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Новини
20 005 147

Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують і через два місяці звільнять з "Нафтогазу", - Вітренко

Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують і через два місяці звільнять з

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" повідомив про отримане ним попередження про скорочення його посади в компанії і звільнення через два місяці.

"Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують, і це означає, що через два місяці мене звільнять з "Нафтогазу". Оскільки постійно доводиться боротися з дезінформацією, причому "з переважаючими силами суперника". Змушений знову вдатися до радикальної відкритості і викласти тут своє бачення ситуації", - написав він на своїй сторінці в фейсбук у середу, передає Цензор.НЕТ.

"Символічно, що мене звільняють з "Нафтогазу" в ситуації, коли наша команда, яку я маю честь очолювати, в 2019 році продемонструвала рекордні прибутки на тлі збитків решти "Нафтогазу", - зазначив Вітренко.

"Причина звільнення. Я відразу перейду до глибинних причин, до суті. У такій ситуації найбільш логічне пояснення, чому мене звільняють - зараз не є пріоритетом боротьба проти російської агресії, зокрема, ефективний захист інтересів України у відносинах з "Газпромом". Так само не є пріоритетом боротьба з корупцією, зокрема, з її причинами в газовому секторі. Значить, є інші пріоритети, які, на жаль, стали бар'єром на шляху зближення з Європою, зміни правил всередині країни на європейські, примусу Росії грати за цивілізованими правилами щодо України", - заявив Вітренко

Читайте: Зеленський припинив повноваження Вітренка як члена наглядової ради "Укроборонпрому"

Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують і через два місяці звільнять з Нафтогазу, - Вітренко 01
Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують і через два місяці звільнять з Нафтогазу, - Вітренко 02
Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують і через два місяці звільнять з Нафтогазу, - Вітренко 03
Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують і через два місяці звільнять з Нафтогазу, - Вітренко 04
Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують і через два місяці звільнять з Нафтогазу, - Вітренко 05
Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують і через два місяці звільнять з Нафтогазу, - Вітренко 06
Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують і через два місяці звільнять з Нафтогазу, - Вітренко 07
Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують і через два місяці звільнять з Нафтогазу, - Вітренко 08
Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують і через два місяці звільнять з Нафтогазу, - Вітренко 09
Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують і через два місяці звільнять з Нафтогазу, - Вітренко 10
Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують і через два місяці звільнять з Нафтогазу, - Вітренко 11
Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують і через два місяці звільнять з Нафтогазу, - Вітренко 12
Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують і через два місяці звільнять з Нафтогазу, - Вітренко 13
Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують і через два місяці звільнять з Нафтогазу, - Вітренко 14
Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують і через два місяці звільнять з Нафтогазу, - Вітренко 15
Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують і через два місяці звільнять з Нафтогазу, - Вітренко 16
Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують і через два місяці звільнять з Нафтогазу, - Вітренко 17
Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують і через два місяці звільнять з Нафтогазу, - Вітренко 18

Автор: 

Нафтогаз (4438) звільнення (2699) Вітренко Юрій (633)


