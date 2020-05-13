УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12578 відвідувачів онлайн
Новини
4 944 82

Портнова можна позбавити наукового ступеня за плагіат, повернувши відповідну норму Кабміну, - нардепка "Голосу" Совсун

Портнова можна позбавити наукового ступеня за плагіат, повернувши відповідну норму Кабміну, - нардепка

Щоб позбавити наукового ступеня викритого в плагіаті Андрія Портнова, необхідно, серед іншого, відновити порядок позбавлення наукових ступенів, який був вилучений постановою Кабміну.

Про це нардепка від "Голосу" Інна Совсун розповіла у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що Комітет етики Національного агентства забезпечення якості вищої освіти визнав праці заступника Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова, Катерини Кириленко та декана юридичного факультету КНУ Івана Гриценка такими, що містять плагіат.

"Чи значить це, що їх позбавлять наукових ступенів? Ні. Цього не досить. Наразі є тільки рішення Комітету етики НАЗЯВО (Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. - Ред.), далі - має бути рішення НАЗЯВО", - пояснила Совсун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дисертація Портнова містить випадки плагіату, - комітет етики НАЗЯВО

Вона зазначила, що НАЗЯВО не має повноважень самостійно скасувати ухвалене рішення, тому що ступінь присуджувався іншим органом – Міністерством освіти і науки України. Тому НАЗЯВО може лише встановити факт плагіату і спрямувати це рішення в Міносвіти. І вже там має ухвалюватися рішення про скасування наукового ступеня.

"Тут є складність, бо для цього треба порядок позбавлення наукових ступенів, який має затвердити Кабмін. Норму про позбавлення наукового ступеня за плагіат було вилучено з відповідної постанови Кабміну за Гриневич. І ця помилка досі не виправлена. Проте сподіваюсь, що ближнім часом відповідний порядок таки буде прийнятий. І тоді плагіаторів буде позбавлено наукових ступенів", - зазначила нардепка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "В рот ви#бу": Портнов продовжує використовувати мат і погрози щодо прокурора Божка. ФОТО (уточнено)

Совсун зазначила, що, на її думку проблема має 2 виміри: етичний і бюджетний.

"За таке треба бити по руках, бо плагіат в однієї людини підриває довіру до всієї системи, у тому числі – до інших науковців, які чесно проводять наукові дослідження. Це підважує і знецінює систему вищої освіти та науки загалом. Це привчає усіх до того, що крадіжка і обман – це нормально, прийнятно, допустимо. Це переводить ціле суспільство у сіру зону, де немає чіткого розрізнення, де – добро, а де – зло. І на такій основі не можливо побудувати нове суспільство, засноване на правилах, взаємній повазі та справедливій конкуренції", - зазначає вона.

З точки зору бюджету, на думку депутатки, всі, чиї наукові ступені визнали фейковими, мають відшкодувати державні доплати за них за весь час.

Портнова можна позбавити наукового ступеня за плагіат, повернувши відповідну норму Кабміну, - нардепка Голосу Совсун 01
Портнова можна позбавити наукового ступеня за плагіат, повернувши відповідну норму Кабміну, - нардепка Голосу Совсун 02

Автор: 

