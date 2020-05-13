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Новини
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СБУ викрила 16 інтернет-агітаторів, які працювали на РФ та активізувалися перед Днем Перемоги

СБУ викрила 16 інтернет-агітаторів, які працювали на РФ та активізувалися перед Днем Перемоги

За період дії карантинних заходів кіберфахівці СБУ заблокували понад 2,3 тис. інтернет-спільнот із загальною аудиторією понад 980 тис. користувачів, викрили 323 інтернет-агітаторів, які поширювали різні фейки про епідемію COVID-19. Встановлено, що 16 з виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними кіберфахівців Служби безпеки, наразі триває зростання активності спецслужб країни-агресора та керованих ними агентурних мереж.

"Вони намагаються використати будь-які інформаційні приводи для створення хаосу та паніки. Зокрема, за вказівкою кураторів проросійські агітатори розповсюджували фейкові новини про святкування Дня Перемоги, вимушені карантинні обмеження та інші заходи, пов’язані із дотриманням правил захисту від розповсюдження коронавірусної інфекції", - йдеться в повідомленні.

Служба зафіксувала активізацію російських троле- і ботоферм у закликах до порушення карантинних обмежень, інформаційної підтримки акцій протесту. У період відзначення Дня Перемоги їхня активність була частково перенаправлена з теми коронавірусу на впровадження вигідних Кремлю меседжів, пов’язаних з подіями Другої світової війни.

Російські спецслужби використовували цей інформаційний привід для маніпулювання свідомістю українських громадян на користь концепції "русского мира".

Стосовно 16 агітаторів, що діяли за завданням російської сторони, СБУ розпочала кримінальні провадження за дії, що спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України).

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Повідомляється, що ці агітатори "працювали" в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому, Конотопі, Івано-Франківську та Хмельницькому.

Зокрема, два мешканці Івано-Франківська та Хмельницького за завданням російських спецслужб поширювали фейки про карантинні обмеження через COVID-19, інспірували протести, закликали до зміни меж території та державного кордону України, насильницького повалення конституційного ладу. При цьому діяли вони під прикриттям української SMM-структури.

Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо оголошення їм підозри за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Інформацію стосовно виявлених 307 агітаторів СБУ спрямувала до Національної поліції. 134 особи вже притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, у межах статті 173-1 КУпАП.

"Служба безпеки України закликає інтернет-користувачів бути пильними та приділяти особливу увагу безпеці в інтернеті, довіряти лише інформації з офіційних джерел. Вчергове нагадуємо про кримінальну та адміністративну відповідальність за свідому дестабілізацію ситуації, у тому числі через інтернет", - зазначили у відомстві.

У СБУ також нагадали, що раніше голова відомства Іван Баканов вніс до Ради національної безпеки і оборони України пропозиції продовжити санкції щодо російських соцмереж "Однокласники" і "ВКонтакте" та інших веб-ресурсів і програмних продуктів РФ.

Автор: 

День Перемоги (458) СБУ (13066) фейк (750)


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Топ коментарі
+11
Стесняюсь спросить : мертвечук, бойко, рабинович...канал Интер - конечно вошли в число этих 16 откровенных агитаторов, работающих на РФ и скоро предстанут перед судом, да ? И глазками хлоп-хлоп...
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13.05.2020 10:22 Відповісти
+1
"https://images.cnscdn.com/images/9/3/b/c/93bcaae91ff7487c38696109d948f574/original.jpgЗа період дії карантинних заходів кіберфахівці СБУ заблокували понад 2,3 тис. інтернет-спільнот із загальною аудиторією понад 980 тис. користувачів, викрили 323 інтернет-агітаторів, які поширювали різні фейки про епідемію COVID-19. Встановлено, що 16 з виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони."

Под предлогом "карантина" идёт зачистка прав и свобод по всем направлениям...
Идёт уничтожение всех основных жизнеопределяющих прав человека:
- свобода слова
- свобода перемещения
- право на труд
...
...

И быдло по всей планете это ест. Единицы только кричат - но это глас вопиющего в пустыне единичные случаи которых очень быстро затираются...
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13.05.2020 10:42 Відповісти
+1
Гассгелять к чёгтовой матеги, тги газа.
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13.05.2020 11:08 Відповісти
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Киев перекрыли перевозчики?
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13.05.2020 10:15 Відповісти
Московия .Нижний Новгород
СБУ разоблачила 16 интернет-агитаторов, которые работали на РФ и активизировались перед Днем Победы - Цензор.НЕТ 1549
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13.05.2020 10:16 Відповісти
Стесняюсь спросить : мертвечук, бойко, рабинович...канал Интер - конечно вошли в число этих 16 откровенных агитаторов, работающих на РФ и скоро предстанут перед судом, да ? И глазками хлоп-хлоп...
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13.05.2020 10:22 Відповісти
Эт чё. Это как мелочь по карманам тырить. А вот кто подслушывал Гончарука? До сих пор раскрыть не могут.
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13.05.2020 10:30 Відповісти
Після перших двох слів можна було вже нічого не писати.
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13.05.2020 11:14 Відповісти
Прошу пардону.
Эт ШО. Более того. Та це таке. Это как мелочь по карманам тырить. А вот кто подслушывал Гончарука? До сих пор раскрыть не могут.
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13.05.2020 11:24 Відповісти
"А стрелок ему эт чё за награда? Мне бы выпить портвейна бадью. А принцессу мне и даром не надо. Чуду-юду я и так победю." (В. Высоцкий)
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13.05.2020 11:27 Відповісти
А тут ни водки, ни портвейна нет. Иди домой.
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13.05.2020 11:31 Відповісти
Они только ПРИЗЫВАЛИ к "насильственному изменению или свержению конституционного строя" Источник: https://censor.net/n3195118
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13.05.2020 10:39 Відповісти
16 мало.Добавить ещё штук 100. брать прямо с цензора
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13.05.2020 10:41 Відповісти
"https://images.cnscdn.com/images/9/3/b/c/93bcaae91ff7487c38696109d948f574/original.jpgЗа період дії карантинних заходів кіберфахівці СБУ заблокували понад 2,3 тис. інтернет-спільнот із загальною аудиторією понад 980 тис. користувачів, викрили 323 інтернет-агітаторів, які поширювали різні фейки про епідемію COVID-19. Встановлено, що 16 з виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони."

Под предлогом "карантина" идёт зачистка прав и свобод по всем направлениям...
Идёт уничтожение всех основных жизнеопределяющих прав человека:
- свобода слова
- свобода перемещения
- право на труд
...
...

И быдло по всей планете это ест. Единицы только кричат - но это глас вопиющего в пустыне единичные случаи которых очень быстро затираются...
показати весь коментар
13.05.2020 10:42 Відповісти
СБУ викрила 16 інтернет-агітаторів, які працювали на РФ та активізувалися перед Днем Перемоги - Цензор.НЕТ 2850
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13.05.2020 11:04 Відповісти
Что ты там прошлепал, придурок? Что опровергнуть, зебилоид?
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13.05.2020 11:31 Відповісти
я удалился, извини - я неправильно понял.. пля - нервы - пора бросать наблюдать за тем что происходит... ... ...
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13.05.2020 11:38 Відповісти
Гассгелять к чёгтовой матеги, тги газа.
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13.05.2020 11:08 Відповісти
 
 