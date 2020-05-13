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"Голос" збирає підписи для позачергового засідання ВР щодо продовження заборони російських соцмереж: термін заборони спливає за добу і 13 годин

Фракція "Голос" у Верховній Раді за підтримки фракцій "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" виступили з ініціативою ухвалити постанову Верховної Ради про продовження заборони на російські соціальні мережі "ВКонтакте" та "Однокласники", заявив нардеп від "Голосу" Роман Лозинський.

"Місяць тому ми з вами - фракція "Голос" ініціювала, фракція "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Слуга народу" підтримали - ми зареєстрували постанову щодо продовження цих санкцій. Сьогодні ми збираємо підписи про проведення позачергового засідання з одним лише питанням - щодо продовження санкцій стосовно російських сервісів окупантів, про закриття в Україні таких мереж, як "ВКонтакте" та "Однокласники", де досі промивають мізки, де досі окупант проводить свою реваншистську політику щодо свят і символів та інших питань, досягнень "російського світу", - заявив Лозинський у середу з трибуни Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Депутат зазначив, що до кінця дії обмежень стосовно російських соціальних мереж, фізичних і юридичних осіб залишилося менш ніж дві доби. "Тому, шановані колеги, одна доба і 13 годин - це той час, який залишився нам, Верховній Раді, щоб ухвалити цю постанову. Одна доба і 13 годин - це той час, який залишився для президента України Володимира Зеленського, який має підписати цей указ, який має продовжити ці санкції", - сказав нардеп.

Читайте також: РНБО підготувала проєкт рішення про санкції проти російських соцмереж і низки інших веб-ресурсів

"Україна переможе у війні з Росією. Сьогодні це один із цих кроків - санкції проти російських соцмереж, зброї окупанта - мають бути продовжені", - додав Лозинський.

Як повідомлялося, в травні 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції проти соцмереж "ВКонтакте" і "Одноклассники", а також компаній Mail.ru, "Яндекс" та їхніх сервісів. Доступ до всіх сервісів "Яндекса" та Mail.ru було заборонено терміном на три роки.

10 квітня в Службі безпеки України запропонували продовжити санкції стосовно російських соціальних мереж "Одноклассники" і "ВКонтакте" ще на три роки. Відповідні пропозиції до Ради національної безпеки і оборони України вніс глава СБУ Іван Баканов.  Пізніше Баканов вніс додаткові пропозиції про заборону російських веб-ресурсів і програм. Зокрема, він пропонує продовжити санкції не лише проти "ВКонтакте" та "Одноклассники", а й проти "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперський", "1С" і "Парус".

Автор: 

ВР (15077) заборона (1466) росія (66520) позачергове засідання (223) соціальні мережі (1194) Голос партія (513) Лозинський Роман (37)


