Билл Клинтон https://www.youtube.com/watch?v=-Ug9XHT9JQQ обсудил создание национальной сети «следящих за контактами» с губернаторами различных штатов. Затем губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо https://www.cbsnews.com/news/contact-tracing-new-york-cuomo-plan/ объявил , что вместе с миллиардером и бывшим мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом он создаст «армию отслеживания контактов», включающую до 17000 следящих для Нью-Йорка.
Между тем, в Великобритании и многих других странах правительства призывают ввести https://www.msn.com/en-us/money/news/the-uk-just-published-**********-for-covid-19-immunity-passports-a-controversial-potential-route-out-of-lockdown/ar-BB13qr8L биометрические «паспорта иммунитета» и представить их как якобы «единственный выход» из политически мотивированной блокировки населения. Британский институт Тони Блэра призвал к «https://www.theguardian.com/world/2020/apr/24/surveillance-a-price-worth-paying-to-beat-coronavirus-says-blair-thinktank расширению технологичного надзора » для «борьбы с коронавирусом».
В США компания по анализу данных Силиконовой долины Palantir должна сыграть ключевую роль в https://www.msn.com/en-us/news/us/team-trump-turns-to-peter-thiel-s-palantir-to-track-virus/ar-BB130qfE создании платформы данных для мониторинга (уже убывающего) распространения коронавируса. Palantir известен своими ИТ-проектами со спецслужбами и военными и был основан американским миллиардером и сторонником Трампа Питером Тилом.
В Израиле мониторинг контактов гражданского населения https://www.techdirt.com/articles/20200402/14261944226/controversial-spyware-vendor-nso-group-is-helping-israeli-government-spy-own-citizens.shtml осуществляется внутренней разведывательной службой Shin Bet с использованием программ от пресловутой NSO Group, известной своим шпионским программным обеспечением, используемым для мониторинга гражданских активистов и правозащитников по всему миру.
Такие страны, как Россия и Китай, также https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/04/01/825329399/moscow-launches-new-surveillance-app-to-track-residents-in-coronavirus-lockdown хотят значительно расширить наблюдение за населением в ходе «кризиса COVID-19», и скорее всего, сделают это независимо от США.
Идея об использовании пандемии для расширения контроля над населением не нова: еще в 2010 году Фонд Рокфеллера и Глобальная деловая сеть https://vaccine.wiki/blog-scenariy-pandemii-2010/ описали подобный сценарий в документе «Сценарии для будущего технологии и международного развития»
Более 500 учёных https://www.esat.kuleuven.be/cosic/sites/contact-tracing-joint-statement/ предостерегают человечество от «беспрецедентного наблюдения за обществом» с помощью сомнительных приложений для отслеживания контактов.
Университет Джона Хопкинса находится в центре управления пандемией COVID-19 и внёс большой вклад в глобальную эскалацию с помощью вводящих в заблуждение диаграммам и данных (вроде онлайн-калькулятора смертей). Он принимал участие в операциях и https://www.thelastamericanvagabond.com/top-news/all-roads-lead-dark-winter/ симуляциях пандемии , в т.ч. симуляции пандемии коронавируса осенью 2019 года «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_201 Событие 201 ».
Основатель Microsoft Билл Гейтс, https://www.youtube.com/watch?v=wQSYdAX_9JY самый важный частный спонсор ВОЗ , проектов в области вакцин и биометрической идентификации, еще в 2003 году финансировал https://www.cfr.org/news-releases/council-establishes-senior-fellowship-global-health-and-foreign-policy-grant-bill Глобальную программу здравоохранения Совета США по международным отношениям, которая исследует, как политика здравоохранения влияет на геополитику и как она может использоваться для достижения геостратегических целей.
Фейсбук за месяц обнаружил 50 миллионов постов с фейками о COVID-19
Модераторы фейсбука в апреле обнаружили 50 миллионов единиц контента с дезинформацией о COVID-19. Об этом сказано в сообщении Facebook, поступившем в «Медузу».
На материалы с недостоверной информацией фейсбук поставил соответствующие метки.
«Мы знаем, что эти предупреждения работают, поскольку, когда люди видят метку с предупреждением, в 95% случаев они не кликают на представленный контент», - сказано в сообщении соцсети.
Кроме того, соцсеть удалила «сотни тысяч единиц информации», из-за которой пользователи могли получить физический вред. Речь в том числе о сообщениях, что коронавирусная инфекция якобы имеет такие же последствия, как и обычная простуда.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
И там совсем другие цифры.