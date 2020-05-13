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Новини Коронавирус и карантин
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В Киеве за сутки 2 летальных случая от COVID-19, 30 новых заболевших, всего 1960 инфицированных, - Кличко

В Киеве за сутки 2 летальных случая от COVID-19, 30 новых заболевших, всего 1960 инфицированных, - Кличко

За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 30 человек. Среди них - один медик. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека. Всего за это время - 40 летальных случаев. На сегодня в столице уже в 1960 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.

Среди заболевших 7 женщин в возрасте от 21 до 82 лет и три девочки - 8, 9 и 14 лет. И 9 мужчин от 39 до 81 года, а также 13-летний мальчик. В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 31 человек. Всего коронавирус побороли 169 жителей столицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые правила в метро: пассажиры в масках, в вагоне не больше 100 человек

Автор: 

карантин (18172) Киев (19455) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)


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За два месяца карантина в Украине умерло около 100 тысяч людей, их них от короновируса - 439 человек.
То есть, от короновируса скончалось - 0,4% от всех умерших.
Это всё, что нужно знать о "смертельном" коронвирусе
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13.05.2020 12:13 Відповісти
мало.поэтому
https://censor.net/news/3195175/klichko_obratilsya_k_kabminu_s_prosboyi_vosstanovit_rabotu_stolichnogo_metro_s_25_maya

После 22 мая Киев планирует возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме, - Кличко
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13.05.2020 12:25 Відповісти
Кличко безумствует. вчера обещал усилить карантин из за всплеска болезни, сегодня просит пустить метро 25го, хоть неясно, что будет после первого послабления. На самом деле нужно резко усилить сознательность народа насчет дистанцирования, талдычить об этом целый день, а не дергаться.
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13.05.2020 13:20 Відповісти
 
 