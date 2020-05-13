Кабмін має намір заборонити поїздки в Білорусь за внутрішніми паспортами

Уряд планує розглянути проєкт постанови про часткове призупинення дії Угоди між Кабінетом міністрів і урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян, передбачивши заборону виїжджати в Білорусь за паспортом громадянина України.

Про це йдеться в порядку денному засідання на 13 травня, яка опублікована на Урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, згідно з пояснювальною запискою до відповідного Проєкту постанови, пропонується скасувати з 1 вересня 2020 року можливість перетину громадянами України українсько-білоруського кордону на підставі паспорта громадянина України.

Зазначається також, що зміни торкнуться тільки виїзду громадян України до Білорусі, а при в'їзді з Білорусі можна буде використовувати паспорт громадянина України.

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