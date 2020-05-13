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Новини Коронавірус і карантин
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Вчені описали, як коронавірус атакує організм людини і які наслідки

Вчені описали, як коронавірус атакує організм людини і які наслідки

Коронавірус SARS CoV-2 переважно уражає нижні дихальні шляхи, тому його головною мішенню стають легені. Однак останнім часом з'явилися численні докази того, що вірус атакує й інші внутрішні органи: серце, судини, нирки, головний мозок і центральну нервову систему.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Серце. Дослідження, проведені вченими зі США, Італії та Китаю, свідчать про те, що атипова пневмонія може серйозно впливати на роботу серця. Доказом цього стала не тільки висока смертність пацієнтів із супутніми серцево-судинними захворюваннями і високим артеріальним тиском.

Спостереження показали, що у пацієнтів з важким перебігом COVID-19 часто підвищується біомаркер у крові, що вивільняється зруйнованими і вмираючими клітинами серцевого м'яза. У багатьох людей, які раніше не відчували проблем із серцем, коронавірусна інфекція також призводила до розвитку міокардиту.

Спричинені ці пошкодження в роботі серця дією самого коронавірусу або, що ймовірніше, реакцією на інфекцію імунної системи, поки незрозуміло. Однак серйозні ураження в роботі серця в минулому спостерігалися і в пацієнтів з атиповою пневмонією SARS або близькосхідним респіраторним синдромом MERS, збудниками яких є коронавіруси, подібні за своєю природою з SARS-CoV-2.

Легені. Новий коронавірус серйозно уражає легені не тільки під час хвороби COVID-19: часткове зниження їхніх функції спостерігається і в пацієнтів, які видужали. Оглядаючи людей, які вилікувалися від коронавірусу, китайські медики виявили в них у легенях так званий симптом "матового скла": зниження прозорості легеневої тканини, що свідчить про незворотні пошкодження.

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Нині тривають дослідження, які мають встановити, чи не призводить цей симптом до запалення сполучної тканини легень - фіброзу. За цього захворювання еластичність і розтяжність легеневої тканини знижується, порушується дихальна функція і ускладнюється доступ кисню через стінки альвеол легень до кровоносних судин.

Фіброз легень не піддається лікуванню, тому що рубцювання легеневої тканини є незворотнім. Але за своєчасного діагностування фіброзу легень можна уповільнити, а іноді навіть зупинити розвиток цієї хвороби.

Судини. Під час розтину померлих від COVID-19 пацієнтів патологоанатоми Цюріхської університетської клініки виявили у деяких з них запалення всього клітинного шару на внутрішньому боці кровоносних і лімфатичних судин (ендотелію) різних органів. Вчені дійшли висновку, що новий коронавірус SARS-CoV-2 через рецептори АСЕ2 призводить до загального запалення ендотелію.

Це своєю чергою може спричинити серйозні порушення в його мікроциркуляції, які можуть викликати пошкодження в діяльності серця, легеневу емболію та закупорювання судин у головному мозку і кишечнику. Усе це може призвести до відмови роботи внутрішніх органів та смерті пацієнта.

Центральна нервова система. У понад 80 відсотків пацієнтів з COVD-19 спостерігається порушення смакових і нюхових відчуттів. Агевзія (одна з форм розладу смаку) або аносмія (втрата нюху) виникають на самому початку дії інфекції, і на підставі цих симптомів можна діагностувати ранню стадію захворювання на COVID-19.

У разі класичної грипозної інфекції, спричиненої аденовірусами, порушення нюху і смаку зазвичай з'являються на більш пізній стадії захворювання. Ці специфічні симптоми свідчать про те, що нервова система багатьох пацієнтів також схильна до впливу SARS CoV-2.

Як встановили бельгійські вчені, нервові клітини слугують коронавірусу свого роду воротами в центральну нервову систему. Через закінчення нюхового нерва - першого із черепних нервів, що відповідає за нюхову чутливість, - коронавірус проникає в мозок і доходить до центрів автономного дихання і серцебиття, розташованих у довгастому мозку.

Мозок. Ще під час дослідження атипової пневмонії SARS і близькосхідного респіраторного синдрому MERS вчені встановили, що коронавіруси здатні проникати через нервові клітини в мозок. Коли в одного з пацієнтів у Японії, зараженого коронавірусом SARS-CoV-2, стався епілептичний напад, йому діагностували менінгіт: запалення оболонок головного мозку, викликане проникненням коронавірусу в центральну нервову систему.

Це дало лікарям з Японії та Китаю привід для побоювань, що в деяких пацієнтів патоген може проникати в стовбур головного мозку і пошкоджувати там дихальний центр. Можливо, саме цим пояснюється раптова зупинка дихання у деяких літніх пацієнтів з COVID-19, якій не передували будь-які проблеми з дихальними органами на тлі інфекції. Досі не вдалося точно з'ясувати, чи здатний SARS-CoV-2 провокувати інсульт або підвищувати ризик його розвитку.

