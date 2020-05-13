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У "Слузі народу" не можуть визначитися із забороною російських соцмереж: "Це популізм" - "Підпишімо, про всяк випадок, післязавтра закінчуються санкції"

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У фракції "Слуга народу" не можуть визначитися щодо ініціативи щодо заборони російських соціальних мереж постановою Верховної Ради.

Відповідні протиріччя в "Слузі народу" виникли під час обговорення у фракційному чаті ініціативи фракції "Голосу" зі збору підписів для позачергового засідання ВР щодо продовження заборони російських соцмереж, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, в чат "Слуги народу" прийшло повідомлення від нардепки Євгенії Кравчук (СН): "Колеги, "Голос" збирає підписи під постановою про блокування російських соціальних мереж. Рішення продовжити блокування є вже давно, СБУ звернулося з відповідним зверненням, завтра буде рішення РНБО і відповідний указ. Це популістський крок виключно для політичних дивідендів".

На це повідомлення відреагував глава фракції СН Давид Арахамія: "Колеги, підпишімо про всяк випадок, і якщо РНБО не прийме завтра цей указ, післязавтра закінчуються санкції, ми зробимо позачергове".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради підтримав продовження заборони російських соцмереж, - нардеп "Голосу" Лозинський

У Слузі народу не можуть визначитися із забороною російських соцмереж: Це популізм - Підпишімо, про всяк випадок, післязавтра закінчуються санкції 01

Нагадаємо, сьогодні "Голос" оголосив, що збирає підписи для позачергового засідання ВР щодо продовження заборони російських соцмереж: Заборона закінчується за добу і 13 годин.

Як повідомлялося, в травні 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції проти соцмереж "ВКонтакте" і "Одноклассники", а також компаній Mail.ru, "Яндекс" та їхніх сервісів. Доступ до всіх сервісів "Яндекса" та Mail.ru було заборонено терміном на три роки.

10 квітня в Службі безпеки України запропонували продовжити санкції стосовно російських соціальних мереж "Одноклассники" і "ВКонтакте" ще на три роки. Відповідні пропозиції до Ради національної безпеки і оборони України вніс глава СБУ Іван Баканов. Пізніше Баканов вніс додаткові пропозиції про заборону російських веб-ресурсів і програм. Зокрема, він пропонує продовжити санкції не лише проти "ВКонтакте" та "Одноклассники", а й проти "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперський", "1С" і "Парус".

Автор: 

ВР (15077) заборона (1466) росія (66520) соціальні мережі (1194) Арахамія Давид (1107) Слуга народу (2823) Голос партія (513) Кравчук Євгенія (375)


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Топ коментарі
+46
прислуга урода не может определится у нас война или внутренний конфликт?
рыба тухнет с головы
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13.05.2020 12:27 Відповісти
+34
Заборона кацапських соцмереж - популізм!
А боротьба проти кацапських окупантів це також популізм?
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13.05.2020 12:32 Відповісти
+31
Такое впечатление, что у нас тоже оккупационная администрация у власти, как в Домбасе.
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13.05.2020 12:28 Відповісти
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точно...а тут солдатик вконтактике постит свое фото с геолокацией, и кацапские комунадо все фиксируют... и СССР надо вернуть, там ыл вкусный пломбир
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13.05.2020 13:16 Відповісти
Понос. Когда арестовывают начальника штаба АТО, за шпионаж, какой - то солдатик ВСУ, со своим акком - херня из под ногтей, кому он нужен?
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13.05.2020 13:44 Відповісти
Керня. От работника штаба и от солдатика разная инфа, и та и та полезная для кацапов
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13.05.2020 13:47 Відповісти
В чем полезность? Голову херней забивать? (https://www.youtube.com/watch?v=dHFiCSxX4ec ссылка )
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13.05.2020 14:01 Відповісти
ты тупой, или прикидываешься?
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13.05.2020 14:04 Відповісти
он совок. Это хуже чем просто тупой.
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13.05.2020 14:08 Відповісти
Та там и рабочих в Раше вербуют... Носители ценной инфы)))
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13.05.2020 14:15 Відповісти
ценной-не ценной...все пригодится когда-нибудь. Особо если учесть, что солдатиков много тысяч
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13.05.2020 15:02 Відповісти
,.///
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13.05.2020 13:05 Відповісти
проба пєра?
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13.05.2020 13:13 Відповісти
Проба пєра після лазні.
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13.05.2020 13:19 Відповісти
Політика справа темна. Дивіться краще позитивні https://indianfilm.ru індійські фільми
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13.05.2020 13:51 Відповісти
Как же им запретить родное? Зебил без паРаши? Невозможно!!!
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13.05.2020 13:12 Відповісти
"слуги народу" не можуть визначитися із забороною російських соцмереж...

