Кличко звернувся до Кабміну з проханням відновити роботу столичного метро з 25 травня

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду відновити з 25 травня роботу столичного метрополітену в звичайному режимі.

Про це Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Я звертаюсь до уряду - після 22 травня, а точніше – з 25 травня (бо 22 - це п'ятниця, а потім два вихідні), дозволити відновити роботу метро в столиці! Звичайно, ми будемо зважати на ситуацію із розповсюдженням вірусу і сподіваємося, що вона не погіршиться", - сказав Кличко.

Він зауважив, що столична влада не хотіла закривати метро і тримала його роботу до останнього - поки уряд не ухвалив рішення про призупинення роботи метрополітену в кількох містах.



"Але сьогодні, коли дедалі більше людей повертаються до роботи, в місті відбувається колапс. І ми будемо наполягати на відновленні роботи метро, - підкреслив мер Києва. - Щодо ідеї спецперепусток для проїзду в метрополітені – вона абсолютно утопічна. Ми створимо страшенні натовпи і буде ще гірше. Тому метро має відкритися для роботи в звичному режимі. Це дозволить перерозподілити потік пасажирів і нормалізувати роботу всього громадського транспорту столиці. Але, я хочу звернутися і до киян: це не означає, що всі мають кататися, як зазвичай. Тут настає і ваша відповідальність – за дотримання дистанції, обов'язкову наявність маски, рукавичок, дотримання елементарних правил. І проїзд у транспорті тільки на роботу, в справах, за нагальної потреби. Безпека сьогодні – понад усе!" - наголосив мер Києва.

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Інакше, наголосив Кличко, - відбудеться інфекційний вибух. І тоді це буде відповідальність самих людей, які не дослухаються до закликів і рекомендацій.