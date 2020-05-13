Українці після пом'якшення карантину почали масово шукати роботу за кордоном, - НБУ. ІНФОГРАФІКА

На тлі послаблення карантинних обмежень українці почали частіше надсилати резюме закордонним роботодавцям.

Про це йдеться у щотижневому звіті НБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Нацбанку, найчастіше українці шукають роботу в Італії, Німеччині, Росії, Чехії та Польщі. При цьому вони віддають перевагу роботі в готельно-ресторанній сфері та сфері обслуговування.

Зазначається, що кількість резюме значно збільшилася, тоді як кількість вакансій, навпаки, зменшилася.

За даними НБУ, переважна частина підприємств (83%) в Україні не очікує змін у кількості працівників.

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Крім того повідомляється, що за останній тиждень дещо поліпшилися очікування у вітчизняних підприємств торгівлі та переробної промисловості, крім імпортерів, а с/г підприємства очікують збільшення зайнятості.

Попри це, кількість нових вакансій майже не змінюється.