Кабмін має намір заборонити поїздки в Білорусь за внутрішніми паспортами
Уряд планує розглянути проєкт постанови про часткове призупинення дії Угоди між Кабінетом міністрів і урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян, передбачивши заборону виїжджати в Білорусь за паспортом громадянина України.
Про це йдеться в порядку денному засідання на 13 травня, яка опублікована на Урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, згідно з пояснювальною запискою до відповідного Проєкту постанови, пропонується скасувати з 1 вересня 2020 року можливість перетину громадянами України українсько-білоруського кордону на підставі паспорта громадянина України.
Зазначається також, що зміни торкнуться тільки виїзду громадян України до Білорусі, а при в'їзді з Білорусі можна буде використовувати паспорт громадянина України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По крайней мере так это выглядит со стороны...
Кордон з *********** начебто закритий, так звідки цей москаль? Чи знову шмігалі нам 3,14здять?