Шмигаль сподівається на отримання траншу МВФ до кінця травня: "Ми перебуваємо на етапі, близькому до підписання меморандуму"
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається на отримання від Міжнародного валютного фонду (МВФ) першого траншу за новою програмою до кінця травня 2020 року.
"Сподіваємося, що до кінця травня ми вийдемо на підписання документів і отримання першого траншу коштів, як це було обумовлено", - сказав Шмигаль під час Години запитань до уряду в Раді в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні ми перебуваємо на етапі, близькому до підписання меморандуму", - додав він.
Топ коментарі
+17 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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Итого 7 месяцев ЗЕкоманда рассказывает сказки про "Запад нам поможет", просирая ударным темпами экономику дальше.
Звиздец с тех пор неуклонно приближался, а денег ЗЕ-аферистам так никто и не дал.
Шо там, шо там в реале обломятся только от мертвого Оманского осла уши.
Нескучное лицо - это какраз для развлекания зебилов в обстановке, когда денег не дают.
дуреньшмігаль думкой багатіє
Економіка в .опі, тому інших джерел як перекривати новим боргом (коштами МВФ) в нього не існує. Тому це не боротьба за кошти для України, це боротьба за виживання цієї влади. Потрібно приховати власні прорахунку, за наш звісно рахунок.
И это спустя год, когда он не при власти.
Программа кредитования Украины принятая на на заседании кредитного комитета МВФ не предусматривает прямого выделения средств украинской стороне. Речь идет о зачете платежей предусмотренных предыдущими программами кредитования с продлением срока их погашения. Фактически - это лонгирование кредита. Собственно решение МВФ направлено на уменьшение риска дефолта по внешним обязательствам при сохранении ставок кредитных платежей. Никакого реального перемещения денежных средств при этом не происходит. Кроме членов комитета на заседании присутствовали члены Комитета по национальной безопасности и делам правительства сената США , Рональд Джонсон и Кристофер Мерфи.
Как в костре потухшем таял уголек.
Были посты, обгорелые, в пыли, -
Этот день мы приближали как могли.
Этот День Кредита
Плесенью пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Кредита!
День Кредита!
День Кредита!
Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкал ЗЕ своих масляных очей.
Дни и ночи битву трудную вели -
Этот цирк вы приближали как могли.
Здравствуй, Зеба, сохранился ЗЕ не весь...
Вот писюн его - возьми на гвоздь повесь.