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Українці після пом'якшення карантину почали масово шукати роботу за кордоном, - НБУ. ІНФОГРАФІКА

Українці після пом'якшення карантину почали масово шукати роботу за кордоном, - НБУ. ІНФОГРАФІКА

На тлі послаблення карантинних обмежень українці почали частіше надсилати резюме закордонним роботодавцям.

Про це йдеться у щотижневому звіті НБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Нацбанку, найчастіше українці шукають роботу в Італії, Німеччині, Росії, Чехії та Польщі. При цьому вони віддають перевагу роботі в готельно-ресторанній сфері та сфері обслуговування.

Українці після помякшення карантину почали масово шукати роботу за кордоном, - НБУ 01

Зазначається, що кількість резюме значно збільшилася, тоді як кількість вакансій, навпаки, зменшилася.

Українці після помякшення карантину почали масово шукати роботу за кордоном, - НБУ 02

За даними НБУ, переважна частина підприємств (83%) в Україні не очікує змін у кількості працівників.

Українці після помякшення карантину почали масово шукати роботу за кордоном, - НБУ 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поляки не зможуть замінити заробітчан з України. Мені зараз потрібні працівники, але попри кризу, охочих немає, - глава Асоціації переробників Польщі Гайовничек

Крім того повідомляється, що за останній тиждень дещо поліпшилися очікування у вітчизняних підприємств торгівлі та переробної промисловості, крім імпортерів, а с/г підприємства очікують збільшення зайнятості.

Попри це, кількість нових вакансій майже не змінюється.

Автор: 

НБУ (10508) українці (2555) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+23
Они Украине приносят денег в разы больше, чем 73%, голосовавших за ЗЕ.
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13.05.2020 10:45 Відповісти
+19
Экономист типа? Это твердая валюта, которая для государства берется почти "из воздуха" и значительно улучшает финансовое состояние страны. То, о чем вы говорите - внутренняя эмиссия гривны. И это совсем не оно.
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13.05.2020 10:52 Відповісти
+12
Украинцы после смягчения карантина начали массово искать работу за границей, - НБУ - Цензор.НЕТ 5445
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13.05.2020 10:54 Відповісти
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дипломы о высшем образовании технических специальностей типо КПИ
Не признаются, а требуют подтверждения, а это совсем не одно и тоже.
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13.05.2020 21:54 Відповісти
Нам нужны менеджеры (военные), а любителей покопать и подбирать вагон, готов?
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13.05.2020 14:00 Відповісти
Ве потому, что обнаглевшие олигархи, владельцы заводов судов паоходов, которые им достались нахаляву, и дальше хотят халяву и нехотят нормально платить за работу!
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13.05.2020 11:09 Відповісти
"Украинцы после смягчения карантина начали массово искать работу за границей" -
https://www.youtube.com/watch?v=ug6tw7J1Ym4 Он просто хотел чтобы в Украине всё изменилось, чтобы молодёжь не уезжала, чтобы молодёжь была на местах здесь. Он не может смотреть как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки. У нас пенсию получит, а лекарства не может купить. - врала мама Рима перед выборами и сыночка научила врать.
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13.05.2020 11:20 Відповісти
Турецкая фирма собирается строить дорогу Запорожье - Мелитополь, набирает местных на работу, зарплата 25000 грн. Думаете от желающих отбоя нет? Как бы не так.
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13.05.2020 11:22 Відповісти
S turkami nado ostoroznej.U nas stadion oni strojili,tak neplatyli dengi svojim rabocim iz turciji.takze nezaplatyli nasim kompanijam kotoryje privezli stroj materiali.Izvesnaja kampanija finale rastorgli kontrakt i objavili novi konkurs
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13.05.2020 11:45 Відповісти
Не выпускать. Не знаю, как Польша, а Словакия, точно, не резиновая.
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13.05.2020 11:34 Відповісти
Скоро ми захопимо Словаччину, а словаки хай в Німеччину і Англію їдуть
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13.05.2020 13:12 Відповісти
Gostinicno restoranaja sfera kak raz i poterpelo samyje bolsyje ubytki,tak im novyje rabocyje nenuzni.Oni kak raz mnogo uvolili
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13.05.2020 11:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ug6tw7J1Ym4 Он (Зеленский) не может смотреть как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки. У нас пенсию получит, а лекарства не может купить. - https://nasha.com.ua/uk/mi-povinni-pripiniti-viplaty-pensij-subsidij-inshih-socviplat-shob-ne-bylo-defolty-deputat-nina-yuzhanina-video/ "Ми пoвинні припинити виплaтy пeнсiй, субсидій, інших сoцвиплaт, щoб нe бyлo дeфoлтy": депутат Ніна Южаніна
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13.05.2020 13:08 Відповісти
Пусть Ахметов и ему подобные платит больше,тогда и ехать не будут.А разьедутся,то сам кирку берет и в шахту лезет еще 20 млрд.дол зарабатывать
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13.05.2020 14:43 Відповісти
Каким боком к этому НБУ, откуда у них исходная инфомация !?
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13.05.2020 16:06 Відповісти
Українці після пом'якшення карантину почали масово шукати роботу за кордоном, - НБУ - Цензор.НЕТ 6416
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13.05.2020 23:43 Відповісти
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