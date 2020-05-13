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Новини Коронавірус і карантин
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На ранок 13 травня зафіксовано 402 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 16 425, летальних - 439, одужали 3 716 осіб. ВIДЕО

В Україні за добу зафіксували 402 нові випадки інфікування вірусом COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 402 людини. З них 25 дітей і 94 медпрацівники. Було госпіталізовано 174 людини. Зафіксовано 14 летальних випадків", - зазначив Степанов.

За його словами, сьогодні рекордна кількість одужалих - 343.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

За весь час пандемії в Україні захворіли 16 425 осіб, 1130 дітей і 3208 медпрацівників.

Всього одужали 3716, а летальних випадків 439.

За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 628 випадків;
Волинська область — 510 випадків;
Дніпропетровська область — 773 випадки;
Донецька область — 102 випадки;
Житомирська область — 530 випадків;
Закарпатська область — 764 випадки;
Запорізька область — 331 випадок;
Івано-Франківська область — 1144 випадки;
Кіровоградська область — 428 випадків;
м. Київ — 1960 випадків;
Київська область — 1049 випадків;
Львівська область — 870 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 225 випадків;
Одеська область — 680 випадків;
Полтавська область — 257 випадків;
Рівненська область — 1045 випадків;
Сумська область — 157 випадків;
Тернопільська область — 1028 випадків;
Харківська область — 672 випадки;
Херсонська область — 165 випадків;
Хмельницька область — 196 випадків;
Чернівецька область — 2444 випадки;
Черкаська область — 346 випадків;
Чернігівська область — 79 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 травня 2020 року до Центру надійшло 1038 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 41327 повідомлень про підозру на COVID-19.

На ранок 13 травня зафіксовано 402 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 16 425, летальних - 439, одужали 3 716 осіб 01
На ранок 13 травня зафіксовано 402 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 16 425, летальних - 439, одужали 3 716 осіб 02

