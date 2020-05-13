"Слуга народу" Тищенко заперечує, що Зеленський з ним говорив про скандал із рестораном: "У мене з президентом дуже професійні взаємини"

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко стверджує, що не мав "жорсткої розмови" з президентом Володимиром Зеленським після скандалу з його рестораном "Велюр".

Про це Тищенко розповів в інтерв'ю Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

На запитання, чи справді Зеленський говорив з ним про опубліковану журналістами інформацію щодо роботи "Велюру" під час карантину, Тищенко сказав: "З президентом? Про "Велюр"? Ви жартуєте зараз?".

За його словами, він має виключно ділову комунікацію із Зеленським.

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"У мене з президентом дуже професійні взаємини. Є чіткі повноваження, в рамках яких я перебуваю в комунікації з Володимиром Олександровичем... У цьому випадку мої всі розмови пов'язані безпосередньо зі штабом міста Києва, безпосередньо з отриманим фідбеком про те, що добре робиться для Києва, що погано робиться для Києва, чи розуміють кияни ту роботу, яка робиться для Києва. Тобто ось так", – сказав Тищенко.

Раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що Володимир Зеленський мав "жорстку" розмову з нардепом фракції влади "Слуга народу" Миколою Тищенком, чий ресторан викрили журналісти на порушенні карантинних обмежень.

Нагадаємо, наприкінці квітня журналісти з’ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".

Депутатська фракція партії "Слуга народу" планує провести засідання, на якому визначиться щодо покарання для заступника фракції Миколи Тищенка через порушення умов карантину його рестораном.