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Шмигаль сподівається на отримання траншу МВФ до кінця травня: "Ми перебуваємо на етапі, близькому до підписання меморандуму"

Шмигаль сподівається на отримання траншу МВФ до кінця травня:

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається на отримання від Міжнародного валютного фонду (МВФ) першого траншу за новою програмою до кінця травня 2020 року.

"Сподіваємося, що до кінця травня ми вийдемо на підписання документів і отримання першого траншу коштів, як це було обумовлено", - сказав Шмигаль під час Години запитань до уряду в Раді в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми перебуваємо на етапі, близькому до підписання меморандуму", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дефолт Україні не загрожує, - Шмигаль

Автор: 

МВФ (3086) Шмигаль Денис (4683)


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Топ коментарі
+17
Шмыгаль надеется на получение транша МВФ к концу мая: "Мы находимся на этапе, близком к подписанию меморандума" - Цензор.НЕТ 2280
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13.05.2020 11:24 Відповісти
+15
Шмыгаль надеется на получение транша МВФ к концу мая: "Мы находимся на этапе, близком к подписанию меморандума" - Цензор.НЕТ 7675
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13.05.2020 11:27 Відповісти
+11
...вот сейчас я хорошо понимаю смысл высказывания
Шмыгаль надеется на получение транша МВФ к концу мая: "Мы находимся на этапе, близком к подписанию меморандума" - Цензор.НЕТ 9254
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13.05.2020 11:26 Відповісти
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Я планов наших люблю громадьё.(С)
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13.05.2020 11:22 Відповісти
Шмыгаль надеется на получение транша МВФ к концу мая: "Мы находимся на этапе, близком к подписанию меморандума" - Цензор.НЕТ 2280
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13.05.2020 11:24 Відповісти
Шмыгаль надеется на получение транша МВФ к концу мая: "Мы находимся на этапе, близком к подписанию меморандума" - Цензор.НЕТ 7675
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13.05.2020 11:27 Відповісти
С осени 19 очень близко)
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13.05.2020 11:22 Відповісти
$ 5,5 лярдов - это как одно ведро на пожаре.
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13.05.2020 11:23 Відповісти
Уже да. Но эта песня началась еще в сентябре 2019.

Итого 7 месяцев ЗЕкоманда рассказывает сказки про "Запад нам поможет", просирая ударным темпами экономику дальше.

Звиздец с тех пор неуклонно приближался, а денег ЗЕ-аферистам так никто и не дал.
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13.05.2020 11:34 Відповісти
Но у них есть "парашут" - дехволт і апшори Порошенка.
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13.05.2020 11:58 Відповісти
Тада. Только это годится для набивания говном пустых черепных коробок избирателей ЗЕ, а не для спасения экономики Украины.

Шо там, шо там в реале обломятся только от мертвого Оманского осла уши.
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13.05.2020 12:00 Відповісти
прям аксиома Эскобара.
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13.05.2020 12:06 Відповісти
потому они в турборежиме ищут нескучное лицо, которому кто-то денег даст.
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13.05.2020 12:00 Відповісти
Не-не-не.
Нескучное лицо - это какраз для развлекания зебилов в обстановке, когда денег не дают.
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13.05.2020 12:02 Відповісти
так вот зачем Михуила трудоустроили!
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13.05.2020 12:04 Відповісти
...вот сейчас я хорошо понимаю смысл высказывания
Шмыгаль надеется на получение транша МВФ к концу мая: "Мы находимся на этапе, близком к подписанию меморандума" - Цензор.НЕТ 9254
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13.05.2020 11:26 Відповісти
😂
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13.05.2020 12:39 Відповісти
дурень шмігаль думкой багатіє
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13.05.2020 11:26 Відповісти
Вы очень близки к звездецу, а не к траншу, а мы - вместе с вами.
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13.05.2020 11:29 Відповісти
А слабо зе-зе, как в своем жалком сериальчике, послать МВФ с его траншами в *опу !?
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13.05.2020 11:34 Відповісти
https://gordonua.com/blogs/zhuravskiy/esli-antikolomoyskiy-zakonoproekt-primut-net-nikakih-somneniy-chto-konstitucionnyy-sud-ego-otmenit-1499595.html Если "антиколомойский" законопроект примут, нет никаких сомнений, что Конституционный Суд его отменит
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13.05.2020 11:37 Відповісти
Потрiбно передати цi грошi в фонд Пэтра Порошенка, ну i про Маринку не забути.
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13.05.2020 11:43 Відповісти
Які ці гроші? Вони вже витрачені. Чим по Вашому Зеля планує перекрити узяті в короткостроковий борг під шалені відсотки і роздані пенсіонерам кошти (Зеліну тисячу)?
Економіка в .опі, тому інших джерел як перекривати новим боргом (коштами МВФ) в нього не існує. Тому це не боротьба за кошти для України, це боротьба за виживання цієї влади. Потрібно приховати власні прорахунку, за наш звісно рахунок.
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13.05.2020 11:46 Відповісти
Итить тебя от Порошенко кочевряжит !!!

