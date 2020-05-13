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Новини Коронавірус і карантин
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Ми в десятки разів краще підготовлені до боротьби з COVID-19, ніж 2 місяці тому, - Шмигаль

Ми в десятки разів краще підготовлені до боротьби з COVID-19, ніж 2 місяці тому, - Шмигаль

Сьогодні Україна має 2271 апарат ШВЛ для лікування хворих на COVID-19. З них поки задіяно 6,1%.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми в десятки разів краще підготовлені, ніж 2 місяці тому. Про це свідчить той факт, що наша медична система зараз не переобтяжена хворими", - заявив Шмигаль.

Він навів дані на сьогодні.

"Перебуває у готовності 2271 апарат ШВЛ. У лікарнях першої черги, це 240 лікарень, з яких задіяно сьогодні 138 апаратів - 6,1% від підготовленої кількості. 381 заклад охорони здоров'я перебуває в готовності на загальну кількість 33 669 ліжкомісць для лікування пацієнтів із COVID-19", - уточнив прем'єр.

Він додав, що в стані готовності також і інша інфраструктура, зокрема 8 бортів санавіації.

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Автор: 

ВР (15077) карантин (18172) Шмигаль Денис (4683) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Спасибо Шморгаль, теперь я буду спокоен
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13.05.2020 11:11 Відповісти
+5
шо ти верзеш?
ми 2 місяці тому були ПОВНІСТЮ готові
Гончарук брехати не буде
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13.05.2020 11:17 Відповісти
+4
Вместо спонтанного барыжничества масками, теперь налаженные бизнес-схемы
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13.05.2020 11:13 Відповісти
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Спасибо Шморгаль, теперь я буду спокоен
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13.05.2020 11:11 Відповісти
Во молодці! так держать! Шмыгаем дальше!
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13.05.2020 11:51 Відповісти
Вместо спонтанного барыжничества масками, теперь налаженные бизнес-схемы
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13.05.2020 11:13 Відповісти
От вас тошнит. В Белоруссии нет гор трупов, коронобесия и мертвой экономики. Идите в жопу со своим лоховирусом
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13.05.2020 11:13 Відповісти
О известный армянский провокатор нарисовался!
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13.05.2020 11:52 Відповісти
Иди в жопу со своей Лукашендией
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13.05.2020 11:52 Відповісти
Это засланый казачок. Только москали называют Беларусь гаденько "Белоруссией".
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13.05.2020 12:26 Відповісти
шо ти верзеш?
ми 2 місяці тому були ПОВНІСТЮ готові
Гончарук брехати не буде
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13.05.2020 11:17 Відповісти
Что-то шмыгаля много стало, наверное выгонят.
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13.05.2020 11:17 Відповісти
И медики не заражаются вирусом и 300- процентной надбавкой "сыты по горло" как и зарплатами.
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13.05.2020 11:22 Відповісти
Как известно из математики уровня начальной школы, ноль при умножении на любое число дает в результате ноль...
О чем это я? Так, к слову пришлось
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13.05.2020 11:29 Відповісти
Как же так, в еще феврале зеле-слугонародовская министерша здравоохранения,которая в скафандре, вещала, что Украина абсолютно готова к эпидемии !
У нас есть ну прям все, зуб даю (с)
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13.05.2020 11:31 Відповісти
То зеле-слугонародовская министерша была готова к секс-марафону с физруком. Но физрук слабоватый попался, пришлось срочно снимать министершу и с физрука и с должности.
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13.05.2020 11:46 Відповісти
Ага! И только мертвые с косами стоят...
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13.05.2020 11:44 Відповісти
Счетавод Вотруба.
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13.05.2020 12:11 Відповісти
Счетовод Ахметова. Да и не Кабочок это, а цирк. Цирк - шапито. Даже не цирк, а разездной балаган для сельских ярмарок.
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13.05.2020 12:14 Відповісти
Нет, что бы вы не говорили, а ахметовский топ менеджер Шмыгаль скромнейший человек. Сказал, что ВСЕГО в десятки раз. А мог бы и сказать, что в сотни раз. Сама скромность.
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13.05.2020 12:13 Відповісти
Угу. І головним елементом підготовки був продаж великої партії масок в Іспанію.
...Чим Шмига закидається?
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13.05.2020 14:34 Відповісти
хорошо. правильно.
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13.05.2020 15:50 Відповісти
 
 