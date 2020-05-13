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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ найближчим часом затвердить алгоритм тестування на антитіла до коронавірусу, - Степанов

МОЗ найближчим часом затвердить алгоритм тестування на антитіла до коронавірусу, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України найближчим часом має намір затвердити алгоритми тестування ІФА-тестами.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, буквально, сьогодні-завтра затвердимо алгоритм щодо тестування ІФА-тестами - вони визначають рівень антитіл в організмі людини. Це істотно розширить перелік осіб, яких ми будемо тестувати", - сказав він.

Степанов додав, що перелік людей, яких безкоштовно і в обов'язковому порядку тестують на COVID-19, постійно розширюється.

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"Спочатку ми додали тих, хто в групі ризику - наших медичних працівників, їх тестують раз на п'ять днів. Також додали працівників Нацполіції і Нацгвардії, зараз складаємо списки і починаємо їх тестувати. Також це громадяни, яких госпіталізують у зв'язку з операційним втручанням - їх теж тестують методом ПЛР", - повідомив він.

Імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA) - метод визначення сполук/макромолекул/вірусів на основі специфічної реакції "антиген-антитіло". Утворений комплекс виявляють за допомогою ферменту. Антитіла зв'язуються виключно з певними антигенами (чужорідними для організму сполуками) - і ні з якими іншими.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Своєчасно, я б навіть сказав, на випередження працює міністр.
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13.05.2020 10:29 Відповісти
+3
По простому говоря -- не прошло и пол-года. Будет как с 300% доплаты. То "уже перечислили", то "почти перечислили", то "скоро перечислим", то "виноваты местные власти", то теперь "виновато казначейство" и так далее по кругу.
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13.05.2020 10:28 Відповісти
+2
Минздрав в ближайшее время утвердит алгоритм тестирования на антитела к коронавирусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 6124
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13.05.2020 10:24 Відповісти
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Минздрав в ближайшее время утвердит алгоритм тестирования на антитела к коронавирусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 6124
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13.05.2020 10:24 Відповісти
По простому говоря -- не прошло и пол-года. Будет как с 300% доплаты. То "уже перечислили", то "почти перечислили", то "скоро перечислим", то "виноваты местные власти", то теперь "виновато казначейство" и так далее по кругу.
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13.05.2020 10:28 Відповісти
жодного мєнта з коронавірусом ))) якийсь дуже розумний "вірус" якщо вражає тільки звичайних пересічних українців.і жодним чином не шкодить ні чинушам.ні їх посіпакам мєнтам.
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13.05.2020 10:28 Відповісти
починайте вже нарешті думати .українці! бо ця банда знищить нас.
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13.05.2020 10:29 Відповісти
Лично тебя скорее короновирус прибьет!!!
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13.05.2020 10:43 Відповісти
15 депутатов вместе с Новинским не в счет?
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13.05.2020 10:42 Відповісти
і що з ними ? вони померли і їх поховали у целофанових пакетах .так як це показують бидлу по телевізору?
зовсім ні .вони живі і здорові і дальше продовжують отруювати життя простим українцям.тому не треба бла бла бла.
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13.05.2020 10:45 Відповісти
Мечешь фейки фсб крутый кацап? вражає тільки звичайних пересічних українців.і жодним чином не шкодить ні чинушам
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13.05.2020 10:49 Відповісти
вивчи український .гнидо москальська...
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13.05.2020 10:50 Відповісти
Что изменится от того что вместо тварь фсбшная, я скажу тебе, что ты ТВАРЮКА ФСБШНА?
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13.05.2020 10:56 Відповісти
вивчи український - дебил, учи сам. ВИВЧИ УКРАЇНСЬКУ. Українська мова, а не язык.
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13.05.2020 10:59 Відповісти
И чем бы наши новостные каналы без МОЗ промышляли?
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13.05.2020 10:29 Відповісти
Своєчасно, я б навіть сказав, на випередження працює міністр.
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13.05.2020 10:29 Відповісти
Не прошло и года
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13.05.2020 10:33 Відповісти
тобто, до цього часу працювали без жодних алгоритмів?..
ЗеАлгоритмізація
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13.05.2020 10:51 Відповісти
 
 