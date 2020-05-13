За добу на Київщині 2 летальні випадки від COVID-19, зафіксовано 26 нових випадків інфікування, - ОДА

Серед захворілих на коронавірус у Київській області за весь час 93 дитини та 170 медпрацівників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10:00 13 травня 2020 року офіційно підтверджено 1049 випадків захворювання на коронавірус, з них 93 у дітей та 170 - у медичних працівників (дані за весь період).

За останню добу виявлено 26 нових випадків інфікування.

З них на стаціонарному лікуванні - 190 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 859 осіб. Одужали 179 осіб, зокрема 17 дітей.

За час пандемії померло 24 особи. За добу зафіксовано два летальні випадки.

За період з 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшло 3277 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 71 повідомлення про підозру. Встановлено медичне спостереження за 5345 контактними особами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині за добу 2 летальні випадки від COVID-19, зафіксовано 23 нові випадки інфікування, - ОДА