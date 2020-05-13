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Новини Коронавірус і карантин
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Нові правила в метро: пасажири в масках, у вагоні не більш як 100 осіб

Нові правила в метро: пасажири в масках, у вагоні не більш як 100 осіб

Після запуску метро в Києві будуть запроваджені обмеження щодо допуску пасажирів на станції і в поїзди. Пасажири мають дотримуватися дистанції в 1,5 метри.

Про це виданню "Сегодня" розповів глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан, інформує Цензор.НЕТ.

"Пасажири мусять дотримуватися дистанції, носити індивідуальні засоби захисту під час поїздок, а на станціях має проводитися регулярна дезінфекція. Ми вивчаємо, як це відбувалося в інших країнах, зокрема, в Китаї. Думаю, це можливо здійснити також у Києві. Буде сформований певний фільтр, а також допуск на станції обмеженої кількості пасажирів. Наприклад, не пускати в вагони понад 100 осіб і контролювати від'їзд кожного потяга зі станції. Все це можна здійснити, якщо правильно організувати роботу", – розповів він.

За словами чиновника, цифра "100 осіб на вагон" - приблизна.

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"У вагоні метро одна особа має перебувати на площі в 10 квадратних метрів чи дотримуватися дистанції з іншим пасажиром в півтора метри", – розповідає голова Держпродпотребслужби Києва.

Довжина 1 вагона становить 27 метрів, ширина - 2,7 метрів. Таким чином, площа вагона становить 54 квадратні метри. Виходить, що за дотримання норми в 10 квадратних метрів на людину в одному вагоні можуть перебувати тільки 5 пасажирів.

"Ми маємо інформацію про кількість пасажирів на всіх станціях київського метро і зможемо все вирахувати, використовуючи досвід китайських колег. Однозначно до пропуску людей на станції і в вагони потрібно буде залучати співробітників поліції і Муніципальної варти. Так, будуть проблеми з чергами і з накопиченням пасажирів у вагонах. Але технічно це все можливо відрегулювати, заздалегідь все пояснивши людям ", - сказав Рубан.

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Він зазначив, що пом'якшення карантину вже показало масу проблем.

"Люди вже ігнорують всі вимоги з безпеки, заходять в салони без масок і без спеціальних перепусток, які дають право на проїзд. У салони тролейбусів і трамваїв набивалася величезна кількість людей! Вони просто не розуміють, що потрапляють в зону ризику. Ми муситимемо відновлювати роботу громадського транспорту так, як це було спочатку, із залученням до чергувань на вході в транспорт співробітників поліції. Без обмежувальних заходів запустити транспорт в безпечному режимі, на жаль, неможливо", – сказав Рубан.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19799) Метрополітен (1422) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Новые правила в метро: пассажиры в масках, в вагоне не больше 100 человек - Цензор.НЕТ 6110

Да,да. Всьо верно. Імєнно в вагонє
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13.05.2020 12:11 Відповісти
+7
Точно в вагоне не больше 100 человек, а не в поезде?
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13.05.2020 12:01 Відповісти
+7
Задача для 3 класса по арифметике :

Сколько человек может быть в вагоне длиной 27 метров, если расстояние между людьми должно быть 1,5 м.

Правильный ответ : 27/1,5+1 = 19 человек.

Ответ министра - 5 человек.

Кого вы, суки, выбрали ? !!!
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13.05.2020 12:09 Відповісти
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Точно в вагоне не больше 100 человек, а не в поезде?
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13.05.2020 12:01 Відповісти
Мабуть вагони якісь особливі.
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13.05.2020 12:04 Відповісти
Новые правила в метро: пассажиры в масках, в вагоне не больше 100 человек - Цензор.НЕТ 6110

Да,да. Всьо верно. Імєнно в вагонє
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13.05.2020 12:11 Відповісти
вагон 20м х 2,7м = 54 кв.м. = 5,4 чел. на 1 вагон.
но краснодипломным выпускникам Трускавецкого Международного Профессионально-Технического Университета можно доверять.
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13.05.2020 12:48 Відповісти
метро откроют через месяц или через полгода?
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13.05.2020 12:03 Відповісти
хто буде вести облік?
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13.05.2020 12:05 Відповісти
Кілю Азірова. Яко більше ста напхається, буде кричати : * бімба у вагіні*.
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13.05.2020 12:47 Відповісти
Короче в метро будет реально сесть только на конечной, остальные пролетают
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13.05.2020 12:05 Відповісти
все на конечные ЕПТА!!
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13.05.2020 12:18 Відповісти
Да хоть какой транспорт откройте.
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13.05.2020 12:08 Відповісти
Задача для 3 класса по арифметике :

Сколько человек может быть в вагоне длиной 27 метров, если расстояние между людьми должно быть 1,5 м.