плагіат (69) Портнов (361) Совсун (51)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+30
Цю гниду треба позбавити громадянства України, можливо навіть посмертно...
показати весь коментар
13.05.2020 09:51 Відповісти
+17
Ну слава Богу что в этот список не попали такие светилы науки как профЫесор Янукович, и знаток истории ,кандидат наук Царьов.
показати весь коментар
13.05.2020 09:58 Відповісти
+16
Я думаю этот быдляк будет мстить, но сильно не растроится. Все помнят его сексуальные предпочтения насчет собак =)
показати весь коментар
13.05.2020 09:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цю гниду треба позбавити громадянства України, можливо навіть посмертно...
показати весь коментар
13.05.2020 09:51 Відповісти
За плагіат? 3 абзаци з 200 сторінок? Ви таких суворий, як челябінські сталевари.
показати весь коментар
13.05.2020 14:09 Відповісти
І без плагіату є за що.
показати весь коментар
13.05.2020 15:44 Відповісти
Я думаю этот быдляк будет мстить, но сильно не растроится. Все помнят его сексуальные предпочтения насчет собак =)
показати весь коментар
13.05.2020 09:51 Відповісти
Его нужно лишить девственности...
показати весь коментар
13.05.2020 09:54 Відповісти
в смысле - на кол !
показати весь коментар
13.05.2020 09:57 Відповісти
Оно нужно обезвредить прекращением жизнедеятельности.
показати весь коментар
13.05.2020 10:01 Відповісти
.................Норма о лишении ученой степени за плагиат была изъята из соответствующего постановления Кабмина при Гриневич..... И эта ошибка до сих пор не исправлена.
показати весь коментар
13.05.2020 09:54 Відповісти
Давно пора!!!
показати весь коментар
13.05.2020 09:54 Відповісти
Ну слава Богу что в этот список не попали такие светилы науки как профЫесор Янукович, и знаток истории ,кандидат наук Царьов.
показати весь коментар
13.05.2020 09:58 Відповісти
ну так они хоть не вы... и законы не писали )))) правда один из них ... те законы утверждал ))))
показати весь коментар
13.05.2020 10:00 Відповісти
Глубокая мысль! И самое главное понятная!
показати весь коментар
13.05.2020 10:01 Відповісти
Кабмин не издаёт законы , он их выполняет , уроки учи , " эстонец"
показати весь коментар
13.05.2020 11:01 Відповісти
ты еще раз прочитай и подумай . или вместо головы дупло ? росиянец .портнов до сих пор хвастается что он изменил систему и законы. хотя дятлам не понятно.
показати весь коментар
13.05.2020 13:09 Відповісти
Судя по тому,что под твоим постом столько лайков,то у кого дупло вместо головы, вопрос!
показати весь коментар
13.05.2020 20:42 Відповісти
идиот. тем а то прошлая , какие лайки ? только в нет пустили ? дятел дуплявый .
показати весь коментар
14.05.2020 20:31 Відповісти
Идиот тот,кто с мамой твоей переспал ,в результате чего ты через 7 месяцев родился.
показати весь коментар
14.05.2020 21:23 Відповісти
хамство , но ответа нет как всегда
показати весь коментар
13.05.2020 21:29 Відповісти
только без этих трольских штучек . если не понимаешь в чем ответ , то иди утопись .я на цензоре за лет такого дерма как ты насмотрелся вдоволь.
показати весь коментар
14.05.2020 20:33 Відповісти
ты тупое невежственное хамло , конец дискуссии , нулевое
показати весь коментар
14.05.2020 20:36 Відповісти
лесом , как у вас говорят
показати весь коментар
14.05.2020 20:38 Відповісти
как там погода в ленинградской области ?
показати весь коментар
14.05.2020 20:48 Відповісти
над ольгино , без облачное небо .серов , лес не в ту сторону .
показати весь коментар
14.05.2020 21:07 Відповісти
за 16 лет

)))))
показати весь коментар
14.05.2020 20:36 Відповісти
_Как нелепо и абсурно... Как осуждение серийного маньяка за хулиганство. Имунная система Украины поражена вирусом и не защищает организм от чужеродных тел. Это сулит гибель такому организму.
показати весь коментар
13.05.2020 09:58 Відповісти
вообще , кто бы сомневался . у него заочное образование . все знают , что это . наверное со всего курса перед экзаменами , бабло собирал , так и пошел по карьерной лестнице .
показати весь коментар
13.05.2020 09:58 Відповісти
однако, у Портнова нашли пару страниц сомнительных, а у жены суперпатриота Кириленко 70%. Вообще никаким образом невозможно воевать с туфтяными "учеными" т.к. на них стоит Величие Державы, без кандидатов наук ТЮ, Кролика, Юща, кем мы будем? Как нам прожить без докторов наук Сергийчука или Кралюка? А без Януковича?
показати весь коментар
13.05.2020 09:59 Відповісти
А з Ющем то що не так? Він якраз толковий економіст!
показати весь коментар
13.05.2020 10:02 Відповісти
имели честь опробовать всей страной его "толковость"....
показати весь коментар
13.05.2020 10:06 Відповісти
Це якою країною? Італією? Чи може запорєбріком?

