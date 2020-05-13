Кількість хворих на COVID-19 у РФ перевищила 242 тис., за добу понад 10 тис. нових випадків і 96 померлих

За добу в РФ зареєстровано трохи більше 10 тис. нових випадків коронавірусу, а всього - 242 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в середу російський оперштаб.

"За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 - 10 028 в 83 регіонах, в тому числі виявлено активно 4461 (44,5%) без клінічних проявів", - йдеться в повідомленні оперштаба.

За його даними, в Москві за добу підтверджено 4703 нові випадки. Загальна кількість, таким чином, перевищила 126 тис. випадків.

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У РФ наростальним підсумком зареєстровано 242 271 випадок (+ 4,3%) коронавірусної інфекції у 85 регіонах. Таким чином, Росія залишається на другому місці за кількістю випадків коронавірусу в світі. На першому місці як і раніше США з 1,37 млн ​​хворих. За Росією йдуть Іспанія (228 тис. випадків), Велика Британія (227 тис.), Італія (221 тис.).

Крім того, за останню добу в РФ померло 96 людей з коронавірусом, з них 53 - в Москві. За весь період зареєстровано 2 212 летальних випадків.

При цьому за останню добу по країні виписали 4 491 особу, з них 1864 - в Москві. Виписано за весь період 48 003 людини.