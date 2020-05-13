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Новини Коронавірус і карантин
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У Сенат США подано законопроєкт про запровадження санкцій щодо Китаю через пандемію коронавірусу

У Сенат США подано законопроєкт про запровадження санкцій щодо Китаю через пандемію коронавірусу

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем запропонував законопроєкт "Про відповідальність за COVID-19", що дає змогу президенту США Дональду Трампу запровадити санкції стосовно Китаю, якщо країна не дасть повного звіту про події, які призвели до спалаху COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно із заявою Грема, коли б не "обман" правлячої Комуністичної партії Китаю, вірус не з'явився б у Сполучених Штатах, де від інфекції померли понад 80 тис. американців.

За словами сенатора, Китай відмовився дозволити слідчим вивчити інформацію про те, як розпочалася хвороба.

"Я переконаний, що Китай ніколи не співпрацюватиме, якщо, звісно, не буде змушений це зробити", - зазначив Грем.

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Сенатор запропонував Трампу протягом 60 днів запевнити Конгрес, що Китай надав повний звіт щодо виникнення COVID-19.

Крім того, має бути підтверджено, що Китай закрив усі "мокрі ринки", які можуть наражати людей на ризик для здоров'я, і звільнив усіх гонконгських прибічників демократії, заарештованих після початку пандемії.

Законопроєкт у разі його ухвалення дасть змогу президенту США запровадити цілу низку санкцій, включно із замороженням активів, забороною на поїздки та анулюванням віз, а також обмеженням на видачу кредитів китайським підприємствам американськими установами і забороною на лістинг китайських фірм на американських біржах.

Трамп і його прибічники-республіканці неодноразово звинувачували Пекін у тому, що він не попередив світ про серйозність і масштаби спалаху COVID-19.

Автор: 

карантин (18172) Китай (4742) санкції (12298) США (23623) Сенат США (615) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Ліндсі Грем (99)


