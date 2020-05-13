Окружной админсуд открыл производство по иску Верланова против Кабмина

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску экс-главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова против Кабинета Министров и ГНС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд принял дело к рассмотрению по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 19 июня 2020 года.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску Сергея Верланов против Кабинета Министров Украины и Государственной налоговой службы Украины", - говорится в сообщении.

В суде напоминают, что Верланов просит признать противоправным и отменить распоряжение правительства от 24 апреля 2020 №452-р, которым он уволен с должности председателя Государственной налоговой службы Украины, и восстановить его в указанной должности.

Ранее сообщалось, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.

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