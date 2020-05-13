Зеленський має негайно підписати закон про розширене тестування і забезпечити його виконання, - Порошенко
Володимир Зеленський має негайно підписати закон №3380 про розширене тестування на коронавірус і забезпечити його виконання.
Про це на своїй сторінці в мережі Facebook пише п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Він наголошує, що тільки широке тестування дає можливість поєднати боротьбу проти вірусу із правом людей на працю. Порошенко також повідомив, що його команда в рамках благодійної діяльності встановить сучасний автоматичний ПЛР-аналізатор і планує закупити від 10 000 до 20 000 тестів.
"Пом’якшення карантину – вимушений крок уряду. Це не медичне, а суто політичне рішення, і, судячи за статистикою, доволі ризиковане. Ми всі розуміємо, що це послаблення може обернутися сплеском захворюваності. Не говорячи вже про можливість другої хвилі вірусної атаки", – застерігає Порошенко.
"Як бути? Як боротьбу за здоров’я поєднати з правом людини на працю і природною потребою у хлібі насущному? Вихід є. Це безкоштовне масове тестування", – зазначає Порошенко.
"Недостатня кількість тестів – один із численних провалів влади дилетантів у боротьбі з пандемією та її наслідками. У Німеччині за день тестів роблять приблизно стільки, скільки у нас за весь час. Цей недолік ще можна і треба виправити, і на зараз, і на майбутнє. Широке тестування дозволить точніше виявляти проблемні райони та інфіковані групи людей, і замість широких карантинних заходів встановлювати точкові дієві обмеження, не вимикаючи цілі галузі", – переконаний п’ятий Президент.
"Наша команда в рамках благодійної діяльності встановить автоматичний ПЛР-аналізатор виробництва F. Hoffmann-La Roche Ltd — всесвітньо відомої швейцарської фармацевтичної компанії, лідера в галузі фармацевтики і діагностики. Ми також плануємо закупити для цієї лабораторії від десяти тисяч до двадцяти тисяч тестів", – повідомив лідер "Європейської Солідарності".
"Але лише цього замало. Президент має не лише якнайшвидше підписати закон 3380 про розширене тестування, а й забезпечити його виконання. Повністю переглянути своє ставлення до цього питання і до стратегії боротьби з коронавірусом. І тут важлива широка громадська підтримка нашої ініціативи. Підтримай перепостом #Дякуюлікарям, підтримай наші ініціативи #страхуваннямедикам і #тестування_медикам", – закликав Петро Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
'Негайно'!
1) так у всіх країна -пряма кореляція.
2) всіх однаково не протестувати.. лабораторіям просто не вистачить лаборантів,навіть якщо мобілізувати всіх студентів і пенсіонерів..
1. Порошенко должен был лично, по делу Гандзюк, найти убийц и посадить?
2. Порошенко должен был победить коррупцию за 5 лет?
В случае положительного ответа, вывод прост, это - пациент Г+Г...
Пане порошенко..якби ви не прої..али владу"на рівному місці" -то могли би це розповідати коаліції у ВР і свому уряду..
Що вони мають робити..
а поки що готуйте змінний одяг
В Украине грандиозный скандал. Из ЕС в Украину завезли картошку предназначенную для свиней.
Это повергло в бешенство Президента Украины Владимира Зеленского.
Промышленную картошку из Нидерландов, которую должны были пустить на корм для свиней, пошла на украинский рынок по себестоимости.
Об этом сообщает портал о рынках овощей и фруктов https://east-fruit.com/ EastFruit .
Сообщается, что из-за карантина в Нидерландах, картофель, который должны были пустить на корм для свиней, не имело смысла перерабатывать, так как он оказался не востребован.
Также этот картофель используют для переработки в замороженную картошку фри.
Около 2 миллионов тонн картошки в Нидерландах и Бельгии должны были выбросить, однако появился другой вариант - продать в Украину по себестоимости.
Хоть сорт и предназначен только для комбикорма, а не для потребления людям, это не смутило поставщиков картошки на украинский рынок.
Оптовики в Украине заплатили за товар по 30-35 центов или 8-9 гривен за кило, что сопоставимо с ценами на украинский картофель.
Это следствие кабальных договоренностей между Украиной и ЕС, которые в свое время подписал Порошенко.===
Вот что говорит Зеленский:
«Какая к черту Ассоциация с ЕС? Какой ЕС? Вы читали соглашение? Европа вывозит наш лес, украинские заробитчане делают мебль, а потом ЕС продает эту мебль нашей стране в 3 раза дороже чем для стран Европейского союза. Они вывозят наши природные ресурсы, делают продукцию, а потом продают ее нам. А что получила Украина от этого? Кредиты на кабальных условиях. Все, больше ничего».
Вы посмотрите на что превратили наши Карпаты всего за 5 лет! Они лысые уже:
Президент отметил, что Порошенко подписал формулу: «ЕС все, а нам кредиты, которые разворовали сами же члены режима»:
«Наши производители фактически не могут продавать продукцию в страны ЕС, поскольку нам установлены мизерные квоты. На самые прибыльные отрасли установлены дикие квоты, но для европейских стран мы не может устанавливать ограничения. Миллионы наших граждан эксплуатируют на черных работах за копейки и все ради чего? Ради кредитов и безвиза? Даже африканские страны отказывались от таких кредитов и таких кабальных условий».===
а гнида - зеленский это сейчас
В Украине грандиозный скандал. Из ЕС в Украину завезли картошку предназначенную для свиней.
Это повергло в бешенство Президента Украины Владимира Зеленского.
Промышленную картошку из Нидерландов, которую должны были пустить на корм для свиней, пошла на украинский рынок по себестоимости.
Об этом сообщает портал о рынках овощей и фруктов https://east-fruit.com/ EastFruit .
Сообщается, что из-за карантина в Нидерландах, картофель, который должны были пустить на корм для свиней, не имело смысла перерабатывать, так как он оказался не востребован.
Также этот картофель используют для переработки в замороженную картошку фри.
Около 2 миллионов тонн картошки в Нидерландах и Бельгии должны были выбросить, однако появился другой вариант - продать в Украину по себестоимости.
Хоть сорт и предназначен только для комбикорма, а не для потребления людям, это не смутило поставщиков картошки на украинский рынок.
Оптовики в Украине заплатили за товар по 30-35 центов или 8-9 гривен за кило, что сопоставимо с ценами на украинский картофель.
Это следствие кабальных договоренностей между Украиной и ЕС, которые в свое время подписал Порошенко.===