И это спустя год, когда он не при власти.
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13.05.2020 11:48 Відповісти
І сєбє нємного аставь, штани помєняєшь
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13.05.2020 11:54 Відповісти
ишо один дурачёк попутал фонд Порошенко и фонды зенелоха и зеленки.
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13.05.2020 11:58 Відповісти
Скорей бы уже дефолт чтоб эти казлы не мучались играя спектакль.
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13.05.2020 11:55 Відповісти
я эту фразу ещё от чувака на самокате слышал. один в один.
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13.05.2020 11:55 Відповісти
А де ж 40% зростання економіки, як було обіцяно Зельою та його "новимі ліцами"? Збрехали як завжди? Покращили так, що знову з протягнутою рукою по світу пішли...
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13.05.2020 11:57 Відповісти
Европейский банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development) вслед за МВФ начал процедуру пересмотра программы кредитования для Украины.
Программа кредитования Украины принятая на на заседании кредитного комитета МВФ не предусматривает прямого выделения средств украинской стороне. Речь идет о зачете платежей предусмотренных предыдущими программами кредитования с продлением срока их погашения. Фактически - это лонгирование кредита. Собственно решение МВФ направлено на уменьшение риска дефолта по внешним обязательствам при сохранении ставок кредитных платежей. Никакого реального перемещения денежных средств при этом не происходит. Кроме членов комитета на заседании присутствовали члены Комитета по национальной безопасности и делам правительства сената США , Рональд Джонсон и Кристофер Мерфи.
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13.05.2020 12:01 Відповісти
Я так понимаю, шо день когда МВФ наконец даст хоть шото, ЗЕленое шапито сделает государственным праздником, затмевающим масштабами победобесие на Роисе 9 мая.
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13.05.2020 12:05 Відповісти
По крайней мере "Победный" видосик для зебаранов будет 100%.
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13.05.2020 14:29 Відповісти
Такое впечатление, что слова Шмыгаля и действительность находятся в параллельных мирах, которые не пересекаются
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13.05.2020 12:06 Відповісти
День КРЕДИТА, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были посты, обгорелые, в пыли, -
Этот день мы приближали как могли.


Этот День Кредита
Плесенью пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Кредита!
День Кредита!
День Кредита!


Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкал ЗЕ своих масляных очей.
Дни и ночи битву трудную вели -
Этот цирк вы приближали как могли.

Здравствуй, Зеба, сохранился ЗЕ не весь...
Вот писюн его - возьми на гвоздь повесь.
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13.05.2020 12:28 Відповісти
Этот "близкий этап" уже с полгода тянется, если не больше.
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13.05.2020 14:25 Відповісти
Ага, сейчас. МВФ денег не даст. Это зеправитество, просто издевается над народом своими сказочками. Доколе терпимо???
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13.05.2020 15:13 Відповісти
хорошо. правильно.
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13.05.2020 15:48 Відповісти
Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат, продаж землі та стратегічних підприємств. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
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13.05.2020 18:09 Відповісти
 
 