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Нирки. Вентиляція легень, необхідна деяким пацієнтам з особливо важкими симптомами COVID-19, може пошкодити нирки і викликати гостру ниркову недостатність. За пневмонії в легенях часто накопичується велика кількість рідини, і тоді її виводять з організму за допомогою спеціальних медичних препаратів. Однак як побічний ефект вони також послаблюють кровопостачання нирок, і ті більше не здатні виконувати свою очисну функцію.

Крім того, у разі тяжкого перебігу COVID-19 кров швидше згортається. У результаті в ній можуть утворюватися згустки крові, які блокують судини, а часто і нирки. Згідно з результатами нещодавнього дослідження, проведеного в Гамбурзі, під час розтину пацієнтів, які померли від COVID-19, у багатьох були виявлені порушення згортання крові, а також артеріальні та легеневі емболії.

Деяким пацієнтам також діагностують мініінфаркти нирки, які розвиваються внаслідок загибелі частини ниркової тканини, викликаної закупоркою ниркової артерії. Приблизно у 30 відсотків хворих на COVID-19 функції нирки обмежуються настільки, що їм необхідний діаліз. Чи відновляться нирки після одужання або ж SARS-CoV-2 викликає їхні довгострокові пошкодження, поки невідомо.

Автор: 

дослідження (615) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
деякі люди вважають, що Місяць на небі намальований, а американців там ніколи не було.
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13.05.2020 09:03 Відповісти
+7
О, кацапы подтянулись. Все неймется путлеру, что у нас ситуация намного лучше в Украине, чем на мордоре. Надо ж это исправить, агитируя пренебрегать средствами защиты. Потом будешь, Айвазян, лежать под ивл и думать, каким же полем ты был, или не будешь думать, так как под ивл лежат в искусственной коме.
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13.05.2020 08:56 Відповісти
+7
І вірусів немає, ти їх взагалі бачив? Ото ж!
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13.05.2020 09:40 Відповісти
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це як з війною при Порошенко - поки прям по твоєму будинку не почнуть стріляти - війни ти не побачиш
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13.05.2020 09:03 Відповісти
Ага и земля плоская
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13.05.2020 09:20 Відповісти
Вы вже в рп церкву сходили, образ облизали? Чи може в вірусології були і там дверні ручки лизали? Де ваш відосік з доказами, га?
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13.05.2020 09:29 Відповісти
Вчені описали, як коронавірус атакує організм людини і які наслідки - Цензор.НЕТ 1987
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13.05.2020 09:32 Відповісти
Бурундуків тобі в сраку!.. Це просто жах!!!
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13.05.2020 09:35 Відповісти
авжеж!
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13.05.2020 10:27 Відповісти
Вы дейстивительно считаете, что КОВИД-19 чистый фэйк? Тут есть мнение, что "этот вирусочек уже успели изучить весьма хорошо." Что скажете?
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13.05.2020 12:35 Відповісти
Віруси є менш дослідженими, ніж мікроби, і саме у тому полягає їх небезпека.
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13.05.2020 08:49 Відповісти
не-а!
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13.05.2020 08:50 Відповісти
да-а!
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13.05.2020 08:59 Відповісти
существует огромное количество малоисследованных бактерий и др. а этот вирусочек уже успели изучить весьма хорошо.
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13.05.2020 09:05 Відповісти
І де результати? Що всім капець і так зрозуміло, без досліджень.
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13.05.2020 09:36 Відповісти
Ну, возможно, не меня одного интересует ответ на этот вопрос.
По сути есть что ответить?
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13.05.2020 10:41 Відповісти
Не могли бы Вы максимально сжать формулировку вопроса? Ваши длинноты невыносимы.
