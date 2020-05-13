Близько 300 пасажирів прибули в Україну з Амстердама та Афін за минулу добу
Вчора аеропорт "Бориспіль" прийняв два авіарейси з пасажирами з Амстердама та Афін.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.
Загалом прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили 287 громадян, які прибули цими літаками.
В обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.
Усі без винятку пасажири встановили мобільний застосунок "Дій вдома" та зобов’язалися перебувати на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Внесення громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок "Дій вдома" прикордонники перевірили у ході проведення паспортного контролю.
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