мало того, шмаркля та ******* не можуть до цих пiр визначитися, хто напав на Україну та веде проти неї вiйну вже сьомий рiк. а Ви про соц.мережi...
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13.05.2020 13:13 Відповісти
вже визначилися вони давно, шо ви клєвєщєтє...Це "та сторона"...)
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13.05.2020 13:14 Відповісти
Партия СН против популизма? Це шось нове
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13.05.2020 13:13 Відповісти
Соцсети бессмысленно запрещать (существует обход через vpn), а вот в запрете на трансляцию паРаша ТВ есть хоть какой-то смысл (далеко не у всех старых пердунов стоят спутниковые антенны)!
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13.05.2020 13:15 Відповісти
О це так ділема у КоЗеМанди.
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13.05.2020 13:18 Відповісти
Да скорее всего продлят, хоть я и против.
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13.05.2020 13:20 Відповісти
У "Слузі народу" не можуть визначитися із забороною російських соцмереж: "Це популізм" - "Підпишімо, про всяк випадок, післязавтра закінчуються санкції" - Цензор.НЕТ 5693
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13.05.2020 13:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1mZZZ4dBlRo&feature=youtu.be&t=1453 О СЕГОДНЯШНЕЙ СИТУАЦИИ СНЯЛИ ФИЛЬМ 25 ЛЕТ НАЗАД! БЫДЛО ВО ВЛАСТИ. 3 мин.
https://www.youtube.com/watch?v=1mZZZ4dBlRo&feature=youtu.be&t=1453
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13.05.2020 13:54 Відповісти
це документальний фiльм...

на жаль не дуже смiшний. або "Сміх крізь сльози"