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Топ коментарі
+51
Еще бы не уволить!
*****, однако, недоволен постоянными перспективами миллиардных исков и проигрышами в судах!
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13.05.2020 12:13 Відповісти
+38
Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают и через два месяца уволят из "Нафтогаза", - Витренко - Цензор.НЕТ 7769
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13.05.2020 12:11 Відповісти
+29
Многие элохторатчики порадуются. Вопрос,кого втулят туда вместо- человека из Газпрома и тогда все быстро закончится к звиздецу. Или продадут должность Бене через Ермака? В любом случае это плохая тенденция для энергетической независимости Украины и исков в международных судах. Разультат действий зеко манды по атомной энергетике уже видно невооружённым глазом ☝️☝️☝️
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13.05.2020 12:18 Відповісти
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Видать лысого олигофрена из квартала все никуда устроить не могут
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13.05.2020 12:43 Відповісти
Верещить порося. Тлуста була соска.
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13.05.2020 12:49 Відповісти
Saw, а почему вы там мало заходите? Хорошо хоть живы - здоровы!
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17.05.2020 09:40 Відповісти
А шо это щас было? Он шо, народу жалуется, тому народу, который он несколько лет обдирал?
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13.05.2020 12:51 Відповісти
Благодаря Витренко нафтогаз наказал кацапов в международных судах. А могли бы еще бомбить свинособак на бабло, но зеленскому приказано убрать Витренко, ведь он очень дорого обходится кацапским налогоплательщикам. Кстати, благодаря преценденту с нафтогазом, поляки тоже отимели газпром на 2 лярда.
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13.05.2020 12:52 Відповісти
Витренко мешает Зеленскому сдаваться, - надо его уволить... путин одобряет.
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13.05.2020 13:04 Відповісти
петьки, этот тоже "ваш"??)) вроде не заявлял, осторожничает....
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13.05.2020 13:09 Відповісти
Да, ********, все кто садит на бутылку рашку и отстаивает интересы Украины - наши!
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14.05.2020 18:40 Відповісти
ну, я вроде стебался, но раз тебе нравится.... это парашенка - подстилка кацапская, рашку на бутылку сажало?? курсом на валюту или тарифами?? грабежем Привата, полстраны в нём прописано, чем сажало, молекула??
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14.05.2020 18:46 Відповісти
И фамилие у него украинское. Не кошерно. Кагалу не нравится!
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13.05.2020 13:14 Відповісти
за поребриком есть песня, называется: "Ехай на Куй"...
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13.05.2020 13:16 Відповісти
Йой, яка жахлива новина! Біднятко звільнять з роботи. А в нього дуже-очєнь-сильно хвора мама .
А ще, Боже збав, як прикриють шаражку "Нафтогаз", скільки таких бідняток піде по світу з простягнутою рукою. Кошмар!
Нє, не так. КОШМАР!!!
Во!
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13.05.2020 13:20 Відповісти
"Шаражка" Нафтогаз взуває шаражку "Газпром" на шалені мільярди! І закриття її виллється в реальний ******* для внутрішніх зелених колаборантів
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14.05.2020 18:42 Відповісти
1. "Нафтогаз" взуває українців, щоб вони платили космічну ціну за спожитий газ.. А "Газпрому" їхні художества - як дощ черепасі.
2. Зелені колаборанти анітрохи не гірші від соєвих. Ба більше: скільки порохоботів перезулися у повітрі і раптово "позеленіли"? А скільки з них до того були ригами, "юльками", кучмістами, соціалістами? Ото ж бо й воно.
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14.05.2020 18:57 Відповісти
Сократили должность директора)) Теперь Нафтогаз будет с президентом, наверное)) или СЕО какоенить)
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13.05.2020 13:20 Відповісти
Демонтаж Украины в разгаре. Ладно, всякие Шухрычи и Ко сбегут на Ростов, но не все из "слуг" ведь смогут сбежать. Они что, не понимают, чем все это для них закончится? Украинцы долго раскачиваются, но когда придет час Х то будет не до смеху.
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13.05.2020 13:22 Відповісти
И что будет? А ничего не будет. На крайняк уедут в ЛондОн.
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13.05.2020 21:59 Відповісти
Погано, дуже погано. Так успішно працював Нафтогаз, а тепер почалися внутрішні розбірки
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13.05.2020 13:41 Відповісти
нада идти на майдан за витренка и за кобелева- пусть руководят газом до смерти и передавать эстафету детям