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13.05.2020 10:43 Відповісти
Вы считаете, что вирус КОВИД-19 существует и хорошо изучен или это чистый фейк?
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13.05.2020 10:47 Відповісти
первое.
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13.05.2020 10:50 Відповісти
А почему тогда Вы ставите лайк под заведомо лживым постом?
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13.05.2020 10:54 Відповісти
Я не считаю его заведомо лживым. Я просто понимаю выражение "КОВИД-19 чистый фэйк" правильно, а именно как сокращённую формулировку от: Совершенно по фигу существует этот вирус или нет, но вокруг него творится очень много странных вещей. В частности заявления о его чрезвычайной опасности очевидно являются фейком. Кроме того, многие вещи, касающиеся реакции властей выглядят чрезвычайно подозрительно...
Чистая лингвистика, кароч. Синекдоха, если так больше нравится.
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13.05.2020 11:05 Відповісти
.
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13.05.2020 14:01 Відповісти
Да, в урезанном варианте диалога Вы - чисто д'Артаньян. Но осадочек остался.
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13.05.2020 14:43 Відповісти
А если я Вас обвиню в провокации, чтоб меня специально забанили?
ЗЫ Я больше похож на де Тревиля.
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13.05.2020 14:47 Відповісти
Вы ждете, что я буду просить Вас не делать столь ужасного поступка?
П.С. де Тревиль вызвал бы на дуэль, хотя бы словесную.
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13.05.2020 15:14 Відповісти
меня таки забанили. с Вашей подачи. может быть. это на случай, если мой "тонкий" намёк не понят.
а де Тревиль вроде никого на дуэль не вызывал...
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13.05.2020 15:17 Відповісти
Доказательства моей подачи - в студию. Есть ссылка на мой пост с жалобой на Вас на Совете Форумчан? Или это опять Ваши домыслы?
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13.05.2020 15:25 Відповісти
не "домыслы", а предположения. что я сразу подчеркнул. см. "может быть" выше.
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13.05.2020 15:27 Відповісти
Не очень благородные предположения. На де Тревиля и близко не тянет.
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13.05.2020 15:30 Відповісти
.
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13.05.2020 15:33 Відповісти
Если Вы не похожи на того де Тревиля, что говорил в кино "- Я тоже явился в Париж с тремя экю в кармане, и вызвал бы на дуэль всякого, кто осмелился бы мне сказать, что я не могу купить Лувр!", то смысл такой похожести? Бородка и усы такие же?
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13.05.2020 15:27 Відповісти
к моменту, когда прибыл д'Артаньян, де Тревиль сильно поумнел.
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13.05.2020 15:30 Відповісти
А я уж думал, что он сильно поскромнел...
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13.05.2020 15:33 Відповісти
это почти одно и то же
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13.05.2020 15:34 Відповісти
Вы одной фразой опровергли наличие у Вас обоих этих качеств.
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13.05.2020 15:38 Відповісти
я рад за Вас.
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13.05.2020 15:44 Відповісти
.
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13.05.2020 15:49 Відповісти
Как-то не очень весело... " Все мы любим эти истории в которых мы, но не мы. Не мы в конце - самое главное" (с)
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13.05.2020 08:52 Відповісти
так це ж капецьусому...!! бельгийские учьониє...
А Ерк"юль Пуаро знає про всю цю гисторію? - як і чому "ученые описали как коронавирус атакует... И мотивацию!
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13.05.2020 08:56 Відповісти
мотивация - поработить человечество.
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13.05.2020 08:59 Відповісти
що мене, сер," йозно беспокоїть, то це ..е-е-е......................

