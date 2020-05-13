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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський має негайно підписати закон про розширене тестування і забезпечити його виконання, - Порошенко

Зеленський має негайно підписати закон про розширене тестування і забезпечити його виконання, - Порошенко

Володимир Зеленський має негайно підписати закон №3380 про розширене тестування на коронавірус і забезпечити його виконання.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook пише п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він наголошує, що тільки широке тестування дає можливість поєднати боротьбу проти вірусу із правом людей на працю. Порошенко також повідомив, що його команда в рамках благодійної діяльності встановить сучасний автоматичний ПЛР-аналізатор і планує закупити від 10 000 до 20 000 тестів.

"Пом’якшення карантину – вимушений крок уряду. Це не медичне, а суто політичне рішення, і, судячи за статистикою, доволі ризиковане. Ми всі розуміємо, що це послаблення може обернутися сплеском захворюваності. Не говорячи вже про можливість другої хвилі вірусної атаки", – застерігає Порошенко.

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"Як бути? Як боротьбу за здоров’я поєднати з правом людини на працю і природною потребою у хлібі насущному? Вихід є. Це безкоштовне масове тестування", – зазначає Порошенко.

"Недостатня кількість тестів – один із численних провалів влади дилетантів у боротьбі з пандемією та її наслідками. У Німеччині за день тестів роблять приблизно стільки, скільки у нас за весь час. Цей недолік ще можна і треба виправити, і на зараз, і на майбутнє. Широке тестування дозволить точніше виявляти проблемні райони та інфіковані групи людей, і замість широких карантинних заходів встановлювати точкові дієві обмеження, не вимикаючи цілі галузі", – переконаний п’ятий Президент.

"Наша команда в рамках благодійної діяльності встановить автоматичний ПЛР-аналізатор виробництва F. Hoffmann-La Roche Ltd — всесвітньо відомої швейцарської фармацевтичної компанії, лідера в галузі фармацевтики і діагностики. Ми також плануємо закупити для цієї лабораторії від десяти тисяч до двадцяти тисяч тестів", – повідомив лідер "Європейської Солідарності".

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"Але лише цього замало. Президент має не лише якнайшвидше підписати закон 3380 про розширене тестування, а й забезпечити його виконання. Повністю переглянути своє ставлення до цього питання і до стратегії боротьби з коронавірусом. І тут важлива широка громадська підтримка нашої ініціативи. Підтримай перепостом #Дякуюлікарям, підтримай наші ініціативи #страхуваннямедикам і #тестування_медикам", – закликав Петро Порошенко.

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) карантин (18172) Порошенко Петро (15204) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
По делу все сказал
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13.05.2020 09:02 Відповісти
+11
Зеленский должен немедленно подписать закон о расширенном тестировании и обеспечить его выполнение, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5486
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13.05.2020 09:06 Відповісти
+11
Зеленский должен немедленно подписать закон о расширенном тестировании и обеспечить его выполнение, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1724
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13.05.2020 09:06 Відповісти
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По делу все сказал
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13.05.2020 09:02 Відповісти
Зеленский должен немедленно подписать закон о расширенном тестировании и обеспечить его выполнение, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5486
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13.05.2020 09:06 Відповісти
Только если речь о тестах на антитела, а установление зараженных никак не поможет, потому что всех в один момент не протестируешь, а тот, кто не заражен сегодня может заразиться завтра.
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13.05.2020 09:25 Відповісти
Неподмытый, иди это немцам расскажи , они без тебя, неподмытого, такую хрень творят)))
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13.05.2020 10:16 Відповісти
Грязный, ты в антителах разбираешься, как свинья в апельсинах, поэтому подмывайся, не подмывайся... рождённый ползать... только ползать и может. Ползи отседа, https://censor.net/user/160742 три шестёрки!
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13.05.2020 23:45 Відповісти
по какому делу? по большому? или по маленькому? сказал? или сходил?
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13.05.2020 09:28 Відповісти
С облегчением тебя, неподмытый
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13.05.2020 09:52 Відповісти
Та да, пецке абы попиариться
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13.05.2020 09:54 Відповісти
Вот гуру пиара

