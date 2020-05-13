У ЗСУ за добу зафіксовано один випадок COVID-19, хворіють 43 особи, - Командування Медсил

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три дні, - 30 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил ЗСУ.

"Станом на 07:00 13 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 43 особи. Також за період пандемії одужали 58 осіб і 2 летальні випадки", - йдеться в повідомленні.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) - 252 особи. Кількість особового складу, у якого закінчується ізоляція в найближчі 3 доби, - 30 осіб.

За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

"Хворий (військовослужбовець - Львівська область) лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров'я пацієнта задовільний. Отримує необхідне лікування", - зазначили в Командуванні Медсил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням голови знайдено в одній із військових частин