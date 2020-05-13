Витік персональних даних не пов'язаний із застосунком "Дія" і стався більш ніж пів року тому, - Шмигаль
Витік персональних даних українців, які днями з'явилися у відкритому доступі в одному з Telegram-каналів, стався ще пів року тому і не має нічого спільного з мобільним застосунком для оцифрованих документів "Дія".
Про це під час години запитань до уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Те, що ви бачите в інтернеті (новини про злив персональної інформації на одному з Telegram-каналів. - Ред.), це дійсно сталося. У зв’язку з цим відкрито кримінальне провадження. Це сталося більш ніж пів року тому, коли були старі реєстри даних. Нові реєстри повністю захищені", - підкреслив прем'єр.
Прем'єр-міністр наголосив, що застосунок "Дія" є повністю захищеною системою і витоків даних з неї не було.
Нагадаємо, днями в інтернеті з'явилося кілька телеграм-каналів, які розповсюджують персональні дані громадян. Учора активно почали поширюватися фейки, що ця інформація пов'язана з роботою застосунку "Дія". Міністерство цифрової трансформації України спростувало цю інформацію. За перевірку каналів взялася СБУ.
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Другими словами, Шмыгаль сказал это не я, это попередники )
Шмыгаль вообще ничего не делает, ничего не знает, ничего конкретного не отвечает на любые вопросы к нему.
Короче, "классного" премьера выбрал себе Ахметов
Ви все в мережу зіллєте.
Так что результат получился вполне закономерный.
Ай, милай, дай на ручке погадаю и всю правду расскажу.
Гадания, цыгане и ЗЕбанарии никогда не врут.
А вот как на самом деле:
Ну вот наконец произошло, когда ЗЕбанарий Федоров собрал новую команду.
Я и сам все это видел
Как продали базу данных...
Это наш с тобой секрет.
Наш с тобою секрет! https://www.youtube.com/watch?v=lOac1vzj51k (с)
https://www.youtube.com/watch?v=-V6fN5cUfiE