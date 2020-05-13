Правительство запретило экспорт гречки, - Шмыгаль

Из-за паники, царившей на рынке месяц назад, правительство запретило экспорт гречневой крупы.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе Часа вопросов к правительству в Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Премьер отметил, что введение квотирования на вывоз из Украины гречневой крупы было оправданной мерой, так как месяц назад на рынке присутствовали "панические настроения".

"Мы инициировали и подписали дополнительные контракты по поставкам в страны гречки и фактически ввели запрет на ее экспорт", — сказал он.

Экспорт других круп ограничивать не следует, в стране есть 6-месячный запас пшеницы, добавил Шмыгаль.

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"У нас достаточное количество пшеницы, есть 6-месячный запас в Украине до нового урожая. Мы работаем с фермерами и агрокомпаниями, проводим еженедельный анализ по тому, как нужно вести политику в экспорте продовольствия, зерна в том числе. Если мы не осуществим экспорт в тех объемах, в которых должны при 6-месячных запасах, которые имеем, мы получим зерно, которое нам придется выбросить в мусор", — сказал он.

По словам Шмыгаля, невзирая на весеннюю засуху, новый урожай зерновых в Украине будет практически на уровне прошлого года. "Пошли дожди, ожидаем улучшения прогноза урожая", — подчеркнул премьер-министр.

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