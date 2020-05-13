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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість хворих на COVID-19 у РФ перевищила 242 тис., за добу понад 10 тис. нових випадків і 96 померлих

Кількість хворих на COVID-19 у РФ перевищила 242 тис., за добу понад 10 тис. нових випадків і 96 померлих

За добу в РФ зареєстровано трохи більше 10 тис. нових випадків коронавірусу, а всього - 242 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в середу російський оперштаб.

"За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 - 10 028 в 83 регіонах, в тому числі виявлено активно 4461 (44,5%) без клінічних проявів", - йдеться в повідомленні оперштаба.

За його даними, в Москві за добу підтверджено 4703 нові випадки. Загальна кількість, таким чином, перевищила 126 тис. випадків.

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У РФ наростальним підсумком зареєстровано 242 271 випадок (+ 4,3%) коронавірусної інфекції у 85 регіонах. Таким чином, Росія залишається на другому місці за кількістю випадків коронавірусу в світі. На першому місці як і раніше США з 1,37 млн ​​хворих. За Росією йдуть Іспанія (228 тис. випадків), Велика Британія (227 тис.), Італія (221 тис.).

Крім того, за останню добу в РФ померло 96 людей з коронавірусом, з них 53 - в Москві. За весь період зареєстровано 2 212 летальних випадків.

При цьому за останню добу по країні виписали 4 491 особу, з них 1864 - в Москві. Виписано за весь період 48 003 людини.

Автор: 

карантин (18172) росія (66520) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
...перенимайте опыт, слопатоеды...
Количество больных COVID-19 в РФ превысило 242 тыс., за сутки более 10 тыс. новых случаев и 96 умерших - Цензор.НЕТ 7221
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13.05.2020 11:20 Відповісти
+6
Количество больных COVID-19 в РФ превысило 242 тыс., за сутки более 10 тыс. новых случаев и 96 умерших - Цензор.НЕТ 875
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13.05.2020 11:03 Відповісти
+3
Иностранный троль. Что ты делаешь на инфотерритории свободной Украины ?
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13.05.2020 11:13 Відповісти
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Количество больных COVID-19 в РФ превысило 242 тыс., за сутки более 10 тыс. новых случаев и 96 умерших - Цензор.НЕТ 875
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13.05.2020 11:03 Відповісти
Цензор, вы откуда берёте информацию? Вот официальный сайт ВОЗ:
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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13.05.2020 11:06 Відповісти
Иностранный троль. Что ты делаешь на инфотерритории свободной Украины ?
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13.05.2020 11:13 Відповісти
А ты? "Инфотерритория" -свободное пространство. Или ты хочешь, как в Северной Корее?
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13.05.2020 11:32 Відповісти
Ответь на вопрос
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13.05.2020 11:38 Відповісти
Я тебе ответил. Что не понятно? Если ты не хочешь, чтобы иностранцы заходили на ваш сайт - пиши жалобу администрации. Стремись к режиму Северной Кореи.
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13.05.2020 12:00 Відповісти
Для вас, лаптей "иностранцев", уже наступила северная Корея. А в Украину "нех. шастить", если нет цели бесплатно удобрить чернозем. И ответа не вижу, что ты здесь делаешь ?
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13.05.2020 12:09 Відповісти
Из российского оперштаба.
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13.05.2020 11:14 Відповісти
Бери инфу хоть из гондурасского оперштаба. Есть официальный источник - ВОЗ. Или вы уже, как в Северной Корее, доверяете только отечественным источникам?
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13.05.2020 11:34 Відповісти
Да ради Бога https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 - обновление по Украине к 10 часам,по России к 12,по Белоруссии и Швеции к 16-17.Можно просто набрать Коронавирус в Украине,России,Швеции,Белоруссии...любую страну.А там есть статистика графики. Просматривай,анализируй каждый день заболевших,умерших,выздоровевших их проценты с начала эпидемии.
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13.05.2020 12:15 Відповісти
Там еще сплетен и комментов полно.
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13.05.2020 12:17 Відповісти
Ага.
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13.05.2020 12:25 Відповісти
И ещё. Посмотри инфу по твоему источнику и по ВОЗовскому по Испании. Разницу видишь? И да, это официальная инфа:
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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13.05.2020 12:28 Відповісти
Посмотрел.В коронавирус Испания - графики увидел 269520,26920,180470,62130.Всё с процентами.Тоже что и у вас.А по первой ссылке сегодня почему то не было обновления вообще.Только вчерашнее.
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13.05.2020 12:49 Відповісти
Так и я о том же. Почему-то Цензор не публикует офф информацию. А так, да, РФ скоро обгонит Испанию и выйдет на второе место.
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13.05.2020 12:54 Відповісти
...а шо, искандер, не смешно?
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13.05.2020 11:16 Відповісти
...а шо, топ ган, смешно?
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13.05.2020 11:35 Відповісти
...нет, до смешного мало
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13.05.2020 11:53 Відповісти
Понятно. А по существу что скажешь? Почему Цензор не пользуется информацией ВОЗ?
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13.05.2020 12:02 Відповісти
...я по существу и сказал, ты просто этого понять не можешь, вася...
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13.05.2020 12:03 Відповісти
Ага, я понял, очередное диванное трепло...
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13.05.2020 12:08 Відповісти
...наконец-то ты догадался представиться, очередное диванное трепло
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13.05.2020 12:58 Відповісти
Может потому,что информации этой полностью обос*авшейся организации уже никто не верит?
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13.05.2020 12:12 Відповісти
А кому ты веришь? Какая организация по этому вирусу не обос*авшаяся?
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13.05.2020 12:26 Відповісти
Александр,в графиках по Испании идёт такая же ссылка,как и у вас на ВОЗ. По графикам получается ,что в Испании заболевших 228 тысяч было уже 27 апреля.То есть в центр Джона Гопкинса половина месяца не поступала информация из Испании.По Украине ,России,Белоруссии,Швеции я сравнивал - совпадает.
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13.05.2020 13:12 Відповісти
Увы, нет:
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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13.05.2020 21:38 Відповісти
неплохо. хорошо бы ещё полностью изолировать их от мира, снять карантин, запретить носить маски и проводить первомайскую демо и парад, ну хоть пару раз в неделю до полного прекращения заболеваемости. иначе омерику не догонють )
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13.05.2020 11:10 Відповісти
Они сами на самом пике пандемии прекращают карантин. Деньги кончились почему-то...
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13.05.2020 11:18 Відповісти
валежник собирать разрешили, вот курс деревянного и рухнул )
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13.05.2020 11:25 Відповісти
Догнать и перегнать Америку надо.
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13.05.2020 11:13 Відповісти
А ***** из бункера вещало, шо по количеству здохших и заболевших кацапов Роися вышла на плато.
Хотя на самом деле: Россия вышла в топ и прямо сейчас занимает второе место в мире по числу зараженных (https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 232 тысячи человек ) с ежедневным приростом в 10-11 тысяч человек (это вчера).
Количество больных COVID-19 в РФ превысило 242 тыс., за сутки более 10 тыс. новых случаев и 96 умерших - Цензор.НЕТ 6024
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13.05.2020 11:13 Відповісти
Роися на фоне нефтяного привета от арабов и карантина стала дышать резко не той дырочкой.
Поэтому в разгар пандемии на Роисе прекращают карантин.
Количество больных COVID-19 в РФ превысило 242 тыс., за сутки более 10 тыс. новых случаев и 96 умерших - Цензор.НЕТ 3975
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13.05.2020 11:16 Відповісти
...перенимайте опыт, слопатоеды...
Количество больных COVID-19 в РФ превысило 242 тыс., за сутки более 10 тыс. новых случаев и 96 умерших - Цензор.НЕТ 7221
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13.05.2020 11:20 Відповісти
Се1час на россии до 43 градусов повысят норму. Статистика точно на плато выйдет😁
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13.05.2020 12:15 Відповісти
Министерство здравоохранения Белоруссии внесло изменения в государственный медицинский стандарт. С 1 мая 2020 года температура тела здорового человека соответствует диапазону 35-38 °C.
Сатирическое издание «Панорама». Все тексты на этом веб-ресурсе представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями.

