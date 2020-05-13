Ми в десятки разів краще підготовлені до боротьби з COVID-19, ніж 2 місяці тому, - Шмигаль
Сьогодні Україна має 2271 апарат ШВЛ для лікування хворих на COVID-19. З них поки задіяно 6,1%.
Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми в десятки разів краще підготовлені, ніж 2 місяці тому. Про це свідчить той факт, що наша медична система зараз не переобтяжена хворими", - заявив Шмигаль.
Він навів дані на сьогодні.
"Перебуває у готовності 2271 апарат ШВЛ. У лікарнях першої черги, це 240 лікарень, з яких задіяно сьогодні 138 апаратів - 6,1% від підготовленої кількості. 381 заклад охорони здоров'я перебуває в готовності на загальну кількість 33 669 ліжкомісць для лікування пацієнтів із COVID-19", - уточнив прем'єр.
Він додав, що в стані готовності також і інша інфраструктура, зокрема 8 бортів санавіації.
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ми 2 місяці тому були ПОВНІСТЮ готові
Гончарук брехати не буде
О чем это я? Так, к слову пришлось
У нас есть ну прям все, зуб даю (с)
...Чим Шмига закидається?