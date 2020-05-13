Зеленський має негайно підписати закон про розширене тестування і забезпечити його виконання, - Порошенко

Володимир Зеленський має негайно підписати закон №3380 про розширене тестування на коронавірус і забезпечити його виконання.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook пише п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він наголошує, що тільки широке тестування дає можливість поєднати боротьбу проти вірусу із правом людей на працю. Порошенко також повідомив, що його команда в рамках благодійної діяльності встановить сучасний автоматичний ПЛР-аналізатор і планує закупити від 10 000 до 20 000 тестів.

"Пом’якшення карантину – вимушений крок уряду. Це не медичне, а суто політичне рішення, і, судячи за статистикою, доволі ризиковане. Ми всі розуміємо, що це послаблення може обернутися сплеском захворюваності. Не говорячи вже про можливість другої хвилі вірусної атаки", – застерігає Порошенко.

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"Як бути? Як боротьбу за здоров’я поєднати з правом людини на працю і природною потребою у хлібі насущному? Вихід є. Це безкоштовне масове тестування", – зазначає Порошенко.

"Недостатня кількість тестів – один із численних провалів влади дилетантів у боротьбі з пандемією та її наслідками. У Німеччині за день тестів роблять приблизно стільки, скільки у нас за весь час. Цей недолік ще можна і треба виправити, і на зараз, і на майбутнє. Широке тестування дозволить точніше виявляти проблемні райони та інфіковані групи людей, і замість широких карантинних заходів встановлювати точкові дієві обмеження, не вимикаючи цілі галузі", – переконаний п’ятий Президент.

"Наша команда в рамках благодійної діяльності встановить автоматичний ПЛР-аналізатор виробництва F. Hoffmann-La Roche Ltd — всесвітньо відомої швейцарської фармацевтичної компанії, лідера в галузі фармацевтики і діагностики. Ми також плануємо закупити для цієї лабораторії від десяти тисяч до двадцяти тисяч тестів", – повідомив лідер "Європейської Солідарності".

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"Але лише цього замало. Президент має не лише якнайшвидше підписати закон 3380 про розширене тестування, а й забезпечити його виконання. Повністю переглянути своє ставлення до цього питання і до стратегії боротьби з коронавірусом. І тут важлива широка громадська підтримка нашої ініціативи. Підтримай перепостом #Дякуюлікарям, підтримай наші ініціативи #страхуваннямедикам і #тестування_медикам", – закликав Петро Порошенко.