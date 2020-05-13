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Кабмін не забороняв українцям виїжджати за кордон на роботу, це фейк і брехня, - Шмигаль. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Денис України Шмигаль заявляє, що уряд не встановлювало жодних обмежень щодо виїзду українських громадян на роботу за кордон.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив у ході години запитань до уряду в парламенті.

"Щодо обмеження виїзду - це фейк і брехня. Жодних обмежень уряд не встановлював", - підкреслив він.

Прем'єр зазначив, що на цей момент тривають переговори з урядами європейських країн, щоб забезпечити соціальні гарантії для українських працівників у разі їхнього виїзду на сезонні роботи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 400 українських працівників вирушать в Австрію 18 травня

Нагадаємо, вдень 29 квітня стало відомо, що громадяни України, які планували полетіти на заробітки до Великої Британії і прибули до аеропорту "Бориспіль", не можуть вилетіти через заборону Державіаслужби на рейс Київ – Лондон компанії "МАУ". Перевізник стверджував, що надав усі необхідні документи для отримання дозволу.

Увечері того ж дня авіакомпанія отримала дозвіл і рейс відбувся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко веде з країнами ЄС переговори про українських заробітчан

28 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде допомагати заробітчанам повертатися на роботу в інші країни. "В умовах пандемії будь-яка подорож - це наразитися на небезпеку захворіти, особливо коли це подорож літаком", - підкреслив він. За його словами, зараз усі зусилля влади спрямовані на те, щоб повертати українців, які застрягли за кордоном.

Увечері того ж дня в пресслужбі МЗС заявили, що не ухвалювали рішення про заборону українцям виїжджати за кордон.

29 квітня стало відомо, що переговори з країнами, які хочуть залучити українців до сезонних робіт, буде вести віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

Автор: 

Кабмін (14189) заробітчани (673) Шмигаль Денис (4683)


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Топ коментарі
+29
Вся ваша зеленая власть - сплошная ложь и фейк. Особенно вав зеленских
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13.05.2020 11:12 Відповісти
+22
то, что самолёт мурыжили девять часов - это было синхронное помутнение рассудка! да, шмыга?
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13.05.2020 11:15 Відповісти
+15
Все так тебе и поверили.
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13.05.2020 11:15 Відповісти
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Вся ваша зеленая власть - сплошная ложь и фейк. Особенно вав зеленских
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13.05.2020 11:12 Відповісти
Все так тебе и поверили.
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13.05.2020 11:15 Відповісти
то, что самолёт мурыжили девять часов - это было синхронное помутнение рассудка! да, шмыга?
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13.05.2020 11:15 Відповісти
Да англичане такие "@здуны" .... ( кто-бы мог подумать ) Ужас
А вот "наше правительство" - ДА ! , только "о народе" и думает ....
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13.05.2020 11:29 Відповісти
Все дружненько купили билеты на папелац и полетели.
Вот же жидяра брехливый!
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13.05.2020 11:16 Відповісти
Тогда зачем оправдываться ? Или негласно закоыли, а официально типа "нас не так поняли"? Прахвессианалы однозначно прахвессианалы😁😁😁
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13.05.2020 11:16 Відповісти
Шмигаль сам фейк
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13.05.2020 11:17 Відповісти
Можете обвинить меня в отсутствии патриотизма, но я почему-то верою больше руководству других стран, которые, к примеру, говорили про возможность покупки украинских средств защиты за нал, польскимдеятелям, которые сообщали про большие проблемы из-за отсутствия наших на их полях...