Хто живе в Україні, той добре знає, що найвищий рівень життя за всі часи незалежності був у 2006-2008 роках! В Києві легко можна було знайти роботу з зп 1000 баксів, щорічно продавали по 500-600 тис. нових машин (нових, не блях!). Плюс, ріст ВВП 7-8%.
Що, москалику, не написали тобі про це в методичці???
показати весь коментар
13.05.2020 10:10 Відповісти
Интересно, что как восклицательные знаки, так и махровая брехня тут же.
Наивысшие ВВП, доходы на душу, зарплаты и пенсии в постоянных ценах, т.е. по покупательной способности - 2013.
При Юще у нас был только всплеск инвестиций, но специфических, т.е. никто не вкладывался в производственные фонды, а только лишь открылось тотальное потребительское кредитование в валюте, за которое народ массово набрал импортных товаров под дикий для Запада процент, после 2008 года, после кризиса, которого по Юле "не будэ" все умники, набравшие кредитов, были ограблены и попали в жопу навсегда, но западные кредиторы вполне солидно нажились, а укр. экономика вернулась в первобытное состояние.
показати весь коментар
13.05.2020 10:19 Відповісти
Москалику, ріст ВВП в 2013 році - аж 0,2%!

Все інше можна не читати!
показати весь коментар
13.05.2020 10:22 Відповісти
В 2019 ВВП більше виріс, ніж в 2013!
показати весь коментар
13.05.2020 10:22 Відповісти
Я не писал, что был большой рост именно в 2013, я написал, то, что написал, в 2013 - пик укр. экономики, а рост был до того.
показати весь коментар
13.05.2020 10:24 Відповісти
ВВП:

2012 - 0,2%
2011 - 5,4%
2010 - 4,1%

Для порівняння: 2006 - 7,6%, 2007 - 8,2%
Промислове виробництво в 2013 упало на 1%, в 2012 - на 5,6%! Да, пік економіки, після того, як виробництво два роки поспіль падало!



Про рівень життя: в 2007 продано 550 тис. нових машин, в 2008 - 623 тис. В 2012 - 217 тисяч, в 2013 - 201 тисяча. В два-три раза менше людей змогли купити машину порівняно з 2007-2008!



Іди вчи матчасть! І у спам вали, поки не вивчиш!





