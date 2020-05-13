В Нацгвардии зафиксировано 28 случаев заражения COVID-19, выздоровели 9 человек
В Национальной гвардии Украины зафиксировано 28 случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает пресс-службу Нацгвардии на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 9:00 13 мая в Национальной гвардии Украины 28 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, на лечении находятся 19 военнослужащих", - говорится в сообщении.
В то же время выздоровели 9 человек, а на самоизоляции находятся 147.
Летальных случаев от коронавируса в рядах Нацгвардии не зафиксировано.
Напомним, ранее сообщалось, что командующий Нацгвардии Балан вылечился от COVID-19
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