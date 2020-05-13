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Новини Коронавірус і карантин
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У ЗСУ за добу зафіксовано один випадок COVID-19, хворіють 43 особи, - Командування Медсил

У ЗСУ за добу зафіксовано один випадок COVID-19, хворіють 43 особи, - Командування Медсил

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три дні, - 30 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил ЗСУ.

"Станом на 07:00 13 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 43 особи. Також за період пандемії одужали 58 осіб і 2 летальні випадки", - йдеться в повідомленні.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) - 252 особи. Кількість особового складу, у якого закінчується ізоляція в найближчі 3 доби, - 30 осіб.

За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

"Хворий (військовослужбовець - Львівська область) лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров'я пацієнта задовільний. Отримує необхідне лікування", - зазначили в Командуванні Медсил.

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Автор: 

армія (3783) карантин (18172) ЗСУ (7723) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Вообще в тех местах, домах , где заболели люди надо проводить масштабные санитарные обработки, в том числе близлежащие магазины- ручки, лифты перила и т.д!
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13.05.2020 09:34 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам
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13.05.2020 09:36 Відповісти
 
 