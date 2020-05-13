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Новини Скандали в Слузі народу
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"Слуга народу" Тищенко не знає, що робили в його ресторані під час карантину Яценко та інші гості: "Вони не до мене приїжджали"

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко стверджує, що в його ресторані не працює ніякий "штаб". Він також не знає, для чого в ресторан навідувалися нардеп Антон Яценко та інші гості.

Про це Тищенко розповів в інтерв'ю Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

Тищенко каже, що його слова про роботу штабу в ресторані неправильно зрозуміли.

"Щодо штабу, дивіться, я знаю, звідки ви взяли інформацію. Ви можете зайти в мій інстаграм. Я пишу, що "Всі ресторани працюють на доставку, дотримуючись усіх правил. У "Велюрі" буваю по роботі штабу або для персональних зустрічей". Розумієте, в чому казуїстика вирваних слів із тексту?" - розповів Тищенко.

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"Журналісти тиждень знімали одних і тих же людей. Це народні депутати, які приходили на зустрічі. І я, якщо ви пам'ятаєте, очолюю передвиборчий штаб міста Києва Зе!Команди. Тобто фактично я є представником президента в місті Києві та здійснюю контроль за розпорядженнями указів президента. Грубо кажучи, все, що президент говорить з екранів, я маю проконтролювати - як місцева влада виконує укази президента. Все. Чітко і зрозуміло. В умовах карантину, найжорсткішого, жорсткого карантину, це робити дуже складно. І фактично всі наші установи перебувають сьогодні в закритому режимі. Все просто. Це зручне місце розташування, тому що в першу чергу я там збираю допомогу, яку потім я передаю лікарням, семи опорним лікарням, і в тому числі, я вийшов вже за рамки опорних лікарень і передаю допомогу і тим лікарням, які звертаються до нас у штаб", - пояснив "слуга народу".

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На запитання, що в закладі робив нардеп Антон Яценко Тищенко сказав: "Я не можу контролювати дії народного депутата Яценка. Він до мене не приїжджав, і я не контролюю пересування Яценка по Києву".

Він також каже, що Віталій Кисіль, який працює у "Метінвесті", також з ним не зустрічався: "Пан Кисіль. Ні, теж не зі мною зустрічався".

Нардеп стверджує, що не може відповідати за те, що відбувається в ресторані тоді, коли його немає.

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"Я хочу, щоб ви чітко розуміли, що ресторан "Велюр" - це заклад громадського харчування. Якщо ресторан закритий - то це приміщення може використовуватися ... Це не комунальна власність, це не оренда, це приватна власність. Тобто фактично, ви можете закрити це підприємство і просто там жити. Тому там проходили тільки приватні зустрічі, ну не знаю, може бути, якщо вам хочеться гарне слівце, за закритими дверима. Просто так туди потрапити - нереально і неможливо. Ви можете тільки отримати за попереднього замовлення їжу, де ви маєте показати номер замовлення і тоді вам цю їжу віддадуть. Але там всередині, в ресторані, ніхто не їсть. Якщо ми хочемо просто про "Велюр" зараз говорити, я пропоную поговорити конкретно про "Велюр". Ми вийдемо з карантину, все розповім. Мені складно говорити про те, що відбувається у "Велюрі" під час моєї відсутності, розумієте? Вони не до мене приїжджали. Мені нема чого приховувати, я відкрита людина, мене знає вся країна. Київ мене знає, всі мене знають і я знаю в Києві всіх", - резюмував Тищенко.

Раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що Володимир Зеленський мав "жорстку" розмову з нардепом фракції влади "Слуга народу" Миколою Тищенком, чий ресторан викрили журналісти на порушенні карантинних обмежень.

Нагадаємо, наприкінці квітня журналісти з’ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".

Депутатська фракція партії "Слуга народу" планує провести засідання, на якому визначиться щодо покарання для заступника фракції Миколи Тищенка через порушення умов карантину його рестораном.

Автор: 

карантин (18172) ресторани (337) Яценко Антон (96) Тищенко Микола (353)


