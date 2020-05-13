Нові правила в метро: пасажири в масках, у вагоні не більш як 100 осіб

Після запуску метро в Києві будуть запроваджені обмеження щодо допуску пасажирів на станції і в поїзди. Пасажири мають дотримуватися дистанції в 1,5 метри.

Про це виданню "Сегодня" розповів глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан, інформує Цензор.НЕТ.

"Пасажири мусять дотримуватися дистанції, носити індивідуальні засоби захисту під час поїздок, а на станціях має проводитися регулярна дезінфекція. Ми вивчаємо, як це відбувалося в інших країнах, зокрема, в Китаї. Думаю, це можливо здійснити також у Києві. Буде сформований певний фільтр, а також допуск на станції обмеженої кількості пасажирів. Наприклад, не пускати в вагони понад 100 осіб і контролювати від'їзд кожного потяга зі станції. Все це можна здійснити, якщо правильно організувати роботу", – розповів він.

За словами чиновника, цифра "100 осіб на вагон" - приблизна.

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"У вагоні метро одна особа має перебувати на площі в 10 квадратних метрів чи дотримуватися дистанції з іншим пасажиром в півтора метри", – розповідає голова Держпродпотребслужби Києва.

Довжина 1 вагона становить 27 метрів, ширина - 2,7 метрів. Таким чином, площа вагона становить 54 квадратні метри. Виходить, що за дотримання норми в 10 квадратних метрів на людину в одному вагоні можуть перебувати тільки 5 пасажирів.

"Ми маємо інформацію про кількість пасажирів на всіх станціях київського метро і зможемо все вирахувати, використовуючи досвід китайських колег. Однозначно до пропуску людей на станції і в вагони потрібно буде залучати співробітників поліції і Муніципальної варти. Так, будуть проблеми з чергами і з накопиченням пасажирів у вагонах. Але технічно це все можливо відрегулювати, заздалегідь все пояснивши людям ", - сказав Рубан.

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Він зазначив, що пом'якшення карантину вже показало масу проблем.

"Люди вже ігнорують всі вимоги з безпеки, заходять в салони без масок і без спеціальних перепусток, які дають право на проїзд. У салони тролейбусів і трамваїв набивалася величезна кількість людей! Вони просто не розуміють, що потрапляють в зону ризику. Ми муситимемо відновлювати роботу громадського транспорту так, як це було спочатку, із залученням до чергувань на вході в транспорт співробітників поліції. Без обмежувальних заходів запустити транспорт в безпечному режимі, на жаль, неможливо", – сказав Рубан.