Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують і через два місяці звільнять з "Нафтогазу", - Вітренко

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" повідомив про отримане ним попередження про скорочення його посади в компанії і звільнення через два місяці.

"Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують, і це означає, що через два місяці мене звільнять з "Нафтогазу". Оскільки постійно доводиться боротися з дезінформацією, причому "з переважаючими силами суперника". Змушений знову вдатися до радикальної відкритості і викласти тут своє бачення ситуації", - написав він на своїй сторінці в фейсбук у середу, передає Цензор.НЕТ.

"Символічно, що мене звільняють з "Нафтогазу" в ситуації, коли наша команда, яку я маю честь очолювати, в 2019 році продемонструвала рекордні прибутки на тлі збитків решти "Нафтогазу", - зазначив Вітренко.

"Причина звільнення. Я відразу перейду до глибинних причин, до суті. У такій ситуації найбільш логічне пояснення, чому мене звільняють - зараз не є пріоритетом боротьба проти російської агресії, зокрема, ефективний захист інтересів України у відносинах з "Газпромом". Так само не є пріоритетом боротьба з корупцією, зокрема, з її причинами в газовому секторі. Значить, є інші пріоритети, які, на жаль, стали бар'єром на шляху зближення з Європою, зміни правил всередині країни на європейські, примусу Росії грати за цивілізованими правилами щодо України", - заявив Вітренко

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