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5407) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Звідки ти взявся, такий самий мудрий із армян, такий працелюбний!?
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13.05.2020 09:18 Відповісти
+10
Их здесь таких провокаторов немало, сутками сидят и испражняются в юморе. Хотя любой медик-первокурсник знает что защита от распространение вируса в первую очередь зависит от коллективной дисциплины населения (именно коллективной). Китайцы и корейцы (да и немцы с чехами) тому подтверждение.
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13.05.2020 09:33 Відповісти
+9
Статистика соответствует не количеству зараженных, а количеству объема проверенных тестов. Было бы больше лабораторий и статистика была бы другой. Но власти не выгодно это, потому что из устроенного хаоса, надо выходить любым способом и сохранить при этом "лицо".
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13.05.2020 09:15 Відповісти
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На утро 13 мая зафиксированы 402 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 16 425, летальных - 439, выздоровели 3 716 человек - Цензор.НЕТ 2749
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13.05.2020 09:12 Відповісти
Когда такое было сказано ?Можно видео посмотреть а не этот голимый фотошоп сделаный по-липецки
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14.05.2020 06:44 Відповісти
Никого это не интересует. Открывайте транспорт. Ваш вирус всем пох. Нужно работать
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13.05.2020 09:12 Відповісти
Звідки ти взявся, такий самий мудрий із армян, такий працелюбний!?
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13.05.2020 09:18 Відповісти
Только параноиков секты свидетелей лоховируса интересуют эти сводки
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13.05.2020 09:23 Відповісти
Иди работай, дебил! Если ты знаешь, что это такое!
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13.05.2020 09:25 Відповісти
Их здесь таких провокаторов немало, сутками сидят и испражняются в юморе. Хотя любой медик-первокурсник знает что защита от распространение вируса в первую очередь зависит от коллективной дисциплины населения (именно коллективной). Китайцы и корейцы (да и немцы с чехами) тому подтверждение.
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13.05.2020 09:33 Відповісти
Турки, сауды (да и другие тоже) вообще очень просто поступали применяя с самого начала (в зародыше) комендантский час.
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13.05.2020 09:42 Відповісти
Просто спамьте кацапских провокаторов да и все
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13.05.2020 11:49 Відповісти
Не понял? Немцы большинство без масок ходит. А протесты собираются тысячные. Что за треш пишешь. Ты в своем коронапсихознои колпаке не видишь очевидного
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13.05.2020 12:06 Відповісти
Маски это второстепенное, главное изоляция и соблюдение дистанции
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13.05.2020 12:42 Відповісти
так у немцев можно во дворе своего дома пройти тест на вирус
а в Украине бабка ходит чихает на всех и пойди пойми что у нее
потомучто чтоб здать тест ето надо бить присмерти в Украине
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13.05.2020 13:59 Відповісти
Оказывается среди армян есть дебилы .
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13.05.2020 11:10 Відповісти
У москаликів завдання роздути міф про безпечність корони, бо московія вигдлядає слабенько.
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13.05.2020 10:09 Відповісти
Починають проявлятись наслідки святкування травневих свят. Далі буде.
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13.05.2020 09:13 Відповісти
Хочешь сказать, что врачи все праздники бухают и жарят шашлыки?
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13.05.2020 09:14 Відповісти
все они хотят сказать одно и то же, но стесняются это сделать открытым текстом. а сказать они хотят это: "ну не может же быть, что мы дураки!".
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13.05.2020 09:19 Відповісти
Сусід по дачі розповів що помер найбагатший чоловік Кам'янця від корони, директор цементного заводу, з'їздив в Банчени в монастир МП.
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13.05.2020 10:17 Відповісти
к чему это? факта, что люди умирают "с коронавирусом" я никогда не отрицал. а вот умирают ли они "от"....
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13.05.2020 10:30 Відповісти
А вот сейчас узнаем. 9-го мая Путлер на улицу выходил и Песков где-то рядом крутился наверняка
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13.05.2020 13:48 Відповісти
На утро 13 мая зафиксированы 402 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 16 425, летальных - 439, выздоровели 3 716 человек - Цензор.НЕТ 8588
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13.05.2020 09:13 Відповісти
Це від тебе знущання над родичами померлих.
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13.05.2020 09:21 Відповісти
Це відповідь соєвим ПРовокаторам . які ратують проти всіх заходів карантину !
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13.05.2020 09:48 Відповісти
А сам Порошенко ратує проти всіх заходів карантину?
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13.05.2020 10:12 Відповісти
Это извнстный порохобот он упоротый звиздец ..Даже вата не такая упоротая как свидетели мальдивско-липецкие
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14.05.2020 06:47 Відповісти
Статистика соответствует не количеству зараженных, а количеству объема проверенных тестов. Было бы больше лабораторий и статистика была бы другой. Но власти не выгодно это, потому что из устроенного хаоса, надо выходить любым способом и сохранить при этом "лицо".
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13.05.2020 09:15 Відповісти
Я удивляюсь как одними и теми же троллями одновременно разгоняются противоречащие друг-другу зрады про то что "дуратин и фейковую пандемию придумали дабы поневолить украинцев" и "ситуация с заражениями намного хуже чем кажется". Хоть бы определились уже.
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13.05.2020 10:04 Відповісти
Ще 94 інфікованих медика. Що це означає для Степанова?
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13.05.2020 09:18 Відповісти
Он ни при чём. Это всё Супрун виновата.
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13.05.2020 10:24 Відповісти
Сьогодні значно похолодало. Завтра - після завтра ждемо перевищенні кількості захворювань. При чому, більшть буде з "ковід", бо зараз це такий ТРЕНД; поломані в ДТП - померші від ковіду.
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13.05.2020 09:20 Відповісти
"На Европейскою площадь съезжаются автобусы со всей страны. Перевозчики готовятся к масштабному митингу. Судя по заявлению водителей, они будут добиваться от Кабмина разрешения на внутренние и международные перевозки. Люди жалуются, что из-за запретов им нечем кормить своих родственников. Акция назначена на 10:00", - сказано в сообщении.
Отмечается, что автобусы продолжают прибывать в центр столицы, поэтому жителям Киева следует готовиться к большим пробкам. Судя по информации сервиса Google Maps, в настоящее время в центре Киева уже заблокированы ряд улиц. В частности, и прилегающие к Европейской площади.
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13.05.2020 09:23 Відповісти
Антикарантинные бунты неотъемлемая часть маргиналов общества во многих странах на протяжении веков.Ямщики в орде тоже бунтовали при антихолерных бунтах.Пушкин это красиво описал в своих дневниках.
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13.05.2020 09:30 Відповісти
Ляшко, ти?
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13.05.2020 09:56 Відповісти
На ранок 13 травня зафіксовано 402 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 16 425, летальних - 439, одужали 3 716 осіб - Цензор.НЕТ 6695
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13.05.2020 09:52 Відповісти
Красавчики. Коронапсихозников всех закрыть по домах и отключить интернет. А людям дать жить спокойно без зомбированых полупокеров!
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13.05.2020 12:10 Відповісти
Считай, не считай, а коронавирус не об........ шь и не подкупишь. Вот в чем проблема.
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13.05.2020 09:25 Відповісти
Харьковская область набирает обороты и пытается обогнать Черновцы и Киев.
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13.05.2020 09:26 Відповісти
Гепа как и Лукашенко считал что вируса не существует потому что его никто не видел )
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13.05.2020 09:36 Відповісти
Самая умное решение команды Зе -зарезать межгород.Обрубили заразе колёса.Межгород при дительных поездках в автобусах и поездах - идеальное место для заражения и распостранения по стране!Маленько надо потерпеть,или искать попутку.Раз в 100 меньше шансов подхватить.
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13.05.2020 09:35 Відповісти
Не, самое умное было привезти миллион заробитчан из Италии и Испании.
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13.05.2020 09:40 Відповісти
А що іх в сраку штовхали ? ..Чи при введенні карантинних заходів в Європі вони залишились без роботи !?
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13.05.2020 09:50 Відповісти
Ну прям таки. Только опять все рвутся обратно, наверное, хотят бомжевать.
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13.05.2020 09:52 Відповісти
Попередньо ...до 15 травня обмеження по в*ізду до краін Європи !..
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13.05.2020 09:59 Відповісти
Новости нашего городка:
в связи с отдельным сбором пищевyх отходов в отдельно стоящих домах власти нашего миниципалитета (Boroondara) приняли эпохальное решение - вывозить мусор не пищевой один раз в 2 (!) недели.
Данное решение заслуживает Нобелевской премии по медицине и физиологии.
Почему засуживает?
Потому что летом температура в Мельбурне в общем и миниципалитете Boroondara в частности достигает +45 градусов по Цельсию, и что характерно, может таковой держаться несколько дней.
Даже не могу себе представить, что произойдет за две недели при подобной температуре с такими не пищевыми отходами, как
- подгузники детские заср*нные
- гавно собачье (которое собаковладельцы собирают и выбрасывают в пакетках в свои мусорные баки)
- немытые контейнеры из-под общепитовской еды.
Холера, тиф и дизентерия - это вам не "макароновирус", чиновнички.
Это заканчивается смертью.

