Шмигаль сподівається на отримання траншу МВФ до кінця травня: "Ми перебуваємо на етапі, близькому до підписання меморандуму"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається на отримання від Міжнародного валютного фонду (МВФ) першого траншу за новою програмою до кінця травня 2020 року.

"Сподіваємося, що до кінця травня ми вийдемо на підписання документів і отримання першого траншу коштів, як це було обумовлено", - сказав Шмигаль під час Години запитань до уряду в Раді в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми перебуваємо на етапі, близькому до підписання меморандуму", - додав він.

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