У "Слузі народу" не можуть визначитися із забороною російських соцмереж: "Це популізм" - "Підпишімо, про всяк випадок, післязавтра закінчуються санкції"

У фракції "Слуга народу" не можуть визначитися щодо ініціативи щодо заборони російських соціальних мереж постановою Верховної Ради.

Відповідні протиріччя в "Слузі народу" виникли під час обговорення у фракційному чаті ініціативи фракції "Голосу" зі збору підписів для позачергового засідання ВР щодо продовження заборони російських соцмереж, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, в чат "Слуги народу" прийшло повідомлення від нардепки Євгенії Кравчук (СН): "Колеги, "Голос" збирає підписи під постановою про блокування російських соціальних мереж. Рішення продовжити блокування є вже давно, СБУ звернулося з відповідним зверненням, завтра буде рішення РНБО і відповідний указ. Це популістський крок виключно для політичних дивідендів".

На це повідомлення відреагував глава фракції СН Давид Арахамія: "Колеги, підпишімо про всяк випадок, і якщо РНБО не прийме завтра цей указ, післязавтра закінчуються санкції, ми зробимо позачергове".

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Нагадаємо, сьогодні "Голос" оголосив, що збирає підписи для позачергового засідання ВР щодо продовження заборони російських соцмереж: Заборона закінчується за добу і 13 годин.

Як повідомлялося, в травні 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції проти соцмереж "ВКонтакте" і "Одноклассники", а також компаній Mail.ru, "Яндекс" та їхніх сервісів. Доступ до всіх сервісів "Яндекса" та Mail.ru було заборонено терміном на три роки.

10 квітня в Службі безпеки України запропонували продовжити санкції стосовно російських соціальних мереж "Одноклассники" і "ВКонтакте" ще на три роки. Відповідні пропозиції до Ради національної безпеки і оборони України вніс глава СБУ Іван Баканов. Пізніше Баканов вніс додаткові пропозиції про заборону російських веб-ресурсів і програм. Зокрема, він пропонує продовжити санкції не лише проти "ВКонтакте" та "Одноклассники", а й проти "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперський", "1С" і "Парус".