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13.05.2020 13:41 Відповісти
Все таки перетворять зелень у шашлик. Буде весело.
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13.05.2020 14:05 Відповісти
Просто угораю с того как порохоботики побиваются за сыном Наталии Витренко. Та всю жизнь положила на уничтожении Украины, а сынок, типа, патриот Совсем мозг в отпуск ушел?
А ниче что он директор по развитию и его ответственность была не суды, а увеличение собственной добычи? Именно под увеличение добычи поднималась цена на газ. А увеличения добычи не произошло. ОН ДИВЕРСАНТ! Его судить надо, а не печалиться!
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13.05.2020 14:31 Відповісти
и я угораю с тупых.
лишь бы языком ляпать. Родители Витренко развелись, когда он был еще ребенком. Отец забрал его с собой в Киев, с комунячкой мамашей он не имеет никаких отношений.
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13.05.2020 16:42 Відповісти
ты часом не квартирант у них?
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13.05.2020 22:02 Відповісти
Он часом посадил тебя на бутылку. Сиди ровно
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14.05.2020 18:44 Відповісти
о, так ты правда существуешь, говарящая собачка Полиграф Полиграфович
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14.05.2020 21:00 Відповісти
Не общался из идейных соображений?
Открою вам страшную тайну - то что родители развелись, не означает, что они не общаются с детьми
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14.05.2020 11:31 Відповісти
Ты смотри ботам методичку про "маму Витренко" раздали, и они ничего другого не могут вменить человеку, трахнувшему Газпром
Вот у Яныка папа был полицаем - но Янык "наш"
У Медведчука папа в оккупированном Киеве руководил отправкой гастарбайтеров эшелонами в Германию - на агент "Соколовский" тоже "наш"!
А тут натянул рашку с Газпромом на мильярды долларей, а еще больше исков отбил - МАМА не такая!
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14.05.2020 18:48 Відповісти
А вам раздали методичку про "тряхнул газпром", про того кто к этому вообще не имеет отношения?
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14.05.2020 21:56 Відповісти
Придумали способ избавиться от защитника украинских интересов в отношениях с рашкой - сократить должность. Потом опять должность вернут и поставят какого нибудь "зермака"
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13.05.2020 14:49 Відповісти
Начало есть - за сокращение этого чувака экономия за год сразу превысит 500 млн! Осталось пошерстить наблюдательные советы и можно сразу минималку повышать в два раза!
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13.05.2020 15:00 Відповісти
Через 2 месяца уволят---так стогуй мамин сын в прежнем темпе. И молча. Ну так принято у вас патриотов. Пришли другие---кстати так всегда и было и не только у нас. Отака куйня малята-жовтенята.
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13.05.2020 15:47 Відповісти
Боря, бросай бухать!
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14.05.2020 18:49 Відповісти
Макс, я бросал. А оно зараза как бумеранг обратно. Та и недавно 67 пасочку скушал. А вдруг рюмка последняя думаю:*когда беру бокал я смело в руки---пью горя нет, пью горя нет...*. Как потом осознавать что последнюю не додавил. Там---наверху в смысле. Ущучил?
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15.05.2020 01:34 Відповісти
пилятцва повне кінця нє відать.Саюз трьох ждет-с.
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13.05.2020 16:01 Відповісти
Все Ок. ЗЕ выполняет заказ из мацквы.
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13.05.2020 16:08 Відповісти
Мамаша хороводы в 90-ых водила в Киеве за русский мир. Люди ее послали но сынка все-таки своего пристроила.
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13.05.2020 16:17 Відповісти
лишь бы языком ляпать. Родители Витренко развелись, когда он был еще ребенком. Отец забрал его с собой в Киев, с комунячкой мамашей он не имеет никаких отношений.
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13.05.2020 16:40 Відповісти
Перекличка кремлёвских ботов по ключевой фразе "мама Витренко"
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14.05.2020 18:50 Відповісти
сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности, эффективная защита интересов Украины в отношениях с "Газпромом" !!!!

Зе - враг Украины. Очередное доказательство которых уже некуда складывать....Терпеливый у нас народ....
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13.05.2020 17:01 Відповісти
Вообще-то это бомба. Удастся ли Зе команде и Порошенко чем-то заглушить ее взрыв?
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13.05.2020 17:14 Відповісти
************ совет, собирается раз в год премию поделить...
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13.05.2020 22:04 Відповісти
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