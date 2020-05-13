СБУ викрила 16 інтернет-агітаторів, які працювали на РФ та активізувалися перед Днем Перемоги

За період дії карантинних заходів кіберфахівці СБУ заблокували понад 2,3 тис. інтернет-спільнот із загальною аудиторією понад 980 тис. користувачів, викрили 323 інтернет-агітаторів, які поширювали різні фейки про епідемію COVID-19. Встановлено, що 16 з виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними кіберфахівців Служби безпеки, наразі триває зростання активності спецслужб країни-агресора та керованих ними агентурних мереж.

"Вони намагаються використати будь-які інформаційні приводи для створення хаосу та паніки. Зокрема, за вказівкою кураторів проросійські агітатори розповсюджували фейкові новини про святкування Дня Перемоги, вимушені карантинні обмеження та інші заходи, пов’язані із дотриманням правил захисту від розповсюдження коронавірусної інфекції", - йдеться в повідомленні.

Служба зафіксувала активізацію російських троле- і ботоферм у закликах до порушення карантинних обмежень, інформаційної підтримки акцій протесту. У період відзначення Дня Перемоги їхня активність була частково перенаправлена з теми коронавірусу на впровадження вигідних Кремлю меседжів, пов’язаних з подіями Другої світової війни.

Російські спецслужби використовували цей інформаційний привід для маніпулювання свідомістю українських громадян на користь концепції "русского мира".

Стосовно 16 агітаторів, що діяли за завданням російської сторони, СБУ розпочала кримінальні провадження за дії, що спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України).

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Повідомляється, що ці агітатори "працювали" в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому, Конотопі, Івано-Франківську та Хмельницькому.

Зокрема, два мешканці Івано-Франківська та Хмельницького за завданням російських спецслужб поширювали фейки про карантинні обмеження через COVID-19, інспірували протести, закликали до зміни меж території та державного кордону України, насильницького повалення конституційного ладу. При цьому діяли вони під прикриттям української SMM-структури.

Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо оголошення їм підозри за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Інформацію стосовно виявлених 307 агітаторів СБУ спрямувала до Національної поліції. 134 особи вже притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, у межах статті 173-1 КУпАП.

"Служба безпеки України закликає інтернет-користувачів бути пильними та приділяти особливу увагу безпеці в інтернеті, довіряти лише інформації з офіційних джерел. Вчергове нагадуємо про кримінальну та адміністративну відповідальність за свідому дестабілізацію ситуації, у тому числі через інтернет", - зазначили у відомстві.

У СБУ також нагадали, що раніше голова відомства Іван Баканов вніс до Ради національної безпеки і оборони України пропозиції продовжити санкції щодо російських соцмереж "Однокласники" і "ВКонтакте" та інших веб-ресурсів і програмних продуктів РФ.