Зеленський має негайно підписати закон про розширене тестування і забезпечити його виконання, - Порошенко - Цензор.НЕТ 724
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13.05.2020 10:16 Відповісти
для меня, все кто у власти, они друг от друга ничем не отличаются
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13.05.2020 10:20 Відповісти
Дятел,ты в слове Моника сделал 6 ошибок))
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13.05.2020 10:17 Відповісти
прекращай с зеркалом разговаривать, кстати санитары уже выехали за тобой
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13.05.2020 10:19 Відповісти
Прекращай дрочить на Бубочку, зепил, ты так себе руки по локти сотрешь
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13.05.2020 10:25 Відповісти
Зеленський має негайно підписати закон про розширене тестування і забезпечити його виконання, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5267
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13.05.2020 10:51 Відповісти
Лялька на мотузочках не самостійна. Як скаже ляльковод, так і зробить.
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13.05.2020 09:05 Відповісти
Вы у них там в свечко-держателях ходите?
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13.05.2020 09:29 Відповісти
Ну, ты точно в затычках))
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13.05.2020 10:01 Відповісти
... - прохлюпал переполненный тампон.
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13.05.2020 23:54 Відповісти
Зеленский должен немедленно подписать закон о расширенном тестировании и обеспечить его выполнение, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1724
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13.05.2020 09:06 Відповісти
Танька снизу пользуется, и ей заходит на ура))
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13.05.2020 10:04 Відповісти
Дайте порошенко порулить
'Негайно'!
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13.05.2020 09:08 Відповісти
Тищенко с СН говорит, что царь не настоящий, засцал он ему за "Велюр" вычитывать. Как думаешь, врет подлец?
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13.05.2020 09:55 Відповісти
Лучше обоих в буцыгарню.
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13.05.2020 15:40 Відповісти
где отрубанные руки?!
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13.05.2020 09:09 Відповісти
Угу. Щас обеспечит. Уже тестами полностью затарился, хрен знает как их теперь утилизировать.
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13.05.2020 09:10 Відповісти
И вообще, Зеленский самолично должен делать анализы, чего уж там мелочиться.
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13.05.2020 09:10 Відповісти
Я могу ему доверить свой анализ мочи и кала. Где будете принимать?
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13.05.2020 09:11 Відповісти
Я уж точно принимать ничего и нигде не буду. Хотя бы потому, что анализы точно не делаю.
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13.05.2020 09:12 Відповісти
Не, за свой выбор надо ответить!
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13.05.2020 09:15 Відповісти
И что же от ожидают такие петята как ты?
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13.05.2020 09:19 Відповісти
От меня т.е.
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13.05.2020 09:19 Відповісти
Что можно ожидать от скрепохрени, которая галасавала за сцыкуна, который анализы сдать не в состоянии, а от слов девицы сцытся в памперс?
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13.05.2020 09:57 Відповісти
зато пэтро все стадионы обоссал.... толку?
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13.05.2020 10:12 Відповісти
Он тебе, лапоть, еще и в портки регулярно гадит, то то у тебя так подгорает
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13.05.2020 10:18 Відповісти
Чертёнок, мне с тобой даже лень спорить, всё равно конструктивных мыслей от тебя ждать не приходится
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13.05.2020 10:19 Відповісти
Скрепохрень, спорить - это не Ослу Оманскому жопу лизать, тут не язык нужен. Так, что обтекай тихо в сторонке
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13.05.2020 10:23 Відповісти
Пеца должен отдавать приказы в совсем другом месте ,непорядок
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13.05.2020 09:18 Відповісти
Да, и срать, зепил, ты должен в унитаз, а не себе в портки
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13.05.2020 10:00 Відповісти
Если начнут массово тестировать, то это будет ужасно для рейтинга Зе. Потому что число зараженных повергнет в шок! Но если этого не делать, то это только оттянет проблему и сделает ее еще больше во много раз!
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13.05.2020 09:18 Відповісти
число збільшиться,але за рахнок безсимптомних інфікованих..

