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Новини Коронавірус і карантин
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Кличко звернувся до Кабміну з проханням відновити роботу столичного метро з 25 травня

Кличко звернувся до Кабміну з проханням відновити роботу столичного метро з 25 травня

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду відновити з 25 травня роботу столичного метрополітену в звичайному режимі.

Про це Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Я звертаюсь до уряду - після 22 травня, а точніше – з 25 травня (бо 22 - це п'ятниця, а потім два вихідні), дозволити відновити роботу метро в столиці! Звичайно, ми будемо зважати на ситуацію із розповсюдженням вірусу і сподіваємося, що вона не погіршиться", - сказав Кличко.

Він зауважив, що столична влада не хотіла закривати метро і тримала його роботу до останнього - поки уряд не ухвалив рішення про призупинення роботи метрополітену в кількох містах.

"Але сьогодні, коли дедалі більше людей повертаються до роботи, в місті відбувається колапс. І ми будемо наполягати на відновленні роботи метро, - підкреслив мер Києва. - Щодо ідеї спецперепусток для проїзду в метрополітені – вона абсолютно утопічна. Ми створимо страшенні натовпи і буде ще гірше. Тому метро має відкритися для роботи в звичному режимі. Це дозволить перерозподілити потік пасажирів і нормалізувати роботу всього громадського транспорту столиці. Але, я хочу звернутися і до киян: це не означає, що всі мають кататися, як зазвичай. Тут настає і ваша відповідальність – за дотримання дистанції, обов'язкову наявність маски, рукавичок, дотримання елементарних правил. І проїзд у транспорті тільки на роботу, в справах, за нагальної потреби. Безпека сьогодні – понад усе!" - наголосив мер Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові правила в метро: пасажири в масках, у вагоні не більш як 100 осіб

Інакше, наголосив Кличко, - відбудеться інфекційний вибух. І тоді це буде відповідальність самих людей, які не дослухаються до закликів і рекомендацій.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19799) Кличко Віталій (3537) Метрополітен (1422) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
И ето будєт навєрноє самим большим достіженієм нинєшнєй власті за вєсь год правлєнія!
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13.05.2020 12:17 Відповісти
+6
Не будьте ********** - откройте метро.В масках пусть.Никто в мире метро не закрывал,только зеленые гниды,потому что тратиться на тесты не хотят.Слуги урода.
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13.05.2020 12:25 Відповісти
+5
Не нужно было его закрывать.
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13.05.2020 12:50 Відповісти
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И ето будєт навєрноє самим большим достіженієм нинєшнєй власті за вєсь год правлєнія!
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13.05.2020 12:17 Відповісти
Математик Педаля сказал, что сам будет стоять возле кажого вагона и отсчитывать сто пассажиров.
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13.05.2020 12:18 Відповісти
Шмыгаль сказал, что в ближайшее время метро не будет открыто. Только на третьем этапе выхода из карантина, лишь после восстановления работы городского транспорта (кроме метро) и пригородного сообщения.
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13.05.2020 12:18 Відповісти
Шмыга ( как и вся зелёная нечисть) трындит по три раза на дню разное.Козлы.
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13.05.2020 14:59 Відповісти
Не будьте ********** - откройте метро.В масках пусть.Никто в мире метро не закрывал,только зеленые гниды,потому что тратиться на тесты не хотят.Слуги урода.
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13.05.2020 12:25 Відповісти
в ньй орке сходишь в метро....на брайтон проедь..посмотри рефлежераторы с трупами ...та так погулять чуток...без матов а в реалии....открывайте метро в киеве и быстрей чтобы было понятно что это ...
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13.05.2020 13:32 Відповісти
Правда?Господи, ну сколько можно врать.Ты в морге хоть раз был? Видел как трупы перевозят?Их точно никто не перевозит в машинах-рефриджераторах с надписью "труповозка" былым днем в местах с большим скоплением народа.Хватит петь эти шлягеры.
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13.05.2020 14:57 Відповісти
Аскар же метро в последнюю очередь? Обсрались с лоховирусом? Шизофреники и истерички. Власть идиотов
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13.05.2020 12:27 Відповісти
Если интервал движения будет маленький, то людей на платформах и в вагонах будет меньше скапливаться. А если еще и попросить работателей подкорректировать рабочий день, чтобы не все на 9:00, то людей еще меньше будет.
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13.05.2020 12:35 Відповісти
На днях почитал предсказания астролога Влада Росса - перспективы у человечества планеты в этом году безутешные. Суета сует.
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13.05.2020 12:42 Відповісти
Влад Росс конъюнктурный трындун, полистать его предсказания- ничен не сбылось.А что сбылось, так то здравый смысл и логика.
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13.05.2020 15:00 Відповісти
Виталик ссыт протестов, или же просто жопу свою прикрывает, на случай если ситуёвина взорвётся. Скажет, типа, ну вы же видите, я хотел, но клятая зелень мне не дала, ату их, ату!
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13.05.2020 12:50 Відповісти
Они и кафе открыли сразу,когда пришли к нему народ митинг а то июнь,июль мечтали
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13.05.2020 12:58 Відповісти
Не нужно было его закрывать.
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13.05.2020 12:50 Відповісти
Ни в одной стране метро не останавливали. Зачем эти идиоты всю страну парализовали?
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13.05.2020 12:52 Відповісти
в ньй орке сходишь в метро....на брайтон проедь..посмотри рефлежераторы с трупами ...та так погулять чуток...без матов а в реалии....открывайте метро в киеве и быстрей чтобы было понятно что это ...
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13.05.2020 13:38 Відповісти
Уроды зеленые с утра такси с оболони второй день до района дружбы народов метро 300!!!грн больше часа ехать вместо 25 минут и обычноц ранее цены 120 грн
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13.05.2020 12:57 Відповісти
 
 