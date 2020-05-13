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Новини Коронавірус і карантин
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Після 22 травня Київ планує відновити роботу наземного громадського транспорту в звичайному режимі, - Кличко

Після 22 травня Київ планує відновити роботу наземного громадського транспорту в звичайному режимі, - Кличко

Сьогодні наземний громадський транспорт столиці поки працює в обмеженому режимі. І користуватися ним можна тільки за наявності спецквитка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Ми плануємо після 22 травня відновити роботу наземного громадського транспорту в звичайному режимі. Але, треба розуміти, що зупинити громадський транспорт можна за один день. А ось, щоб повністю відновити його роботу, - потрібен деякий час", - зазначив він.

За його словами, щоб перейти на звичайний режим роботи, ми будемо постійно збільшувати кількість рухомого складу на маршрутах і відновлювати мережу маршрутів громадського транспорту.

"У першу чергу - електротранспорту: трамваїв і тролейбусів", - додав Кличко.

Також дивіться: Автоперевізники протестують у центрі Києва, вимагають відновлення міжміських перевезень (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

карантин (18172) Київ (19799) Кличко Віталій (3537) транспорт (1416) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Люди их уже просто х..сосят. зайди на той же Фейсбук большинство уже не верят в пандемию. Это цензоровские тролли ещё сильно коронапсихозные, а в Фейсбуке этих дурантиншиков ли посылают.
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13.05.2020 12:26 Відповісти
+9
А как же страшная пандемия? Миллионы трупов? Нельзя до нового года открывать!
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13.05.2020 12:21 Відповісти
+8
Не откажу себе в удовольствии напомнить, что педалик брехло. Оно публично (есть новость на Цензоре) пообещало, что на дурантин горячую воду отключать не будут. Пообещал, но вчера у меня отключили. Вот так можно верить примкнувшему с зелебобам педале.
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13.05.2020 12:25 Відповісти
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какая муха Пидалика укусила, что он вдруг всё начал открывать?
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13.05.2020 12:19 Відповісти
Понял что хватит играться в диктатора иначе его снесут
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13.05.2020 12:20 Відповісти
Какая муха Шмыря с Верховным дегенератом укусила, что по стране ослабили карантин?
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13.05.2020 12:22 Відповісти
Люди их уже просто х..сосят. зайди на той же Фейсбук большинство уже не верят в пандемию. Это цензоровские тролли ещё сильно коронапсихозные, а в Фейсбуке этих дурантиншиков ли посылают.
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13.05.2020 12:26 Відповісти
Верховного дегенерата и без того @сосят по всем направлениям
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13.05.2020 12:29 Відповісти
Не, вчера на фейсбуке пошутил, что вечером нас посещали инопланетяне и похитили бубочку, так один отмороженный меня обругал.
Заглянул на его страницу - везде обнаженный до пояса, типо качок. Или на пляже.
Однако, я за два месяца карантина наел несколько меньший живот .
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13.05.2020 12:42 Відповісти
если везде на фото обнаженный до пояса, так то гей))
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13.05.2020 13:10 Відповісти
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13.05.2020 15:27 Відповісти
боксер не доктор..
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13.05.2020 12:19 Відповісти
А как же страшная пандемия? Миллионы трупов? Нельзя до нового года открывать!
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13.05.2020 12:21 Відповісти
2025-го
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13.05.2020 12:22 Відповісти
Они уже ж спасли говорит 120 тысяч)
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13.05.2020 12:24 Відповісти
Если откроют метро то моментально умрёт ещё 200 тысяч от короновируса только в одном Киеве.
Поэтому, не открывая метро спасут эти 200 тысяч. И + ещё 120 тысяч спасённых от смерти в результате карантина, о которых заявил Зеленский.
Итого уже власть спасёт 200+120 = 360 тысяч.
Метро не открывать, что бы спасти 200 тысяч жизней
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13.05.2020 12:28 Відповісти
Давай дуплись быстрей, а то пробки авто уже зашкаливают
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13.05.2020 12:22 Відповісти
Не откажу себе в удовольствии напомнить, что педалик брехло. Оно публично (есть новость на Цензоре) пообещало, что на дурантин горячую воду отключать не будут. Пообещал, но вчера у меня отключили. Вот так можно верить примкнувшему с зелебобам педале.
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13.05.2020 12:25 Відповісти
Який район?
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13.05.2020 12:53 Відповісти
Лесной массив
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13.05.2020 13:39 Відповісти
Хорошая новость.
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13.05.2020 12:26 Відповісти
"остановить общественный транспорт можно за один день. А вот, чтобы полностью восстановить его работу, - нужно некоторое время"

почему? Разве раньше каждую ночь не заезжал общественный транспорт на "сон" и выезжал в 5 утра? Или уже разворовали технику? Или водители, получающие копейки и отправленные за свой счет домой - уволились , сказав -"Пошли вы на.."
Почему - каждый день транспорт полностью останавливался и с утра снова запускался - а тут "нужно время". Виталик - ты нам "втираешь какую-то дичь!"
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13.05.2020 12:27 Відповісти
аферистам верить на слово нельзя
они найдут тысячи причин, чтобы затянуть время и блокировать городской транспорт как можно дольше.
почему? причина кроется не в коронавирусе.
власть рабовладельцев панически боится массовых протестов
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13.05.2020 12:33 Відповісти
Какой смысл открывать рынки, кофейни, в дальнейшем ТРЦ и т.д. если люди не могут доехать?
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13.05.2020 12:40 Відповісти
так у нас в штате открыто.....тока туда не кто не ходит...опасно знаете это хождение....
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13.05.2020 13:18 Відповісти
Тут в PL народу в торговых центрах еще больше, чем до короновируса. Очереди на кассы как перед рождественскими праздниками. Маски из цветных тряпочек или на ухе, или на подбородке. По улицам шляются, на великах толпами ездят,машин везде полно.

Но никаких гор трупов не наблюдается и заболевших никак не могут найти, хоть для статистики .
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13.05.2020 17:11 Відповісти
У переповнений маршрутках менше шансів заразитися ніж у метро, так, Кличко?
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13.05.2020 13:03 Відповісти
ура!
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13.05.2020 14:14 Відповісти
а разнести на 2 часа начало рабочего дня ума не хватает?
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13.05.2020 15:33 Відповісти
 
 