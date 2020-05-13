"Слуга народу" Тищенко заперечує, що Зеленський з ним говорив про скандал із рестораном: "У мене з президентом дуже професійні взаємини"
Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко стверджує, що не мав "жорсткої розмови" з президентом Володимиром Зеленським після скандалу з його рестораном "Велюр".
Про це Тищенко розповів в інтерв'ю Українській правді, передає Цензор.НЕТ.
На запитання, чи справді Зеленський говорив з ним про опубліковану журналістами інформацію щодо роботи "Велюру" під час карантину, Тищенко сказав: "З президентом? Про "Велюр"? Ви жартуєте зараз?".
За його словами, він має виключно ділову комунікацію із Зеленським.
"У мене з президентом дуже професійні взаємини. Є чіткі повноваження, в рамках яких я перебуваю в комунікації з Володимиром Олександровичем... У цьому випадку мої всі розмови пов'язані безпосередньо зі штабом міста Києва, безпосередньо з отриманим фідбеком про те, що добре робиться для Києва, що погано робиться для Києва, чи розуміють кияни ту роботу, яка робиться для Києва. Тобто ось так", – сказав Тищенко.
Раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що Володимир Зеленський мав "жорстку" розмову з нардепом фракції влади "Слуга народу" Миколою Тищенком, чий ресторан викрили журналісти на порушенні карантинних обмежень.
Нагадаємо, наприкінці квітня журналісти з’ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".
Депутатська фракція партії "Слуга народу" планує провести засідання, на якому визначиться щодо покарання для заступника фракції Миколи Тищенка через порушення умов карантину його рестораном.
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Бобік йому каже - Коля, ***, ти котлєта!
А коля у відповідь - Вова, ти Члєнограй!
Десь так, д-у-у-уже професійно.
махнув рукою на його візг.
Кияни ! Не вздумайте !!!
Бо пограбують і поруйнують.
или если рано утром из дома женщины выходит пожарный, то там был пожар
@5nagwo8jr9zCvi8
·https://twitter.com/5nagwo8jr9zCvi8/status/1260293888675385345 2 мин
Коментар Зеленського що до призначення Тетяни Руденко на вакантну посаду в нацраді телебачення
https://twitter.com/i/status/1260293888675385345
а сам отдыхает-по пенькам скачет
Кого Ви обрали? Де дівся той мудрий український нарід, про який писали багато наші письменники?
або як там Москаль казав: довбой*би!
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тищенко -- годує, а блаЗЄнський -- розважає.
Нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко утверждает, что не имел «жесткого разговора» с президентом Владимиром Зеленским после скандала с его рестораном «Велюр».тищенко
Об этом Тищенко заявил в сегодняшнем интервью «https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/13/7251405/ Украинской правде ».
На вопрос, действительно ли Зеленский говорил с ним об опубликованной журналистами информации о работе «Велюра» во время карантина, Тищенко ответил:
«С президентом? Про «Велюр»? Вы шутите сейчас?».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE.html Ресторан «слуги народа» Коли Оболонского в Киеве принимает вип-гостей, несмотря на карантин
По его словам, он имеет исключительно деловую коммуникацию с Зеленским.
«У меня с президентом очень профессиональные взаимоотношения. Есть четкие полномочия, в рамках которых я нахожусь в коммуникации с Владимиром Александровичем…
В данном случае мои все разговоры связаны непосредственно со штабом города Киева, непосредственно с полученными фидбэком о том, что хорошо делается для Киева, что плохо делается для Киева, понимают ли киевляне ту работу, которая делается для Киева.
https://www.economics-prorok.com/2019/11/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD.html Приплыли: бандит и убийца «Коля Оболонский» - нардеп от «Слуги народа»
Тогда как ранее заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко заявил, что Зеленский имел «жесткий» разговор с Тищенко после того скандала с его рестораном.