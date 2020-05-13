Посол України Єльченко про закупівлі зброї у США: Щонайменше три великі партії до кінця року
Готується угода про продовження практики закупівель новітнього озброєння США для української армії.
Про це повідомив посол України у Сполучених Штатах Володимир Єльченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на День.
Він нагадав, що в 2019 році був перший випадок прямої закупівлі у США протитанкових комплексів Javelin; тобто це була партія не військової допомогу, а саме закупівлі озброєнь.
"Є ще деякі інші типи озброєнь, які особливо важливі сьогодні на Донбасі, на сході України для нашого захисту. Йдеться щонайменше про три великі партії, і я не буду конкретизувати ... Але це робиться і, гадаю, ці закупівлі будуть зроблені протягом року", - розповів він.
"Усі програми виконуються, зокрема програма допомоги США у військовій сфері та сфері безпеки. Буквально днями має бути остаточне рішення американської сторони про виділення нової частини запланованої допомоги. Ми на це дуже сподіваємося. Зараз Пентагон очікує підтвердження від української сторони виконання передумов для такої допомоги. Нагадаю, частина допомоги обумовлена реформами Міністерства оборони України, зокрема в системі оборонних закупівель", - додав Єльченко.
"Пріоритетом цього року має бути підсилення безпеки на морі. Саме в акваторії Азовського і Чорного морів. І тому йшлося про кораблі Mark VI. Левова частка коштів, які виділяються на допомогу Україні, піде на фінансування поставок саме Військово-морським силам ЗСУ. Також не знімається з порядку денного продовження поставок катерів типу Island. Два з них були передані Україні ще восени минулого року. А впродовж року американська сторона планує переправити ще три кораблі цього типу. Можливо, коронавірус дещо загальмував технічний процес підготовки, але це питання не знято з порядку денного і, повірте, всі домовленості будуть реалізовані", - заявив посол.
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4028956080477991 5 год ·
Хочу предупредить депутатов Верховной Рады - голосование за законопроект про госзакупки в оборонной сфере № 2398-д, который сегодня в повестке дня, нанесет ущерб обороноспособности и усилит хаос в работе немногих уцелевших от 30 лет "реформ" предприятий.
Главное юридическое управление Верховной Рады написало 10 страниц замечаний к тексту законопроекта во втором чтении, но я укажу на фактические проблемы, которые возникнут в случае принятия для оборонных предприятий. Цитирую...https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4028956080477991 Читати далі
Ще 150 тисяч солдатів дезертировали в ході боїв, та 60 тисяч були взяті в полон. Також було знищено 4 280 танків
2 870 броньованих машин, 3 110 артилерійських систем .... майже всі виробництва жахливого срср. В цілому повністю були знищені 42 іракських дивізії, і безліч російських радників.
І не такі вже були великі втрати у США в цій масштабній кривавій війні. А могли б вони реально допомогти і нам у святій визвольній війні дружній для США українській державі, проти нашого спільного лютого кривавого ворога окупанта суверенної Української землі Криму і Донбасу. Допомогти істотніше в нашій визвольній вітчизняній війні українського народу проти проклятої фашистської паРаші кривавого маніяка ... уйла, допомогти розгромити цього кривавого агресора -загарбника.. А личакова ********* паРаша зі своїм допотопним застарілим озброєнням минулого століття, вона майже така як і Ірак але побільша. Але її це не врятує, просто втрати у розгромленої паРаші будуть на порядок більше ніж у Іраку ..
Обсяг поставок по ленд-лізу в криваву в'язницю народів срср склав просто гігантську суму близько 11 млрд доларів США..По курсу 2019 р. це десь близько $ 900 млрд.
Були поставлені: близько 20 000 літаків; бронетехніки 20 000 штук, протитанкових гармат більше 5000 штук; автоматичної зброї 131 633 штуки; пістолетів 12 997 штук; гвинтівок 8218 штук; вибухові речовини: 345 735 тонн; детонаторів 903 000 штук; радіостанцій 4338 одиниць; радіолокаторів 2074 одиниці; торпедних катерів 202 одиниці; вантажних суден 90 одиниць; підводних човнів 4 одиниці; товарних вагонів 11 075 штук; локомотивів 1981 штуку; тракторів 8071 штуку; металорізальних верстатів 38 100 штук; телефонів 2 500 000 штук; продовольства 4 478 000 тонн; різних машин і обладнання на 1 078 965 000 доларів....і інш. на мільярди $ .
Україні би хоча б частину цих $ 900 млрд ... такої майже безоплатної допомоги по ленд- лізу, і кремлівські фашисти -)(уйла, як і раніше точно такі ж самі як і фашисти Рейху Гітлера. Вони були б вже давно гарантовано знищені на нашій святій суверенній але тимчасово окупованій Українській землі Криму і Донбасу...