Правильный ответ : 27/1,5+1 = 19 человек.

Ответ министра - 5 человек.

Кого вы, суки, выбрали ? !!!
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13.05.2020 12:09 Відповісти
Та ты провокатор!
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13.05.2020 12:12 Відповісти
так скамейки с двух сторон, так что 54 метра погонных
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13.05.2020 12:23 Відповісти
между мордами сидящих будет меньше 1,5 м
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13.05.2020 18:29 Відповісти
Пасажирів можна пакувати по-різному. Це вже трохи не шкільна математика.
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13.05.2020 12:13 Відповісти
согласен, можно 2 человека поставить друг возле друга и тогда в вагоне можно возить только одного.

насколько я понимаю, целью было максимально допустимое согласно норм количество
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13.05.2020 12:19 Відповісти
Можна носити з собою балончик з чимось дуже смердючим і тим самим відганяти від себе інших пасажирів.
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13.05.2020 12:29 Відповісти
Судя по тому, что в Кабмине нет ни одного вменяемого министра, балончики у действующих не закрываются и туда попадают только лишенные нюха
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13.05.2020 12:33 Відповісти
100 человек в вагоне? Ето по вашему карантин? Идиоты, и кто же их считать будет и кто запретит войти в вагон 101-му?
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13.05.2020 12:09 Відповісти
вот тебе и вакансия на расставляльщика.

можно сказать, социальный лифт для таких, как ты.
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13.05.2020 12:20 Відповісти
скорее развешивальщика. объём вагона ~200 куб.м. задача развесить пассажиров по одному на 2 кубических метра.
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13.05.2020 12:58 Відповісти
Мозго2бы.
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13.05.2020 12:10 Відповісти
в какой еще стране мира творится подобное бл*дство и перекрывается городской транспорт
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13.05.2020 12:17 Відповісти
Подскажу решение проблемы этому чиновнику - увеличь частоту поездов и привет
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13.05.2020 12:18 Відповісти
Вам шашечки или ехать. Вопрос когда, не уклоняетесь от проблемы.
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13.05.2020 12:18 Відповісти
да откройте это метро уже, пробки нереальные!
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13.05.2020 12:20 Відповісти
Хотел бы посмотреть как они это организуют. А главное что будет твориться возле входа в метро. Там будет огромнейшая толпа. Каждый будет стремиться пролезть первым. Будет и давка и мордобои. Нельзя в метро ничего ограничивать. Или открывать в обычном режиме или не открывать.
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13.05.2020 12:22 Відповісти
никогда культурные киевляне не будут драться за место
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13.05.2020 12:24 Відповісти
Да-да. На Вокзальной и Святошин это регулярно происхдит и без ограничений. Правда там в основной массе не киевляне. Но сути дела это не меняет.
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13.05.2020 12:33 Відповісти
ну соглашусь, бывает и такое
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13.05.2020 12:41 Відповісти
А где киевляне ? На какой станции метро их искать?
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13.05.2020 13:09 Відповісти
В Киеве киевлян найти очень сложно! Только селюки приезжие. Из Броваров , Ирпеня и тд.
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13.05.2020 15:50 Відповісти
Если бы.Ирпень и Бровары можно уже киевлянами считать, от донецко-луганского бычья уже нет проходу.
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13.05.2020 15:56 Відповісти
Если в вагоне только 10 пассажиров - метро будет полностью убыточным.
КТО ПОКРОЕТ УБЫТКИ?
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13.05.2020 12:31 Відповісти
Хто їх випустив з дурки,млядь -виборці!
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13.05.2020 12:42 Відповісти
В Японії в метро є ті, що запихають до вагона, а в нас будуть ті, що випихають
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13.05.2020 12:51 Відповісти
Как представлю себе очередь пассажиров в один вагон 100 человек да через 1.5 метра, а таких вагонов 6, аж душа радуется!
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13.05.2020 13:07 Відповісти
Піднімуть вартість проїзду до 50 грн за одну поїздку і ніяких натовпів ні у вагонах, ні на вході в метро
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13.05.2020 13:11 Відповісти
Товарышч Рубан. Люди то как раз всё прекрасно понимают.
У них денег нет продукты купить, а вы им про карантин какой то....
Сами на карантине и сидите, и на работу не выходите и не выезжайте.
И по другим городам и странам тоже не передвигайтесь.
Это как фраза из мультфильма про тринадцатого чертенка - Дома должен сидеть старый Чёрт, а не шляться, чёрт знает где!
Именно своим безделием положительный вклад в благосостояние
нашей страны и внесёте...
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13.05.2020 13:14 Відповісти
Я вже бачу,як толпа на пероні зносе нафік поліцію і ввалюється в вагон
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13.05.2020 14:38 Відповісти
 
 