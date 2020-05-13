Бензин за місяць подешевшав на 2 грн, від початку року - на 5,3 грн, - АМКУ

Ціни на бензин А-95 у квітні 2020 року впали на 2 грн за літр, а від початку року - в середньому на 5,33 грн за літр.

Про це повідомляють в Антимонопольному комітеті, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначають, що станом на 8 травня літр бензину А-95 в середньому коштує 17,45 грн за літр.

Також у квітні подешевшало дизельне пальне - на 20,2% від початку 2020 року.

Зниження цін на пальне в Антимонопольному комітеті пов'язують зі своїми зустрічами з представниками найбільших мереж автозаправних станцій.

"Ми бачимо динаміку цін на світових ринках і бачимо як здешевлення доходить до кінцевого споживача в Україні. Ринок пального є одним з ключових для АМКУ з 2016 року і перебуває під особливим контролем. Тому ми і надалі продовжимо стежити за ситуацією", - повідомив глава Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв.

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За розрахунками Національного банку України, через обвал світових цін на нафту ціни на бензин в Україні можуть впасти на 10-15% за підсумками 2020 року.