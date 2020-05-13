Шмигаль розповів, на що витрачаються гроші з Фонду боротьби з COVID-19: велика частина коштів, 29,7 млрд грн, пішла до Пенсійного фонду

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді розповів, на що витрачаються кошти з Фонду боротьби з COVID-19, який становить 65 млрд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Основні напрями підтримки:

- 29,7 млрд цього року додатково виділено Пенсійному фонду. Ці кошти дали змогу провести індексацію пенсій, виплатити обіцяні 1000 грн пенсіонерам та 500 грн людям, що старші 80 років;

- 6 млрд грн отримали фонди, які будуть допомагати безробітним, зокрема тим, хто втратив роботу за останні місяці. Це майже 200 тис. людей, які на сьогодні офіційно зареєструвалися в центрах зайнятості;

- 1,6 млрд спрямовані для допомоги на дітей, батьки-підприємці яких втратили дохід;

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- На 2 млрд грн були профінансовані медичні закупівлі для лікарень;

- 3,1 млрд грн були виділені МОЗ на додаткові закупівлі лікарням та зарплати лікарям.