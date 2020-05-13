Портнова можна позбавити наукового ступеня за плагіат, повернувши відповідну норму Кабміну, - нардепка "Голосу" Совсун

Щоб позбавити наукового ступеня викритого в плагіаті Андрія Портнова, необхідно, серед іншого, відновити порядок позбавлення наукових ступенів, який був вилучений постановою Кабміну.

Про це нардепка від "Голосу" Інна Совсун розповіла у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що Комітет етики Національного агентства забезпечення якості вищої освіти визнав праці заступника Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова, Катерини Кириленко та декана юридичного факультету КНУ Івана Гриценка такими, що містять плагіат.

"Чи значить це, що їх позбавлять наукових ступенів? Ні. Цього не досить. Наразі є тільки рішення Комітету етики НАЗЯВО (Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. - Ред.), далі - має бути рішення НАЗЯВО", - пояснила Совсун.

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Вона зазначила, що НАЗЯВО не має повноважень самостійно скасувати ухвалене рішення, тому що ступінь присуджувався іншим органом – Міністерством освіти і науки України. Тому НАЗЯВО може лише встановити факт плагіату і спрямувати це рішення в Міносвіти. І вже там має ухвалюватися рішення про скасування наукового ступеня.

"Тут є складність, бо для цього треба порядок позбавлення наукових ступенів, який має затвердити Кабмін. Норму про позбавлення наукового ступеня за плагіат було вилучено з відповідної постанови Кабміну за Гриневич. І ця помилка досі не виправлена. Проте сподіваюсь, що ближнім часом відповідний порядок таки буде прийнятий. І тоді плагіаторів буде позбавлено наукових ступенів", - зазначила нардепка.

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Совсун зазначила, що, на її думку проблема має 2 виміри: етичний і бюджетний.

"За таке треба бити по руках, бо плагіат в однієї людини підриває довіру до всієї системи, у тому числі – до інших науковців, які чесно проводять наукові дослідження. Це підважує і знецінює систему вищої освіти та науки загалом. Це привчає усіх до того, що крадіжка і обман – це нормально, прийнятно, допустимо. Це переводить ціле суспільство у сіру зону, де немає чіткого розрізнення, де – добро, а де – зло. І на такій основі не можливо побудувати нове суспільство, засноване на правилах, взаємній повазі та справедливій конкуренції", - зазначає вона.

З точки зору бюджету, на думку депутатки, всі, чиї наукові ступені визнали фейковими, мають відшкодувати державні доплати за них за весь час.



