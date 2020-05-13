МОЗ найближчим часом затвердить алгоритм тестування на антитіла до коронавірусу, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України найближчим часом має намір затвердити алгоритми тестування ІФА-тестами.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, буквально, сьогодні-завтра затвердимо алгоритм щодо тестування ІФА-тестами - вони визначають рівень антитіл в організмі людини. Це істотно розширить перелік осіб, яких ми будемо тестувати", - сказав він.

Степанов додав, що перелік людей, яких безкоштовно і в обов'язковому порядку тестують на COVID-19, постійно розширюється.

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"Спочатку ми додали тих, хто в групі ризику - наших медичних працівників, їх тестують раз на п'ять днів. Також додали працівників Нацполіції і Нацгвардії, зараз складаємо списки і починаємо їх тестувати. Також це громадяни, яких госпіталізують у зв'язку з операційним втручанням - їх теж тестують методом ПЛР", - повідомив він.

Імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA) - метод визначення сполук/макромолекул/вірусів на основі специфічної реакції "антиген-антитіло". Утворений комплекс виявляють за допомогою ферменту. Антитіла зв'язуються виключно з певними антигенами (чужорідними для організму сполуками) - і ні з якими іншими.