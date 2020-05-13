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Новини
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Близько 300 пасажирів прибули в Україну з Амстердама та Афін за минулу добу

Близько 300 пасажирів прибули в Україну з Амстердама та Афін за минулу добу

Вчора аеропорт "Бориспіль" прийняв два авіарейси з пасажирами з Амстердама та Афін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

Загалом прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили 287 громадян, які прибули цими літаками.

В обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.

Усі без винятку пасажири встановили мобільний застосунок "Дій вдома" та зобов’язалися перебувати на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Внесення громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок "Дій вдома" прикордонники перевірили у ході проведення паспортного контролю.

Також читайте: Упродовж минулої доби понад 560 українців з Баку, Лондона, Рима і Тель-Авіва прибули до "Борисполя", - Держприкордонслужба

Автор: 

Амстердам (49) Афіни (24) Бориспіль (1147) Держприкордонслужба ДПСУ (6210) Кабмін (14189)


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Ой які ж ми раді!
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13.05.2020 09:39 Відповісти
Кому карантин, а кому приятно.
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13.05.2020 09:41 Відповісти
Це щира перемога
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13.05.2020 09:41 Відповісти
А, что за специальность такая ПАССАЖИР, или это национальность?
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13.05.2020 09:42 Відповісти
Це соціальний статус...
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13.05.2020 09:47 Відповісти
Ну хоть дури накурились за 2 месяца в Амстердаме.
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13.05.2020 09:47 Відповісти
Почему владимир зеленских их лично не встречал?
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13.05.2020 09:48 Відповісти
Оно занято,бородку сбривало, небось,после последнего поздравления-обращения...
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13.05.2020 10:13 Відповісти
 
 