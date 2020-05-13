Степанов про контрольні дати пом'якшення карантину: "22 травня, потім 1 червня, 11 і так далі"

Міністерство охорони здоров'я назвало контрольні дати пом'якшення карантинних заходів в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив глава відомства Максим Степанов.

"У нас є чіткий алгоритм щодо зняття наших обмежень. Є показники, це різні показники, які будуть впливати на пом'якшення карантину. Також у нас за цими показниками є прогнозовані дати, коли ми вважаємо, що можемо цього досягти. Контрольні дати, які ми розробили для себе. Наприклад, 22 травня, потім 1 червня, 11 і так далі", - розповів він.

За його словами, презентація цих алгоритмів очікується цього тижня.

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