1) так у всіх країна -пряма кореляція.
2) всіх однаково не протестувати.. лабораторіям просто не вистачить лаборантів,навіть якщо мобілізувати всіх студентів і пенсіонерів..
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13.05.2020 09:32 Відповісти
Всех и не нужно, по очагам инфекции только. В Германии значит все дураки? Проконсультировал бы их что ли
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13.05.2020 09:59 Відповісти
коли вже ця потвора закриє рота?
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13.05.2020 09:24 Відповісти
Когда уже ты тупорылая мокша свалишь ща поребрик?
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13.05.2020 10:12 Відповісти
Раширенное тестирование лечит?.Не смешите.Лечит масочный режим и благоразумие.Я бы посоветовал Порошенко ежедневно чистить зубы утром и вечером и не есть сладкого.
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13.05.2020 09:24 Відповісти
Может это ты посоветовал, советчик, отвести войска от Золотого?
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13.05.2020 11:18 Відповісти
Мабуть, Петя вже цього не зможе.
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13.05.2020 13:19 Відповісти
Петя, ты не бог, ложат они на тебя. А мог бы стать полубогом, но ты не воспользовался случаем.
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13.05.2020 09:28 Відповісти
А самое главное,- наконец-то сдать анализы на вещества , изменяющие сознание и потом в психиатрию ☝️☝️☝️
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13.05.2020 09:30 Відповісти
Тест простой - задать пару вопросов:
1. Порошенко должен был лично, по делу Гандзюк, найти убийц и посадить?
2. Порошенко должен был победить коррупцию за 5 лет?

В случае положительного ответа, вывод прост, это - пациент Г+Г...
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13.05.2020 11:23 Відповісти
13.05.20 09:08 Зеленський має негайно підписати закон про розширене тестування і забезпечити його виконання, - Порошенко

Пане порошенко..якби ви не прої..али владу"на рівному місці" -то могли би це розповідати коаліції у ВР і свому уряду..

Що вони мають робити..

а поки що готуйте змінний одяг
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13.05.2020 09:35 Відповісти
кто то когда то должен был продать рошен и 5 канал
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13.05.2020 09:39 Відповісти
Что, методичку до сих пор не поменял на новую ? От у вас на Чебурашке скорость реакции 😁😁😁
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13.05.2020 09:50 Відповісти
===Зеленский в бешенстве: Украину потряс грандиозный скандал

Зеленський має негайно підписати закон про розширене тестування і забезпечити його виконання, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8728

