Після 22 травня Київ планує відновити роботу наземного громадського транспорту в звичайному режимі, - Кличко
Сьогодні наземний громадський транспорт столиці поки працює в обмеженому режимі. І користуватися ним можна тільки за наявності спецквитка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Ми плануємо після 22 травня відновити роботу наземного громадського транспорту в звичайному режимі. Але, треба розуміти, що зупинити громадський транспорт можна за один день. А ось, щоб повністю відновити його роботу, - потрібен деякий час", - зазначив він.
За його словами, щоб перейти на звичайний режим роботи, ми будемо постійно збільшувати кількість рухомого складу на маршрутах і відновлювати мережу маршрутів громадського транспорту.
"У першу чергу - електротранспорту: трамваїв і тролейбусів", - додав Кличко.
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Заглянул на его страницу - везде обнаженный до пояса, типо качок. Или на пляже.
Однако, я за два месяца карантина наел несколько меньший живот .
Поэтому, не открывая метро спасут эти 200 тысяч. И + ещё 120 тысяч спасённых от смерти в результате карантина, о которых заявил Зеленский.
Итого уже власть спасёт 200+120 = 360 тысяч.
Метро не открывать, что бы спасти 200 тысяч жизней
почему? Разве раньше каждую ночь не заезжал общественный транспорт на "сон" и выезжал в 5 утра? Или уже разворовали технику? Или водители, получающие копейки и отправленные за свой счет домой - уволились , сказав -"Пошли вы на.."
Почему - каждый день транспорт полностью останавливался и с утра снова запускался - а тут "нужно время". Виталик - ты нам "втираешь какую-то дичь!"
они найдут тысячи причин, чтобы затянуть время и блокировать городской транспорт как можно дольше.
почему? причина кроется не в коронавирусе.
власть рабовладельцев панически боится массовых протестов
Но никаких гор трупов не наблюдается и заболевших никак не могут найти, хоть для статистики .