психологичні наслідки для человечества коронавірусного безумства

але, здається, - завдяки вірусній болячці ми уникнули куди більшого божевіллля: з палкам, камінням та иньшою уєтою уєт
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13.05.2020 09:24 Відповісти
це майже безсумнівно;
завдяки вірусній болячці ми уникнули куди більшого божевіллля: з палками, камінням та иньшою **********


краще карантин, аніж минулі нас маразми у ці ж роки минулого століття
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13.05.2020 09:40 Відповісти
Если с вчерашнего ты бодуна
Вдруг потерял вкус к жрачке
И дрыснишь пивом с пердуна-
Корона над опухшей пачкой
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13.05.2020 08:59 Відповісти
https://nnovosti.info/news/koronavirus_viklikaje_bezpliddja_zjavilisja_nevtishni_prognozi-49649.html Вченим вдалося з'ясувати, що коронавірус здатний інфікувати яєчники, матку, піхву і навіть плаценту. Як вважають дослідники, це може привести до безпліддя. - для этого COVID-19 и создавался.
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13.05.2020 09:00 Відповісти
Це ппц рашкоботів в коменти налізло. І в усіх ковід-19 це не страшна хвороба. А те що рашка від неї ще з осені вимирає то таке.
А як нарешті показано статтею, то основна проблема у вірусу не смерті, а гора інвалідів. Про що писали ще пару місяців назад люди які знають. (Я доречі тут про це в коментарях теж писав)
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13.05.2020 09:03 Відповісти
Для всех кацапсинских шляп , чем больше людей поверит в говнопропаганду и заразится- тем для лаптей лучше . Но они почему-то молчат по 10000 заражающихся на ********* в день 😉😉😉
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13.05.2020 09:23 Відповісти
Но они почему-то молчат о 10000 заражающихся на пид"йоРашке в день 😉😉😉
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13.05.2020 10:29 Відповісти
Ученые описали, как коронавирус атакует организм человека и каковы последствия - Цензор.НЕТ 8750
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13.05.2020 09:10 Відповісти
Картина маслом "Украинские врачи воюют с короно-вирусным монстром"
Для части врачей в гос-резерве не хватило масок по непонятны причинам.
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13.05.2020 10:37 Відповісти
Нет порога для пандемии ни в одной стране мира, увы это прикрытие мирового кризиса и если не сейчас то через пару десять лет все равно дефолт будет. Есть маленькое доказательство, людей лечат политики, а не медики, неужели не понятно что это все картинка.
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13.05.2020 09:36 Відповісти
І вірусів немає, ти їх взагалі бачив? Ото ж!
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13.05.2020 09:40 Відповісти
віруси, здебільшого (преимущественно рос.) --- в голові!!
звернить увагу, хворі всіх хвороб, у тім числі перелякані крнврс0СОм
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13.05.2020 10:53 Відповісти
В головах таргани, а в тарганів вірус! Боятися - природна потреба, за для виживання.
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13.05.2020 11:28 Відповісти
Не знаю що там пише дойче але вірус атакує кров. Тому інколи вентилятор часто не допомагає. Допомагає лишв правиле гігіени - мити руки, перевітрювати приміщення, носити маски, і не лазити де не попадь зайвий раз. молоді можуть набути хронічних захворювань. вся інформація є в доступі англійською мовою.
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13.05.2020 09:46 Відповісти
Вірусів сотні, жодного не виявляли, бо не було потреби і нафта вдруг стала дешевою. Про віруси Біл Гейтс заговорив кілька років тому, а людина що заробила капітал завдяки капіталістичній бюрократіі знає як заробити і на вірусах. Бізнес і нічого особистого, а вірус скоріш за все існує.
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13.05.2020 09:48 Відповісти
Спокойно граждане. Не так страшен вирус как его описывают. Нас снова пытаются заверить что он страшен и ужасен. Хотя те условия в которых мы выживаем - ещё страшней и только смерть несёт нам избавление своею собственной косой.
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13.05.2020 09:58 Відповісти
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13.05.2020 11:29 Відповісти
Огромное спасибо за информацию. Детальная и грамотная статья.
Но пока остается невыясненным вопрос: организм после выздоровления приобретает иммунитет к этому вирусу или постоянно будет угроза заболеть повторно?
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13.05.2020 09:59 Відповісти
Швидше всього імунітет буде тимчасовий, - декілька тижнів чи місяців, і тільки на цей штам вірусу. Дуже на вірус грипу схоже по імунній відповіді.
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13.05.2020 10:08 Відповісти
Тоді дійсно людству доведеться пристосовуватись до співжиття з цим вірусом, як і з модифікаціями вірусу грипу.
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13.05.2020 10:23 Відповісти
На днях майже перед титрами в кінці фільму "Війна світів" (той що з Томом Крузом) була чудова фраза Герберта Велса: (не дослівно, з пам'яті) Люди заплатили мільйонами життів, за право жити в одному світі з вірусами.
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13.05.2020 11:32 Відповісти
кроме того, коровавирус вызывает наезд автомобиля, падение сосульки на голову и контрольный удар молнией в темечко.
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13.05.2020 10:03 Відповісти
І словєсний пронос. Маски ти думаєш навіщо всім надягають?
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13.05.2020 10:18 Відповісти
"Вируса нет","Все страны сговорились, себе в убыток" - кричали вороги і вбивці українців.
Але ж хтось не маючи власного розуму піде і буде лизати ручки, чим вб'є своїх рідних чи знайомих.
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13.05.2020 10:04 Відповісти
Зєбіли повинні страждати перед смертю!
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13.05.2020 10:18 Відповісти
Кремль фінансує массу ботів і це тут ми бачимо . Вірус ета міф ! Так ?ботики ?
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13.05.2020 10:10 Відповісти
і порохоботи з ними заодно
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13.05.2020 10:19 Відповісти
30 відсотків хворих потребує діалізу???
ЦЕ маячня.
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13.05.2020 10:21 Відповісти
нужно создать антивирус.
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13.05.2020 12:19 Відповісти
молодцы китайцы. хорошо скрестили вирусы летучих мышей и панголина.
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13.05.2020 15:43 Відповісти
Как говорится в народной пословице: "Для бешеной собаки 7 верст не крюк".
Комуняцкий режим в очередной раз показал что ни во что не ставит человеческие жизни. Сначала появился SARS-CoV, потом MERS-CoV, и наконец усовершенствованный SARS-CoV-2. И это - постоянно в одной стране. Версия о природном происхождении подобной цепочки вирусов рассчитана на публику и TV-пропаганду.
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13.05.2020 18:14 Відповісти
Скажем спасибо Китаю за такой замечательный вирус . Твари недобитые .
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14.05.2020 06:42 Відповісти
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