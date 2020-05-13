Правительство запретило экспорт гречки, - Шмыгаль
Из-за паники, царившей на рынке месяц назад, правительство запретило экспорт гречневой крупы.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе Часа вопросов к правительству в Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Премьер отметил, что введение квотирования на вывоз из Украины гречневой крупы было оправданной мерой, так как месяц назад на рынке присутствовали "панические настроения".
"Мы инициировали и подписали дополнительные контракты по поставкам в страны гречки и фактически ввели запрет на ее экспорт", — сказал он.
Экспорт других круп ограничивать не следует, в стране есть 6-месячный запас пшеницы, добавил Шмыгаль.
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"У нас достаточное количество пшеницы, есть 6-месячный запас в Украине до нового урожая. Мы работаем с фермерами и агрокомпаниями, проводим еженедельный анализ по тому, как нужно вести политику в экспорте продовольствия, зерна в том числе. Если мы не осуществим экспорт в тех объемах, в которых должны при 6-месячных запасах, которые имеем, мы получим зерно, которое нам придется выбросить в мусор", — сказал он.
По словам Шмыгаля, невзирая на весеннюю засуху, новый урожай зерновых в Украине будет практически на уровне прошлого года. "Пошли дожди, ожидаем улучшения прогноза урожая", — подчеркнул премьер-министр.
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Правильно. Выборы на носу.
Только закупаем и перепродаем. Нет полей с гречихой, нет комбайнов что бы её собрать, нет очистительных машин (такие сепараторы очень специфичны и подходят ТОЛЬКО для гречки), ни на одном элеваторе или зернохранилище гречки украинского происхождения нет. Только импорт.
Гречку не сеем. Мы её покупаем. К тому же из-за отсутствия технических возможностей к её очистке (для этого нужно специфическое оборудование), мы при покупке указываем такие нормы содержания в гречке сорных примесей, что бы не чистить а сразу расфасовывать на продажу.
Что бы связать между собой два факта, покупку гречки на внешних рынках и вхождение в топ-5 мировых лидеров её производства, нужно оччччень постараться. Хотя в кабмине много таких кто сможет связать.
ОГАУ "Инновационно-консультационный центр АПК Белгородской области".
Согласно данным газеты агробизнеса "Крестьянские ведомости», среди экспортеров гречки по результатам последних пяти лет лидируют Китай (45 %), США (21 %) и Польша (5 %). В число главных поставщиков гречки входит также Австралия, Португалия, Латвия, Нидерланды, Украина.
Это анализ рынка по итогам 2017 г., проведенный кацапами.
Есть похожий от Про-консалтинг, уважаемой конторы:
...Несмотря на это, на глобальном рынке Украина входит в тройку мировых производителей гречки, уступая только России и Китаю. Об этом сообщает http://propozitsiya.com propozitsiya.com со ссылкой на информацию Pro-Consulting.
Хз, может они все в сговоре и не в курсе, что в Украине рагули на этом рынке.
То есть, по экспорту входили 3 года назад в 10-ку, по производству в тройку. Ситуация могла ухудшиться, но что бы прямо вообще криворукие украинцы не были способны собрать и переработать гречку, как-то только вашего авторитетного мнения маловато.
производитель, экспортёр и с/х выращивание это всё разные вещи.
научитесь смотреть сквозь цифры на реалии: нет полей в Украине с гречихой, нет!!!
мы импортируем серыми схемами и перепаковывая продаём.
Украинская гречка это как и пластиковые чайники, делают в Китае а марка украинская
нет полей с гречихой, нет. нет комбайнов по уборке этой культуры. если сеялку с трудом можно настроить на посев то уборочной техники нет. надо быть реалистами. так что цифры госстата и наличие засеяных полей гречихой противоречат друг другу.
Мы же не производим гречку а только закупаем! Какой экспорт????
Если кто то сейчас будет биться в истерике что мы передовая аграрная держава и лидер по производству гречки то попрошу дать адрес или хотя бы спутниковый снимок реальных полей гречихи!
Мы со времен СССР не производим агротехнику и не закупаем для работы с гречкой.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/06/15/648808/ По итогам 4 месяцев текущего года показатель производства гречневой крупы в Украине составил 24,54 тыс. тонн, что на 26% превышает показатель прошлого года.
не сеем, не убираем и не перерабатываем. Только закупаем.
А если закупленную крупу расфасовать в Украине она становится украинским продуктом и вносится в госстат.
производство гречневой крупы и выращивание гречихи на полях это понятия которые находятся в разных плоскостях и в данном случае практически не пересекаются.
А с гречкой это вы как с масками - проснулись через 2 мес, как все вывезли!
сначала нужные ребята вывезут всё что нужно, а потом ЗАПРЕТ
Наведите порядок на таможне, господин Премьер-министр. Наведите порядок в добыче янтаря. Наведите порядок в сфере энергетики и энергоносителей и вас будут умолять купить хоть немного гречки на мировом рынке. Боязнь экспорта отвалится сама собой как фикция.
представляю как Премьер Британии обсуждает вопрос гречки с Королевой Содружества.
или глава Палаты Представителей перелистывает листочек и произносит " а теперь переходим к вопросу о гречке"
Никто не борется за увеличение посевных площадей под культуру, никто не занять производством качественного посевного материала. Все хотят в Китае покупать и в Венгрию продавать. Расфасовки под Бердичевом или прямо в Южном порту и сразу на фуры для реализации в Европе.