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13.05.2020 14:16 Відповісти
Что за ерунда. Почему надо постоянно продлевать? Вели один раз и все. Как придет время - отменить запрет. Нечем больше заняться, как каждый раз продлевать санкции?!?
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13.05.2020 13:30 Відповісти
Обрали зебілів, нікчем, зброд керувати державою.
На що сподівались ?
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13.05.2020 13:33 Відповісти
ох как пороховата на зелёных набросилась, прям как не родные)) так ваш жеж патриот липовый указ выдал, три года уже как воевали??
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13.05.2020 13:33 Відповісти
так все пользуются через впп и это не преследуется законом, запретить нельзя, для чего все это очковтирательство?
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13.05.2020 13:34 Відповісти
Через ВПН пользуются дебилы. Только умственно отсталый человек во время войны может пользоваться ресурсом, сервера которого стоят в москве и питере.
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13.05.2020 13:58 Відповісти
У любой соцсети, не запрещенной в РФ, есть сервера в Москве и Питере, открою секрет.
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13.05.2020 14:22 Відповісти
Вы не открыли для меня секрет и сами себе ответили - запрещенными в рф есть те ресурсы, которые отказываются дать доступ к идентификации пользователя.
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13.05.2020 15:39 Відповісти
По этой логике, все соцсети, не запрещенные в РФ, должны быть заблокированы в Украине, на уровне с ВК и ОК, ибо сливают инфу фсб, в том числе и ФБ.
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13.05.2020 16:10 Відповісти
Вам неизвестно, что по пакету законов Яровой, ФСБ потребовало от Цукерберга предоставить не только личные данные, но и переписку пользователей. После чего, Цукерберг выступил в конгрессе и заявил, что он готов сотрудничать только с ЦРУ, но даже ЦРУ не выдвигает таких требований, как ФСБ. И, если ему нужно будет уйти с этого рынка, то он это сделает.
А, как Вы думаете, что ответили ФСБ VK и однокласники ?
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13.05.2020 17:06 Відповісти
Цукерберг так же по запросу будет сливать инфу цру, как вк будет сливать ее фсб, для меня никакой разницы.
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13.05.2020 17:20 Відповісти
Да, будет. Не знаю как Вас, но меня первый вариант больше устраивает. А, про "какая разница", я это где-то уже слышал.
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13.05.2020 19:41 Відповісти
Підкажи ж но мені ресурси e-mail, окрім кацапських, які при реэстрації не вимогають верифікації користувача за телефоном або IP. (Українські, всі ідентифікують) Буду дуже вдячний.
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13.05.2020 14:28 Відповісти
От і я думаю... В чому сенс данної епопеї з блокуванням, в умовах коли всі найпопулярнійші браузери мають вбудований VPN??? І це вже не той тормознутий VPN, що 3 роки тому...
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13.05.2020 14:09 Відповісти
Вы считаете, что Ваш IP и номер Вашего телефона - это предел мечтаний для фсб ? Потрудитесь хотябы узнать, что такое многоуровневый сбор информации. И только не думайте, что к Вам это не имеет никакого отношения. Удачи Вам, VPN Вам в "руки".
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13.05.2020 15:45 Відповісти
До чого тут ФСБ??? Я взагалі то питав про ІНШІ ресурси, які при реэстрації не вимогають верифікації...
Що до інформації - да хай збирають, от тільки куди вони ту інформацію про неіснуючу особу(фактично разового бота) засунуть ...
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13.05.2020 18:32 Відповісти
Этой Кравчук нужно с разгона подсрачник зарядить, чтобы аж подпрыгнула, тогда, может быть, в её голове что-то прояснится и появятся мысли.
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13.05.2020 13:38 Відповісти
Если закрыть, то где ж зелёная падаль будет харчеваться кацапским говном? Правда, свинья грязь всегда найдёт! А людям, эта помойка не нужна.
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13.05.2020 13:46 Відповісти
А что говорит Йуля?
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13.05.2020 13:59 Відповісти
У "Слузі народу" не можуть визначитися із забороною російських соцмереж: "Це популізм" - "Підпишімо, про всяк випадок, післязавтра закінчуються санкції" - Цензор.НЕТ 8133
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13.05.2020 14:02 Відповісти
Тогда уже и Гугл Хром закрывайте, потому что у него среди расширений имеются бесплатные плагины-приложения, которые снимают блокировку вышеперечисленных сайтов!
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13.05.2020 14:04 Відповісти
О, еще один неподмытый!
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13.05.2020 14:13 Відповісти
слышь ты, придурь, не боись, когда гугл хром станет рашистским подрывным ресурсом, тогда и закроем. обязательно .
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13.05.2020 14:19 Відповісти
Кстати, подкину информацию к размышлению для СБУ. Только что глянул вконтакты (с огромным трудом прорвался)) и что я вижу... Как вы относитесь к таким группам и на сколько их нужно сажать. Для инфы: такой направленности - масса, подписчиков сотни тысяч, время последнего посещения - актуально, не 5 лет назад.
Навскидку, 2 сообщества

http://www.fotolink.su/pic_b/2c7d4821f4a72f50e1e8edf14d77bd2b.jpg
http://www.fotolink.su/pic_b/648acad7555708274ccea31ed7d80207.jpg
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13.05.2020 14:29 Відповісти
антоша, эти группы прекрасно проживут и на других ресурсах. не напрягайся так зря.
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13.05.2020 16:02 Відповісти
Гугл хром то чем кому виноват? Вся безопасность в руках "утопающего" Сторонние аппликации в хроме, не попадают в этот регламент. А следить за жертвой с помощью видео камеры, куда более проще, главное 1 раз выйти с жертвой на видео звонок. И все, больше ничего не нужно. Весь букет говна, у вас будет де-факто.
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13.05.2020 17:22 Відповісти
эти придурки вилюр закрыть не смогли, чего от них по руSSким сайтам ожидать
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13.05.2020 14:27 Відповісти
впн указом ещё запретите.
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13.05.2020 16:22 Відповісти
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