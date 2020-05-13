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Новини Коронавірус і карантин
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Україна зможе відновити роботу транспорту лише на 3-му етапі пом'якшення карантину. Зараз це призведе до спалаху коронавірусу, - Шмигаль

Україна зможе відновити роботу транспорту лише на 3-му етапі пом'якшення карантину. Зараз це призведе до спалаху коронавірусу, - Шмигаль

Відновити роботу транспорту Україна зможе лише на третьому етапі послаблення карантину.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Лише з третього етапу за дотримання певних правил - санітарна, гігієнічна і епідеміологічна дисципліна - ми зможемо дозволити собі відновити роботу приміського транспорту, далі - міжміського, далі - метро. Наразі це однозначно призведе до спалаху (захворюваності на коронавірус. - Ред.)", - сказав Шмигаль із парламентської трибуни в середу.

Читайте: Працюємо над тим, щоб за 10 днів пасажирський транспорт відновив роботу, - Криклій

Автор: 

карантин (18172) транспорт (1416) Шмигаль Денис (4683) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Этот человек или аферист или провокатор или враг Украины. Его цель - парализовать экономику, нагнать страх и истерию в украинском обществе
-----
Врач Зеленского: "Карантин в Украине это фейк! Мы просто запугивали людей!"
https://m.youtube.com/watch?v=FL0Hb2Vf26k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2KXvoFXCJvjm_BG0zbv8X-7hn5PcJkZeD4dEzRu2t5y05pGaBVQ0hQ4Ac
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13.05.2020 11:11 Відповісти
+7
наголосовали - жрите! ))
вчера вечером на Контрактовой очередь на трамвай была человек 200, при том холод собачий, одеты все легко - утром же было тепло, и трамвая не было минут 30 (да и забрал он человек 40), но я стоял, мерз и улыбался до ушей под маской - понимая, что в этой очереди 73% расплачиваются за свой грех - грех тупости
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13.05.2020 11:13 Відповісти
+6
Вот ведь фигня какая... А все равно ведь придется запускать.

Как бы не пытались правдами и неправдами отпетлять от массовых протестов, они все равно будут. И при таком положении вещей, чем позже, тем сильнее.
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13.05.2020 11:09 Відповісти
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Транспорт - ТАБУ
Украина сможет возобновить работу транспорта только на 3-м этапе смягчения карантина. Сейчас это приведет к вспышке коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9577
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13.05.2020 11:08 Відповісти
То ж тільки через задні двері - табу.
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13.05.2020 12:52 Відповісти
Немає куди і плюнути, навколо самі вірусологи. Ось і шмигаль також.
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13.05.2020 11:09 Відповісти
Вот ведь фигня какая... А все равно ведь придется запускать.

Как бы не пытались правдами и неправдами отпетлять от массовых протестов, они все равно будут. И при таком положении вещей, чем позже, тем сильнее.
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13.05.2020 11:09 Відповісти
главное, чтоб катафалки ходили всё время вспоминаю анекдотец про придурковатую донецкую мамашу, которая облегчённо вздохнула, когда узнала, что её дочь изнасиловали чеченцы
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13.05.2020 11:10 Відповісти
Все рассуждают когда запускать третью очередь
И никто не думает как лечить людей и приблизить третью очередь.
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13.05.2020 11:11 Відповісти
Всезнающий проффессионал хренов.
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13.05.2020 11:11 Відповісти
Этот человек или аферист или провокатор или враг Украины. Его цель - парализовать экономику, нагнать страх и истерию в украинском обществе
-----
Врач Зеленского: "Карантин в Украине это фейк! Мы просто запугивали людей!"
https://m.youtube.com/watch?v=FL0Hb2Vf26k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2KXvoFXCJvjm_BG0zbv8X-7hn5PcJkZeD4dEzRu2t5y05pGaBVQ0hQ4Ac
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13.05.2020 11:11 Відповісти
наголосовали - жрите! ))
вчера вечером на Контрактовой очередь на трамвай была человек 200, при том холод собачий, одеты все легко - утром же было тепло, и трамвая не было минут 30 (да и забрал он человек 40), но я стоял, мерз и улыбался до ушей под маской - понимая, что в этой очереди 73% расплачиваются за свой грех - грех тупости
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13.05.2020 11:13 Відповісти
утром же было тепло???

а в интернете погоду посмотреть ? тупость 100%
или интернет только чтобы коменты писать?
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13.05.2020 12:38 Відповісти
ну я например смотрел в интернете и знал про похолодание, но все равно недостаточно тепло оделся. сложно при +18 выбрать форму одежды, которая подойдет и на +7. при том был очень сильный ветер и +7 ощущались наверное как 0
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13.05.2020 13:48 Відповісти
а тебе наверное обидно стало за 73%? )) бывает, ну это ничего, еще много раз вам будет обидно, держитесь там
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13.05.2020 13:50 Відповісти
Нужна другая стратегия: помощи в полной изоляции (с материальной поддержкой и безопасной доставки необходимого) тем, для кого осложнения смертельны с большой доли вероятности, их не так много и в основном они уже на пенсии (активно не участвуют в экономической жизни страны). Даже в этом случае пусть решают сами добровольно согласны ли на подконтрольную полную изоляцию (только в этом случае предоставлять помощь), остальные пусть соблюдают РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ (по своему усмотрению) и возьмут всю ответственность ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ на себя самих!
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13.05.2020 11:19 Відповісти
Пока не сольют Украину "карантин" будут нагнетать...
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13.05.2020 11:27 Відповісти
.На конец 2009 года (пандемия свиного гриппа) в Украине около 3,5 млн заболевших.
Сейчас 16,5 тыс за 2 месяца. Если не снижать темп, то уровня 2009 года мы достигнем через 424 месяца (35 лет)..
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13.05.2020 11:30 Відповісти
а це теж залкування людей, чи залякуванням було лише заборона гуляти у парку? а 17 000 штрафу чогось не були іграшкою. гроші повернуть?
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13.05.2020 11:34 Відповісти
Ну когда уже этого дебила сменят на другого?
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13.05.2020 11:53 Відповісти
Сменят на другого дебила? Ні, не дебіли вони, ці сатанисти знають, що роблять.Але люди, нажаль, ще не всі розуміють, що відбувається
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13.05.2020 12:15 Відповісти
еще один учит как нам жить что носить,на чем ездить, куда ходить. А вот помочь материально даже самим себе низзя. Где наша вдача у шмыгаля в ломбарде так что ли пересичны. Население которое самоуправляется не дурнее киевских свиней корыта.
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13.05.2020 12:13 Відповісти
хорошо. верно.
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13.05.2020 16:21 Відповісти
Шмигаль вирішив доконати економіку України.
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13.05.2020 18:02 Відповісти
 
 