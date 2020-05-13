На ранок 13 травня зафіксовано 402 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 16 425, летальних - 439, одужали 3 716 осіб. ВIДЕО
В Україні за добу зафіксували 402 нові випадки інфікування вірусом COVID-19.
Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 402 людини. З них 25 дітей і 94 медпрацівники. Було госпіталізовано 174 людини. Зафіксовано 14 летальних випадків", - зазначив Степанов.
За його словами, сьогодні рекордна кількість одужалих - 343.
За весь час пандемії в Україні захворіли 16 425 осіб, 1130 дітей і 3208 медпрацівників.
Всього одужали 3716, а летальних випадків 439.
За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 628 випадків;
Волинська область — 510 випадків;
Дніпропетровська область — 773 випадки;
Донецька область — 102 випадки;
Житомирська область — 530 випадків;
Закарпатська область — 764 випадки;
Запорізька область — 331 випадок;
Івано-Франківська область — 1144 випадки;
Кіровоградська область — 428 випадків;
м. Київ — 1960 випадків;
Київська область — 1049 випадків;
Львівська область — 870 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 225 випадків;
Одеська область — 680 випадків;
Полтавська область — 257 випадків;
Рівненська область — 1045 випадків;
Сумська область — 157 випадків;
Тернопільська область — 1028 випадків;
Харківська область — 672 випадки;
Херсонська область — 165 випадків;
Хмельницька область — 196 випадків;
Чернівецька область — 2444 випадки;
Черкаська область — 346 випадків;
Чернігівська область — 79 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 травня 2020 року до Центру надійшло 1038 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 41327 повідомлень про підозру на COVID-19.
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а в Украине бабка ходит чихает на всех и пойди пойми что у нее
потомучто чтоб здать тест ето надо бить присмерти в Украине
Отмечается, что автобусы продолжают прибывать в центр столицы, поэтому жителям Киева следует готовиться к большим пробкам. Судя по информации сервиса Google Maps, в настоящее время в центре Киева уже заблокированы ряд улиц. В частности, и прилегающие к Европейской площади.
в связи с отдельным сбором пищевyх отходов в отдельно стоящих домах власти нашего миниципалитета (Boroondara) приняли эпохальное решение - вывозить мусор не пищевой один раз в 2 (!) недели.
Данное решение заслуживает Нобелевской премии по медицине и физиологии.
Почему засуживает?
Потому что летом температура в Мельбурне в общем и миниципалитете Boroondara в частности достигает +45 градусов по Цельсию, и что характерно, может таковой держаться несколько дней.
Даже не могу себе представить, что произойдет за две недели при подобной температуре с такими не пищевыми отходами, как
- подгузники детские заср*нные
- гавно собачье (которое собаковладельцы собирают и выбрасывают в пакетках в свои мусорные баки)
- немытые контейнеры из-под общепитовской еды.
Холера, тиф и дизентерия - это вам не "макароновирус", чиновнички.
Это заканчивается смертью.
И вот эти вот "отцы народа" "борются с макароновирусом".
"Да они *бнутые" (С Немцов)
P.S. Да, а кто разносит заразу?
А мухи.
Летом в Мельбурне традиционно имеют место быт особенно жирные мухи.
В этом году купила в магазине Альди банку для ловли мух с двумя пакетиками приманки. Собрала два раза по полбанки (литровой), то есть литр дохлых мух получился улов. Вдумайтесь в эту цифру: литр (!) дохлых мух.
Почему по полбанки только? Вонять начинают дохлые мухи потому что, и личинки из них, уже дохлых лезут, то еще удовольствие все это наблюдать и осязать.
Все понятно об умственном развитии властей нашего миниципалитета?
Вот и мне тоже.
Но мне не нужно.
Ну как такое возможно: на Киевщине 3000, на Житомирщине больше 500, на Сумщине почти 160, а на Черниговщине аж 79??? "Забавная статистика от атрошенко"?
Всего выздоровели 3716, а летальных случаев 439. Источник: https://censor.net/n3195102Пандемия (распространение новой болезни во многих странах) есть. А вот эпидемии (Украинское законодательство определяет: «эпидемия - массовое распространение инфекционного заболевания среди населения соответствующей территории за короткий промежуток времени». [2], ) - немає. Бо нема масовості. 16 тисяч аж на сорок мільйонів - це масовість? Грип значно більше дає захворювань. І часто мруть через ускладнення. А тут стєпанови з ляшками слухають дебілів з вооз, які ніколи ні за що не відповідали. Так у нас при владі слуги народу чи слуги вооз?
Потім: 16 тисяч захворівших і лише 3716 виздоровівших. Скільки ж часу хворіють? Чому ніхто не каже? Скільки лікуються амбулаторно? Скільки під апаратом ШВЛ? Скільки померло при вентиляції? Скільком робили переливання крові та плазми? Скільки вилікували тим чи іншим способом?