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Топ коментарі
+12
нда... удивительно, когда владелец ресторана не знает, что в жизни очень часто встречаются ситуации, когда лучше жевать, чем говорить.
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13.05.2020 08:47 Відповісти
+9
Какое ж оно тупое.
Почему законы для этой страны всегда пишут подобные долб@***?
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13.05.2020 08:48 Відповісти
+8
Так значит, все-таки приезжали! Штраф 17 000 с каждого!
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13.05.2020 08:48 Відповісти
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нда... удивительно, когда владелец ресторана не знает, что в жизни очень часто встречаются ситуации, когда лучше жевать, чем говорить.
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13.05.2020 08:47 Відповісти
в его случае так лучше делать всегда.
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13.05.2020 09:11 Відповісти
Так значит, все-таки приезжали! Штраф 17 000 с каждого!
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13.05.2020 08:48 Відповісти
За каждого!
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13.05.2020 08:54 Відповісти
Какое ж оно тупое.
Почему законы для этой страны всегда пишут подобные долб@***?
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13.05.2020 08:48 Відповісти
Потому,что вы их выбираете.
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13.05.2020 09:22 Відповісти
В Украине ещё нет выборов, бот.
Все рейтинги, удивительно совпадающие с результатами выборов, спускаются олигархами населению еще до выборов.
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13.05.2020 09:37 Відповісти
Нету,нету,не возбуждайся! Инопланетяне во всем виноваты и потусторонние силы.
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13.05.2020 09:42 Відповісти
Зебилы, а че это самая честная провохранительная система во главе с вашей любимицей венедиктовой не оштрафовала тварь тищенко за грубое нарушение карантина. Или зе-***** своих не трогает? Т.е для своих зеленых - все, а для чужих закон?!
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13.05.2020 08:50 Відповісти
клоун такое же жидогавно, как и твой кондитер, бот
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13.05.2020 09:00 Відповісти
Золотце, барыга отстранил свинарчуков, а терпила про Ермаков сказал:"мы таким не занимаемся!"
Но тебе после проведенных сеансов уринотерапии "какая разница"!)))
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13.05.2020 10:26 Відповісти
...посрать зашли
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13.05.2020 08:51 Відповісти
Прикинувся шлангом.
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13.05.2020 08:53 Відповісти
Чому прокинувся?
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13.05.2020 08:55 Відповісти
Розбудили патамушта.
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13.05.2020 09:02 Відповісти
Я мав на увазі, що він такий по життю
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13.05.2020 09:24 Відповісти
Кожному дебілу по версії на вуха, на вибір.
Сумнівів що він брехун немає.
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13.05.2020 08:55 Відповісти
Участники встречи Яценко - крестный отец тендерной мафии. Павел Куфтырев - знаменитый рейдер. По хорошему этих персонажей надо в Гуантанамо на корм акулам. Давайте их оштрафуем за нарушение карантина.
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13.05.2020 08:57 Відповісти
А чем они занимались в Велюре? Элементарно Ватсон. Обсуждали как поднять учителям зарплату до 4000 долларов. Бугагагага
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13.05.2020 08:59 Відповісти
Прохффессар! Казуист!
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13.05.2020 09:01 Відповісти
Это точно Киев тебя знает, как редкого дебила и бондюгана.
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13.05.2020 09:01 Відповісти
Ну, поехали отмазки лепить. Ещё скажи, что в ресторане остался большой запас продуктов и ты решил передать его в детские сады. Как не работают? Ну тогда нуждающимся многодетным семьям. И накормить бездомных котиков.
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13.05.2020 09:02 Відповісти
...Тищенко не знает, что делали в его ресторане во время карантина Яценко и другие гости...

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Может ты не знаешь что делает твой сосед по ночам в спальне твоей жены, когда ты принимаешь законы?
Да, кстати. А почему двери твоего ресторана не заперты на замок во время карантина? Туда входят все кому попало, но ты ничего не знаешь?
И полечи память. Ведь совсем недавно появление людей в твоем ресторане ты объяснял тем, что в нем решаются какие-то партийные вопросы. А тут вдруг - "не знаю".
Ты хозяин своего ресторана?
Ты хозяин своего слова?
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13.05.2020 09:04 Відповісти
Звичайно не до нього, а в працюючий ресторан. То для лохів карантин!
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13.05.2020 09:08 Відповісти
"...я являюсь представителем президента в городе Киеве и осуществляю контроль за распоряжениями указов президента. Грубо говоря, все, что президент говорит с экранов, я должен проконтролировать - как местная власть выполняет указы президента..."
Смотрящий Котлетка.
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13.05.2020 09:12 Відповісти
Достойный член партии брехунов.
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13.05.2020 09:19 Відповісти
Так его ресторан или нет?
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13.05.2020 09:23 Відповісти
Правильно Колян, дай їм - ніде не було написано, що і гей-клуби мають на карантин закриватись.
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13.05.2020 09:29 Відповісти
А я верю, не знал, да они вообще не знают, что творится в стране, а тут какой то ресторан.
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13.05.2020 09:37 Відповісти
Партія ЗЕзашкварків
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13.05.2020 09:37 Відповісти
По ходу, повара "Велюра" учатся делать отбивную на Колиной голове!
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13.05.2020 09:55 Відповісти
Сцыкло !!!
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13.05.2020 10:20 Відповісти
Вечная проблема лгуна - со временем забывает то, что сказал накануне, опять врёт, опять забывает и т.д. В общем, достойный представитель этой клоунской артели.
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13.05.2020 11:08 Відповісти
"Я не я..." Класика.
"Слуга народу" Тищенко не знає, що робили в його ресторані під час карантину Яценко та інші гості: "Вони не до мене приїжджали" - Цензор.НЕТ 3648
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13.05.2020 11:29 Відповісти
 
 