Я не люблю квартал.
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13.05.2020 11:19 Відповісти
и я даже знаю от кого это всё пошло!
вчера он с этим заявлением шлялся по всем СМИ
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13.05.2020 11:20 Відповісти
наверное, партия приказала
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13.05.2020 11:20 Відповісти
Не,главПЕСдун
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13.05.2020 11:26 Відповісти
Ого. Живий зебік виповз.
Вашу братію зараз мало де тут можна побачити.
Де там Порох вам знову нагадив і що вкрав?
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13.05.2020 11:35 Відповісти
Значит согласен,шо ваш порах - главбрэхло.
Маладец
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13.05.2020 11:40 Відповісти
Звісно, звісно голубчику.
То що ж він таки накоїв знову?
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13.05.2020 11:52 Відповісти
А давай я тобі нагадаю, блазень!
https://censor.net/news/3194605/ukraina_zapreschaet_vyezd_svoih_grajdan_bez_razresheniya_mid_posolstvo_velikobritanii
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13.05.2020 11:28 Відповісти
чому ти постійно лаєшся?
мацьковська кров бурлить?
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13.05.2020 11:38 Відповісти
Ну по перше, для тебе це комплімент. Порівняв тебе з твоїм президентом. А по друге, тебе зовсім не бентежить що ти відверту нісенітницю постиш?
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13.05.2020 11:46 Відповісти
тоді розмову закінчено, немає у мене бажання з тобою спілкуватися...
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13.05.2020 11:51 Відповісти
Лайк! По зеленому!
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13.05.2020 11:52 Відповісти
"Премьер отметил, что на данный момент его брат ведёт переговоры с правительствами европейских стран, чтобы обеспечить гарантии оплаты для слуг народа их услуг по поставкам рабсилы в случае выезда людей на сезонные
работы" ,- где то так )
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13.05.2020 11:23 Відповісти
Может надо было сделать такое заявление две недели назад?
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13.05.2020 11:27 Відповісти
Этот человек лжет
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13.05.2020 11:28 Відповісти
********, кордон з лаптєстаном закритий чи ні?
Якщо закритий, то звідки в Україні з'являються автівки з свинособачими номерними знаками?
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13.05.2020 11:30 Відповісти
Кабмін не забороняв українцям виїжджати за кордон на роботу, це фейк і брехня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5956
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13.05.2020 11:33 Відповісти
Я не понял ... А зачем у него наушники на трибуне ? Или без подСКАЗОК из ...ОПы он говорить так и не научился ?
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13.05.2020 11:34 Відповісти
Тобто заявив, щоце фейк і брехня й відразу підтвердив, що це є чиста правда...
Це ж тре бути таким довбодятлом???
Люди діти малі??? Яке ти маєш право за них вирігувати куди вони їдуть, за яких умов працюють??? Ти всюди в Україніпорядок навів, знаєш в яуих умовах працюють люди всередині країни??? Чи всі мають соціальний захист???
За кордоном ти маєш допомогти українцям, якщо вони звернуться, а не торгувати рабами на міжнародному рівні...
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13.05.2020 11:37 Відповісти
Просто по безвизу теперь никто не выедет. Так тож не запрет. Исключительно ради вашего здоровья. Ассоциация скрипачей, урологов и ювелиров одобряет
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13.05.2020 11:37 Відповісти
3,14здобол шмыгло, все социальные гарантии прописываются с контракте работодателя с работником.
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13.05.2020 12:02 Відповісти
Бреше.
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13.05.2020 12:07 Відповісти
Бреше брехню брехло.
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13.05.2020 12:13 Відповісти
ну естессна не запрещал. только "выехать" на заработки ты можешь только пешком. это как со страховкой медикам - она как-бы есть, но хрен ты её получишь. и как с импичментом - хрен снимешь.
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13.05.2020 12:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ug6tw7J1Ym4 Он просто хотел чтобы в Украине всё изменилось, чтобы молодёжь не уезжала, чтобы молодёжь была на местах здесь. - после выборов Зеленский перехотел чтобы в Украине всё изменилось и продолжил начатое Порошенко Яценюком и Гройсманом.
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13.05.2020 12:16 Відповісти
Хотелось бы верить...
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13.05.2020 12:19 Відповісти
что-то вдруг начали про "социальные гарантии" для заробитчан заботиться.
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13.05.2020 12:27 Відповісти
Влада стабільна виключно у брехні!!!
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13.05.2020 12:58 Відповісти
Отже МЗС Британії брехуни?
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13.05.2020 13:03 Відповісти
Кабмін офіційно не забороняв виїзд українців,але авіарейси з заробітчанами затримували і відповідно портили нерви.
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13.05.2020 13:32 Відповісти
Нах вашу "помощь" и "заботу"! Не мешайте, тупо не ме-шай-те!
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13.05.2020 14:48 Відповісти
А англійське консульство давало ноту теж по фейку, шмугаль?
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13.05.2020 15:16 Відповісти
Ну вот, брехливые мармеладо-боты снова сели в лужу.
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13.05.2020 15:52 Відповісти
 
 