показати весь коментар
13.05.2020 10:34 Відповісти
2013 - это уже была задница , хряк проел 40 млрд ЗВР Украины , народ не выдержал - вот почему Майдан в том числе
показати весь коментар
13.05.2020 11:02 Відповісти
Это уже все дятлы Украины давно выдолбили на дубах, крепких, как твой лоб.
показати весь коментар
13.05.2020 13:03 Відповісти
что ты внукам расскажешь , несчастный ? Как ты по клаве за пайку ***** брехал ? Позор уродам таким как ты
показати весь коментар
13.05.2020 21:30 Відповісти
У нас в начальстве тучи гениев, вроде Юли, Мороза или Юща. Все они характерны тем, что как Илья Муромец, до 33 лет на печи лежали, а потом вдруг проявили умище необычайный. Юля 6 лет проработала на заводе и не поднялась ни на копейку ни в чине, ни в зарплате, Мороз за 10 лет 5 раз менял работу и всякий раз - по горизонтали, без повышения, Ющ после института 10 лет просидел в одном чине в сраном сельском отделении совкового банка. Тогда ему как то не зашло в голову заочно окончить аспирантуру и написать диссертацию, а вот когда удачно писюн пристроил и на жене в рай въехал, то при необычайной загруженности делами тут же наука из него поперла.
показати весь коментар
13.05.2020 10:12 Відповісти
Саме при Ющі-прем'єрі вперше в історії України почався ріст ВВП і віддали борги при зарплаті. Саме при Ющі-президенті були рекордні 7-8% росту ВВП і рекордні 10-11 млрд. баксів іноземних інвестицій на рік!
показати весь коментар
13.05.2020 10:03 Відповісти
А що не так з Яценюком, якого "Алекс" назвав "кроліком". Антикризовий менеджер, найвищого рівня. Зі 108 тис, на ЄКР, до 90 млрдів
показати весь коментар
13.05.2020 10:10 Відповісти
Та і Сергійчук - класний історик, мій викладач університетський, а цьому муд...у ватному його дисертація чимось не подобається!
показати весь коментар
13.05.2020 10:11 Відповісти
Он только член на кафедру красиво "выкладае", ты его биографию читай. В 17 лет сын простых колхозников поступил на журфак, на который стояла очередь детей начальства, писателей и старых журналистов. Такое бывало только у путинообразных детишек, которые с детства достучались до КГБ. После института тут же направлен в центральную газету в Киеве, а не в ***********, получил второе образование в сельхозакадемии, что с зачетом прошлого обучения было редкой привилегией, потом быстро дорос до глав. редактора этих Сельских вестей, попутно защитив кандидатскую вовсе не по истории, а по журналистике. Он - суперуспешный совковый номенклатурщик, выдающийся пропагандон КПСС, стукач КГБ с 5 лет. В конце совка он подался в историки, т.к. имел степень кандидата, в зарплате не особо потерял, а квартиру, машину и дачу уже успел получить, и без всякого исторического образования за 5 лет наваял без отрыва от производства ДОКТОРСКУЮ по истории в мутном 1993, т.е. стал уже новым, нац. перестроившимся, номенклатурщиком. Вот такой экскремент ныне успешно изобретает 100500 млн. жертв голодомора.
показати весь коментар
13.05.2020 10:39 Відповісти
Ти всі його праці читав? Ні? Ну то й заціпся тоді!
показати весь коментар
13.05.2020 10:47 Відповісти
Можно подумать, что ты читал хотя бы его современное творчество, не говоря о трудах 1984 года.
показати весь коментар
13.05.2020 10:48 Відповісти
Це мій викладач університетський! Так, читав багато його праць...
показати весь коментар
13.05.2020 10:53 Відповісти
Оно и чувствуется. Так работы советского времени доводилось читать? А можешь ли пояснить, как у него выходит 7млн жертв голода 1933?
показати весь коментар
13.05.2020 20:43 Відповісти
Кролик первый и последний раз преодолел кризис, когда в 19 лет вместе с сыном главы обл. администрации создал фирму по юридической помощи директорам коллективных предприятий в деле присвоения этих предприятий. После этого кризисов он не знал.
Фокус в том, что половина гос. долга была в гривне, после того, как Кролик опустил гривну в 3 раза, внутренний гос. долг в 3 раза обесценился в долларах и соответственно весь гос. долг в валюте заметно упал, несмотря на новые внешние заимствования в том же темпе, что при Янеке.
показати весь коментар
13.05.2020 10:46 Відповісти
