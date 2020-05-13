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Кабмін має намір заборонити поїздки в Білорусь за внутрішніми паспортами

Кабмін має намір заборонити поїздки в Білорусь за внутрішніми паспортами

Уряд планує розглянути проєкт постанови про часткове призупинення дії Угоди між Кабінетом міністрів і урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян, передбачивши заборону виїжджати в Білорусь за паспортом громадянина України.

Про це йдеться в порядку денному засідання на 13 травня, яка опублікована на Урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, згідно з пояснювальною запискою до відповідного Проєкту постанови, пропонується скасувати з 1 вересня 2020 року можливість перетину громадянами України українсько-білоруського кордону на підставі паспорта громадянина України.

Зазначається також, що зміни торкнуться тільки виїзду громадян України до Білорусі, а при в'їзді з Білорусі можна буде використовувати паспорт громадянина України.

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Автор: 

Білорусь (7987) Кабмін (14189) паспорт (1162) туризм (1567)


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Топ коментарі
+6
Пральна: а то ещё увидят, что Бацька прав на все 100% и как потом в глаза ссать? Пичалька может получиться!
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13.05.2020 10:33 Відповісти
+3
Последовательность нарушена. Логичней было бы вообще запретить. Ведь по сути сейчас сплошной запрет на выезд из страны действует, кроме рабов, которых кабмин продает странам разным, если попросят.
По крайней мере так это выглядит со стороны...
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13.05.2020 10:19 Відповісти
+2
вчора бачив БМВ на свинособачих номерах, доженути не вдалося, а так намагаюся не втрачати шансів, #нехайщастить))
Кордон з *********** начебто закритий, так звідки цей москаль? Чи знову шмігалі нам 3,14здять?
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13.05.2020 10:21 Відповісти
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Последовательность нарушена. Логичней было бы вообще запретить. Ведь по сути сейчас сплошной запрет на выезд из страны действует, кроме рабов, которых кабмин продает странам разным, если попросят.
По крайней мере так это выглядит со стороны...
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13.05.2020 10:19 Відповісти
Непонятно. Белорусам можно въезжать в Украину по внутреннему паспорту или нет. А то украинцев наша власть фактически дискредитирует и это ее постоянные действия за последние месяцы причем антиконституционные, нарушающие права человек.Они уже так разогнались, что их не остановишь, твари конченые.
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13.05.2020 10:52 Відповісти
вчора бачив БМВ на свинособачих номерах, доженути не вдалося, а так намагаюся не втрачати шансів, #нехайщастить))
Кордон з *********** начебто закритий, так звідки цей москаль? Чи знову шмігалі нам 3,14здять?
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13.05.2020 10:21 Відповісти
хочуть влаштувати концлагер і бояться .щоб люди не тікали в Білорусію?
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13.05.2020 10:21 Відповісти
Суки... Як же вы дістали.. Із своїми обмеженнями і заборонами ((
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13.05.2020 10:21 Відповісти
Внутрішні паспорти мають карткову базу даних і фактично не контрольовані, але чому лише Білорусь трохи не зрозуміло.
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13.05.2020 10:24 Відповісти
Транзит на захід, може?
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13.05.2020 10:46 Відповісти
Ты пойми, честным налогоплательщикам неохота, чтобы их деньги выбрасывались на лечение от вирусной пневмонии разного не верящего в дурантин рагулья, которое позаражает еще и пол-села с собой.
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13.05.2020 10:27 Відповісти
Какое отношение зебилы типа тебя имеют отношение к налогоплательщикам ? Брысь в будку кац ...
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13.05.2020 10:48 Відповісти
Пральна: а то ещё увидят, что Бацька прав на все 100% и как потом в глаза ссать? Пичалька может получиться!
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13.05.2020 10:33 Відповісти
Хех - то вони ще в Швецію не заглядали, взагалі може невдобно вийти
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13.05.2020 10:49 Відповісти
давно пора это сделать , Беларусь -территория террора московии
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13.05.2020 10:59 Відповісти
А какой практический смысл в этом? Если беларусы пускают украинцев по внутренним паспортам, то в чём проблема? Больше похоже на иммитацию бурной деятельности законодательных органов. Можно вначале разрешить, потом отменить, потом опять разрешить... В итоге ничего не меняется, но министерские зарплаты получают.
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13.05.2020 11:03 Відповісти
Напрасно.
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13.05.2020 15:37 Відповісти
 
 