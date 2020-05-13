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Новини Скандали в Слузі народу
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"Слуга народу" Тищенко заперечує, що Зеленський з ним говорив про скандал із рестораном: "У мене з президентом дуже професійні взаємини"

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко стверджує, що не мав "жорсткої розмови" з президентом Володимиром Зеленським після скандалу з його рестораном "Велюр".

Про це Тищенко розповів в інтерв'ю Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

На запитання, чи справді Зеленський говорив з ним про опубліковану журналістами інформацію щодо роботи "Велюру" під час карантину, Тищенко сказав: "З президентом? Про "Велюр"? Ви жартуєте зараз?".

За його словами, він має виключно ділову комунікацію із Зеленським.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Зеленського була дуже жорстка розмова з Тищенком, - заступник голови ОП Тимошенко. ВIДЕО

"У мене з президентом дуже професійні взаємини. Є чіткі повноваження, в рамках яких я перебуваю в комунікації з Володимиром Олександровичем... У цьому випадку мої всі розмови пов'язані безпосередньо зі штабом міста Києва, безпосередньо з отриманим фідбеком про те, що добре робиться для Києва, що погано робиться для Києва, чи розуміють кияни ту роботу, яка робиться для Києва. Тобто ось так", – сказав Тищенко.

Раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що Володимир Зеленський мав "жорстку" розмову з нардепом фракції влади "Слуга народу" Миколою Тищенком, чий ресторан викрили журналісти на порушенні карантинних обмежень.

Нагадаємо, наприкінці квітня журналісти з’ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".

Депутатська фракція партії "Слуга народу" планує провести засідання, на якому визначиться щодо покарання для заступника фракції Миколи Тищенка через порушення умов карантину його рестораном.

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) ресторани (337) Тищенко Микола (353)


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Топ коментарі
+24
Команда брехунів.
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13.05.2020 08:24 Відповісти
+23
коля ти даун, професійний
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13.05.2020 08:23 Відповісти
+19
А якщо Тищенка ? Звук кастрюль почуємо?

Тищенко отрицает, что Зеленский с ним говорил о скандале с рестораном: "У меня с президентом очень профессиональные взаимоотношения" - Цензор.НЕТ 1670
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13.05.2020 08:28 Відповісти
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коля ти даун, професійний
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13.05.2020 08:23 Відповісти
Ну чому? От я впевнений, що бреше все-таки Тимошенко. Зелєнскій в принципі не здатний жорстко говорити зі своїми. Бо саме таких, як рекетир Тищенко, фельдшер Радуцкій вважає хазяїнами життя. Тому, що вони відкрили власний бізнес не завдяки кваліфікаційним і професійним якостям, а завдяки "умінню жити", тобто наглості, шулерству, крадіжка, в тому числі і грошей з б'юджету. Ця публіка освіту і професіоналізм за доброчесність не вважає.
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13.05.2020 08:46 Відповісти
господи, ці зеклоуни навіть брехати однаково не можуть домовитися між собою! зебіли, невже ви досих пір ще не освідомили шо ви накоїли?!
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13.05.2020 08:50 Відповісти
значит говорил
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13.05.2020 08:23 Відповісти
Тобто розмова була про професії.
Бобік йому каже - Коля, ***, ти котлєта!
А коля у відповідь - Вова, ти Члєнограй!
Десь так, д-у-у-уже професійно.
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13.05.2020 08:35 Відповісти
Команда брехунів.
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13.05.2020 08:24 Відповісти
Коля, а як там котлети, ліпиш їх?
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13.05.2020 08:25 Відповісти
Принаймні один з цих двох збрехав.
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13.05.2020 08:25 Відповісти
Горите оба в аду, уроды.
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13.05.2020 08:27 Відповісти
профессианальные взаимоотношения
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13.05.2020 08:28 Відповісти
А якщо Тищенка ? Звук кастрюль почуємо?