А біографію Овоча , ви теж добре знаєте , або "хозяина Донбасса" , чи слабо, життєвий шлях Бойка , а - чи Новінського , Портнова , з подробицями ...?
Було-б цікаво почитати...
показати весь коментар
13.05.2020 11:12 Відповісти
Мне интереснее идеологи, рождающие нац. миф и историю. Насчет практиков хапка все ясно и без их биографий, хотя с идеологами тоже, но некоторым упоротым пока не распишешь про подвиги их героев во славу КПСС. так ни в чем не убедишь, т.к. научные работы читать у них мозга не хватает.
показати весь коментар
13.05.2020 13:13 Відповісти
При президенте Кучме и премьере Януковиче рост ВВП в 2003 и 2004 12 - 14% в год. При президенте Юще наибольший рост ВВП опять таки был при Янеке премьере, потом при Юле все откорректировалось в начальную точку.
показати весь коментар
13.05.2020 10:23 Відповісти
Найбільший ріст при Ющі був у 2007 і першій половині 2008 - таки при Юлі...
показати весь коментар
13.05.2020 10:35 Відповісти
лечись
показати весь коментар
13.05.2020 10:49 Відповісти
Усе, в москаля аргументи закінчилися...
показати весь коментар
13.05.2020 10:53 Відповісти
при Кучме была рекордная девальвация гривни , 1 сентября 1996 - доллар был по 1грн 62 коп, в конце 1998 года доллар был по 4 грн 00 коп , в октябре 2000 года доллар был по 5 грн 70 коп. То есть без войны , без кризисов гривня девальвировала в 3,5 раза , то есть на 350% ! Более того , именно при Кучме были розданы зятю Пинчуку 32 000 !!! госпредприятий Украины , за копейки проданы касапам лучшие доходные отрасли Украины - энергетика ( облэнерго ) , ахметке за копейки проданы 80% шахт и 85% ТЭС Украины и т.д. и т.п.Эти падлы просто разграбили и продали оптом Украину.
показати весь коментар
13.05.2020 11:09 Відповісти
"Своїм" то певно "можно" , одна "Укр пошта" чого варта ...
показати весь коментар
13.05.2020 11:15 Відповісти
то же самое в процессе прихватизации было во всем СНГ. тогда под давлением директоров сотрудники предприятий за бесценок отдали свои паи, чтоб не вылететь с работы, ваучеры проданы за бесценок, потому как долго некуда было вкладывать, а вложенные были украдены директорами по разным схемам. Все сделки с паями юридически ничтожны, как обманные либо под принуждением, но великий высокоморальный Запад массово принял у себя капиталы наших воров и признал их предпринимателями, а не уголовниками, именно возможность здесь украсть, а там красиво безнаказанно жить, родила тот размах прихватизации, который был и который нас привел в кабалу к Западу, т.к. олигархи с основным капиталом в странах НАТО вынуждены слушаться США, иначе - конфискация.
показати весь коментар
13.05.2020 13:01 Відповісти
Ты про эмиссию что-то знаешь ? Как обесценить этот клочок бумаги за один день в сто тысяч раз ? Моя семья вообще эти клочки бумаги не получали , так это бесполезно было . Причём тут Запад , если украинцы сами молчали и давали себя грабить ? Майдан потому и произошёл , что народ не захотел больше терпеть этот беспредел , который контролировался и направлялся из московии прежде всего
показати весь коментар
13.05.2020 21:34 Відповісти
Желательно устроить собачьему рту свидание с бузиной на концерте кобзона. Так будет правильнее ☝️☝️☝️
показати весь коментар
13.05.2020 10:00 Відповісти
Це добре, але давайте відверто. Ми маємо позбавляти 90% наших "науковців" цих наукових звань. Це усе плагіат. Кацапи плагіатили з світових джерел, перекладаючи на кацапську, наші переклади на державну із кацапських. За певну плату від 10к до 50к зелені, на це усі закривали очі. А "науковцями" вони ставали виключно заради допуску до прийняття іспитів під час викладання в ВУЗах, тоб-то до хабарів. У нас в місті є ВНЗ, колишній технікум, тупо контора по продажу дипломів, освітою там і не пахне. Зараз вони здають іспити, так одна група, на іспити скидає 80к гривень (хабарі для викладачів) і це не межа. В Медичних ВНЗ. зовсім інший порядок цифр...
показати весь коментар
13.05.2020 10:00 Відповісти
Пол Украины немного напряглись...
показати весь коментар
13.05.2020 10:00 Відповісти
