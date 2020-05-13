Посол України Єльченко про закупівлі зброї у США: Щонайменше три великі партії до кінця року

Готується угода про продовження практики закупівель новітнього озброєння США для української армії.

Про це повідомив посол України у Сполучених Штатах Володимир Єльченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на День.

Він нагадав, що в 2019 році був перший випадок прямої закупівлі у США протитанкових комплексів Javelin; тобто це була партія не військової допомогу, а саме закупівлі озброєнь.

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"Є ще деякі інші типи озброєнь, які особливо важливі сьогодні на Донбасі, на сході України для нашого захисту. Йдеться щонайменше про три великі партії, і я не буду конкретизувати ... Але це робиться і, гадаю, ці закупівлі будуть зроблені протягом року", - розповів він.

"Усі програми виконуються, зокрема програма допомоги США у військовій сфері та сфері безпеки. Буквально днями має бути остаточне рішення американської сторони про виділення нової частини запланованої допомоги. Ми на це дуже сподіваємося. Зараз Пентагон очікує підтвердження від української сторони виконання передумов для такої допомоги. Нагадаю, частина допомоги обумовлена ​​реформами Міністерства оборони України, зокрема в системі оборонних закупівель", - додав Єльченко.

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"Пріоритетом цього року має бути підсилення безпеки на морі. Саме в акваторії Азовського і Чорного морів. І тому йшлося про кораблі Mark VI. Левова частка коштів, які виділяються на допомогу Україні, піде на фінансування поставок саме Військово-морським силам ЗСУ. Також не знімається з порядку денного продовження поставок катерів типу Island. Два з них були передані Україні ще восени минулого року. А впродовж року американська сторона планує переправити ще три кораблі цього типу. Можливо, коронавірус дещо загальмував технічний процес підготовки, але це питання не знято з порядку денного і, повірте, всі домовленості будуть реалізовані", - заявив посол.