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Топ коментарі
+6
Больше чем уверен,что в роли мирового судьи свои услуги предложит Путин.Это его тема ловить рыбу в мутной воде.
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13.05.2020 09:34 Відповісти
+5
Так кожен американець народжується з думкою, як би вкрасти туалет на дві дірки з Вологди.
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13.05.2020 10:20 Відповісти
+4
Соучастники.
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13.05.2020 09:35 Відповісти
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Чомусь є відчуття, що китайці такі самі потерпілі, як і решта світу.
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13.05.2020 09:29 Відповісти
Соучастники.
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13.05.2020 09:35 Відповісти
Подстрекатели, которые получат в глаз с обеих сторон!
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13.05.2020 09:44 Відповісти
Не факт. Дивною виглядає китайська статистика, згідно якої захворілих та померлих там набагато менше ніж в США чи Європі. Якщо вона зфальшована, то значить вони ввели в оману всіх щодо небезпеки covid. До того ж санкції хотять ввести бо китай не хоче проводити розслідування щодо появи цього вірусу, про важливість такої інформації для майбутнього нагадувати не треба.
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13.05.2020 09:42 Відповісти
надо пробиркой на трибуне потрясти, тогда это будет наивысшее доказательство
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13.05.2020 09:52 Відповісти
Тряси своей "пробиркой" где хошешь
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13.05.2020 10:10 Відповісти
трясти свой пробиркой - это занятие ля тебя, а пробиркой с белым порошком трясти - это занятие для американцев
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13.05.2020 10:13 Відповісти
Так кожен американець народжується з думкою, як би вкрасти туалет на дві дірки з Вологди.
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13.05.2020 10:20 Відповісти
всё ))) при написанном слове американец, подключают стецьвоинов света ))))
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13.05.2020 10:22 Відповісти
Стеця здається розформували більше року назад, в рязані не казали про це? А взагалі то я згоден з вами, нащо американці будували ті Магнітки з Дніпрогесами та рятували москалів від голоду, тут вони звісно неправі.
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13.05.2020 10:25 Відповісти
Те що вона (статистика) зафальшована, то беззаперечно, східний менталітет тут відіграв роль і торгівельна війна, яка була на вістрі якраз. Але походження вірусу мене цікавить більше, от тут є питання
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13.05.2020 10:26 Відповісти
Ну читайте якщо цікавить, все рівно однозначної відповіді нема, або нам не кажуть.https://aillarionov.livejournal.com/1180056.html?media&utm_source=recommended&utm_content=main_block Происхождение коронавируса: единственная версия на сегодня - ЖЖ
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13.05.2020 10:28 Відповісти
Больше чем уверен,что в роли мирового судьи свои услуги предложит Путин.Это его тема ловить рыбу в мутной воде.
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13.05.2020 09:34 Відповісти
Давно пора и по любому поводу.
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13.05.2020 09:42 Відповісти
Ковидла - made in China.
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13.05.2020 09:50 Відповісти
а я думаю made in USA. И кто прав?
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13.05.2020 09:53 Відповісти
Писульки пригожинских ботов во внимание не принимаются. Пшёл на!
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13.05.2020 10:04 Відповісти
Боти ботами, але є один нюанс, в Ухані на ринку кажанів ніколи не продавали, та й взагалі в тій провінції кажанів не їдять. Так що швидше там стирчать роги москалів. "21 февраля швейцарские исследователи https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.02.21.959817v1 опубликовали отчет , в котором сообщили, что они смогли синтезировать коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший нынешнюю пандемию, уже заразившую более 4 млн.чел. и приведшую к гибели почти 300 тыс.чел. Для синтеза коронавируса-суперубийцы им потребовались следующие компоненты: 30 тыс. долларов, шаблон вируса, немного дрожжей и одна неделя."
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13.05.2020 10:23 Відповісти
https://meduza.io/news/2014/10/31/drugogo-sposoba-lecheniya-net-i-seychas Прекрасная, хорошо и профессионально отработанная версия российского ФСБ о якобы китайском происхождении COVID. Чтобы скрыть российские корни возникновения этого вируса в НПО "Вектор". Кстати интересная статья о русских жертвах "эболы". Заразившиеся в тех же местах,не столь отдаленных от Новосибирска.https://meduza.io/news/2014/10/31/drugogo-sposoba-lecheniya-net-i-seychas «Другого способа лечения нет и сейчас» Русские жертвы Эболы: расследование Даниила ТуровскогоУ Сенат США подано законопроєкт про запровадження санкцій щодо Китаю через пандемію коронавірусу - Цензор.НЕТ 1133
показати весь коментар
13.05.2020 11:52 Відповісти
ну понятно что аргументу у тебя закончились, потому и на личности переходишь.
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13.05.2020 10:15 Відповісти
А я думаю, что в Новосибирске.
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13.05.2020 10:40 Відповісти
Опять айфоны вырастут в цене!
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13.05.2020 09:50 Відповісти
от тільки американські вчені довели, що вірус ковід в сша має...європейське походження! і так вчергове доведено неможливість штучного створення вірусу, як і жодних доказів про його витік з лабораторії в ухані. але трампу тре перемога, ну хош десь, а голос розуму то не його і не його партії)))).бо рекордне безробіття, рейтинг байдена росте,навіть всесильне ізраїльске лоббі намагається якнайшвидше провести анексії частини окупованого зах.берегу.китай за всі роки зробив найнижчі закупівлі цінних паперів сша...і до того ж компанії трампа винні банку китаю кредитів на сотні лямів....які віддавати ой як не охота)))
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13.05.2020 09:51 Відповісти
Якщо б було так як ти пишеш, то китай мав би бути серед перших зацікавлених у проясненні походження covid. Але це чомусь не так
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13.05.2020 10:13 Відповісти
але ані китай, ані сша правди не хочуть:https://24tv.ua/health/kazhaniv-znayshli-noviy-virus-podibniy-do-covid-19-mozhe-vin_n1342162
https://www.rbc.ua/rus/news/razvedka-germanii-schitaet-obvineniya-ssha-1588938415.html
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13.05.2020 10:28 Відповісти
ТИХО БУДЬ..ЭКСПЕРТ ...ВТРУЧАННЯ ТВОГО БЛОГУ У ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА....
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13.05.2020 10:15 Відповісти
Кто бы не был "автором" смертоносного вируса,- китаезы или руSSо-фашисты, виновный должен быть найден и обязан компенсировать пострадавшим странам все убытки от COVID-19 по части лечения и смертей своих граждан. И плевать, что там будет в конечном итоге с этими бактериалогическими террористами. Главное,- чтобы ни у кого больше не было желания пАвтАрить!
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13.05.2020 11:15 Відповісти
 
 