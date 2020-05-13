Україна зможе відновити роботу транспорту лише на 3-му етапі пом'якшення карантину. Зараз це призведе до спалаху коронавірусу, - Шмигаль

Відновити роботу транспорту Україна зможе лише на третьому етапі послаблення карантину.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Лише з третього етапу за дотримання певних правил - санітарна, гігієнічна і епідеміологічна дисципліна - ми зможемо дозволити собі відновити роботу приміського транспорту, далі - міжміського, далі - метро. Наразі це однозначно призведе до спалаху (захворюваності на коронавірус. - Ред.)", - сказав Шмигаль із парламентської трибуни в середу.

Читайте: Працюємо над тим, щоб за 10 днів пасажирський транспорт відновив роботу, - Криклій