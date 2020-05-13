Кількість хворих на COVID-19 у РФ перевищила 242 тис., за добу понад 10 тис. нових випадків і 96 померлих
За добу в РФ зареєстровано трохи більше 10 тис. нових випадків коронавірусу, а всього - 242 тис.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в середу російський оперштаб.
"За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 - 10 028 в 83 регіонах, в тому числі виявлено активно 4461 (44,5%) без клінічних проявів", - йдеться в повідомленні оперштаба.
За його даними, в Москві за добу підтверджено 4703 нові випадки. Загальна кількість, таким чином, перевищила 126 тис. випадків.
У РФ наростальним підсумком зареєстровано 242 271 випадок (+ 4,3%) коронавірусної інфекції у 85 регіонах. Таким чином, Росія залишається на другому місці за кількістю випадків коронавірусу в світі. На першому місці як і раніше США з 1,37 млн хворих. За Росією йдуть Іспанія (228 тис. випадків), Велика Британія (227 тис.), Італія (221 тис.).
Крім того, за останню добу в РФ померло 96 людей з коронавірусом, з них 53 - в Москві. За весь період зареєстровано 2 212 летальних випадків.
При цьому за останню добу по країні виписали 4 491 особу, з них 1864 - в Москві. Виписано за весь період 48 003 людини.
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https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Хотя на самом деле: Россия вышла в топ и прямо сейчас занимает второе место в мире по числу зараженных (https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 232 тысячи человек ) с ежедневным приростом в 10-11 тысяч человек (это вчера).
Поэтому в разгар пандемии на Роисе прекращают карантин.
Сатирическое издание «Панорама». Все тексты на этом веб-ресурсе представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями.
Источник https://panorama.pub/36788-minzdrav-belorussii-povysil.html
Те вы распространяете фейк без ссылок на то, то их новости не являются реальными новостями.
Не в два, а больше. На стадии разгона эпидемии обычно при норм статистике умерших больше 5% от заболевших, а тут меньше 1%.
Полагаю, что число заболевших больше указанных тоже в неск раз, но это нормально - 3/4 вообще не чувствуют что болели.