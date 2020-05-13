Полиция Черногории задержала 9 священников за службу в условиях пандемии
В городе Никшич в Черногории полиция на 72 часа задержала владыку Сербской православной церкви Иоаникия и восемь священников, которые отправляли богослужение с участием нескольких верующих.
Об этом сообщает "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.
В официальном сообщении полиции указано, что владыка и священники "грубо нарушили закон" и не соблюдали договоренности с государственными институтами относительно действий церковных структур в условиях пандемии коронавируса.
Национальный координационный комитет по инфекционным болезням заявил, что "организаторы противоправного общественного собрания в Никшиче ставят под самую непосредственную угрозу то, что должно быть святым для всех - здоровье и жизнь всех граждан и восстановление экономики Черногории".
По состоянию на 12 мая в Черногории зафиксировали 324 больных COVID-19, умерли 9 человек. С начала мая новых случаев заболевания не было.
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а вот это пашка мерседес из УПЦ МП
У них надежная зеленая крыша.
2. Чому попи подаються як якась привілейована каста у порівнянні наприклад з кінопрокатниками, працівниками театрів або ТРЦ? Карантин один для всіх. Шкода що тутешніх попів мп не пакували в КПЗ.