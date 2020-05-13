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НАЗК не підтримує законопроєкт, що дозволяє не декларувати майно, якщо воно записано на позашлюбних дітей

НАЗК не підтримує законопроєкт, що дозволяє не декларувати майно, якщо воно записано на позашлюбних дітей

Національне агентство з питань запобігання корупції не підтримує виключення з числа членів сім'ї суб'єкта декларування дітей, які з ним не проживають.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.

НАЗК здійснило аналіз цього законопроєкту та дійшло висновку, що він містить як позитивні новели, так і необґрунтовані пропозиції, врахування яких призведе до зниження ефективності протидії корупції в Україні.

Серед позитивних моментів агентство називає пропозицію про про віднесення до числа осіб, на яких поширюється антикорупційне законодавство, керівників, їхніх заступників та членів наглядової ради акціонерних товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій належить державі.

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Водночас НАЗК категорично не підтримує пропозицію щодо виключення з числа членів сім’ї суб’єкта декларування неповнолітніх дітей, які з ним не проживають.

Раніше повідомлялося, що Комітет Ради підтримав законопроєкт, що дозволяє не декларувати майно, якщо воно записано на позашлюбних дітей.

Автор: 

декларація (1443) законопроєкт (3637) електронне декларування (1473) НАЗК (1699)


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Ура.... Недорого признаю себя внебрачным ребёнком какого-нибудь крупного вора!
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13.05.2020 12:04 Відповісти
Столько теперь детей лейтенанта Шмидта останется сиротами и без дармового бабла😭😭😭
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13.05.2020 12:13 Відповісти
ржу не магу....а хто вообще платит налоги кроме чеков в магазинах при покупках...та када вы будете эвропейцами.....пока не будет налогооблажение всего населения.....каждого чела....не чего небудет
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13.05.2020 12:15 Відповісти
надо всем заполнять декларации. а то 20% бабушек миллионеры.
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13.05.2020 12:20 Відповісти
причем половина долларовые и чего только у меня нет такой бабушки? такая жаль
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13.05.2020 12:39 Відповісти
 
 