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Україна зможе відновити роботу транспорту лише на 3-му етапі пом'якшення карантину. Зараз це призведе до спалаху коронавірусу, - Шмигаль
Відновити роботу транспорту Україна зможе лише на третьому етапі послаблення карантину.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Лише з третього етапу за дотримання певних правил - санітарна, гігієнічна і епідеміологічна дисципліна - ми зможемо дозволити собі відновити роботу приміського транспорту, далі - міжміського, далі - метро. Наразі це однозначно призведе до спалаху (захворюваності на коронавірус. - Ред.)", - сказав Шмигаль із парламентської трибуни в середу.
Топ коментарі
+12 Index_Dias
показати весь коментар13.05.2020 11:11 Відповісти Посилання
+7 Roman Maksymyuk #424494
показати весь коментар13.05.2020 11:13 Відповісти Посилання
+6 Герхард
показати весь коментар13.05.2020 11:09 Відповісти Посилання
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Как бы не пытались правдами и неправдами отпетлять от массовых протестов, они все равно будут. И при таком положении вещей, чем позже, тем сильнее.
И никто не думает как лечить людей и приблизить третью очередь.
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Врач Зеленского: "Карантин в Украине это фейк! Мы просто запугивали людей!"
https://m.youtube.com/watch?v=FL0Hb2Vf26k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2KXvoFXCJvjm_BG0zbv8X-7hn5PcJkZeD4dEzRu2t5y05pGaBVQ0hQ4Ac
вчера вечером на Контрактовой очередь на трамвай была человек 200, при том холод собачий, одеты все легко - утром же было тепло, и трамвая не было минут 30 (да и забрал он человек 40), но я стоял, мерз и улыбался до ушей под маской - понимая, что в этой очереди 73% расплачиваются за свой грех - грех тупости
а в интернете погоду посмотреть ? тупость 100%
или интернет только чтобы коменты писать?
Сейчас 16,5 тыс за 2 месяца. Если не снижать темп, то уровня 2009 года мы достигнем через 424 месяца (35 лет)..