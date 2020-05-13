"Голос" збирає підписи для позачергового засідання ВР щодо продовження заборони російських соцмереж: термін заборони спливає за добу і 13 годин

Фракція "Голос" у Верховній Раді за підтримки фракцій "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" виступили з ініціативою ухвалити постанову Верховної Ради про продовження заборони на російські соціальні мережі "ВКонтакте" та "Однокласники", заявив нардеп від "Голосу" Роман Лозинський.

"Місяць тому ми з вами - фракція "Голос" ініціювала, фракція "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Слуга народу" підтримали - ми зареєстрували постанову щодо продовження цих санкцій. Сьогодні ми збираємо підписи про проведення позачергового засідання з одним лише питанням - щодо продовження санкцій стосовно російських сервісів окупантів, про закриття в Україні таких мереж, як "ВКонтакте" та "Однокласники", де досі промивають мізки, де досі окупант проводить свою реваншистську політику щодо свят і символів та інших питань, досягнень "російського світу", - заявив Лозинський у середу з трибуни Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Депутат зазначив, що до кінця дії обмежень стосовно російських соціальних мереж, фізичних і юридичних осіб залишилося менш ніж дві доби. "Тому, шановані колеги, одна доба і 13 годин - це той час, який залишився нам, Верховній Раді, щоб ухвалити цю постанову. Одна доба і 13 годин - це той час, який залишився для президента України Володимира Зеленського, який має підписати цей указ, який має продовжити ці санкції", - сказав нардеп.

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"Україна переможе у війні з Росією. Сьогодні це один із цих кроків - санкції проти російських соцмереж, зброї окупанта - мають бути продовжені", - додав Лозинський.

Як повідомлялося, в травні 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції проти соцмереж "ВКонтакте" і "Одноклассники", а також компаній Mail.ru, "Яндекс" та їхніх сервісів. Доступ до всіх сервісів "Яндекса" та Mail.ru було заборонено терміном на три роки.

10 квітня в Службі безпеки України запропонували продовжити санкції стосовно російських соціальних мереж "Одноклассники" і "ВКонтакте" ще на три роки. Відповідні пропозиції до Ради національної безпеки і оборони України вніс глава СБУ Іван Баканов. Пізніше Баканов вніс додаткові пропозиції про заборону російських веб-ресурсів і програм. Зокрема, він пропонує продовжити санкції не лише проти "ВКонтакте" та "Одноклассники", а й проти "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперський", "1С" і "Парус".