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Топ коментарі
+20
До жилися, тре підписи збирати, щоб дати у вухо вражині!
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13.05.2020 11:37 Відповісти
+14
Если в ютубе смотреть только роzzийских блогеров, то да, там будут только роzzийские блогеры.
В "моем" ютубе нет ни одного кацо-блогера.
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13.05.2020 11:49 Відповісти
+11
Та то таке... Зебілам немає коли.
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13.05.2020 11:39 Відповісти
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До жилися, тре підписи збирати, щоб дати у вухо вражині!
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13.05.2020 11:37 Відповісти
А ничего, что для анимайзеров VPN - это ничего не значит?
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13.05.2020 12:01 Відповісти
а ничего, что куча тупой ваты не умеют ими пользоваться?
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13.05.2020 12:07 Відповісти
Умеют, поверьте.
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13.05.2020 12:12 Відповісти
Свиня багно знайде.
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13.05.2020 12:14 Відповісти
Да, на то вона и свыня.
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13.05.2020 12:16 Відповісти
Вата, или не вата, но это работает. Например если создается.. ну например по игре какое-то сообщество, то я вижу кучу комментариев от наших , что вконтакт в Украине не законный и они не будут принимать участие в таком сообществе.По этому это работет и хорошо работает. Наши граждане законопослушные. А на вату плевать.
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13.05.2020 12:22 Відповісти
я в одноклассниках, и из той ваты что я вижу, после запрета как выкосило. Не пользуются.
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13.05.2020 13:17 Відповісти
Полно клиентов с ОК и ВК, просят, дайте пообщаться с родычами/друзями, потупив глаза...
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13.05.2020 23:32 Відповісти
Для меня все соц сети-помойка, регистрируюсь только затем, чтобы на Цензоре комменты писать. Така щас мода. Нет рега в соц сети-и тебя нету. Дебилизм 20-х годов 21 -го века. Надеюсь, скоро пройдёт.
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13.05.2020 23:36 Відповісти
Ну как бы статистика говорит. Что запрет на помойко сервисы весьма решает.
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13.05.2020 13:11 Відповісти
Та то таке... Зебілам немає коли.
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13.05.2020 11:39 Відповісти
рупь за сто, шо там у каждого слуги народа рабочий аккаунт в одноглазиках и законтаченных
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13.05.2020 11:53 Відповісти
Да нах они кому нужны, эти отстойные расеянские соцсети? Ими пользуются в основном только 73 % зебилы .
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13.05.2020 11:39 Відповісти
За все, що зараз відбувається, за все зелене лайно, що накрыло Україну, я дякую Одічалу отару 73%.
Впевнено заявляю "При Порошенко такої хєрні не було"
БлєйТє!
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13.05.2020 11:39 Відповісти
Почему преЗедент тянет резину?
Написать указ, продлевающий действие предыдущего, дело плевое.
Видосик намного дольше и затратнее записывать.
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13.05.2020 11:41 Відповісти
Прикалываешься?!
Прорасейський през райсеськи сети запретит сам?!!!)))
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13.05.2020 11:46 Відповісти
Потому что ему рейтинг важнее.Представляете,сколько счастливого визга будет от разблокировки одноглазников и вконтактников?
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13.05.2020 11:47 Відповісти
Предполагаю, что в последний момент все-таки продлит запрет.
Это же какое палево не продлевать его, причем, не только перед гражданами Украины...
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13.05.2020 11:51 Відповісти
Шмаркле ЧСВ не позволит продлить указ,изданный при Порошенко.
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13.05.2020 11:57 Відповісти
Что такое ЧСВ?)
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13.05.2020 11:58 Відповісти
Чувство собственного величия.
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13.05.2020 12:02 Відповісти
Ну и еще конечно личная неприязнь к пятому Президенту Украины.
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13.05.2020 12:09 Відповісти
Ютуб ещё закройте там тоже одни российские блогеры. А по факту, свинья везде грязь найдет.Что там с первой и последней украинской соцсетью ЄСвоє?
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13.05.2020 11:45 Відповісти
Если в ютубе смотреть только роzzийских блогеров, то да, там будут только роzzийские блогеры.
В "моем" ютубе нет ни одного кацо-блогера.
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13.05.2020 11:49 Відповісти
А по факту, свинья везде грязь найдет

Ютуб видит, шо ты ищешь грязь ( кацапских блогеров), то он тебе и кидает в рекомендованные кацапских блогеров.

