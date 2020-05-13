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Степанов про контрольні дати пом'якшення карантину: "22 травня, потім 1 червня, 11 і так далі"
Міністерство охорони здоров'я назвало контрольні дати пом'якшення карантинних заходів в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив глава відомства Максим Степанов.
"У нас є чіткий алгоритм щодо зняття наших обмежень. Є показники, це різні показники, які будуть впливати на пом'якшення карантину. Також у нас за цими показниками є прогнозовані дати, коли ми вважаємо, що можемо цього досягти. Контрольні дати, які ми розробили для себе. Наприклад, 22 травня, потім 1 червня, 11 і так далі", - розповів він.
За його словами, презентація цих алгоритмів очікується цього тижня.
Топ коментарі
+12 макаренко юра
показати весь коментар13.05.2020 10:13 Відповісти Посилання
+8 Viktor Turchanikov
показати весь коментар13.05.2020 09:57 Відповісти Посилання
+8 Ali Hasan
показати весь коментар13.05.2020 09:59 Відповісти Посилання
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-Ну хорошо, хорошо. Бога нет. Но ведь воду нам кто-то меняет!
Алгоритм у них, понятно? Понты для приезжих.
Скоро зарплату тебе нечем будет платить главлекарь.
Нужно учиться жить и работать в новых условиях карантина.
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Все геніальне - просте!
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после двух месяцев карантина, бывшие эксперты-политологи, которые теперь эксперты-вирусологи уступят ненадолго место экспертам-наркологам, чтоб уже к концу лета стать опять экспертами-политологами ))))