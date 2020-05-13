УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12578 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 837 34

Степанов про контрольні дати пом'якшення карантину: "22 травня, потім 1 червня, 11 і так далі"

Степанов про контрольні дати пом'якшення карантину:

Міністерство охорони здоров'я назвало контрольні дати пом'якшення карантинних заходів в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив глава відомства Максим Степанов.

"У нас є чіткий алгоритм щодо зняття наших обмежень. Є показники, це різні показники, які будуть впливати на пом'якшення карантину. Також у нас за цими показниками є прогнозовані дати, коли ми вважаємо, що можемо цього досягти. Контрольні дати, які ми розробили для себе. Наприклад, 22 травня, потім 1 червня, 11 і так далі", - розповів він.

За його словами, презентація цих алгоритмів очікується цього тижня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський має негайно підписати закон про розширене тестування і забезпечити його виконання, - Порошенко

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5407) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Та ми вже й без Стєпанова розібрались.
Степанов про контрольні дати пом'якшення карантину: "22 травня, потім 1 червня, 11 і так далі" - Цензор.НЕТ 1798
показати весь коментар
13.05.2020 10:13 Відповісти
+8
Впечатление такое, что нами начинают править шаманы.
показати весь коментар
13.05.2020 09:57 Відповісти
+8
Головне, що 73% обрали цих шаманів!
показати весь коментар
13.05.2020 09:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Степанов о контрольных датах смягчения карантина: "22 мая, затем 1 июня, 11 и так далее" - Цензор.НЕТ 9087
показати весь коментар
13.05.2020 09:57 Відповісти
Вспомнился анекдот к картинке.
-Ну хорошо, хорошо. Бога нет. Но ведь воду нам кто-то меняет!
показати весь коментар
13.05.2020 10:11 Відповісти
Впечатление такое, что нами начинают править шаманы.
показати весь коментар
13.05.2020 09:57 Відповісти
Головне, що 73% обрали цих шаманів!
показати весь коментар
13.05.2020 09:59 Відповісти
Та ні, головне те, що їх ніколи не було 73%, а тим більш на сьогоднішній день.
показати весь коментар
13.05.2020 10:11 Відповісти
Да нет, 73%+23% будет все-таки 96%, оставшиеся 4% не определились.
показати весь коментар
13.05.2020 10:23 Відповісти
...22 июня,33 июня...
показати весь коментар
13.05.2020 09:58 Відповісти
Будут еще пару недель выделять миллиарды на "борьбу с вирусом" и пилить
показати весь коментар
13.05.2020 09:59 Відповісти
Закінчується 3333 рік і Степанов планує новий етап карантину😱
показати весь коментар
13.05.2020 10:01 Відповісти
"У нас есть четкий алгоритм по снятию наших ограничений. Есть показатели, это разные показатели, которые будут влиять на смягчение карантина.

Алгоритм у них, понятно? Понты для приезжих.
показати весь коментар
13.05.2020 10:02 Відповісти
нда... прикололись - так прикололись... в стране нет Президента, в стране нет Парламента. в стране есть банда перепуганных зелёных идиотов, которая отдала народ на растерзание полоумным врачилам! 73%! вы сделали это вместе! проздравляю!
показати весь коментар
13.05.2020 10:02 Відповісти
Возомнил из себя верховного правителя.
Скоро зарплату тебе нечем будет платить главлекарь.
показати весь коментар
13.05.2020 10:04 Відповісти
Степанов про контрольні дати пом'якшення карантину: "22 травня, потім 1 червня, 11 і так далі" - Цензор.НЕТ 4971
показати весь коментар
13.05.2020 10:08 Відповісти
Зрадофилам подавай все и сразу без всякого карантина и личных ограничений. Притом, в случае если смягчение карантина даст негативный результат и рост зараженных - они завопят уже про другую зраду.
показати весь коментар
13.05.2020 10:06 Відповісти
Вектор действий неверный. Дальше - вторая волна.
Нужно учиться жить и работать в новых условиях карантина.
показати весь коментар
13.05.2020 10:07 Відповісти
Выйди придурок на европейскую площадь и майдан и офигееш от количевства автобусов сейчас на митинге и скажи им водителям лично продержатся до июня,шо они с тобой сделают степашка
показати весь коментар
13.05.2020 10:11 Відповісти
Та ми вже й без Стєпанова розібрались.
Степанов про контрольні дати пом'якшення карантину: "22 травня, потім 1 червня, 11 і так далі" - Цензор.НЕТ 1798
показати весь коментар
13.05.2020 10:13 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2020 10:16 Відповісти
Дата твоего увольнения, самозванец - вот единственное что интересует народ.
показати весь коментар
13.05.2020 10:13 Відповісти
Это хорошо: ванную 22 июня День Освобождения от Коронтина
показати весь коментар
13.05.2020 10:18 Відповісти
Весна пройде, так нікого і не посадять
показати весь коментар
13.05.2020 10:24 Відповісти
Магия цифр нас обязательно спасёт)
показати весь коментар
13.05.2020 10:34 Відповісти
девчонки! а вы готовы к смягчению карантина??? а "трикини" в тон своих глаз подобрали? )))

Степанов про контрольні дати пом'якшення карантину: "22 травня, потім 1 червня, 11 і так далі" - Цензор.НЕТ 9075

...
показати весь коментар
13.05.2020 10:40 Відповісти
Треба пробігтися по брендах, щоб бути в тренді.
показати весь коментар
13.05.2020 10:49 Відповісти
Та класичний стиль зараз в тренді.
Степанов про контрольні дати пом'якшення карантину: "22 травня, потім 1 червня, 11 і так далі" - Цензор.НЕТ 9141
показати весь коментар
13.05.2020 10:54 Відповісти
а подпись - шикарная ! )))))
показати весь коментар
13.05.2020 10:57 Відповісти

Все геніальне - просте!
показати весь коментар
13.05.2020 11:15 Відповісти
Может хватит гадать, не пора ли что-то конкретно делать и решать? У нас правительство или сборище астрологов и гадалок?
показати весь коментар
13.05.2020 10:41 Відповісти
Запис до стоматолога:
- Запишить мене на завтра.
- Ви заразитися чи заразити?
показати весь коментар
13.05.2020 10:47 Відповісти
"Контрольні дати, які ми розробили для себе". - а ми не при чому ??
показати весь коментар
13.05.2020 10:53 Відповісти
***
после двух месяцев карантина, бывшие эксперты-политологи, которые теперь эксперты-вирусологи уступят ненадолго место экспертам-наркологам, чтоб уже к концу лета стать опять экспертами-политологами ))))
показати весь коментар
13.05.2020 10:56 Відповісти
 
 