Лично у меня весь ютуб сейчас Бредбери забит
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13.05.2020 11:56 Відповісти
В одноклассниках, вконтактах и прочей ереси есть много чего путного, много групп по интересам где нет ВООБЩЕ никакой политики. Все эти запреты названые санкциями просто пшик как и "стена кролика" Запретить-то запретили, а альтернативы нет, небыло и никогда не будет. Может быть по этому молодёжь ходит на те страницы. Как всегда в этой стране всё через жопу.
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13.05.2020 12:39 Відповісти
а Гитлер строил дороги
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13.05.2020 12:41 Відповісти
Блиин, а я думал в Ютубе сплошь детское порно! Оказывается там ещё что-то есть...
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13.05.2020 12:14 Відповісти
"Голос" собирает подписи для внеочередного заседания ВР по продлению запрета российских соцсетей: Запрет истекает через одни сутки и 13 часов - Цензор.НЕТ 2699
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13.05.2020 11:50 Відповісти
Не всем, а г-ам, которые притащили это все во власть.
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13.05.2020 11:53 Відповісти
напишите билу гейтсу, пусть отменит VPN
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13.05.2020 11:57 Відповісти
Гейтс сейчас занят - вживляет чипа,дейла,а некоторым и гаечку
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13.05.2020 12:00 Відповісти
Вопрос только, зачем это все?
Сознательные люди и так отказались контакта, одноклассников (не говоря о помойке в виде мейлсру) и иже с ними.
А кто не отказался - пользует VPN.
Это напоминает анекдот про неуловимого Джо.
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13.05.2020 11:55 Відповісти
VPN - это всё таки усилия по поимке Джо.
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13.05.2020 11:57 Відповісти
это сказки. 90% ваты не умеют пользоваться ВПНом.
Я регулярно захожу подкинуть кавнеца на одноглазников, так после запрета, 90% ваты исчезло.
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13.05.2020 12:10 Відповісти
На зо там сподіватись? Нами керує зрадник, він усе зробить, щоби це кацапське лайно отруювало свідомість українців. Повірте мені, воно само, увесь цей час обходило цю заборону.
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13.05.2020 11:57 Відповісти
тихо будь....не бухай...страну не розбовляй на двох ...
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13.05.2020 12:06 Відповісти
Ти абсенту обпився?
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13.05.2020 12:33 Відповісти
Боярки, оно неподмытое
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13.05.2020 12:39 Відповісти
тихо будь....не бухай...страну не розбовляй на двох ..
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13.05.2020 13:56 Відповісти
абсент - напиток не для свиней
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13.05.2020 18:50 Відповісти
що за цирк розвели ці соросовські холуї, землю продали, тепер Україну від соцмереж захищати будуть
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13.05.2020 12:03 Відповісти
Навіщо українцям фсбешні "соцмережі"?
Є фейсбук, твіттер.
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13.05.2020 12:19 Відповісти
фсбешні, дійсно, не потрібні, і сіоністські також не потрібні
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13.05.2020 13:46 Відповісти
Щось ви протирічите сама собі...
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13.05.2020 14:11 Відповісти
достаточно взглянуть на её ник
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13.05.2020 18:51 Відповісти
Шапочку из фольги главное не снимай, а то тоже соросенком станешь 😂
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13.05.2020 12:31 Відповісти
Это сложный процесс, для этого нужен украинский президент, а для этого нужно, чтобы быдла было не 73%, а хотя бы в два раза меньше, а для этого нужны радикальные меры.
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13.05.2020 12:09 Відповісти
Это сложный процесс, для этого нужен украинский президент, а для этого нужно, чтобы быдла было не 73%, а хотя бы в два раза меньше, а для этого нужны радикальные меры.
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13.05.2020 12:10 Відповісти
Пишу для тех,кто еще не расстался с мозгами.Все кто пожелают,используют VPN, и сидят хоть в российских сетях,хоть в колумбийских.Так что этот запрет дает практически?Только вонь по поводу его отмены или перемогу,если его продлят.Думайте.
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13.05.2020 12:25 Відповісти
Так, ты ж, впта, им пользоваться не умеешь!
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13.05.2020 12:41 Відповісти
ты клавой научись пользоваться сначала,клоун
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13.05.2020 13:15 Відповісти
Что за ерунда?
Зачем запрет вводить на срок?
Введите до специальной отмены!
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13.05.2020 12:14 Відповісти
А що це за влада, що приходиться народу примушувати виконувати свої обов*язки?
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13.05.2020 12:19 Відповісти
Згодна - не потрібні фсбшні, так само як і сіоністські не потрібні
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13.05.2020 12:25 Відповісти
То ты против Бубочки?!
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13.05.2020 12:42 Відповісти
""Голос" збирає підписи для позачергового засідання ВР щодо продовження заборони російських соцмереж: термін заборони спливає за добу і 13 годин" -незабудьте додати пункт за заборону кретинам займати державні посади -і здивуєтесь рекордній підтримці.
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13.05.2020 12:47 Відповісти
Бубочка уже давно продал Украину и сам продался раше. Так что не удивительно.
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13.05.2020 13:14 Відповісти
що за цирк розвели ці соросовські холуї, землю продали, тепер Україну від соцмереж захищати будуть. До того ж є прості обхідні шляхи, про які більшість знає.
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13.05.2020 13:49 Відповісти
фейковый запрет. все через впн лазят.
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13.05.2020 15:46 Відповісти
 
 