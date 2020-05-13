Після 22 травня Київ планує відновити роботу наземного громадського транспорту в звичайному режимі, - Кличко

Сьогодні наземний громадський транспорт столиці поки працює в обмеженому режимі. І користуватися ним можна тільки за наявності спецквитка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Ми плануємо після 22 травня відновити роботу наземного громадського транспорту в звичайному режимі. Але, треба розуміти, що зупинити громадський транспорт можна за один день. А ось, щоб повністю відновити його роботу, - потрібен деякий час", - зазначив він.

За його словами, щоб перейти на звичайний режим роботи, ми будемо постійно збільшувати кількість рухомого складу на маршрутах і відновлювати мережу маршрутів громадського транспорту.

"У першу чергу - електротранспорту: трамваїв і тролейбусів", - додав Кличко.

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