У Сенат США подано законопроєкт про запровадження санкцій щодо Китаю через пандемію коронавірусу

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем запропонував законопроєкт "Про відповідальність за COVID-19", що дає змогу президенту США Дональду Трампу запровадити санкції стосовно Китаю, якщо країна не дасть повного звіту про події, які призвели до спалаху COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно із заявою Грема, коли б не "обман" правлячої Комуністичної партії Китаю, вірус не з'явився б у Сполучених Штатах, де від інфекції померли понад 80 тис. американців.

За словами сенатора, Китай відмовився дозволити слідчим вивчити інформацію про те, як розпочалася хвороба.

"Я переконаний, що Китай ніколи не співпрацюватиме, якщо, звісно, не буде змушений це зробити", - зазначив Грем.

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Сенатор запропонував Трампу протягом 60 днів запевнити Конгрес, що Китай надав повний звіт щодо виникнення COVID-19.

Крім того, має бути підтверджено, що Китай закрив усі "мокрі ринки", які можуть наражати людей на ризик для здоров'я, і звільнив усіх гонконгських прибічників демократії, заарештованих після початку пандемії.

Законопроєкт у разі його ухвалення дасть змогу президенту США запровадити цілу низку санкцій, включно із замороженням активів, забороною на поїздки та анулюванням віз, а також обмеженням на видачу кредитів китайським підприємствам американськими установами і забороною на лістинг китайських фірм на американських біржах.

Трамп і його прибічники-республіканці неодноразово звинувачували Пекін у тому, що він не попередив світ про серйозність і масштаби спалаху COVID-19.