В Украине освоили метод предъявления обвинений через подконтрольные СМИ... Это необходимо расследовать,проверить, провести экспертизы! Но, не теми кто "дружит против"... У нас научились клеветать и формулировать обвинения - презумпция ВИНОВНОСТИ... Как отличить ПРАВДОБОРЕНИЕ от грязной политической возни? Если и действительно, то, возможно, в Украине и не такое уже злодеяние - все же не материальное своровано, "приватизировано", а нечто ... духовное... не воодушевленное... Курсовые воруют, дипломные, диссертации.... и прочее с нематериального... Вот известный случай с т. Богатыревой... в самого Стіва Джобса запозычыла и выдала как ... из своего жизненного опыта ... при Януковиче и партии Регионов - "ум и честь эпохи"... целой https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2011/08/1/6437552/
показати весь коментар
13.05.2020 10:01 Відповісти
ну так, на вскидку, поверите ли, мишаняЙопкин - доктор (!) юридических наук (добкин как эмпирическое воплощение украинской науки!)...И гепа, но тот поумнее мишЫ, - всего лишь кандидат тех же наук... гепа(!)... гепа, блестящий выпускник ПТУ No14 по классу "чертежник", наперсточник, аферист, ломщик чеков и сиделец - кандидат юрнаук...
показати весь коментар
13.05.2020 10:01 Відповісти
ктож гепу выбирает...такие же наперсточники.
показати весь коментар
13.05.2020 12:14 Відповісти
напротив, не наперсточники, а ЛицаОбманутыеХулиганом... но без них, как свидетельствует поговорка, и жизнь плоха...
показати весь коментар
13.05.2020 12:17 Відповісти
Це добре, але давайте відверто. Ми маємо позбавляти 90% наших "науковців" цих наукових звань. Це усе плагіат. Кацапи плагіатили з світових джерел, перекладаючи на кацапську, наші переклади на державну із кацапських. За певну плату від 10к до 50к зелені, на це усі закривали очі. А "науковцями" вони ставали виключно заради допуску до прийняття іспитів під час викладання в ВУЗах, тоб-то до хабарів. У нас в місті є ВНЗ, колишній технікум, тупо контора по продажу дипломів, освітою там і не пахне. Зараз вони здають іспити, так одна група, на іспити скидає 80к гривень (хабарі для викладачів) і це не межа. В Медичних ВНЗ. зовсім інший порядок цифр...
показати весь коментар
13.05.2020 10:09 Відповісти
Погоджуюся. Якщо братися, то не за "портнова" (чи "портнова" в тім числі). Треба братися за всіх. Підняти планку. І ніяких т.зв. "наукових_пенсій". Тоді буде менше охочих.
показати весь коментар
13.05.2020 10:21 Відповісти
Слушні слова . Зміни повинні відбутись як належно для громади (усіх!).
показати весь коментар
13.05.2020 11:20 Відповісти
Томми, так их уже отменили... и повышение зарплаты для вузовских препов в этом году тоже скасували...
показати весь коментар
13.05.2020 12:23 Відповісти
Может его просто в тюрьму посадить по заслугам? Украина "уливительная" страна, очень толерантна ко всякой нечисти, к бандитам, сепаратистам, предателям, коррупционерам, и очень нетерпима к патриотам и активистам.
показати весь коментар
13.05.2020 10:11 Відповісти
Випустити на ринг з Усиком, для бою без правил, нехай Усик реабілітується, і навчить вченого їсти лайна печеного.
показати весь коментар
13.05.2020 10:17 Відповісти
это не Украина , а постсоветская гнилая система комуняк , в которой своим всё , а остальным -закон , эта система медленно умирает , задача украинцев ускорить этот процесс
показати весь коментар
13.05.2020 11:10 Відповісти
Найкраще втопити в гноївці ,а потім змінювати "пастанови кагміну"!
показати весь коментар
13.05.2020 10:14 Відповісти
треба його позбавити нікчемного життя, бо зрадник та українофоб не має права жити на території України.
показати весь коментар
13.05.2020 10:25 Відповісти
Нужно устроить ему переэкзаменовку. Первый вопрос: - Чей Крым?
показати весь коментар
13.05.2020 10:34 Відповісти
Вся портновская работа разъезжается по швам! (с)
показати весь коментар
13.05.2020 10:38 Відповісти
Да брось ты... она цементируется вокруг бубочки
показати весь коментар
13.05.2020 12:26 Відповісти
Не можна позбавити, а потрібно! Відмінити всі призначення, де воно ставило свій підпис! А його фото помістити на першій сторінці у всіх газетах, інтернетвиданнях і телесюжетах з надписом - ВОРЮГА!
показати весь коментар
13.05.2020 13:13 Відповісти
Таких плагиаторов больше всего в юриспруденции, потому как наши воры и коррупционеры-в жизни рыцари без страха и принципов.
показати весь коментар
13.05.2020 14:28 Відповісти
 
 