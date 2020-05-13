Витік персональних даних не пов'язаний із застосунком "Дія" і стався більш ніж пів року тому, - Шмигаль

Витік персональних даних українців, які днями з'явилися у відкритому доступі в одному з Telegram-каналів, стався ще пів року тому і не має нічого спільного з мобільним застосунком для оцифрованих документів "Дія".

Про це під час години запитань до уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Те, що ви бачите в інтернеті (новини про злив персональної інформації на одному з Telegram-каналів. - Ред.), це дійсно сталося. У зв’язку з цим відкрито кримінальне провадження. Це сталося більш ніж пів року тому, коли були старі реєстри даних. Нові реєстри повністю захищені", - підкреслив прем'єр.

Прем'єр-міністр наголосив, що застосунок "Дія" є повністю захищеною системою і витоків даних з неї не було.

Нагадаємо, днями в інтернеті з'явилося кілька телеграм-каналів, які розповсюджують персональні дані громадян. Учора активно почали поширюватися фейки, що ця інформація пов'язана з роботою застосунку "Дія". Міністерство цифрової трансформації України спростувало цю інформацію. За перевірку каналів взялася СБУ.

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