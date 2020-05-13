На ранок 13 травня зафіксовано 402 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 16 425, летальних - 439, одужали 3 716 осіб. ВIДЕО

В Україні за добу зафіксували 402 нові випадки інфікування вірусом COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 402 людини. З них 25 дітей і 94 медпрацівники. Було госпіталізовано 174 людини. Зафіксовано 14 летальних випадків", - зазначив Степанов.

За його словами, сьогодні рекордна кількість одужалих - 343.

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За весь час пандемії в Україні захворіли 16 425 осіб, 1130 дітей і 3208 медпрацівників.

Всього одужали 3716, а летальних випадків 439.

За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 628 випадків;

Волинська область — 510 випадків;

Дніпропетровська область — 773 випадки;

Донецька область — 102 випадки;

Житомирська область — 530 випадків;

Закарпатська область — 764 випадки;

Запорізька область — 331 випадок;

Івано-Франківська область — 1144 випадки;

Кіровоградська область — 428 випадків;

м. Київ — 1960 випадків;

Київська область — 1049 випадків;

Львівська область — 870 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 225 випадків;

Одеська область — 680 випадків;

Полтавська область — 257 випадків;

Рівненська область — 1045 випадків;

Сумська область — 157 випадків;

Тернопільська область — 1028 випадків;

Харківська область — 672 випадки;

Херсонська область — 165 випадків;

Хмельницька область — 196 випадків;

Чернівецька область — 2444 випадки;

Черкаська область — 346 випадків;

Чернігівська область — 79 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 травня 2020 року до Центру надійшло 1038 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 41327 повідомлень про підозру на COVID-19.



