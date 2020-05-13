Українці після пом'якшення карантину почали масово шукати роботу за кордоном, - НБУ. ІНФОГРАФІКА
На тлі послаблення карантинних обмежень українці почали частіше надсилати резюме закордонним роботодавцям.
Про це йдеться у щотижневому звіті НБУ, інформує Цензор.НЕТ.
За даними Нацбанку, найчастіше українці шукають роботу в Італії, Німеччині, Росії, Чехії та Польщі. При цьому вони віддають перевагу роботі в готельно-ресторанній сфері та сфері обслуговування.
Зазначається, що кількість резюме значно збільшилася, тоді як кількість вакансій, навпаки, зменшилася.
За даними НБУ, переважна частина підприємств (83%) в Україні не очікує змін у кількості працівників.
Крім того повідомляється, що за останній тиждень дещо поліпшилися очікування у вітчизняних підприємств торгівлі та переробної промисловості, крім імпортерів, а с/г підприємства очікують збільшення зайнятості.
Попри це, кількість нових вакансій майже не змінюється.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не признаются, а требуют подтверждения, а это совсем не одно и тоже.
https://www.youtube.com/watch?v=ug6tw7J1Ym4 Он просто хотел чтобы в Украине всё изменилось, чтобы молодёжь не уезжала, чтобы молодёжь была на местах здесь. Он не может смотреть как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки. У нас пенсию получит, а лекарства не может купить. - врала мама Рима перед выборами и сыночка научила врать.