"Слуга народу" Тищенко не знає, що робили в його ресторані під час карантину Яценко та інші гості: "Вони не до мене приїжджали"

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко стверджує, що в його ресторані не працює ніякий "штаб". Він також не знає, для чого в ресторан навідувалися нардеп Антон Яценко та інші гості.

Про це Тищенко розповів в інтерв'ю Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

Тищенко каже, що його слова про роботу штабу в ресторані неправильно зрозуміли.

"Щодо штабу, дивіться, я знаю, звідки ви взяли інформацію. Ви можете зайти в мій інстаграм. Я пишу, що "Всі ресторани працюють на доставку, дотримуючись усіх правил. У "Велюрі" буваю по роботі штабу або для персональних зустрічей". Розумієте, в чому казуїстика вирваних слів із тексту?" - розповів Тищенко.

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"Журналісти тиждень знімали одних і тих же людей. Це народні депутати, які приходили на зустрічі. І я, якщо ви пам'ятаєте, очолюю передвиборчий штаб міста Києва Зе!Команди. Тобто фактично я є представником президента в місті Києві та здійснюю контроль за розпорядженнями указів президента. Грубо кажучи, все, що президент говорить з екранів, я маю проконтролювати - як місцева влада виконує укази президента. Все. Чітко і зрозуміло. В умовах карантину, найжорсткішого, жорсткого карантину, це робити дуже складно. І фактично всі наші установи перебувають сьогодні в закритому режимі. Все просто. Це зручне місце розташування, тому що в першу чергу я там збираю допомогу, яку потім я передаю лікарням, семи опорним лікарням, і в тому числі, я вийшов вже за рамки опорних лікарень і передаю допомогу і тим лікарням, які звертаються до нас у штаб", - пояснив "слуга народу".

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На запитання, що в закладі робив нардеп Антон Яценко Тищенко сказав: "Я не можу контролювати дії народного депутата Яценка. Він до мене не приїжджав, і я не контролюю пересування Яценка по Києву".

Він також каже, що Віталій Кисіль, який працює у "Метінвесті", також з ним не зустрічався: "Пан Кисіль. Ні, теж не зі мною зустрічався".

Нардеп стверджує, що не може відповідати за те, що відбувається в ресторані тоді, коли його немає.

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"Я хочу, щоб ви чітко розуміли, що ресторан "Велюр" - це заклад громадського харчування. Якщо ресторан закритий - то це приміщення може використовуватися ... Це не комунальна власність, це не оренда, це приватна власність. Тобто фактично, ви можете закрити це підприємство і просто там жити. Тому там проходили тільки приватні зустрічі, ну не знаю, може бути, якщо вам хочеться гарне слівце, за закритими дверима. Просто так туди потрапити - нереально і неможливо. Ви можете тільки отримати за попереднього замовлення їжу, де ви маєте показати номер замовлення і тоді вам цю їжу віддадуть. Але там всередині, в ресторані, ніхто не їсть. Якщо ми хочемо просто про "Велюр" зараз говорити, я пропоную поговорити конкретно про "Велюр". Ми вийдемо з карантину, все розповім. Мені складно говорити про те, що відбувається у "Велюрі" під час моєї відсутності, розумієте? Вони не до мене приїжджали. Мені нема чого приховувати, я відкрита людина, мене знає вся країна. Київ мене знає, всі мене знають і я знаю в Києві всіх", - резюмував Тищенко.

Раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що Володимир Зеленський мав "жорстку" розмову з нардепом фракції влади "Слуга народу" Миколою Тищенком, чий ресторан викрили журналісти на порушенні карантинних обмежень.

Нагадаємо, наприкінці квітня журналісти з’ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".

Депутатська фракція партії "Слуга народу" планує провести засідання, на якому визначиться щодо покарання для заступника фракції Миколи Тищенка через порушення умов карантину його рестораном.