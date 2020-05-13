НАЗК не підтримує законопроєкт, що дозволяє не декларувати майно, якщо воно записано на позашлюбних дітей

Національне агентство з питань запобігання корупції не підтримує виключення з числа членів сім'ї суб'єкта декларування дітей, які з ним не проживають.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.

НАЗК здійснило аналіз цього законопроєкту та дійшло висновку, що він містить як позитивні новели, так і необґрунтовані пропозиції, врахування яких призведе до зниження ефективності протидії корупції в Україні.

Серед позитивних моментів агентство називає пропозицію про про віднесення до числа осіб, на яких поширюється антикорупційне законодавство, керівників, їхніх заступників та членів наглядової ради акціонерних товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій належить державі.

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Водночас НАЗК категорично не підтримує пропозицію щодо виключення з числа членів сім’ї суб’єкта декларування неповнолітніх дітей, які з ним не проживають.

Раніше повідомлялося, що Комітет Ради підтримав законопроєкт, що дозволяє не декларувати майно, якщо воно записано на позашлюбних дітей.