Тищенко отрицает, что Зеленский с ним говорил о скандале с рестораном: "У меня с президентом очень профессиональные взаимоотношения" - Цензор.НЕТ 1670
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13.05.2020 08:28 Відповісти
А якщо пєдаліка то дзвін чого?
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13.05.2020 08:41 Відповісти
Вы забуваєте, що Кличко спромвгся вивчити крім російської ще три мови - українську, німецьку і англійську і якщо не самостійно написати, то хоча б захистити кандидатську дисертацію. Тому рівняти Кличка з Усіком - це якось не пристойно.
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13.05.2020 08:49 Відповісти
Це означає тільки що йому рідше били в голову хоча думати у нього ніколи не виходило!
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13.05.2020 08:56 Відповісти
Це означає, що він принаймні таки мудріший за 35 відсотків українців, які не здатні вивчити українську мову.
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13.05.2020 09:00 Відповісти
Його "запрограмували" ,просто доставили LP, як у вінду.
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13.05.2020 09:06 Відповісти
Виталик известен всему миру, далеко не самый плохоц мэр столицы,а ты мелкая завистливая шушера - правда жизни как она есть))
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13.05.2020 09:11 Відповісти
"Виталик известен всему миру, далеко не самый плохоц мэр столицы" - то ти виявляється та сама МанДєль- прєсь сіґрітарь гудоснова пріпіздєнта!?
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13.05.2020 09:16 Відповісти
родичу ще при сссрії пропонували зробити дисертацію.Професору потрібні ''учні''.Він і каже родичу------твой вклад---зачитати на вченій раді доклад та відповіді на запитання''---родич відмовився.
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13.05.2020 09:07 Відповісти
какие проф.отношения могут быть у профанов?
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13.05.2020 08:28 Відповісти
Професійнопрофанівські😊
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13.05.2020 08:30 Відповісти
У них хто розумний -у того профпатологія!
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13.05.2020 08:43 Відповісти
Проффесианальные!
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13.05.2020 09:23 Відповісти
Тищенко стверджує, що важкої розмови не було, а Зе говорить, що була. Хто з них брехло?
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13.05.2020 08:29 Відповісти
Тіщенко атделался льогкім іспугом По єтому ему кажется, что разговор не был тяжелым
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13.05.2020 08:31 Відповісти
ні в шо не ставить Зелю.
махнув рукою на його візг.
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13.05.2020 08:33 Відповісти
Просто он рассмешил комика
"Слуга народу" Тищенко заперечує, що Зеленський з ним говорив про скандал із рестораном: "У мене з президентом дуже професійні взаємини" - Цензор.НЕТ 8401
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13.05.2020 08:38 Відповісти
Не может же Тищенко все видосики Гундосика помнить.
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13.05.2020 08:42 Відповісти
"Слуги наріду"- партія брехунів і гопників
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13.05.2020 08:31 Відповісти
Как ? Две никчёмности допустили профессиональный разговор? Что же они съели ?
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13.05.2020 08:31 Відповісти
оселедці в кефірі.
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13.05.2020 08:32 Відповісти
Воно хоче в мери ?
Кияни ! Не вздумайте !!!
Бо пограбують і поруйнують.
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13.05.2020 08:32 Відповісти
У нього нема шансів. Зараз навіть колишні зеприхильники ображені на них і починають говорити різне. Вчора я мав цікаві розмови з такими.
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13.05.2020 08:34 Відповісти
Сподіваюсь. Бо раніше як було - люди навіть не роздивляючись обирали все, що штовхали під зеленим кольором.
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13.05.2020 08:41 Відповісти
Думаю, під зеленим пройщов би навіть будь-який одіозний риг, люди і не помітили б.
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13.05.2020 08:42 Відповісти
Нажаль розуму у людей не побільшало,пропихати будуть по якійсь іншій технології. А ображаються не за те що тупі ,а за те що хтось їм в очі насмілився це сказати!
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13.05.2020 08:46 Відповісти
А кто из вас двоих профессионал? Два дебила. Один недоактёр, второй недоведущий.
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13.05.2020 08:34 Відповісти
Интересно, а в чем суть "профессиональных" отношений ,между комиком и поваром? )
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13.05.2020 08:34 Відповісти
Професійно готують їжу, після якої починається неконтрольований сміх, який переходить у хворобу Паркінсона і закінчується ікотою та зеленою шкірою на обличчі🐸
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13.05.2020 08:37 Відповісти
То есть Вы говорите, что если кто-то-хозяин борделя, то он проститут
или если рано утром из дома женщины выходит пожарный, то там был пожар
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13.05.2020 09:08 Відповісти
https://twitter.com/5nagwo8jr9zCvi8 Славко Славковіч

