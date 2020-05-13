Портнова можна позбавити наукового ступеня за плагіат, повернувши відповідну норму Кабміну, - нардепка "Голосу" Совсун
Щоб позбавити наукового ступеня викритого в плагіаті Андрія Портнова, необхідно, серед іншого, відновити порядок позбавлення наукових ступенів, який був вилучений постановою Кабміну.
Про це нардепка від "Голосу" Інна Совсун розповіла у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що Комітет етики Національного агентства забезпечення якості вищої освіти визнав праці заступника Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова, Катерини Кириленко та декана юридичного факультету КНУ Івана Гриценка такими, що містять плагіат.
"Чи значить це, що їх позбавлять наукових ступенів? Ні. Цього не досить. Наразі є тільки рішення Комітету етики НАЗЯВО (Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. - Ред.), далі - має бути рішення НАЗЯВО", - пояснила Совсун.
Вона зазначила, що НАЗЯВО не має повноважень самостійно скасувати ухвалене рішення, тому що ступінь присуджувався іншим органом – Міністерством освіти і науки України. Тому НАЗЯВО може лише встановити факт плагіату і спрямувати це рішення в Міносвіти. І вже там має ухвалюватися рішення про скасування наукового ступеня.
"Тут є складність, бо для цього треба порядок позбавлення наукових ступенів, який має затвердити Кабмін. Норму про позбавлення наукового ступеня за плагіат було вилучено з відповідної постанови Кабміну за Гриневич. І ця помилка досі не виправлена. Проте сподіваюсь, що ближнім часом відповідний порядок таки буде прийнятий. І тоді плагіаторів буде позбавлено наукових ступенів", - зазначила нардепка.
Совсун зазначила, що, на її думку проблема має 2 виміри: етичний і бюджетний.
"За таке треба бити по руках, бо плагіат в однієї людини підриває довіру до всієї системи, у тому числі – до інших науковців, які чесно проводять наукові дослідження. Це підважує і знецінює систему вищої освіти та науки загалом. Це привчає усіх до того, що крадіжка і обман – це нормально, прийнятно, допустимо. Це переводить ціле суспільство у сіру зону, де немає чіткого розрізнення, де – добро, а де – зло. І на такій основі не можливо побудувати нове суспільство, засноване на правилах, взаємній повазі та справедливій конкуренції", - зазначає вона.
З точки зору бюджету, на думку депутатки, всі, чиї наукові ступені визнали фейковими, мають відшкодувати державні доплати за них за весь час.
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)))))
Хто живе в Україні, той добре знає, що найвищий рівень життя за всі часи незалежності був у 2006-2008 роках! В Києві легко можна було знайти роботу з зп 1000 баксів, щорічно продавали по 500-600 тис. нових машин (нових, не блях!). Плюс, ріст ВВП 7-8%.
Що, москалику, не написали тобі про це в методичці???
Наивысшие ВВП, доходы на душу, зарплаты и пенсии в постоянных ценах, т.е. по покупательной способности - 2013.
При Юще у нас был только всплеск инвестиций, но специфических, т.е. никто не вкладывался в производственные фонды, а только лишь открылось тотальное потребительское кредитование в валюте, за которое народ массово набрал импортных товаров под дикий для Запада процент, после 2008 года, после кризиса, которого по Юле "не будэ" все умники, набравшие кредитов, были ограблены и попали в жопу навсегда, но западные кредиторы вполне солидно нажились, а укр. экономика вернулась в первобытное состояние.
Все інше можна не читати!
2012 - 0,2%
2011 - 5,4%
2010 - 4,1%
Для порівняння: 2006 - 7,6%, 2007 - 8,2%
Промислове виробництво в 2013 упало на 1%, в 2012 - на 5,6%! Да, пік економіки, після того, як виробництво два роки поспіль падало!
Про рівень життя: в 2007 продано 550 тис. нових машин, в 2008 - 623 тис. В 2012 - 217 тисяч, в 2013 - 201 тисяча. В два-три раза менше людей змогли купити машину порівняно з 2007-2008!
Іди вчи матчасть! І у спам вали, поки не вивчиш!
Фокус в том, что половина гос. долга была в гривне, после того, как Кролик опустил гривну в 3 раза, внутренний гос. долг в 3 раза обесценился в долларах и соответственно весь гос. долг в валюте заметно упал, несмотря на новые внешние заимствования в том же темпе, что при Янеке.
Було-б цікаво почитати...