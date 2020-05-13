Одного українського воїна поранено внаслідок обстрілу найманців РФ на Донбасі, - штаб ОС

Найманці РФ обстріляли позиції воїнів Об'єднаних сил на Донбасі з мінометів, гранатометів і кулеметів.

Про це повідомляє штаб ОС на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 13 травня, вкотре проігнорувавши мирні домовленості, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях Об’єднаних сил, що на Луганському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілу один український захисник отримав осколкове поранення. Постраждалого воїна було оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу.

На свої зухвалі дії загарбники отримали жорстку відповідь від наших захисників. Вогнем із штатного озброєння українські військовослужбовці рішуче подавили ворожу активність. Втрати противника уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 9 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 120- і 82-мм міномети та ПТРК. Поранено одного українського воїна, - штаб