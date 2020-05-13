Вчені описали, як коронавірус атакує організм людини і які наслідки

Коронавірус SARS CoV-2 переважно уражає нижні дихальні шляхи, тому його головною мішенню стають легені. Однак останнім часом з'явилися численні докази того, що вірус атакує й інші внутрішні органи: серце, судини, нирки, головний мозок і центральну нервову систему.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Серце. Дослідження, проведені вченими зі США, Італії та Китаю, свідчать про те, що атипова пневмонія може серйозно впливати на роботу серця. Доказом цього стала не тільки висока смертність пацієнтів із супутніми серцево-судинними захворюваннями і високим артеріальним тиском.

Спостереження показали, що у пацієнтів з важким перебігом COVID-19 часто підвищується біомаркер у крові, що вивільняється зруйнованими і вмираючими клітинами серцевого м'яза. У багатьох людей, які раніше не відчували проблем із серцем, коронавірусна інфекція також призводила до розвитку міокардиту.

Спричинені ці пошкодження в роботі серця дією самого коронавірусу або, що ймовірніше, реакцією на інфекцію імунної системи, поки незрозуміло. Однак серйозні ураження в роботі серця в минулому спостерігалися і в пацієнтів з атиповою пневмонією SARS або близькосхідним респіраторним синдромом MERS, збудниками яких є коронавіруси, подібні за своєю природою з SARS-CoV-2.

Легені. Новий коронавірус серйозно уражає легені не тільки під час хвороби COVID-19: часткове зниження їхніх функції спостерігається і в пацієнтів, які видужали. Оглядаючи людей, які вилікувалися від коронавірусу, китайські медики виявили в них у легенях так званий симптом "матового скла": зниження прозорості легеневої тканини, що свідчить про незворотні пошкодження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО готується до довгострокових наслідків пандемії, - Столтенберг

Нині тривають дослідження, які мають встановити, чи не призводить цей симптом до запалення сполучної тканини легень - фіброзу. За цього захворювання еластичність і розтяжність легеневої тканини знижується, порушується дихальна функція і ускладнюється доступ кисню через стінки альвеол легень до кровоносних судин.

Фіброз легень не піддається лікуванню, тому що рубцювання легеневої тканини є незворотнім. Але за своєчасного діагностування фіброзу легень можна уповільнити, а іноді навіть зупинити розвиток цієї хвороби.

Судини. Під час розтину померлих від COVID-19 пацієнтів патологоанатоми Цюріхської університетської клініки виявили у деяких з них запалення всього клітинного шару на внутрішньому боці кровоносних і лімфатичних судин (ендотелію) різних органів. Вчені дійшли висновку, що новий коронавірус SARS-CoV-2 через рецептори АСЕ2 призводить до загального запалення ендотелію.

Це своєю чергою може спричинити серйозні порушення в його мікроциркуляції, які можуть викликати пошкодження в діяльності серця, легеневу емболію та закупорювання судин у головному мозку і кишечнику. Усе це може призвести до відмови роботи внутрішніх органів та смерті пацієнта.

Центральна нервова система. У понад 80 відсотків пацієнтів з COVD-19 спостерігається порушення смакових і нюхових відчуттів. Агевзія (одна з форм розладу смаку) або аносмія (втрата нюху) виникають на самому початку дії інфекції, і на підставі цих симптомів можна діагностувати ранню стадію захворювання на COVID-19.

У разі класичної грипозної інфекції, спричиненої аденовірусами, порушення нюху і смаку зазвичай з'являються на більш пізній стадії захворювання. Ці специфічні симптоми свідчать про те, що нервова система багатьох пацієнтів також схильна до впливу SARS CoV-2.

Як встановили бельгійські вчені, нервові клітини слугують коронавірусу свого роду воротами в центральну нервову систему. Через закінчення нюхового нерва - першого із черепних нервів, що відповідає за нюхову чутливість, - коронавірус проникає в мозок і доходить до центрів автономного дихання і серцебиття, розташованих у довгастому мозку.

Мозок. Ще під час дослідження атипової пневмонії SARS і близькосхідного респіраторного синдрому MERS вчені встановили, що коронавіруси здатні проникати через нервові клітини в мозок. Коли в одного з пацієнтів у Японії, зараженого коронавірусом SARS-CoV-2, стався епілептичний напад, йому діагностували менінгіт: запалення оболонок головного мозку, викликане проникненням коронавірусу в центральну нервову систему.

Це дало лікарям з Японії та Китаю привід для побоювань, що в деяких пацієнтів патоген може проникати в стовбур головного мозку і пошкоджувати там дихальний центр. Можливо, саме цим пояснюється раптова зупинка дихання у деяких літніх пацієнтів з COVID-19, якій не передували будь-які проблеми з дихальними органами на тлі інфекції. Досі не вдалося точно з'ясувати, чи здатний SARS-CoV-2 провокувати інсульт або підвищувати ризик його розвитку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ ще зіткнеться і з другою, і з третьою хвилями COVID-19, - глава берлінського Інституту вірусології ім. Коха Вілер

Нирки. Вентиляція легень, необхідна деяким пацієнтам з особливо важкими симптомами COVID-19, може пошкодити нирки і викликати гостру ниркову недостатність. За пневмонії в легенях часто накопичується велика кількість рідини, і тоді її виводять з організму за допомогою спеціальних медичних препаратів. Однак як побічний ефект вони також послаблюють кровопостачання нирок, і ті більше не здатні виконувати свою очисну функцію.

Крім того, у разі тяжкого перебігу COVID-19 кров швидше згортається. У результаті в ній можуть утворюватися згустки крові, які блокують судини, а часто і нирки. Згідно з результатами нещодавнього дослідження, проведеного в Гамбурзі, під час розтину пацієнтів, які померли від COVID-19, у багатьох були виявлені порушення згортання крові, а також артеріальні та легеневі емболії.

Деяким пацієнтам також діагностують мініінфаркти нирки, які розвиваються внаслідок загибелі частини ниркової тканини, викликаної закупоркою ниркової артерії. Приблизно у 30 відсотків хворих на COVID-19 функції нирки обмежуються настільки, що їм необхідний діаліз. Чи відновляться нирки після одужання або ж SARS-CoV-2 викликає їхні довгострокові пошкодження, поки невідомо.