В Украине грандиозный скандал. Из ЕС в Украину завезли картошку предназначенную для свиней.
Это повергло в бешенство Президента Украины Владимира Зеленского.
Промышленную картошку из Нидерландов, которую должны были пустить на корм для свиней, пошла на украинский рынок по себестоимости.
Об этом сообщает портал о рынках овощей и фруктов https://east-fruit.com/ EastFruit .
Сообщается, что из-за карантина в Нидерландах, картофель, который должны были пустить на корм для свиней, не имело смысла перерабатывать, так как он оказался не востребован.
Также этот картофель используют для переработки в замороженную картошку фри.
Около 2 миллионов тонн картошки в Нидерландах и Бельгии должны были выбросить, однако появился другой вариант - продать в Украину по себестоимости.
Хоть сорт и предназначен только для комбикорма, а не для потребления людям, это не смутило поставщиков картошки на украинский рынок.
Оптовики в Украине заплатили за товар по 30-35 центов или 8-9 гривен за кило, что сопоставимо с ценами на украинский картофель.
Это следствие кабальных договоренностей между Украиной и ЕС, которые в свое время подписал Порошенко.===
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13.05.2020 09:43 Відповісти
где вас таких дебилов набирают , ленинградец ?
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13.05.2020 11:14 Відповісти
===По словам Президента Украины, Порошенко подписал не договор об Ассоциации, а просто отдал даром часть природных ресурсов Украины в обмен на политические дивиденты и собственную коррупционную выгоду.
Вот что говорит Зеленский:
«Какая к черту Ассоциация с ЕС? Какой ЕС? Вы читали соглашение? Европа вывозит наш лес, украинские заробитчане делают мебль, а потом ЕС продает эту мебль нашей стране в 3 раза дороже чем для стран Европейского союза. Они вывозят наши природные ресурсы, делают продукцию, а потом продают ее нам. А что получила Украина от этого? Кредиты на кабальных условиях. Все, больше ничего».
Вы посмотрите на что превратили наши Карпаты всего за 5 лет! Они лысые уже:
Президент отметил, что Порошенко подписал формулу: «ЕС все, а нам кредиты, которые разворовали сами же члены режима»:
«Наши производители фактически не могут продавать продукцию в страны ЕС, поскольку нам установлены мизерные квоты. На самые прибыльные отрасли установлены дикие квоты, но для европейских стран мы не может устанавливать ограничения. Миллионы наших граждан эксплуатируют на черных работах за копейки и все ради чего? Ради кредитов и безвиза? Даже африканские страны отказывались от таких кредитов и таких кабальных условий».===
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13.05.2020 09:44 Відповісти
? кто ворует лес ?
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13.05.2020 10:09 Відповісти
Да, то мокша неподмытая после бояры бредит
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13.05.2020 10:11 Відповісти
Брехня от гэбни , " лысые Карпаты" -это фото были из Румынии . Второе - как раз при Порохе Верховная Рада запретила вывоз леса -кругляка за бугор , что дало работу нашим украинским мебельщикам и переработчикам леса.
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13.05.2020 11:17 Відповісти
Зато как грозно топнул ножкой и как строго помахал кучерявым кулачком..Прям ностальгия по прошлой похеренной пятилетке
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13.05.2020 09:50 Відповісти
Что должен сделать Зеленский так это в срочном порядке залатать дырку в заборе через которую мальдивский хряк на него гавкает. У хряка было своё время когда показать что он может. И оказалось что может только с треском просрать, чем он и занимался все пять лет и при этом умудрялся не обеднеть. А теперь, после драки, стал в позу Моськи и звонко лает. Спасибо счатливому хряку за нашу дорогую старость.
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13.05.2020 09:52 Відповісти
Неподмытый, а что сделал за год Сцыкун Оманский? Ну, кроме как в Оман на базар с кацапами слетал, да войска отвел? Давай , неподмытый, начинай лизать
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13.05.2020 10:08 Відповісти
кто сегодня наживается на войне ? Почему процветает торговля на крови ? За полгода из московии и Беларуси одной э/энергии на 5 млрд гривен убытков для Украины напокупали зебобики . Герус - открытый враг Украины. Ассоциация с ЕС не выполняется , к НАТО Украина не приближается , коррупционеры ( братья Ермаки , торгующие должностями ) не посажены .
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13.05.2020 11:20 Відповісти
Неподмытый, и сколько грамм бояры за такой высер наливают? Видно же, что ты уже принял дозу))
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13.05.2020 10:10 Відповісти
Порошенко это прошлое,
а гнида - зеленский это сейчас
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13.05.2020 10:11 Відповісти
Будто ветку розы, облепленную тлей трусит и говорит с ней. Результат тот же.
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13.05.2020 10:31 Відповісти
Зеленський має негайно підписати закон про розширене тестування і забезпечити його виконання, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9999
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13.05.2020 11:03 Відповісти
Один вопрос. Почему карлик и его 55 000 ботов ненавидят Порошенко это понятно , но почему все кто за зебобика имеют одинаковую позицию с ботами из московии по отношению к Порошенко ? Совпадение , не думаю...
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13.05.2020 11:22 Відповісти
Потому, что они видели в предыдущей Раде избранных ими #истинныхборцовзанародноесчастье и не видели, в это время, что блокировалась трибуна, чтобы не была внесена в закон о декларировании рекомендация ЕС по декларированию родственников, на которых сбрасывается #нажитоенепосильнымтрудом.
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13.05.2020 11:30 Відповісти
===Зеленский в бешенстве: Украину потряс грандиозный скандал

Зеленський має негайно підписати закон про розширене тестування і забезпечити його виконання, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2114

В Украине грандиозный скандал. Из ЕС в Украину завезли картошку предназначенную для свиней.
Это повергло в бешенство Президента Украины Владимира Зеленского.
Промышленную картошку из Нидерландов, которую должны были пустить на корм для свиней, пошла на украинский рынок по себестоимости.
Об этом сообщает портал о рынках овощей и фруктов https://east-fruit.com/ EastFruit .
Сообщается, что из-за карантина в Нидерландах, картофель, который должны были пустить на корм для свиней, не имело смысла перерабатывать, так как он оказался не востребован.
Также этот картофель используют для переработки в замороженную картошку фри.
Около 2 миллионов тонн картошки в Нидерландах и Бельгии должны были выбросить, однако появился другой вариант - продать в Украину по себестоимости.
Хоть сорт и предназначен только для комбикорма, а не для потребления людям, это не смутило поставщиков картошки на украинский рынок.
Оптовики в Украине заплатили за товар по 30-35 центов или 8-9 гривен за кило, что сопоставимо с ценами на украинский картофель.
Это следствие кабальных договоренностей между Украиной и ЕС, которые в свое время подписал Порошенко.===
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13.05.2020 12:19 Відповісти
Этому 🐷 лишь бы повизжать погромче
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13.05.2020 13:27 Відповісти
уси-пуси, какие мы грозные. 8%.
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13.05.2020 15:38 Відповісти
Зеленський має негайно підписати закон про розширене тестування і забезпечити його виконання, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4679
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13.05.2020 23:46 Відповісти
 
 