И вот эти вот "отцы народа" "борются с макароновирусом".

"Да они *бнутые" (С Немцов)

P.S. Да, а кто разносит заразу?
А мухи.
Летом в Мельбурне традиционно имеют место быт особенно жирные мухи.
В этом году купила в магазине Альди банку для ловли мух с двумя пакетиками приманки. Собрала два раза по полбанки (литровой), то есть литр дохлых мух получился улов. Вдумайтесь в эту цифру: литр (!) дохлых мух.
Почему по полбанки только? Вонять начинают дохлые мухи потому что, и личинки из них, уже дохлых лезут, то еще удовольствие все это наблюдать и осязать.
Все понятно об умственном развитии властей нашего миниципалитета?
Вот и мне тоже.
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13.05.2020 09:54 Відповісти
Можно рыб кормить, на рыбалку брать ввиде приманки.
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13.05.2020 10:35 Відповісти
Можно.
Но мне не нужно.
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13.05.2020 11:07 Відповісти
Живу в частном секторе ивсе пищевые отходы закладываю в компостные кучи.Выставляем мусор раз в неделю,у меня набирается пластика и битого стеклаедва раз на 2 недели
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13.05.2020 10:02 Відповісти
Блін, купи десяток кур, які харчові відходи? В мене вже 15 років нема харчових відходів, кури, качки, кіт, песики, їжачки з ящірками нарешті.
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13.05.2020 10:12 Відповісти
А мышей как куры ловят- лучше котоа.
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13.05.2020 10:36 Відповісти
А Черниговщина - ну просто "край, напоминающий рай" судя по статистике!
Ну как такое возможно: на Киевщине 3000, на Житомирщине больше 500, на Сумщине почти 160, а на Черниговщине аж 79??? "Забавная статистика от атрошенко"?
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13.05.2020 11:12 Відповісти
За все время пандемии в Украине заболели 16 425 человек, 1130 детей и 3208 медработников.
Всего выздоровели 3716, а летальных случаев 439. Источник: https://censor.net/n3195102Пандемия (распространение новой болезни во многих странах) есть. А вот эпидемии (Украинское законодательство определяет: «эпидемия - массовое распространение инфекционного заболевания среди населения соответствующей территории за короткий промежуток времени». [2], ) - немає. Бо нема масовості. 16 тисяч аж на сорок мільйонів - це масовість? Грип значно більше дає захворювань. І часто мруть через ускладнення. А тут стєпанови з ляшками слухають дебілів з вооз, які ніколи ні за що не відповідали. Так у нас при владі слуги народу чи слуги вооз?
Потім: 16 тисяч захворівших і лише 3716 виздоровівших. Скільки ж часу хворіють? Чому ніхто не каже? Скільки лікуються амбулаторно? Скільки під апаратом ШВЛ? Скільки померло при вентиляції? Скільком робили переливання крові та плазми? Скільки вилікували тим чи іншим способом?
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13.05.2020 22:04 Відповісти
При Порошенку такого не було ...да порохоботы ?
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14.05.2020 06:49 Відповісти
 
 