@5nagwo8jr9zCvi8

·https://twitter.com/5nagwo8jr9zCvi8/status/1260293888675385345 2 мин

Коментар Зеленського що до призначення Тетяни Руденко на вакантну посаду в нацраді телебачення

https://twitter.com/i/status/1260293888675385345
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13.05.2020 08:37 Відповісти
Значит угрожатель мерам и по совместительству зам..опг гаранта тимошенко ,опять сбрехал?
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13.05.2020 08:42 Відповісти
Коля сдал шута горохового с потрохами=) Поздавляю вас, господин соврамши!
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13.05.2020 08:42 Відповісти
"хтось" збрехав ...хто ?
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13.05.2020 08:45 Відповісти
Блі-і-і-ін! Ну, що ж таке,знову хтось п... дить. Й я не вірю ,що це Коля.
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13.05.2020 08:46 Відповісти
Слуга народа" Тищенко отрицает, что Зеленский с ним говорил о скандале с рестораном-это его не интересует. Зеленского вообще ничего не интересует-предал власть Ермаку-Мудаку
а сам отдыхает-по пенькам скачет
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13.05.2020 08:49 Відповісти
Два брехуна ето сіла.
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13.05.2020 08:51 Відповісти
Ваша профессия? Профессионал!
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13.05.2020 09:04 Відповісти
Это просто фильм какой то
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13.05.2020 09:12 Відповісти
Люди!
Кого Ви обрали? Де дівся той мудрий український нарід, про який писали багато наші письменники?
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13.05.2020 09:05 Відповісти
Це саме важливе питання дня українцвів - твій ресторан. Інших питань немає. Кожного дня вмирають люди від коронавірусу, що ви зробили, щоб цього не було?
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13.05.2020 09:14 Відповісти
Залишився на чужині.......
або як там Москаль казав: довбой*би!
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13.05.2020 09:15 Відповісти
Які "проффесіонали" такі й "проффесійні взаємини" - мабуть в один гей-клуб ходите?
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13.05.2020 09:20 Відповісти
зеублюдки все профессионалы украсть ,обмануть, предать .
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13.05.2020 09:22 Відповісти
"...У мене з президентом дуже професійні взаємини..."
====
тищенко -- годує, а блаЗЄнський -- розважає.
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13.05.2020 09:42 Відповісти
"У меня с президентом очень профессиональные взаимоотношения" - вместе гуморески пишут.
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13.05.2020 10:09 Відповісти
Скандальный «Слуга народа» Тищенко уличил ОП Зеленского во лжи Май 13, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%82%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%83%d0%bb%d0%b8.html#comments Комментарии: 4

Нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко утверждает, что не имел «жесткого разговора» с президентом Владимиром Зеленским после скандала с его рестораном «Велюр».тищенко
Об этом Тищенко заявил в сегодняшнем интервью «https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/13/7251405/ Украинской правде ».
На вопрос, действительно ли Зеленский говорил с ним об опубликованной журналистами информации о работе «Велюра» во время карантина, Тищенко ответил:
«С президентом? Про «Велюр»? Вы шутите сейчас?».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE.html Ресторан «слуги народа» Коли Оболонского в Киеве принимает вип-гостей, несмотря на карантин
По его словам, он имеет исключительно деловую коммуникацию с Зеленским.
«У меня с президентом очень профессиональные взаимоотношения. Есть четкие полномочия, в рамках которых я нахожусь в коммуникации с Владимиром Александровичем…
В данном случае мои все разговоры связаны непосредственно со штабом города Киева, непосредственно с полученными фидбэком о том, что хорошо делается для Киева, что плохо делается для Киева, понимают ли киевляне ту работу, которая делается для Киева.
https://www.economics-prorok.com/2019/11/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD.html Приплыли: бандит и убийца «Коля Оболонский» - нардеп от «Слуги народа»
Тогда как ранее заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко заявил, что Зеленский имел «жесткий» разговор с Тищенко после того скандала с его рестораном.
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13.05.2020 11:38 Відповісти
На вас дебилов посмотришь, вы-оба профессионалы, что ты, что клоун!
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13.05.2020 11:45 Відповісти
Зеленський спи....дів, він боїться Колі . Коля може дати в рожу
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13.05.2020 14:02 Відповісти
Знову брехня. Чи від зеленського, чи від тищенка- не має значення.Брешуть як дихають.
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13.05.2020 15:18 Відповісти
 
 