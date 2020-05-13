За добу на Львівщині виявили 45 нових випадків COVID-19, загалом 870 хворих, - міськрада. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 13 травня на Львівщині підтвердили 870 випадки інфікування COVID-19, з них - 22 летальні (нині статистика ще не врахувала одного пацієнта, який помер також із діагнозом коронавірус, тому кількість летальних випадків загалом - 23).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 3670 осіб, госпіталізовані - 497, на амбулаторному лікуванні - 3169 осіб, виписані - 336 осіб. Зараз у лікарні перебуває 161 особа, з них в реанімації - 10 осіб, на апаратні ШВЛ - 3 особи.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 870 осіб, 22 людей померло. 168 пацієнтів одужали", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 291,9 тис.: лише у США померли 82,3 тис. осіб, у Британії - 32,7 тис. та в Італії - 30,9 тис. ІНФОГРАФІКА

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 308 ПЛР-тестів, з яких 45 - позитивні (з них 30 - мешканці Львова).