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Витік персональних даних не пов'язаний із застосунком "Дія" і стався більш ніж пів року тому, - Шмигаль

Витік персональних даних не пов'язаний із застосунком

Витік персональних даних українців, які днями з'явилися у відкритому доступі в одному з Telegram-каналів, стався ще пів року тому і не має нічого спільного з мобільним застосунком для оцифрованих документів "Дія".

Про це під час години запитань до уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Те, що ви бачите в інтернеті (новини про злив персональної інформації на одному з Telegram-каналів. - Ред.), це дійсно сталося. У зв’язку з цим відкрито кримінальне провадження. Це сталося більш ніж пів року тому, коли були старі реєстри даних. Нові реєстри повністю захищені", - підкреслив прем'єр.

Прем'єр-міністр наголосив, що застосунок "Дія" є повністю захищеною системою і витоків даних з неї не було.

Нагадаємо, днями в інтернеті з'явилося кілька телеграм-каналів, які розповсюджують персональні дані громадян. Учора активно почали поширюватися фейки, що ця інформація пов'язана з роботою застосунку "Дія". Міністерство цифрової трансформації України спростувало цю інформацію. За перевірку каналів взялася СБУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Користувачі "Дії" вказали на різницю в даних із Telegram-ботами: "5-річної давності", "Немає нових прав", "Прописка часів студентства". ФОТО

Автор: 

витік (74) захист персональних даних (103) Шмигаль Денис (4683) Дія (1152)


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Топ коментарі
+15
Слушаем и верим каждому слову ахметкиной прокладки.)
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13.05.2020 12:44 Відповісти
+12
Який же дурень тепер вам повірить...
Ви все в мережу зіллєте.
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13.05.2020 12:46 Відповісти
+11
А що на це каже Закон про захист персональних даних? Хтось поніс покарання, чи як завжди?..
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13.05.2020 12:43 Відповісти
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А що на це каже Закон про захист персональних даних? Хтось поніс покарання, чи як завжди?..
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13.05.2020 12:43 Відповісти
Вопрос риторический.
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13.05.2020 13:01 Відповісти
Слушаем и верим каждому слову ахметкиной прокладки.)
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13.05.2020 12:44 Відповісти
Ага! А вчора були заяви, що то все - фейк! То персональні дані таки викрали? А знаходилися вони у базах даних, які контролюють державні органи. Нє? То яка різниця, чи "Дія", чи база даних скажімо МВС. З цими "державниками" справи не варто мати взагалі. Бо що таке Держава, а тим більше Правова, вони не усвідомлюють.
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13.05.2020 13:14 Відповісти
Полгода назад...
Другими словами, Шмыгаль сказал это не я, это попередники )
Шмыгаль вообще ничего не делает, ничего не знает, ничего конкретного не отвечает на любые вопросы к нему.
Короче, "классного" премьера выбрал себе Ахметов
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13.05.2020 12:44 Відповісти
Який же дурень тепер вам повірить...
Ви все в мережу зіллєте.
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13.05.2020 12:46 Відповісти
Зебіли й досі вірять.
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13.05.2020 12:47 Відповісти
Конечно конечно.

Утечка персональных данных не связана с приложением "Дія" и произошла более, чем полгода назад, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1418
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13.05.2020 12:46 Відповісти
Долго придумывали отмазку. И это то при целом МинДиджитал, СБУ, КиберМентам.....
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13.05.2020 12:47 Відповісти
Главный ЗЕленый миндиджиталист до эпик фейла с "Дией" заявлял, что значение кибербезопасности сильно преувеличено.

Так что результат получился вполне закономерный.
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13.05.2020 13:00 Відповісти
Пол-года назад появились первые сообщения, что Федоров пропал. Это совпадение?
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13.05.2020 12:48 Відповісти
За что ЗЕутырки не возьмутся - получается кал и днище. Иначе не могут...
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13.05.2020 12:50 Відповісти
Главный ЗЕбил во время предвыборной кампании кричал "Країна у смартфоні"! А на деле оказалось "Все люди - лошары со смартфонами".
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13.05.2020 12:52 Відповісти
Ой-не-не-не-не...
Ай, милай, дай на ручке погадаю и всю правду расскажу.
Гадания, цыгане и ЗЕбанарии никогда не врут.
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13.05.2020 12:58 Відповісти
Витік персональних даних не пов'язаний із застосунком "Дія" і стався більш ніж пів року тому, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3769

А вот как на самом деле:
Витік персональних даних не пов'язаний із застосунком "Дія" і стався більш ніж пів року тому, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9334
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13.05.2020 13:03 Відповісти
«Я думаю, что роль кибербезопасности немного преувеличена. О ней много говорят, но по факту привести каких-то реальных кейсов киберугроз мало кто может. Приведу простой пример. Когда мы пришли в Офис президента, IT-команда показала дашборды с тысячью атак в день, перегрузкой сайтов и тд. Через две недели мы их уволили, и ничего не происходило на протяжении нескольких месяцев, пока мы собирали новую команду». Глава Минцифры Федоров.

Ну вот наконец произошло, когда ЗЕбанарий Федоров собрал новую команду.
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13.05.2020 13:06 Відповісти
Я тебе, конечно, верю.
Я и сам все это видел
Как продали базу данных...
Это наш с тобой секрет.
Наш с тобою секрет! https://www.youtube.com/watch?v=lOac1vzj51k (с)
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13.05.2020 13:07 Відповісти
Аваков слил базу на 26 млн украинцев в интернет!

https://www.youtube.com/watch?v=-V6fN5cUfiE
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13.05.2020 13:23 Відповісти
Ага, канешна, и брат Ермака должности не продавал, он сам потерпевший, и бубочка в Оман ездил за счет жены о сотрудничестве двух стран договариваться, и прочая, и прочая...
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13.05.2020 13:25 Відповісти
Знову бреше ахметівська потвора..Аваков злив..це тільки дурню не понятно..
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13.05.2020 13:32 Відповісти
зеленский с ярмаком расширяют торговлю
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13.05.2020 13:46 Відповісти
Не-е-е. Это зубожили сами посливали свои данные. А фуле
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13.05.2020 13:48 Відповісти
я ихнюю дiю, уже давно на чистую воду вывел. Слепили базу понимаешь, и продают всем желающим. А люди настолько доверчивые, что даже мне в глаза утверждают, что это я дурак, зе хочет как лучше!!! мда.
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13.05.2020 17:17 Відповісти
 
 