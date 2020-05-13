Кабмін не забороняв українцям виїжджати за кордон на роботу, це фейк і брехня, - Шмигаль. ВIДЕО
Прем'єр-міністр Денис України Шмигаль заявляє, що уряд не встановлювало жодних обмежень щодо виїзду українських громадян на роботу за кордон.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив у ході години запитань до уряду в парламенті.
"Щодо обмеження виїзду - це фейк і брехня. Жодних обмежень уряд не встановлював", - підкреслив він.
Прем'єр зазначив, що на цей момент тривають переговори з урядами європейських країн, щоб забезпечити соціальні гарантії для українських працівників у разі їхнього виїзду на сезонні роботи.
Нагадаємо, вдень 29 квітня стало відомо, що громадяни України, які планували полетіти на заробітки до Великої Британії і прибули до аеропорту "Бориспіль", не можуть вилетіти через заборону Державіаслужби на рейс Київ – Лондон компанії "МАУ". Перевізник стверджував, що надав усі необхідні документи для отримання дозволу.
Увечері того ж дня авіакомпанія отримала дозвіл і рейс відбувся.
28 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде допомагати заробітчанам повертатися на роботу в інші країни. "В умовах пандемії будь-яка подорож - це наразитися на небезпеку захворіти, особливо коли це подорож літаком", - підкреслив він. За його словами, зараз усі зусилля влади спрямовані на те, щоб повертати українців, які застрягли за кордоном.
Увечері того ж дня в пресслужбі МЗС заявили, що не ухвалювали рішення про заборону українцям виїжджати за кордон.
29 квітня стало відомо, що переговори з країнами, які хочуть залучити українців до сезонних робіт, буде вести віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.
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А вот "наше правительство" - ДА ! , только "о народе" и думает ....
Вот же жидяра брехливый!
Я не люблю квартал.
вчера он с этим заявлением шлялся по всем СМИ
Вашу братію зараз мало де тут можна побачити.
Де там Порох вам знову нагадив і що вкрав?
Маладец
То що ж він таки накоїв знову?
https://censor.net/news/3194605/ukraina_zapreschaet_vyezd_svoih_grajdan_bez_razresheniya_mid_posolstvo_velikobritanii
мацьковська кров бурлить?
работы" ,- где то так )
Якщо закритий, то звідки в Україні з'являються автівки з свинособачими номерними знаками?
Це ж тре бути таким довбодятлом???
Люди діти малі??? Яке ти маєш право за них вирігувати куди вони їдуть, за яких умов працюють??? Ти всюди в Україніпорядок навів, знаєш в яуих умовах працюють люди всередині країни??? Чи всі мають соціальний захист???
За кордоном ти маєш допомогти українцям, якщо вони звернуться, а не торгувати рабами на міжнародному рівні...