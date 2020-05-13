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Новини
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Бензин за місяць подешевшав на 2 грн, від початку року - на 5,3 грн, - АМКУ

Бензин за місяць подешевшав на 2 грн, від початку року - на 5,3 грн, - АМКУ

Ціни на бензин А-95 у квітні 2020 року впали на 2 грн за літр, а від початку року - в середньому на 5,33 грн за літр.

Про це повідомляють в Антимонопольному комітеті, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначають, що станом на 8 травня літр бензину А-95 в середньому коштує 17,45 грн за літр.

Також у квітні подешевшало дизельне пальне - на 20,2% від початку 2020 року.

Зниження цін на пальне в Антимонопольному комітеті пов'язують зі своїми зустрічами з представниками найбільших мереж автозаправних станцій.

"Ми бачимо динаміку цін на світових ринках і бачимо як здешевлення доходить до кінцевого споживача в Україні. Ринок пального є одним з ключових для АМКУ з 2016 року і перебуває під особливим контролем. Тому ми і надалі продовжимо стежити за ситуацією", - повідомив глава Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв.

Також читайте: Вартість бензину може бути знижена на 3-5 грн за літр, - АМКУ

За розрахунками Національного банку України, через обвал світових цін на нафту ціни на бензин в Україні можуть впасти на 10-15% за підсумками 2020 року.

Автор: 

бензин (1228) ціни (4076) Антимонопольний комітет (1782)


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Топ коментарі
+8
А цибуля подорожчала вже до 20 грн. Де зе- свідки борщового набору? Чому мовчать?
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13.05.2020 10:35 Відповісти
+8
Ні! Бензин здешевів завдяки рекордно низькій ціні на нафту. А ось завдяки чому подорожчала цибуля? Відповідь буде зебіле?
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13.05.2020 10:39 Відповісти
+5
Бензин подешевел завдяки пороху, а цибуля подорожала из-за Зеленского, я правильно понимаю?
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13.05.2020 10:36 Відповісти
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А цибуля подорожчала вже до 20 грн. Де зе- свідки борщового набору? Чому мовчать?
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13.05.2020 10:35 Відповісти
Бензин за месяц подешевел на 2 грн, с начала года - на 5,3 грн, - АМКУ - Цензор.НЕТ 7085
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13.05.2020 10:36 Відповісти
Бензин подешевел завдяки пороху, а цибуля подорожала из-за Зеленского, я правильно понимаю?
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13.05.2020 10:36 Відповісти
Ні! Бензин здешевів завдяки рекордно низькій ціні на нафту. А ось завдяки чому подорожчала цибуля? Відповідь буде зебіле?
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13.05.2020 10:39 Відповісти
Потому что всю цибулю скупили за копийчину у голодающих бидосей-хфермеров Зеленский и Коломойский и теперь перепродают ее с наценкой, что не понятно? Бензин за месяц подешевел на 2 грн, с начала года - на 5,3 грн, - АМКУ - Цензор.НЕТ 4073
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13.05.2020 10:43 Відповісти
Юродивий, ти не на той форум зайшов, тобі б кварталі "віджигати". Я так розумію відповіді не буде... Шкода.
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13.05.2020 10:49 Відповісти
Зе и Ко уже торгуют цыбулей?! надо же...
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13.05.2020 10:52 Відповісти
Еще пару месяцев карантина и за бензин начнут доплачивать.
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13.05.2020 10:37 Відповісти
и шо вы ездите за такие бешенные деньги..та хай горит моя машина шоб так много платить за ее воду шо вона кушает..
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13.05.2020 10:39 Відповісти
А если запретить, как мечтает педаля и Ко, пользоваться личным автотранспортом, бензин вааще подешевеет! Уряаааааааааааа мудроому дурантину!
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13.05.2020 10:41 Відповісти
Падение мировых цен добралось и до Украины.
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13.05.2020 10:47 Відповісти
Заявление зебильного правительства: На мировом рынке катастрофически упали цены на нефть. Но мы в Украине сделаем все, что бы у нас этого не случилось
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13.05.2020 10:51 Відповісти
Какие 17,45, мля?! Вчера заливал бак по 21.5 грн.
Бензин за месяц подешевел на 2 грн, с начала года - на 5,3 грн, - АМКУ - Цензор.НЕТ 3414
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13.05.2020 10:48 Відповісти
не звезди! вона продают на заправке Манго - танго по 17.29!!
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13.05.2020 10:55 Відповісти
Шо значит не звезди? Я тебе даже скрин с сайта цены на топливо на заправках Украины скинул.
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13.05.2020 11:00 Відповісти
Бензин за місяць подешевшав на 2 грн, від початку року - на 5,3 грн, - АМКУ - Цензор.НЕТ 2420https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/
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13.05.2020 11:03 Відповісти
ага. в Укрнафте, видать, Василий Алибабаевич работает.
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13.05.2020 11:01 Відповісти
Так он за Манго говорил. То там точно Алибабаевич разводит если цена 17,5 грн
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13.05.2020 11:06 Відповісти
авантадже 17.45 мото-бото 17.39 и манго ****** 17.29
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13.05.2020 11:59 Відповісти
Это там где Василий Алибабаевич поставляет?
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13.05.2020 12:07 Відповісти
Курам на смех!
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13.05.2020 10:51 Відповісти
1.89 за галон...утром заправлялся...и это не дешовая заправка....
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13.05.2020 10:56 Відповісти
А должен был подешеветь на 10 грн!
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13.05.2020 10:56 Відповісти
Заводская цена А-92 составляет 13,06 грн/лит.
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13.05.2020 11:01 Відповісти
ну если по интернету заправляси....тода Дааааааа дорого
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13.05.2020 12:05 Відповісти
а бочки по трасе стоят Ыыыыыы тама по 16 ваще!!!!
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13.05.2020 12:06 Відповісти
Скрипя зубами...
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13.05.2020 12:23 Відповісти
все равно раза в 2 дороже, чем в сша
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13.05.2020 12:57 Відповісти
это зрада анти-мармеладная.
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13.05.2020 15:36 Відповісти
 
 