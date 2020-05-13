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Новини Коронавірус і карантин
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Шмигаль розповів, на що витрачаються гроші з Фонду боротьби з COVID-19: велика частина коштів, 29,7 млрд грн, пішла до Пенсійного фонду

Шмигаль розповів, на що витрачаються гроші з Фонду боротьби з COVID-19: велика частина коштів, 29,7 млрд грн, пішла до Пенсійного фонду

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді розповів, на що витрачаються кошти з Фонду боротьби з COVID-19, який становить 65 млрд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Основні напрями підтримки:

- 29,7 млрд цього року додатково виділено Пенсійному фонду. Ці кошти дали змогу провести індексацію пенсій, виплатити обіцяні 1000 грн пенсіонерам та 500 грн людям, що старші 80 років;

- 6 млрд грн отримали фонди, які будуть допомагати безробітним, зокрема тим, хто втратив роботу за останні місяці. Це майже 200 тис. людей, які на сьогодні офіційно зареєструвалися в центрах зайнятості;

- 1,6 млрд спрямовані для допомоги на дітей, батьки-підприємці яких втратили дохід;

Також читайте: Безробітних з початку карантину стало більше на 197 тисяч, - Шмигаль

- На 2 млрд грн були профінансовані медичні закупівлі для лікарень;

- 3,1 млрд грн були виділені МОЗ на додаткові закупівлі лікарням та зарплати лікарям.

Шмигаль розповів, на що витрачаються гроші з Фонду боротьби з COVID-19: велика частина коштів, 29,7 млрд грн, пішла до Пенсійного фонду 01

Автор: 

безробіття (564) карантин (18172) Пенсійний фонд (663) фінансування (3169) Шмигаль Денис (4683) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
П..здець вже близенько...
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13.05.2020 11:59 Відповісти
+11
Зеленые в ручном режиме пытаются заткнуть дырки ,которые пробили в экономике. ,,Барыга,, вам оставил деньги,простой вопрос-ГДЕ ОНИ???
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13.05.2020 12:07 Відповісти
+5
Довольно поглаживая пузо, Шмыгаль рассказал, на что тратятся деньги из Фонда борьбы с COVID-19
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13.05.2020 11:59 Відповісти
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П..здець вже близенько...
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13.05.2020 11:59 Відповісти
Довольно поглаживая пузо, Шмыгаль рассказал, на что тратятся деньги из Фонда борьбы с COVID-19
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13.05.2020 11:59 Відповісти
Нажрался зябликов и крыс?
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13.05.2020 12:10 Відповісти
п..здить і не зеленіє...
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13.05.2020 12:01 Відповісти
Шмыгаль рассказал, на что тратятся деньги из Фонда борьбы с COVID-19: большая часть средств, 29,7 млрд грн, ушла в Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 2505
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13.05.2020 12:02 Відповісти
А недовыполнение почему в разы больше, чем потрачено напрямую на вирус ?
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13.05.2020 12:02 Відповісти
"рассказки шмыголя" ( 2020; "абабагаламага"; издание второе, переработанное).
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13.05.2020 12:04 Відповісти
Т.е. вместо борьбы с вирусом, деньги тупо проедаются.
Схерали пенсам раздавать по 1000? Они что, работу потеряли?
Лучше бы раздали молодым, которым надо кормить детей и которые потеряли доход.
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13.05.2020 12:06 Відповісти
Ну так пенсы сейчас их и содержат.
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13.05.2020 12:10 Відповісти
Гуляй рванина! Мать пенсию получила!!!
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13.05.2020 12:18 Відповісти
Выживаем Костик.
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13.05.2020 23:30 Відповісти
Зеленые в ручном режиме пытаются заткнуть дырки ,которые пробили в экономике. ,,Барыга,, вам оставил деньги,простой вопрос-ГДЕ ОНИ???
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13.05.2020 12:07 Відповісти
У гонтаревой спроси
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13.05.2020 12:09 Відповісти
Тоді вже в овоча питай краще, а може в юща, кучми чи кравчука. Або навіть в дідуся члєніна - його ще не прикопали.
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13.05.2020 12:15 Відповісти
Где где, скорее всего в расейской Караганде. Только там финансовые разведки США и Англии с ФБР их не достанут.
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13.05.2020 12:10 Відповісти
мабуть в Обман1?
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13.05.2020 17:01 Відповісти
Может и туда. Если мама Римма жару любит.
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13.05.2020 17:03 Відповісти
Где оставил?
В Панаме или на Маршалловых островах?
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13.05.2020 12:12 Відповісти
В тій самій Панамі, що Портнову діло за шиє?
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13.05.2020 12:20 Відповісти
9,7 млрд в этом году дополнительно выделено Пенсионному фонду.

Шмыгаль рассказал, на что тратятся деньги из Фонда борьбы с COVID-19: большая часть средств, 29,7 млрд грн, ушла в Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 7756

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13.05.2020 12:12 Відповісти
Фонд борьбы с COVID-19 и индексация пенсий - где связь?
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13.05.2020 12:14 Відповісти
Деньги фонда борьбы с коронавирусом пошли на выплату пенсий, это на ревизорском языке называется нецелевое использование бюджетных денег. Что-то выделили больницам и Минздраву, так почему в больницах нет ничего и приходится больным коронавирусом самим себя лечить? Хотя обещали, что лечение бесплатное. Писали, что медикам будут платить 300% надбавки, а по факту платят за отработанные часы с коронавирусными больными, вот и получаем 60 грн доплаты за 1 час. И вообще финансирование медицины сейчас плачевное, это мягко говоря.
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13.05.2020 12:14 Відповісти
А если еще глубже копнуть, то деньги которые мир дал Укарине в виде помощи на борьбу с пандемией, украинская власть отдаст террористам ОРДЛО, в виде пенсий и дотаций.
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13.05.2020 12:20 Відповісти
Раскол Украины таки произошел. Но не по мове, не по вере, не по географии или социальному статусу, а по мозгам. Отделяются "зерна от плевел", генетическое быдло от интеллекта, патриотизм от "какая разница".
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13.05.2020 12:15 Відповісти
Тоесть деньги и помощь которую дала Европа и США на борьбу с епидемией вы украли и перевели в пенсионный фонд чтобы залатать дыры? Ето законно? Ну все что нужно знать о украинских законодателях.
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13.05.2020 12:16 Відповісти
а при чем тут пенсионный фонд к фонду борьбы с пандемией?
как то похоже на "нецелевое" использование бюджетных денег...не???
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13.05.2020 12:39 Відповісти
я ****, ну и ублюдков навыбирали...
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13.05.2020 14:30 Відповісти
Ну ты шмыга и идиот!!!!!
Фонд ЦЕЛЕВОЙ!
А ты сейчас подписал себе статью о нецелевом использовании средств!!! В особо крупных!
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13.05.2020 15:35 Відповісти
 
 