Источник https://panorama.pub/36788-minzdrav-belorussii-povysil.html

Те вы распространяете фейк без ссылок на то, то их новости не являются реальными новостями.
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13.05.2020 16:22 Відповісти
Уже становится, даже жаль, эту мразь кацапскую... но как вспомнишь 2014 год (Крым, Илловайск, Дебальцево), то кроме пожелания скорейшего им всем подыхания, больше и не придумаешь...
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13.05.2020 11:25 Відповісти
Непорядок! Мало подыхает русни! В срочном порядке примите меры для увеличения подохших!
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13.05.2020 11:27 Відповісти
Ось и збулась перша мрія ідіотів "Догнать Амеріку". Кацапня радійте. Треба влаштувати в кацапіїї всікацапській празник з цього питання -Парад на на кровавій площі роздачу ковід-19 з лопат і масове мордобиття при роздачі безкоштовних продуктів..словом всекацапське гуляння ідіотів. Ось тоді збудеться і друга мрія кацапських ідіотів "Перегнать Амеріку"))))Письков с ковід-19.)))) ХЛО в щоці тільки ж от недавно з ним чмоки робив Все "большая Ж ..ХЛО-президет мира ХЛОВ заникався в букері..мабудь скоро з кабаєвой застрелится і спалять їх перед бункером )))...історія повторюється))))) І настане МИР на цій планеті.
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13.05.2020 13:06 Відповісти
Та це ж на козломордії за день заражається ціла дивізія парашок. Бра-а-аво,біс!!!
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13.05.2020 13:34 Відповісти
Дейли Мэйл давеча как раз анализировали статистику на России. И пришли к выводу, что с числом зараженных все более или менее реально. Но по количеству умерших - явно занижают как минимум в два раза.
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13.05.2020 14:15 Відповісти
Но по количеству умерших - явно занижают как минимум в два раза.
Не в два, а больше. На стадии разгона эпидемии обычно при норм статистике умерших больше 5% от заболевших, а тут меньше 1%.

Полагаю, что число заболевших больше указанных тоже в неск раз, но это нормально - 3/4 вообще не чувствуют что болели.
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13.05.2020 17:01 Відповісти
 
 