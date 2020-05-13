Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують і через два місяці звільнять з "Нафтогазу", - Вітренко
Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" повідомив про отримане ним попередження про скорочення його посади в компанії і звільнення через два місяці.
"Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують, і це означає, що через два місяці мене звільнять з "Нафтогазу". Оскільки постійно доводиться боротися з дезінформацією, причому "з переважаючими силами суперника". Змушений знову вдатися до радикальної відкритості і викласти тут своє бачення ситуації", - написав він на своїй сторінці в фейсбук у середу, передає Цензор.НЕТ.
"Символічно, що мене звільняють з "Нафтогазу" в ситуації, коли наша команда, яку я маю честь очолювати, в 2019 році продемонструвала рекордні прибутки на тлі збитків решти "Нафтогазу", - зазначив Вітренко.
"Причина звільнення. Я відразу перейду до глибинних причин, до суті. У такій ситуації найбільш логічне пояснення, чому мене звільняють - зараз не є пріоритетом боротьба проти російської агресії, зокрема, ефективний захист інтересів України у відносинах з "Газпромом". Так само не є пріоритетом боротьба з корупцією, зокрема, з її причинами в газовому секторі. Значить, є інші пріоритети, які, на жаль, стали бар'єром на шляху зближення з Європою, зміни правил всередині країни на європейські, примусу Росії грати за цивілізованими правилами щодо України", - заявив Вітренко
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А ще, Боже збав, як прикриють шаражку "Нафтогаз", скільки таких бідняток піде по світу з простягнутою рукою. Кошмар!
Нє, не так. КОШМАР!!!
Во!
2. Зелені колаборанти анітрохи не гірші від соєвих. Ба більше: скільки порохоботів перезулися у повітрі і раптово "позеленіли"? А скільки з них до того були ригами, "юльками", кучмістами, соціалістами? Ото ж бо й воно.
А ниче что он директор по развитию и его ответственность была не суды, а увеличение собственной добычи? Именно под увеличение добычи поднималась цена на газ. А увеличения добычи не произошло. ОН ДИВЕРСАНТ! Его судить надо, а не печалиться!
лишь бы языком ляпать. Родители Витренко развелись, когда он был еще ребенком. Отец забрал его с собой в Киев, с комунячкой мамашей он не имеет никаких отношений.
Открою вам страшную тайну - то что родители развелись, не означает, что они не общаются с детьми
Вот у Яныка папа был полицаем - но Янык "наш"
У Медведчука папа в оккупированном Киеве руководил отправкой гастарбайтеров эшелонами в Германию - на агент "Соколовский" тоже "наш"!
А тут натянул рашку с Газпромом на мильярды долларей, а еще больше исков отбил - МАМА не такая!
Зе - враг Украины. Очередное доказательство которых уже некуда складывать....Терпеливый у нас народ....